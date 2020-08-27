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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: للنساء أفضل تجاوب مناعي ضد كوفيد-19

دراسة: للنساء أفضل تجاوب مناعي ضد كوفيد-19

دراسة: للنساء أفضل تجاوب مناعي ضد كوفيد-19
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 27 غشت 2020 - 16:43

لاحظت دراسة حديثة أن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا المستجد قد تكون أقوى لدى النساء مما هي لدى الرجال، ما يفسر سبب إصابة عدد أكبر من الذكور بالأشكال الحادة من الفيروس.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، البروفسور أكيكو إيوازاكي، في شريط، نشرته على شبكة الإنترنت جامعة يال الأميركية التي تعمل فيها: "ما وجدناه هو أن لدى الرجال والنساء نوعين مختلفين من الاستجابة المناعية" للفيروس.

ورأت إيوازاكي، المتخصصة في المناعة، أن "هذه الفوارق يمكن أن تؤدي إلى استعداد أكبر لدى الرجال للإصابة بهذا المرض". وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن "نسبة الرجال من الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في العالم تبلغ 60 في المائة".

وأوضحت الدراسة أن عمل الخلايا اللمفاوية التائية (التي تقتل الخلايا المصابة وهي تاليا مسؤولة عن أحد جوانب الاستجابة المناعية) أقوى لدى النساء، ولو كن كبيرات في السن، مما هو لدى الرجال من المرضى الذين شملتهم الدراسة.

وينتج الرجال في المراحل المبكرة للإصابة بالفيروس كمية من بروتينات السيتوكين أكبر من تلك التي تنتجها النساء.

ويعتقد أن الأشكال الحادة من كوفيد-19 تعود إلى "عاصفة السيتوكين"، وهي الإنتاج المفرط وغير المضبوط للسيتوكينات بسبب خروج الجهاز المناعي عن السيطرة.

ولاحظ معدو الدراسة أن ضعف استجابة الخلايا اللمفاوية التائية لدى الرجال مقارنة بالنساء يشكل عاملا يفاقم المرض؛ وكلما كان الرجال متقدمين في السن، كانت استجابتهم أضعف.

من جهة أخرى، تبين أن النساء اللواتي كان لديهن في بداية إصابتهن مستوى عال من السيتوكين هن اللواتي تأزم وضعهن لاحقا.

وتوقع الباحثون أن تقود هذه النتائج إلى استحداث علاجات مختلفة حسب جنس المريض.

وقالت إيوازاكي إن المطلوب عند الرجال "تحسين استجابة الخلايا اللمفاوية التائية من خلال اللقاحات". أما المطلوب عند النساء فهو بالأحرى "وقف استجابة السيتوكينات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - momo الخميس 27 غشت 2020 - 17:01
تلك الدراسة قديمة من شهر ابريل والاغلبية تعرف ان الفيروس اكتر خطورة على الرجال...
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-5
2 - سؤال بدون عنوان الخميس 27 غشت 2020 - 17:06
هل تكون كرونا مخطط نسوي للقضاء على الرجال؟
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5
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