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الرئيسية | بيئة وعلوم | تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين

تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين

تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 17:00

وقع المغرب، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني "سينوفارم" (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19".

ووقع هاتين الاتفاقيتين، عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح ناصر بوريطة، في كلمة بالمناسبة، أن هاتين الاتفاقيتين جاءتا لتعزيز وتوسيع دينامية التعاون بين الرباط وبكين بـ"بعد جديد وواعد".

وقال بوريطة: "إننا نضع اليوم خطوطا لعلاقة طلائعية ومتبصرة من خلال تمهيد الطريق لحضور استراتيجي لمختبر سينوفارم بالمغرب"، مضيفا أن الاتفاقيتين الموقعتين تؤسسان للتعاون على ثلاثة مستويات، أولها التعاون في مجال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، حيث "قررنا بالفعل أن نقوم معا بالتجارب السريرية للقاح في سابقة في تاريخ المغرب".

وأشار الوزير إلى أن المستوى الثاني يتعلق بالتعاون بشكل عام، فيما يهم الشق الثالث "إرادة بلدينا للانفتاح على الجنوب والشمال".

وأبرز بوريطة أنه بذلك "نكون قد ترجمنا التزامنا بأن اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 متاح للجميع، خصوصا في القارة الإفريقية".

وأبرز الوزير أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2016 ببكين بين الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، أضفت نقلة نوعية للعلاقات الصينية المغربية.

وأشار إلى أن "هذه العلاقة الوثيقة لم تتأثر بأي ظرف من الظروف، حتى في ذروة الجائحة، وهو ما نبرهن عليه كل يوم"، مسجلا أن المغرب والصين اختارا "مواجهة فعالة وتضامنية لهذا التحدي الفريد في تاريخ البشرية".

وبعد أن ذكر أن الصداقة المغربية الصينية متميزة وتاريخية، شدد بوريطة على أن "لنا الثقة الكاملة في جدية ومصداقية الخبرة الصينية".

وأشار إلى أن هذه الصداقة تمت ترجمتها "بتعاون ملموس ومثمر" كان في غاية الأهمية لمواكبة الاستجابة المغربية لوباء "كوفيد-19"، مذكرا بأنه منذ بداية هذا الوباء، اختار المغرب التوجه إلى الصين "كشريك متميز في هذا الاختبار الصعب، وكان المغرب على صواب في هذا الاختيار، لأن دعم الصين لم يتراجع أبدا، لقد كان ثمينا وفاعلا وسخيا".

وأضاف الوزير أن المغرب كان "مخلصا وثابتا، وفي كل مرحلة من مراحل الوباء، أعاد التأكيد على تمسكه بالتعاون مع شريكه الصيني".

