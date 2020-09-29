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الرئيسية | بيئة وعلوم | الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر سنة 2024

الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر سنة 2024

الإمارات تطلق مشروع استكشاف القمر سنة 2024
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:35

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، في سابقة تدعم جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الصناعات الفضائية في المنطقة.

وقال بن راشد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم :"أطلقنا مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر ... سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر عام 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها".

وأضاف :"أسمينا المستكشف القمري راشد تيمناً بباني نهضة دبي، والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ستكون الدولة الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً.

وأوضح أن المستكشف القمري سيرسل بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً، لافتا إلى أن المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة وبناء كوادر تخصصية والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في البلاد.

وأكد أن بناء "المستكشف القمري سيتم على أرض الإمارات بنسبة مائة بالمائة وبأيدي المهندسين الإماراتيين".

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