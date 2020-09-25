24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  2. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

  3. الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎ (5.00)

  4. حملات الدرك الملكي تفكك عصابة "الطريق السيار" (5.00)

  5. برلمانيون يطلبون اجتماع "لجنة الخارجية" لمناقشة تطورات الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | بيئة وعلوم | اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية

اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية

اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:44

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية أنّها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضادّ لمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك اللقاح التجريبي الحادي عشر في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية.

وقالت الشركة إنّ 10 آلاف متطوّع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً سيشاركون في هذه التجارب.

ونقل البيان عن غريغوري غلين، مدير الأبحاث والتطوير في الشركة، قوله إنّه "بسبب المستوى الحالي المرتفع لانتقال سارس-كوف-2، ونظراً إلى أنّ هذا المستوى سيستمر على الأرجح في أن يكون مرتفعاً في المملكة المتحدة، فإنّنا متفائلون بأنّ هذه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المحورية ستستفيد من عملية تطوّع سريعة وستتوفّر تقييماً قريب المدى لفعالية" اللقاح.

وهذا هو اللقاح الحادي عشر في العالم الذي يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها عشرات آلاف المتطوّعين يقسمون في العادة إلى قسمين متساويين: نصف يتلقّى لقاحاً وهمياً والنصف الآخر يتلقّى اللقاح التجريبي.

وأكثر المشاريع الغربية تقدماً على طريق إنتاج لقاح مضادّ للفيروس الفتّاك هو اللقاح التجريبي الذي طوّرته آسترازينيكا، الشريكة لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورّتهما شركتا "فايزر" و"موديرنا".

بالموازاة هناك مشاريع مماثلة يجري العمل عليها في كل من الصين وروسيا.

ونوفافاكس هي واحدة من ستّ شركات حصلت من الحكومة الفدرالية الأميركية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ، وهي الخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي المرحلة الثالثة.

وحصلت الشركة على أكثر من 1.6 مليار دولار من الأموال العامة الأميركية لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الاسبقية للراجلين الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:54
اخيرا العلماء د بصح لقاو شي حاجة وهيعتقو البشرية من النصابين الروس والشينوا.شكرا لامريكا وعلماءها الذين اخترعو اغلب الاختراعات التي افادت الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
2 - مواطن مر من هنالك الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:58
في نظر القراء كم سيكون المبلغ المؤدى لهؤلاء المتطوعين البريطانيين العشرة ألف الذين سيجربون اللقاح الأمريكي . هل سيكون 500 درهم كما حصل في المغرب مع اللقاح الصيني...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - xtruex الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:02
لاصحاب العقول الضيقة التي ستقول انها مؤامرة و نريد ان يجرب هذا اللقاح على اعضاء الحكومة، كونو هانيين اللقاح راه بالفلوس و لي عندو غادي يتلقح و يعيش و لي ماعندوش غادي يمرض و مايسول فيه حد، حاجة اخرى المرحلة الاولى سيلقح فيها الجهاز الطبي و الصحي و اصحاب الامراض المزمنة يليها في غضون شهر او شهرين الناس المهمين و بعدها الاقل اهمية و في الاخير الفقراء و المشككون و سيكون ثمنها باهض لانه لا احد يأبه للفقراء و البؤساء في هذا البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عبدالله الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:03
مسلسل اللقاح لايزال طويلا بحيث سيعرف دراما حزينة ،يموت فيه العديد من الابطال والشخصيات المرموقة عالميا،وتنهار الأنظمة الصحية في العالم كما ينهار الاقتصاد العالمي مما يدفع الشعوب في التفكير في اللقاح مهما كانت سلبياته ،حينها تظهر منظمة الصحة كفارس مغوار يقتل الفيروس وينتهي الكابوس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - Le Maroc aussi الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:04
حتى المغرب يمول ويساند مهرجان موازين بأكثر من مليار درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - المهدي الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:06
الناس اللي كاتعتامد على العقل والعلم تتسابق لإيجاد لقاح أو علاج لهذه الجائحة كما وجدوه لأمراض سابقة، ومسلوبي العقل والمؤمنين بالخرافات يسارعون في اختلاق نظريات المؤامرات لتخدير عقولهم والترويح عن أنفسهم، آه وماذا عساهم أن يفعلوا؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - مواطن الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:08
اللقاح الوحيد الفعال و المضمون هو الثوم و العسل الحر و الحامض . مكان لا اكسفورد لا اسرازينيكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - الحمد لهم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:13
ونحن ما علينا إلا المطالبة بفتح المساجد والإكثار من الأدعية والأذكار والصلوات والتقرب أكثر إلى الله هذا جهدنا، وننتظر بفارغ الصبر أن يجد الكفار الدواء فيبيعوه لنا أو يصدقوه علينا ونقول حينئد "الحمد لله" ونرمي كل جهود العلماء والباحثين عرض الحائط، وكأنهم ليس لهم الفضل في إنقاذنا من هذا المرض.
الحاصول : الحمد للكفار الذين يكدون لإنقاذ البشرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.