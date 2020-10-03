24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يحكم أمريكا من الحجر الصحي داخل مركز طبي عسكري (5.00)

  2. حملة كنز الدار (4.00)

  3. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (3.00)

  4. إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)

  5. مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | بيئة وعلوم | ترامب يتلقى جرعة "ريجينيرون" ضد "كوفيد-19"

ترامب يتلقى جرعة "ريجينيرون" ضد "كوفيد-19"

ترامب يتلقى جرعة "ريجينيرون" ضد "كوفيد-19"
عصام أحمد من واشنطن
السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:05

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المصاب بفيروس "كورونا"، الجمعة، كعلاج جرعة واحدة من مزيج أجسام مضادة من مختبر "ريجينيرون" الأمريكي.

ما هو هذا العلاج؟ إلى أي مدى تستغرق التجارب السريرية؟ ولماذا لا يوافق بعض الخبراء على استخدام الدواء قبل الموافقة عليه؟ فيما يلي ما نحتاج إلى معرفته.

ما هو العلاج؟

علاج "ريجينيرون"، المسمى ريجن-كوف-2، هو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة: بروتينات مقاومة للعدوى تم تطويرها للالتصاق بجزء من فيروس "كورونا" المستجد الذي يستخدمه لغزو الخلايا البشرية.

تلتصق الأجسام المضادة بأجزاء مختلفة من "شوكة بروتينية" على غلاف الفيروس؛ ما يؤدي إلى تشويه بنيتها - بطريقة مماثلة لتغيير شكل مفتاح بحيث لا يلائم قفله.

تعمل اللقاحات عن طريق تعليم الجسم صنع الأجسام المضادة الخاصة به؛ لكن العلماء يختبرون أيضا أجساما مضادة جاهزة من بلازما مأخوذة من دم مرضى متعافين.

لكن من غير الممكن تحويل بلازما النقاهة إلى علاج جماعي.

يمكن للباحثين أيضًا فحص الأجسام المضادة التي ينتجها المرضى المتعافون واختيار الأكثر فاعلية من بين آلاف منها، ثم تصنيعها معمليا على نطاق واسع.

في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "ساينس" الأمريكية في يونيو، وصف علماء "ريجينيرون" كيف اختاروا أفضل اثنين من الأجسام المضادة من كل من المرضى البشريين المتعافين والفئران المصابة التي تم تعديلها وراثيًا لمنحها أجهزة مناعية تشبه أجهزة الإنسان.

في ورقة أخرى في المجلة العلمية البارزة نفسها، دعا علماء إلى توخي الحذر، إذ إنه باستخدام اثنين من الأجسام المضادة هناك احتمال في تحور سارس- كوف-2 عشوائيًا للتهرب من العمل المعطل لأحد الجسمين المضادين، ثم الانتقال بعد ذلك ليصبح السلالة المهيمنة من الفيروس.

استخدمت الشركة تقنية "الفأر المستأنس" نفسها لتطوير مزيج ثلاثي من الأجسام المضادة، والذي ثبت العام الماضي أنه فعال ضد حمى إيبولا النزفية وما زال ينتظر موافقة السلطات الأمريكية.

وقال خريستوس كيراتسوس، كبير علماء الأمراض المعدية في ريجينيرون، لوكالة فرانس برس في مارس: "هذا جزء مما يمنحنا الثقة، فقد تمت تجربة المنصة وتبين أنها تعمل بشكل جيد للغاية".

ويُعطى العلاج عن طريق التنقيط الوريدي.

هل هو فعّال؟

تجرى التجارب السريرية لاختبار سلامة الدواء وفعاليته عند مستويات جرعات مختلفة ومقارنته بعلاج وهمي للإجابة عن هذا السؤال.

والثلاثاء، أعلنت الشركة عن بعض النتائج من تجربة سريرية مبكرة، قائلة إن علاجها قلل من الحمل الفيروسي ووقت الشفاء لدى مرضى كوفيد-19 الذين لم يتم إدخالهم المستشفى.

وتتعلق النتائج بـ275 مريضًا، وقال جورج يانكوبولوس، رئيس ريجينيرون، إنّ الشركة بدأت محادثات مع السلطات التنظيمية، على الأرجح للحصول على إذن مؤقت قبل الترخيص الكامل؛ لكن البيانات المفصّلة لم تُعلن بعد أو تُراجع من قبل علماء أقران.

وفيما يتعلق بالسلامة، قالت إن "رد الفعل على الحقن" لوحظ لدى أربعة مرضى، اثنان على الدواء الوهمي واثنان على العقار؛ في حين حدثت "أحداث سلبية خطيرة" لدى اثنين من المرضى الذين يستخدمون الدواء الوهمي وواحد على العقار. لكنّ لم يمت أحد.

لم تذكر الشركة بالتفصيل ماهية هذه الآثار الجانبية؛ لكن آرون سواميناث، الطبيب في مستشفى لينوكس هيل بنيويورك، قال إنه بشكل عام، تشمل ردود الأفعال الخفيفة على العلاجات الوريدية الحمى والقشعريرة والتعب.