وقد حضر التوقيع على هاتين الاتفاقين الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، والرئيسة المديرة العامة لسوطيما، لمياء التازي، وكذلك القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالرباط، وان ماو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مصطفى مستور الخميس 20 غشت 2020 - 17:18
الكل كان ينتظر اللقاح الروسي تخرج لنا الحكومة بلقاح صيني. الله يدير شي تاويل دالخير وصافي.
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2 - Hemmadi الخميس 20 غشت 2020 - 17:19
اصبح المغاربة فئران تجارب الصين الشعبية
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15
3 - عبد البر الخميس 20 غشت 2020 - 17:22
خاص يديرو تجاربب على ولاد الوزراء او البرلمانيين و من على شاكلتهم
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31
4 - coronois الخميس 20 غشت 2020 - 17:23
... "نكون قد ترجمنا التزامنا بأن اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 متاح للجميع..."
اشمن التزام ابوريطة؟ مالك كتصنع اللقاح؟ ولا غير حيت اتجربوه فالمغاربة غادي تردوه ديالكم كيف رونو لي غير كتركب عندكم ؟؟؟؟
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3
5 - عبد الله الخميس 20 غشت 2020 - 17:23
يجب على الدولة ان تغير من سياستها في العديد من المجالات لاعطاء الفرصة للكفاءات المغربية للمساهمة في التنمية عوض الهجرة هدا من جهة و من جهة اخرى بجب تقليص عدد المنتخبين و الموسسات المنتخبة لانها تستنزف ااميزانيات
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16
6 - gharib الخميس 20 غشت 2020 - 17:28
وا باراك من الهضرة وديروا شي حاجة تجيب لينا اللقاح باسرع وقت ممكن.
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1
7 - Adam الخميس 20 غشت 2020 - 17:28
ماهو معروف عند الخاص والعام ام المنتوجات الصناعية الصينية تعاني من ضعف الجودة خاصة تلك الموجهة لأسواق البلدان النامية ....وكم من منتوج يتم تداوله في السوق الوطنية يسبب أضرار صحية خطيرة ان لم نقل مواد مسرطنة بدءا بالشاي الصيني وانتهاء بفضيحة التوابل المتداولة في الأسواق المغربية والتي تقول عنها التقارير الصحفية انها تعاني من تركز الرصاص ....فأين هو دور الحكومة ودهاليزها التي تلتهم الأموال العمومية دون أدنى مراقبة ممكنة تنير به الرأىء العام الوطني
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8 - امال الوجدي الخميس 20 غشت 2020 - 17:29
اتقو الله في الشعب فان الدنيا فانية
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7
9 - lahbil الخميس 20 غشت 2020 - 17:29
ووهان المغرب ستنتصر على كورونا الوزراء عندنا الله يعطيهم الصحة عندهم الشفوي والسنطيحة ماانخافوش عليهم دايرين بلايصهم
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0
10 - يوسف الخميس 20 غشت 2020 - 17:29
تجريب لقاح صيني على المغاربة هو فعلا سابقة واستثناء في المغرب. الصين مسؤولة عن انتشار الفيروس في العالم، على الأقل بسب عدم بدل المجهود الكافي لإحتوائه، والآن تريدون تجريب لقاحها على المغاربة، وبعدها شرائه، أي شيء يأتي من الصين مغشوش، سياسة، ثقافة، سلع، أدوية، أفكار...
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8
11 - الاسبقية للراجلين الخميس 20 غشت 2020 - 17:29
بعد غلطة شراء 6 مليون حبة من كلوروكين لي بانو ماتنفع بوالو لكورونا هاهم حكامنا العباقرة باغين يجربو فينا عجب الشينوا
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1
12 - العربي الديك الخميس 20 غشت 2020 - 17:30
في نظري من المستحسن ان نبرم صفقة مع الموزمبيق الا ان نبرمها مع الصين .
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13 - Aspro10g الخميس 20 غشت 2020 - 17:30
عوض منبحثوا حتى حنا على شي لقاح كيما الدول المتقدمة باغين نكونوا فئران تجارب ديال الصين! عمر المغرب اتطور بهاد العقلية.
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14 - Doc الخميس 20 غشت 2020 - 17:31
Il faut l essayer d abord sur les ministres ´les parlementaires des deux chambres et leur famille
PAS UNIQUEMENT LE PEUPLE
ON A PAS CONFIANCE EN VOUS!!!
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15 - هشام متسائل الخميس 20 غشت 2020 - 17:32
حسب قانون التجارب البيوطبية المشاركة في التجارب السريرية تكون طوعية وتحت أي ضغط من طرف الطبيب المعالج.

