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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغرب يصدّر آلاف الأطنان من النفايات الخطرة إلى دول الخارج

المغرب يصدّر آلاف الأطنان من النفايات الخطرة إلى دول الخارج

المغرب يصدّر آلاف الأطنان من النفايات الخطرة إلى دول الخارج
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 27 غشت 2020 - 21:00

في وقت مازال النقاش دائرا حول قرار الحكومة فسْح المجال لاستيراد أكثر من ثلاثمائة نوع من النفايات غير الخطرة من الخارج، مع تحذير منظمات وهيئات مدنية من مخاطر هذا القرار على البيئة وعلى صحة المواطنين، كشف مسؤول في الوزارة الوصية على قطاع البيئة أن المغرب يصدّر بدوره آلاف الأطنان من نفاياته إلى الخارج، خاصة إلى فرنسا وإسبانيا.

الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، محمد بنيحيى، أوضح في ندوة نظمها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أن المغرب صدّر، إلى غاية يوليوز من السنة الجارية، حوالي 12600 طن من النفايات إلى عدد من الدول المتقدمة، تتشكل من نفايات خطرة، مثل النفايات الكيماوية، والمبيدات منتهية الصلاحية، والزيوت الصناعية، لافتا إلى أن هذه النفايات تُصدّر لأن المملكة لا تتوفر على إمكانيات لمعالجتها محلّيا.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن استيراد النفايات من الخارج مؤطر باتفاقية "بازل"، التي صادق عليها المغرب، والتي جاءت من أجل تقنين تدبير استيراد وتصدير النفايات بشكل سليم، ومساعدة البلدان التي لا تتوفر على إمكانيات معالجة نفاياتها على تصديرها إلى البلدان المتقدمة لمعالجتها.

وفيما تُبدي الهيئات المهتمة بالبيئة والمواطنون التخوف من التأثيرات السلبية لاستيراد النفايات على البيئة، وعلى صحة المواطنين، قال بنيحيى إن المراقبة البيئية ستتطور وتُعزز بشكل أقوى مستقبلا، حيث يُرتقب الشروع في العمل ببرنامج مندمج للرصد والمراقبة البيئية ابتداء من سنة 2021.

وأوضح الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن استيراد النفايات من الخارج له علاقة بالجانب الاقتصادي؛ "لأن النفايات المحلية قد تكون أحيانا غير كافية للاستثمار، ويكون مطلوبا السماح باستيرادها من الخارج"، مؤكدا أن المستثمرين أعطيت لهم إشارة لمن أراد أن يستوردها، "مع الالتزام بالشروط الصحية والبيئية الضرورية".

ولفت بنيحيى إلى أن الهاجس الذي كان طاغيا على البرنامج الوطني للنفايات هو جمع النفايات وطمْرها، لكنّ الإكراهات التي يطرحها تزايد حجم النفايات، وصعوبة إيجاد أوعية عقارية لإنشاء مطارح لطمرها، جعل التفكير ينتقل إلى تجاوز هذا التدبير التقليدي للنفايات، بالعمل على تثمينها والاستفادة منها عبر تدويرها وإعادة استعمالها، بما يمكّن من الوصول إلى الاقتصاد الدائري، مبرزا أن "هناك أوراشا مفتوحة ومتقدمة على هذا المستوى".

من جهته قال عمر الودادي، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، إن البرنامج الوطني للنفايات تكتنفه ثغرات ويحتاج إلى تتميمه بمرسوم، لأنه يحدد النفايات ذات الطبيعة الخطرة، ولكنه لا يحدد مسؤولية المنتجين في تدبير هذه النفايات، كما أنه لا يحدد، بشكل واضح، المسؤولية في علاقة تدبير النفايات بين المفوَّض والمفوّض إليه، أي الجماعات وشركات التدبير المفوض.

وأضاف المتحدث أن القانون 28.00 ركز على المطارح بشكل أساسي، في حين أن التدبير السليم للنفايات يقتضي ألا يتم التركيز فقط على طريقة جمعها والتخلص منها، بل التقليل من إنتاجها، وأن يتمّ التعامل "على أساس أنها موارد يمكن أن تساهم في التنمية، وليس مجرد قاذورات يجب التخلص منها".

