"رصاص التوابل" يصل البرلمان ويستوجب التحقيق في "بهارات المغاربة"

هسبريس من الرباط

انتقل ملف "التوابل والرصاص" إلى مسؤولي وزارة الصحة والصناعة والتجارة، بعد أن وجه عضو مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله سؤالا كتابيا حول التركيز العالي لمادة الرصاص في بعض التوابل.

ودعا المستشار المعارض إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الخطر المخيف، مسجلا أن الصحافة تناولت بإسهاب خبرا مفاده أن التوابل التي تباع في أسواقنا تحتوي على تركيز عال من الرصاص، واستشهدت بتقارير "اليونسيف" و"منظمة الأرض النقية".

واستغرب بيد الله عدم قيام السلطات المختصة بالتعليق على هذه الأخبار المخيفة، مسجلا أنه لا يخفى على أحد أن الرصاص يسمم الجهاز العصبي لدى الصغار والكبار بصفة عميقة، والعاهات والأمراض التي يحدثها مستدامة ولا دواء لها إلى حد الآن.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة "اليونسيف" ومُنظمة "الأرض النقية" أن المغرب يُعدّ من البلدان التي تم العثور فيها على تركيز أعلى من الرصاص في التوابل، إلى جانب كل من جورجيا وبنغلاديش وباكستان ونيبال.

وأشار التقرير إلى أن الرصاص هو سُم عصبي قوي يُسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للدماغ، وخصوصاً لدى الأطفال، حيث يمكن أن يتسبب في إعاقتهم العصبية والمعرفية والبدنية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا المعطى تتابعه جمعيات المجتمع المدني منذ مدة. وطالب السلطات المغربية بمزيد من المراقبة على مختلف المنتوجات المستوردة لحماية المستهلك الوطني.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأطفال أكثر عرضة للخطر، مستغربا صمت الوزارة على التجاوزات التي تطبع هذا القطاع، موردا أنه إلى جانب الرصاص، هناك خروقات كثيرة تتعلق أساسا بالصباغة.

وأكمل الفاعل الحقوقي قائلا: "على السلطات المعنية فتح تحقيق بهذا الخصوص، واستدراك الاختلالات الحاصلة"، منبها إلى كون "المغرب لا ينتج سوى الفلفل الأحمر والكمون على مستوى التوابل، أما البقية فتأتي من الخارج".