إذن فكروا مزيان قبل ما تعطي ذراعك الشوكة ولا تنسى أنه في حالة فشل اللقاح أو ظهور ٱثار جانبية بعد موافقتك الكتابية فلا حق لك لا في تعويض ولا في أي شكاية.
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16 - samir الخميس 20 غشت 2020 - 17:32
وقعو بان يصبح المغاربة فاران التجارب
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17 - Mosi الخميس 20 غشت 2020 - 17:32
اتجاه جيد من الناحية التقنية و الطبية و خصووووصا الاستراتيجية...
عنذما خاض الفيروس فتكا في ايطاليا لم ينفع الطليان الا الخبرة الصينية في مجال مواجهة الاوبئة...
الصين لديها خبرة ممتازة في مجال صناعة اللقاحات و قد سبق لها ان صنعت لقاحات كافة فيروسات السارس قبل هاد الكوفيد 19 الذي ينتمي بدوره لعائلة السارس.
ومنه فأي لقاح دو مصداقية طبية سيأتي لامحالة من الصين لأن لها خبرة تقنية و مؤهلات تكنولوجية عاااالية...بالإظافة ان الصين كانت هي اول بلد في العالم بدأ فعليا في البحث عن لقاح و سبق زمنيا كل التجارب الاخرى..وهذا يعطيه مصداقية اكثر لأن الحيز الزمني الذي اخدته التجارب كان طويلا بالمقارنة مع باقي المشاريع في العالم.
الصين ايضا لديها الجينوم الاصلي للفيروس و هذا مهم جدا لأن اي لقاح سيصنعونه سيحقق مناعة ضد اي تحوير للفيروس في اي مكان و زمان.
في نظري و بعيدا عن الفكر السائد عن الصين من حيث الجودة إلا ان اختيار المغرب التوجه نحو اللقاح الصيني توجه في محله تماما...فالصين لديها قدرة تقنية كبيرة لإنتاج اللقاح بكمية كبيرة و المغرب تموقع في الصف الأول للحصول عليه وسيكون ذلك قريبا.
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18 - kimos الخميس 20 غشت 2020 - 17:33
قرار حكيم شراكة عبر القنوات الديبلوماسية. فذلك أضمن وأسلم بعيدا عن فرا نسا
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19 - بنادم الخميس 20 غشت 2020 - 17:34
هذه التجارب السريرية يجب ان تكون اختيارية
اي انه يحق للمريض التطوع لاخدها او رفضها بدون ترغيب او ترهيب او اجبار من طرف المصالح الطبية.
مايقولوش للمريض راه لقاو اللقاح غتخدها وتبرا . يشرحو ليه بلي تجربة سريرية غيبرا دبا ويقدر تخرج شي حاجة من بعد.
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20 - متتبع الخميس 20 غشت 2020 - 17:35
رسميا المغرب فأر تجارب الصين ... حاجة أكيدة
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21 - محمد الخميس 20 غشت 2020 - 17:36
هاهما بداوا كاعتارفوا بلمغرب ولكن ملي غادي يلقاوه الصين غادي تنفي لمغرب وتدي ليهوم كولشي
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22 - أستاد من بلجيكا. الخميس 20 غشت 2020 - 17:38
.
عادةً ما يستغرق الحصول على لقاح فعال وغير سام وقابل للاستخدام وقتًا طويلاً عدة أشهر أو حتى بضع سنوات. يجب أولاً العثور على نوع اللقاح الذي قد يكون مناسبًا لأن هناك العديد من اللقاحات (بعضها مكون من فيروسات حية ، والبعض الآخر من فيروسات أو كسور فيروسية غير نشطة….. ) ثم إ جراء دراسات استمناع وتقييم سمية اللقاح على الحيوانات ، ثم على الإنسان، وأخيراً لاختبار فعاليته على نطاق واسع.
في غضون ذلك ، الحلول للحد من الضرر هي غسل اليدين بانتظام ، تجنب التجمعات وارتدء الكمامة بشكل مناسب في الأماكن العامة كما يجب التوضيح أنه يكون الخطر حين نقترب من شخص على أقل من1,5 متر لمدة ما
ولا ننسى الدعاء
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23 - JakieChan الخميس 20 غشت 2020 - 17:38
مرحبا أنا أول واحد يشارك المهم نساهم ولو بمد كتفي للحقن لأجل صحة الجميع وتكتب لينا بميزان الحسنات
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24 - سور الصين الخميس 20 غشت 2020 - 17:38
عند شرائكم للمنتجات الصينية كلعب الأطفال أو فوطات الصحية أو أي منتوج صيني يجب عليكم تنظيفه جيدا بالماء الساخن والمنظفات كجافيل والكحول لأن في الصين هناك بؤر صناعية عديدة
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25 - عزالدين الخميس 20 غشت 2020 - 17:39
عنوان مضحك و الله

تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين

الصينيون يخترعون اللقاح و المغاربة فئران التجارب فوق السرير

فكراتني فواحد النكتة قديمة

واحد من القواة المساعدة كيربح 1000 درهم في الشهر مشا يخطب
منين سولو والد العروس شحال كيربح قال له أنا و القايد كنربحو 10000 درهم

نضحكوا شويا راه كثرة الهم تضحك

الله يفرجها على الجميع
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26 - admin الخميس 20 غشت 2020 - 17:39
شحال كنحماقوا على سلعة شينوا....!!!!
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27 - Germany Ingenieur الخميس 20 غشت 2020 - 17:41
حشومة و عار، قمة الذل و الاندحار، لماذا التواكل وليس الفعل، اين هي الارادة، المغاربة قادرين على عمل المستحيل، فقط تنقص الثقة في النفس والجرأة والتشجيع...
المغاربة قادرين على ايجاد تلقيح
المغاربة قادرين على الصناعة والابتكار
بحكم عملي بالمانيا، لا يوجد فرق في الادمغة، الالمان ليسوا بالخارقين، فيهم حتى المكلخين، ولكن اهم الشئ الارادة وحب الوصول للمبتغى
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