وشدد الودادي على ضرورة تقوية التواصل مع المواطنين للتعريف بالمقتضيات القانونية للقانون 28.00، "وأن نشرح للناس أنه لا يمكن أن يكون المغرب بمثابة مطرح عمومي للدول المتقدمة، لأن القانون يتحدث عن استيراد النفايات غير الخطرة فقط، ولكنّ غياب التواصل يجعله مكتنفا بالتشويش".

في السياق نفسه، نبه ربيع الخمليشي، المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة بجهة الشمال، إلى أن عدم التواصل مع المواطنين ستكون له انعكاسات سلبية على تمثلهم لتعاطي الدولة مع حماية البيئة والصحة العامة، إذ سيعتقدون، يضيف، بأنها لا تولي أهمية لهذا الجانب، ما سيؤدّي إلى تراخٍ من طرفهم على مستوى التعامل مع النفايات.

واستحضر المتحدث ذاته في هذا الإطار الغضب والرفض الكبيرين اللذين جوبه بهما استيراد شحنة من النفايات الإيطالية قبل سنوات، مشددا على أنه لا ينبغي إغفال مسألة التقبّل من طرف المواطنين لاستيراد النفايات، وذاهبا إلى القول إن غياب التواصل هو بمثابة "توجيه رسائل خطيرة إلى المجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - شخبوط الخميس 27 غشت 2020 - 21:10
,اول مرة حكومة العثماني دير حاجة زوينة .. هدي تحسبها ليها
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-82
2 - مدوخ الخميس 27 غشت 2020 - 21:12
المغرب يستورد البراز من أوروبا . فضيحة عالمية
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43
3 - bango الخميس 27 غشت 2020 - 21:13
أشمن نوفايات عندنا من غير روت الدجاج و الإنسان
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19
4 - الضحك على الذقون الخميس 27 غشت 2020 - 21:14
السؤال اللذي يجب طرحه هو هل المغرب يصدر لفرنسا وإسبانيا الفضلات البشرية أم يستوردها فقط؟
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19
5 - زكرياء الخميس 27 غشت 2020 - 21:16
وأنا أقرأ المقال وصلت إلى "لأن النفايات المحلية قد تكون أحيانا غير كافية للاستثمار، ويكون مطلوبا السماح باستيرادها من الخارج" ضحكت كثير لأنني بالصدفة أمام كومة من الأزبال في الشارع مرَّ عليها أكثر من أسبوعين دون إتلافها من الحي.
السيد المسأول للي وقع الإتفاقية خصو يتحاسب..
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23
6 - هل تصدرونها ام تبيعونها الخميس 27 غشت 2020 - 21:17
نفايات كيماوية زيوت و مبيدات يمكن إعادة تدويرها واستخراج مواد مفيدة عكس بعض النفايات التي للفائدة منها
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19
7 - sefrioui الخميس 27 غشت 2020 - 21:18
أضن ان السيد المسؤول بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، شرح في مداخلته أن المغرب صدّر، إلى غاية يوليوز من السنة الجارية، حوالي 12600 طن من المنتوجات إلى عدد من الدول المتقدمة تكنولوجيا ، تتشكل من مواد كيماوية، ومبيدات منتهية الصلاحية، وزيوت صناعية من أجل المعالجة لأن المملكة لا تتوفر على إمكانيات لمعالجتها محلّيا.
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8
8 - نكتة الخميس 27 غشت 2020 - 21:21
حتما ستكون نفايات نافعة!!! تستخدم كمادة أولية ، ويتم تحويلها صناعيا. لا يمكن ان نتصور ان هاتين الدولتين ستسمحان باستيراد نفايات من دولة كالمغرب !! خاصة لحساسية المفرطة لهذا الملف !!! وكلنا يعرف ان اعلامهم بكل مشاربه ليس ملغيا كما هو الحال عندنا!!! اذا ما تم الكشف عن مثل هذه الملفات أؤكد لكم ان الحكومة تستقيل مباشرة و بدون نقاش...
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7
9 - Insta: simpizza72 الخميس 27 غشت 2020 - 21:21
