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الرئيسية | بيئة وعلوم | "رصاص التوابل" يصل البرلمان ويستوجب التحقيق في "بهارات المغاربة"

"رصاص التوابل" يصل البرلمان ويستوجب التحقيق في "بهارات المغاربة"

"رصاص التوابل" يصل البرلمان ويستوجب التحقيق في "بهارات المغاربة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:00

انتقل ملف "التوابل والرصاص" إلى مسؤولي وزارة الصحة والصناعة والتجارة، بعد أن وجه عضو مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله سؤالا كتابيا حول التركيز العالي لمادة الرصاص في بعض التوابل.

ودعا المستشار المعارض إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الخطر المخيف، مسجلا أن الصحافة تناولت بإسهاب خبرا مفاده أن التوابل التي تباع في أسواقنا تحتوي على تركيز عال من الرصاص، واستشهدت بتقارير "اليونسيف" و"منظمة الأرض النقية".

واستغرب بيد الله عدم قيام السلطات المختصة بالتعليق على هذه الأخبار المخيفة، مسجلا أنه لا يخفى على أحد أن الرصاص يسمم الجهاز العصبي لدى الصغار والكبار بصفة عميقة، والعاهات والأمراض التي يحدثها مستدامة ولا دواء لها إلى حد الآن.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة "اليونسيف" ومُنظمة "الأرض النقية" أن المغرب يُعدّ من البلدان التي تم العثور فيها على تركيز أعلى من الرصاص في التوابل، إلى جانب كل من جورجيا وبنغلاديش وباكستان ونيبال.

وأشار التقرير إلى أن الرصاص هو سُم عصبي قوي يُسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للدماغ، وخصوصاً لدى الأطفال، حيث يمكن أن يتسبب في إعاقتهم العصبية والمعرفية والبدنية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا المعطى تتابعه جمعيات المجتمع المدني منذ مدة. وطالب السلطات المغربية بمزيد من المراقبة على مختلف المنتوجات المستوردة لحماية المستهلك الوطني.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأطفال أكثر عرضة للخطر، مستغربا صمت الوزارة على التجاوزات التي تطبع هذا القطاع، موردا أنه إلى جانب الرصاص، هناك خروقات كثيرة تتعلق أساسا بالصباغة.

وأكمل الفاعل الحقوقي قائلا: "على السلطات المعنية فتح تحقيق بهذا الخصوص، واستدراك الاختلالات الحاصلة"، منبها إلى كون "المغرب لا ينتج سوى الفلفل الأحمر والكمون على مستوى التوابل، أما البقية فتأتي من الخارج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مراقب الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:29
يجب اجراء تحقيق اولا في مراكش وما يجري فيها مع كارثة كورونا والصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي
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36
2 - مروان الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:32
ستشكل لجنة تقصي ومن ثم سينشر تقرير يفند ما جاء قي السابق ويعلن ان التوابل خالية من الشوائب وتتصف بالمعايير الدولية.
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50
3 - مهاجر الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:37
الله اكبر تصل الى البرلمان واش عارفين شكون هما تجار الجملة ديال التوابل هههه كضحكو على القرد ومن اشتراه كل شيء فاسد فيك يابلدي من مسييرين الى مستهلكين الكل غشاش ولو على حساب صحة الشعب
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33
4 - حمادي واعمر الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:37
علاه غير الرصاص في مواد استهلاك المغاربة فهذه مجرد نقطة في بحر من هول التسميم من الشاي الكيماوي الى المواد المسرطنة الى المواد منتهية الصلاحية الى بيع لحوم الكلاب والحمير !! الحقيقة ان الدولة تخلت عن دورها منذ زمان لسبب هول الفساد والانهيار في سلطة الضبط والانضباط وغياب قضاء رادع وصار المواطن ضحية مختلف الأمراض الخطيرة
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36
5 - stop الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:37
لقاو لينا حل لفاكتورات الضو والما في كازا لي تحسبات على tranche 3 وولات الاف دراهم للمطحونين من المغاربة
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16
6 - Majid الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:37
صااافي السيد الوزير. الطاجين بالدجاج والبرقوق غير الشيفور لي يبقا ياكلو
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4
7 - الوطنية الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:46
نريد أن نعرف من فضلكم التوابل التي تحتوي على رصاص حتى يتجنبها المرء في الاستعمال اما ما يسمى بالتحميرة هذا معروف لدى العموم حيث تواجد صباغة حمراء في المنتوج
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18
8 - swissmor الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:48
الهواء ملوث
الماء غير صالح للشرب
الشوارع والأزقة متسخة
النعناع والخضر والفواكه مسرطنة
التوابل مرصصة
المستشفيات بدون تعليق

في جملة إسمية: المغرب غير صالح للعيش
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45
9 - فريد الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:51
الحكومة المغربية ليس في مقدورها فعل أي شيء حتى لاتعقد مسارها الذي هو أصلا معقد ثم لإنعدام الإمكانيات فما على المواطن إلا التقليل من إستعمال هاته التوابل حفاظا على صحته وصحة أطفاله وحفاظا كذلك على جيبه في إنتظار خروج التعليمات من القصر.
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10
10 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:59
فيهم الرصاص و مغشوشين مخلطين بالطحين العادي الرخيص القديم منتهي الصلاحية هذيك لعرارم ديال الثوابل الّي مكركرا فلخناشي و فاطوارو كلها ثوابل حقيقية الله اكبر الاحمق الى سولتيه يقول ليك ذاك الشي راه مغشوش خنشة ديال التحميرة و خنشة ديال الدقيق العادي بو رخوص منتهي الصلاحية خلط و روَّن و اعطي لبنادم بالدقة على النيف . فينهيا الرقابة متى كانت و متى ستكون يمكن يوم تقوم الساعة .
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7
11 - هشام متسائل الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:03
Après l'essence sans plomb, les épices avec plomb
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6
12 - Samir الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:12
اكبر سوق ممتاز بالمغرب يبيع مواد غير ذات جودة.فهل يجرؤون على التحقيق معه
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9
13 - lahbil الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:22
"المغرب لا ينتج سوى الفلفل الأحمر والكمون على مستوى التوابل، أما البقية فتأتي من الخارج". حتى الفلفل الأحمر مغشوش تظاف إليه مواد أخرى ولعل الأطنان التي تم حجزها سنوات مظت في بني ملال و أولاعلي المنطقة المشهورة بها خير دليل على دلك ولازال البعظ منهم على هدا النهج في غياب مراقبة صارمة للمحلات التي تقوم بطحن الفلفل الأحمر والزيت الدي يخلط به في هدا البلاد إلى عندك لفلوس بيع لناس حتى سم العقارب والأفاعي بدون حسيب ولارقيب
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2
14 - النقد الذاتي الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:23
إذا أراد المغاربة المحافظة على اجسادهم من الاسقام فليتجنبوا هذه الثوابل ومعها اللحوم الحمراء والوجبات السريعة
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7
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