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كُتّاب وآراء
خبراء: العالم غير مستعد بما يكفي للجائحة المقبلة
حذرت لجنة دولية، الاثنين، من أن العالم لا يستعد بما يكفي لمواجهة جائحة مقبلة قد تكون أخطر من وباء "كوفيد-19"، ودعت إلى التعاون العالمي وإلى تمويل طويل الأجل.
وحذر مجلس الإشراف على التأهب العالمي من أنه "إذا لم نأخذ العبرة من "كوفيد-19"، وإذا لم نتصرف من خلال الوسائل اللازمة ونبدي الالتزام المطلوب، فإن الوباء التالي - وهو أمر مؤكد - سيكون أكثر تدميراً".
وشكا المجلس، الذي يعد هيئة رقابة مستقلة أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في عام 2018، في تقريره السنوي، من التقدم الضئيل الذي تم إحرازه على الرغم من التوصيات التي قدمها في تقريره العام الماضي، قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت غرو هارلم برونتلاند، الرئيسة المشاركة للمجلس ذاته، إن "تأثير كوفيد-19 أسوأ مما كنا نتوقعه ولم يتم اتخاذ التدابير التي أوصينا بها (...) حتى الآن".
وأضافت الرئيسة، التي شغلت سابقا منصب مديرة لمنظمة الصحة العالمية، قائلة: "لقد تحققت أسوأ مخاوفنا بشكل مأسوي وكارثي".
وقال المجلس إنه من منظور اقتصادي، "سيستغرق الأمر 500 عام لإنفاق الأموال التي يخسرها العالم بسبب كوفيد-19 على الاستعدادات" الموصى بها، مستنتجاً بأن "عائد الاستثمار هائل من الإعداد لمواجهة وباء" محتمل.
ومن ثم، يدعو التقرير مجدداً القادة السياسيين إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في زيادة التعاون والتخطيط للتمويل طويل الأجل للاستعداد لوباء مقبل.
ويقترح أيضًا عقد قمة دولية برعاية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، لمناقشة إطار عالمي للاستعداد للطوارئ وكيفية الاستجابة لها.
وقالت برونتلاند إن "التمويل المتوقع والمستدام وبالحجم المطلوب" هو إحدى ركائز هذا النظام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
منظمة قلت الصحة ... سبقت وأكدت على أن كورونا مجرد تدريب تكتيكي ، لما هو قادم ...
المهم كثار عليهم بنادم بالزاف والدولار والاقتصاد عليهم الضغط ... ميمكنش ليهم ايبقاو غير كيطبعو فلوراق الى ما لا نهاية ... الهرم وصل الى قمته وحان الوقت للفؤوس والمعاويل أن تهدم بعضا منه أو كله ... لينمو من جديد
مللنا من هذه الاخبار التي تضعف المناعة وتولد الاحباط والاكتئاب واصلا هذه الحياة لم يعد يعجب فيها شيء .نطوق الى جنة الرحمن عرضها السماوات والارض