ماكراهتش نشوف المغرب كايصدر للخارج حتا ديك الناس لي بقاو بلا خدمة. و يستورد فنفس الوقت ديك الناس لي هادي سنين و هما ف اوروبا و ما دارو والو
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-8
10 - النقد الذاتي الخميس 27 غشت 2020 - 21:24
هذه النفايات قد تكون من مخلفات مصانع اجنبية تشتغل على أرض المغرب...
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8
11 - مبارك الخميس 27 غشت 2020 - 21:26
المغرب لايملك الوسائل التي يمكن من أجلها إعادة تدوير النفايات الخطيرة خصوصا النفايات الصناعية الطبية وصناعات الطائرات والسيارات لهذا يلجأ إلى تصديرها إلى الخارج مقابل استراد النفايات البشرية .
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6
12 - مراقب الخميس 27 غشت 2020 - 21:27
فوائد إعادة تدوير النفايات تقلص النفايات، والحفاظ على البيئة. حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف. خلق فرص عمل جديدة لكثير من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل. قلة الاعتماد على المواد الأولية التي تستخرج من الطبيعة من أجل إنتاج المنتجات الجديدة، مما ينتج عن ذلك تخفيف التكاليف على المنتجين لأنّ أسعار المواد المنتجة من إعادة التدوير تكون أقل بكثير من أسعار المواد الأولية المستخرجة من الطبيعية. تقليل التلوث الاحتباس الحراري.
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1
13 - عبد العزيزNL الخميس 27 غشت 2020 - 21:37
النفايات التي يصدرها المغرب إلى الخارج تستخدم كوقود للمفاعلات النووية لانتاج الكهرباء ولكن للآسف المغرب يصدرها ويزيد عليها تكلفة الشحن والحرق هذا نتيجة ان في المغرب لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب والسلام.
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3
14 - متدمر الخميس 27 غشت 2020 - 21:40
الغريب في الامر ان الحكومة والبرلمان بقبتيه اصبحا في كفة واحد ضد شعب مشتت الاراء والتوجهات فعلا اصبحنا نعيش فارض بعيدة كل البعد عن اسم وطن فلا احد يقدر المسؤولية لا مسؤول ولا مواطن واصبح الدرهم حل لكل زلة وروينة وزبالة فالمسؤول يستورد زبالة الخارج والمواطن يرمي زبالته في الشارع اذن المغرب بلد من
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3
15 - Ambiano الخميس 27 غشت 2020 - 21:40
المغرب يصدر آلاف الاطنان ويستورد ملايير الاطنان
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4
16 - ميات تخميمة ولا ضربة مقص الخميس 27 غشت 2020 - 21:47
إن كانت الدول المتقدمة عاجزة عن معالجة نفاياتها وتدويرها ، فهل نحن مجهزون تقنيا وقانونيا ،وقادرون على تأمين وتطبيق معايير السلامة في معالجتها ؟ ونحن نعلم أننا نطبق قانون سير على الله ، و شوف وكان، ومشروع التريبوتور أصدق مثال ، حتى جات الفاس فالراس عاد نشوفو آش نديرو .
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17 - متطوع في المسيرة الخضراء. الخميس 27 غشت 2020 - 21:52
كفى من الضحك على المغاربة في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بالتنديد لاستيراد النفايات من الخارج طلعت علينا الأنباء أن المغرب يصدر النفايات الخطيرة إلى الخارج صدق من قال (( تحصلني والله ما تحصلني )) ايها المسؤولين اتقوا الله في وظيفتكم المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية كفى استهتار بالمواطنين الأبرياء إعلموا أن الدنيا دار الممر وان الآخرة هي دار المقر فتزودوا من ممركم لمقركم أين غرغري أو لاتغرغري ))لقد غرغرت بي 70000 درهم
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