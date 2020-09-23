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كُتّاب وآراء
عقار ياباني يدعم فرص الشفاء من "كوفيد-19"
أعلنت مجموعة "فوجيفيلم" اليابانية، الأربعاء، أن عقار "أفيغان" الذي طوّرته، المرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.
ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيغان" و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.
وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء "كوفيد-19".
وقالت مجموعة "فوجيفيلم" إن التجربة التي أجريت منذ مارس وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبط بتناول "أفيغان".
وستجري المجموعة الآن "تحليلا مفصلا للبيانات" التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "بدءا من أكتوبر".
وقد تم ترخيص عقار "أفيغان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان، لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.
ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل عقار "أفيغان"؛ إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.