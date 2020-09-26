دار المناخ المتوسطية تجمع خبراء في ورشة عمل

هسبريس من الرباط

نظمت "دار المناخ المتوسطية"، الخميس بقاعة الاجتماعات بحديقة الحيوانات بالرباط، ورشة حول التخطيط الإستراتيجي، بمشاركة عشرات الخبراء وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات دولية، وذلك في إطار "تطوير خطة عمل إستراتيجية وخطة عمل لدار المناخ المتوسطية".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الهدف من هذه الورشة يتمثل أساسا في تزويد دار المناخ المتوسطية، وصياغة إستراتيجية في أفق 2030؛ فيما جرى التخطيط لورشة عمل ثانية ستخصص للتخطيط العملي، من أجل تطوير خطة عمل 2021 - 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التخطيط التشاركي والعملي، الذي يشمل جميع الجهات الفاعلة المعنية، سيسمح لدار المناخ المتوسطية بتطوير قدراتها للانتقال من التصورات إلى العمل الفعلي.

يُشار إلى أنه تم تأسيس دار المناخ المتوسطية في فبراير 2018، بناء على ما جاء في الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في MedCOP المنظم بمدينة طنجة سنة 2016، حيث تمت ترجمة التوجيهات الملكية على الفور، من خلال إطلاق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة فكرة إنشاء هيئة تهتم بالعمل المناخي بالبحر الأبيض المتوسط.