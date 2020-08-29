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الرئيسية | بيئة وعلوم | "أوزون" تبرمج حملة واسعة لتنظيف مدينة بنسليمان

"أوزون" تبرمج حملة واسعة لتنظيف مدينة بنسليمان

"أوزون" تبرمج حملة واسعة لتنظيف مدينة بنسليمان
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 12:10

أعلنت شركة أوزون الشاوية أنها تنظّم، رفقة مجلس جماعة بنسليمان، وتحت إشراف عمالة الإقليم، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، حملة تعقيم ونظافة واسعة تشمل جميع أحياء وأزقة ومرافق مدينة بنسليمان؛ وذلك يوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة الحسن الثاني.

وأشارت شركة أوزون الشاوية، في بلاغ لها، إلى أن الحملة التي ستُنظم تحت شعار "احترام تعليمات الوقاية حماية لصحتنا وبيئتنا" تأتي في إطار الاستجابة لتوصيات الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث ألح على تكثيف جهود الجميع، وتسخير الوسائل البشرية والآلية للمقاولات الوطنية من أجل مكافحة وباء كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة سخرت أسطولا ضخما من الآليات، وفريقا كبيرا من عمالها المتمرسين، لإنجاح هذه الحملة النوعية، بالحضور الفعلي للرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، وعامل الإقليم، ورئيس المجلس الجماعي، والمنتخبين، وعدد من مسؤولي المدينة.

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