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كُتّاب وآراء
الصحة العالمية: فتح المدارس يرتبط بالتطور الوبائي
أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في القاهرة، أن قرار العودة حضوريا للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، ومدى قدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين هما استعداد المؤسسة التعليمية بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، والبرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.
وقالت مكتب المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إن فتح المدارس لا يعني بالضرورة وجود الطلاب في الفصول، ولكنه قد يعني أيضا مواصلة الدراسة بطريقة الـ"أون لاين"، وسجل أنه "بينما تستعد المرافق التعليمية لإعادة فتح أبوابها في جميع أرجاء الإقليم، يرتفع كثيرا خطر زيادة انتقال العدوى. وعليه، فمن المهم أن يشارك الطلاب والمدرسون وسائر العاملين والآباء والأمهات وأولياء الأمور، وأفراد المجتمع، في تعزيز الصحة والسلامة بالمدارس".
وأضاف البيان نفسه أن منظمة الصحة العالمية حللت البيانات من الدول المختلفة، ولاحظت الزيادة في أعداد الإصابات في الفئات الصغيرة، مؤكدة أن عودة آمنة من عدمها للمدارس تحتاج التزاما تاما وصارما بالتدابير والاجراءات الاحترازية.
وأبدى المصدر ذاته قلق المنظمة من تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول التابعة للمكتب، وعددها 21 دولة، بوصول الحالات إلى مليوني حالة مقابل حصيلة تراكمية للوفيات تقدر بـ51 ألفا و 326.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
سيقع اصطدامات بين الأباء و المدارس الخاصة. الوباء مجهول المصير لا نعرف متى سترجع الأمور إلى عادتها.
بالمغرب 3ملايين فرد تتحرك نحو المدارس