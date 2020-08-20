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كُتّاب وآراء
تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين
وقع المغرب، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني "سينوفارم" (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19".
ووقع هاتين الاتفاقيتين، عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح ناصر بوريطة، في كلمة بالمناسبة، أن هاتين الاتفاقيتين جاءتا لتعزيز وتوسيع دينامية التعاون بين الرباط وبكين بـ"بعد جديد وواعد".
وقال بوريطة: "إننا نضع اليوم خطوطا لعلاقة طلائعية ومتبصرة من خلال تمهيد الطريق لحضور استراتيجي لمختبر سينوفارم بالمغرب"، مضيفا أن الاتفاقيتين الموقعتين تؤسسان للتعاون على ثلاثة مستويات، أولها التعاون في مجال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، حيث "قررنا بالفعل أن نقوم معا بالتجارب السريرية للقاح في سابقة في تاريخ المغرب".
وأشار الوزير إلى أن المستوى الثاني يتعلق بالتعاون بشكل عام، فيما يهم الشق الثالث "إرادة بلدينا للانفتاح على الجنوب والشمال".
وأبرز بوريطة أنه بذلك "نكون قد ترجمنا التزامنا بأن اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 متاح للجميع، خصوصا في القارة الإفريقية".
وأبرز الوزير أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2016 ببكين بين الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، أضفت نقلة نوعية للعلاقات الصينية المغربية.
وأشار إلى أن "هذه العلاقة الوثيقة لم تتأثر بأي ظرف من الظروف، حتى في ذروة الجائحة، وهو ما نبرهن عليه كل يوم"، مسجلا أن المغرب والصين اختارا "مواجهة فعالة وتضامنية لهذا التحدي الفريد في تاريخ البشرية".
وبعد أن ذكر أن الصداقة المغربية الصينية متميزة وتاريخية، شدد بوريطة على أن "لنا الثقة الكاملة في جدية ومصداقية الخبرة الصينية".
وأشار إلى أن هذه الصداقة تمت ترجمتها "بتعاون ملموس ومثمر" كان في غاية الأهمية لمواكبة الاستجابة المغربية لوباء "كوفيد-19"، مذكرا بأنه منذ بداية هذا الوباء، اختار المغرب التوجه إلى الصين "كشريك متميز في هذا الاختبار الصعب، وكان المغرب على صواب في هذا الاختيار، لأن دعم الصين لم يتراجع أبدا، لقد كان ثمينا وفاعلا وسخيا".
وأضاف الوزير أن المغرب كان "مخلصا وثابتا، وفي كل مرحلة من مراحل الوباء، أعاد التأكيد على تمسكه بالتعاون مع شريكه الصيني".
وقد حضر التوقيع على هاتين الاتفاقين الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، والرئيسة المديرة العامة لسوطيما، لمياء التازي، وكذلك القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالرباط، وان ماو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
اشمن التزام ابوريطة؟ مالك كتصنع اللقاح؟ ولا غير حيت اتجربوه فالمغاربة غادي تردوه ديالكم كيف رونو لي غير كتركب عندكم ؟؟؟؟
PAS UNIQUEMENT LE PEUPLE
ON A PAS CONFIANCE EN VOUS!!!
إذن فكروا مزيان قبل ما تعطي ذراعك الشوكة ولا تنسى أنه في حالة فشل اللقاح أو ظهور ٱثار جانبية بعد موافقتك الكتابية فلا حق لك لا في تعويض ولا في أي شكاية.
عنذما خاض الفيروس فتكا في ايطاليا لم ينفع الطليان الا الخبرة الصينية في مجال مواجهة الاوبئة...
الصين لديها خبرة ممتازة في مجال صناعة اللقاحات و قد سبق لها ان صنعت لقاحات كافة فيروسات السارس قبل هاد الكوفيد 19 الذي ينتمي بدوره لعائلة السارس.
ومنه فأي لقاح دو مصداقية طبية سيأتي لامحالة من الصين لأن لها خبرة تقنية و مؤهلات تكنولوجية عاااالية...بالإظافة ان الصين كانت هي اول بلد في العالم بدأ فعليا في البحث عن لقاح و سبق زمنيا كل التجارب الاخرى..وهذا يعطيه مصداقية اكثر لأن الحيز الزمني الذي اخدته التجارب كان طويلا بالمقارنة مع باقي المشاريع في العالم.
الصين ايضا لديها الجينوم الاصلي للفيروس و هذا مهم جدا لأن اي لقاح سيصنعونه سيحقق مناعة ضد اي تحوير للفيروس في اي مكان و زمان.
في نظري و بعيدا عن الفكر السائد عن الصين من حيث الجودة إلا ان اختيار المغرب التوجه نحو اللقاح الصيني توجه في محله تماما...فالصين لديها قدرة تقنية كبيرة لإنتاج اللقاح بكمية كبيرة و المغرب تموقع في الصف الأول للحصول عليه وسيكون ذلك قريبا.
اي انه يحق للمريض التطوع لاخدها او رفضها بدون ترغيب او ترهيب او اجبار من طرف المصالح الطبية.
مايقولوش للمريض راه لقاو اللقاح غتخدها وتبرا . يشرحو ليه بلي تجربة سريرية غيبرا دبا ويقدر تخرج شي حاجة من بعد.
عادةً ما يستغرق الحصول على لقاح فعال وغير سام وقابل للاستخدام وقتًا طويلاً عدة أشهر أو حتى بضع سنوات. يجب أولاً العثور على نوع اللقاح الذي قد يكون مناسبًا لأن هناك العديد من اللقاحات (بعضها مكون من فيروسات حية ، والبعض الآخر من فيروسات أو كسور فيروسية غير نشطة….. ) ثم إ جراء دراسات استمناع وتقييم سمية اللقاح على الحيوانات ، ثم على الإنسان، وأخيراً لاختبار فعاليته على نطاق واسع.
في غضون ذلك ، الحلول للحد من الضرر هي غسل اليدين بانتظام ، تجنب التجمعات وارتدء الكمامة بشكل مناسب في الأماكن العامة كما يجب التوضيح أنه يكون الخطر حين نقترب من شخص على أقل من1,5 متر لمدة ما
ولا ننسى الدعاء
تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين
الصينيون يخترعون اللقاح و المغاربة فئران التجارب فوق السرير
فكراتني فواحد النكتة قديمة
واحد من القواة المساعدة كيربح 1000 درهم في الشهر مشا يخطب
منين سولو والد العروس شحال كيربح قال له أنا و القايد كنربحو 10000 درهم
نضحكوا شويا راه كثرة الهم تضحك
الله يفرجها على الجميع
المغاربة قادرين على ايجاد تلقيح
المغاربة قادرين على الصناعة والابتكار
بحكم عملي بالمانيا، لا يوجد فرق في الادمغة، الالمان ليسوا بالخارقين، فيهم حتى المكلخين، ولكن اهم الشئ الارادة وحب الوصول للمبتغى