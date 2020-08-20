تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين

هسبريس من الرباط

وقع المغرب، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني "سينوفارم" (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19".

ووقع هاتين الاتفاقيتين، عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح ناصر بوريطة، في كلمة بالمناسبة، أن هاتين الاتفاقيتين جاءتا لتعزيز وتوسيع دينامية التعاون بين الرباط وبكين بـ"بعد جديد وواعد".

وقال بوريطة: "إننا نضع اليوم خطوطا لعلاقة طلائعية ومتبصرة من خلال تمهيد الطريق لحضور استراتيجي لمختبر سينوفارم بالمغرب"، مضيفا أن الاتفاقيتين الموقعتين تؤسسان للتعاون على ثلاثة مستويات، أولها التعاون في مجال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، حيث "قررنا بالفعل أن نقوم معا بالتجارب السريرية للقاح في سابقة في تاريخ المغرب".

وأشار الوزير إلى أن المستوى الثاني يتعلق بالتعاون بشكل عام، فيما يهم الشق الثالث "إرادة بلدينا للانفتاح على الجنوب والشمال".

وأبرز بوريطة أنه بذلك "نكون قد ترجمنا التزامنا بأن اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 متاح للجميع، خصوصا في القارة الإفريقية".

وأبرز الوزير أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2016 ببكين بين الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، أضفت نقلة نوعية للعلاقات الصينية المغربية.

وأشار إلى أن "هذه العلاقة الوثيقة لم تتأثر بأي ظرف من الظروف، حتى في ذروة الجائحة، وهو ما نبرهن عليه كل يوم"، مسجلا أن المغرب والصين اختارا "مواجهة فعالة وتضامنية لهذا التحدي الفريد في تاريخ البشرية".

وبعد أن ذكر أن الصداقة المغربية الصينية متميزة وتاريخية، شدد بوريطة على أن "لنا الثقة الكاملة في جدية ومصداقية الخبرة الصينية".

وأشار إلى أن هذه الصداقة تمت ترجمتها "بتعاون ملموس ومثمر" كان في غاية الأهمية لمواكبة الاستجابة المغربية لوباء "كوفيد-19"، مذكرا بأنه منذ بداية هذا الوباء، اختار المغرب التوجه إلى الصين "كشريك متميز في هذا الاختبار الصعب، وكان المغرب على صواب في هذا الاختيار، لأن دعم الصين لم يتراجع أبدا، لقد كان ثمينا وفاعلا وسخيا".

وأضاف الوزير أن المغرب كان "مخلصا وثابتا، وفي كل مرحلة من مراحل الوباء، أعاد التأكيد على تمسكه بالتعاون مع شريكه الصيني".

وقد حضر التوقيع على هاتين الاتفاقين الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، والرئيسة المديرة العامة لسوطيما، لمياء التازي، وكذلك القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالرباط، وان ماو.