تشمل الأعراض الأكثر خطورة ألم الصدر وضيق التنفس.

وقالت الشركة إنها ستستقطب 1300 مريض للمراحل المقبلة من التجارب على مرضى خارج المستشفيات.

تجري ريجينيرون تجارب في مراحل متأخرة لمرضى "كوفيد-19" في المستشفيات في المملكة المتحدة ولاحتمال استخدام الدواء لمنع انتقال عدوى مرضى كوفيد-19 إلى من يخالطونهم في المنزل الواحد.

ما سبب قلق بعض الخبراء؟

لقد حيّر قرار إعطاء ترامب العلاج قبل إصدار التجارب بيانات كافية للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ بعض العلماء.

وقالت كارلا بيريسينوتو، أخصائية أمراض الشيخوخة والأستاذة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لفرانس برس، إن استخدام العلاجات غير المعتمدة على أساس "الاستخدام التعاطفي" يحدث عادة عندما يفشل كل شيء آخر.

وقالت إن "خطر حدوث آثار جانبية أكبر بكثير، إلى درجة أنني عادة ما أكون حذرة للغاية بشأن أي شيء تجريبي ولم تثبت فعاليته".

وأوضح جيريمي فاوست، خبير الصحة العامة في جامعة هارفارد، أنّ الأمر أثار احتمالات غير مريحة: إما أن فريق الرئيس لم يفهم مجرى العملية العلمية، أو أنهم فهموا ولكن ترامب تجاوزهم استنادا إلى نصيحة شخص آخر.

وتابع: "سيرى الناس هذا وسيعتقدون أن هذا هو العلاج الذي يجب أن تحصل عليه - وإذا لم تعطه لأشخاص آخرين مصابين بفيروس كورونا فإننا نحرمهم من المعاملة الخاصة. في الواقع، ليست هذه هي الحال... لا ينبغي أن نتعامل مع الرئيس على أنه فأر تجارب".

وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتلقى عقار ريمديسفير بعد التشاور مع المتخصصين. وأضافت، في بيان الجمعة، أن الرئيس "لا يحتاج إلى أوكسجين إضافي".

وقال مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، في وقت سابق الجمعة، إن الرئيس، البالغ من العمر 74 عاما، يعاني من أعراض خفيفة.

ونظرا إلى أنه يبلغ من العمر 74 عاما، فإن ترامب "معرض لخطر أكبر للإصابة بشكل حاد بالمرض"، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وستجري مراقبة ترامب عن كثب للانتباه إلى مجموعة واسعة من الأعراض الشائعة للفيروس؛ والتي تشمل الحمى والقشعريرة والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ahmed السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:36
مناورة انتخابية وبطولة هوليودية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - أحمد السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:38
مناورة انتخابية وطوله هوليودية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - samsam السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:39
فيلم امريكي بامتياز بطولته هذه المرة ترامب قصة الفلم تتمحور حول خداع الناس لأثبات جدارة اللقاح الأمريكي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - mellouk السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:40
Suite confirmation par PCR le président américain a reçu une dose de 8 g cocktail d'anticorps polyclonaux Regeneron et a terminé sa perfusion sans problème En plus des anticorps polyclonaux,du zine,vitamine D,er la famotidine,une aspirine/il est toujours fatigué.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - مهتم متهم السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:43
في نظري لن ينفع مع جسم السيد ترامب لا"ريجينيرون" ولا "هيدروكلوروكين" بل مطهر ديتول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - واحد من الناس السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:44
يا للعجب ...ومتى كان العم ترامب رئيس أعظم دولة في العالم فأر تجارب ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - إبن مازيـغ السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:47
العدميين الفهايمية "المحليين" والشواف ومّوالين الكارطا المرضى الذين يعاكسون كل شيئ يكذبون كثروا بزاف يروجون بلا بينة بأن إصابة الترامب بكوفيد19 مجرد حيلة ومناورة، فئة تعيش في كوكب يوجد في مجرة أخرى غير التي تتواجد فيها كرتنا الأرضية.
متشبعين حتى التخمة بنظرية المآمرة ودائما يعاكسون ويناقضون كل شيئ
إن قيل ترامب مصاب بكوفيد19 قالوا أنها دسيسة وحيلة
وإن قيل أن الأرض مكورة قلوا لا مسطحة
وإن فعلت الحكومة أو قررت كذا، يقولون ولماذا لا تقرر عكس كذا
وإن قرؤوا خبر قيل فيه أن مداخل الفوسفات هي اثنين مليار دولار في السنة قالوا بلى أنها ألف مليار وان الدولة تخفي عنهم الحقيقة لكي لا تعطيهم "رزقهم"
وان قرؤوا خبر يقول أن شركة أجنبية استثمرت وشغلت ألف شخص قالوا يستعبدون ويستغلون الشباب
و...
خلاص الى باغي دير شي مشروع واستشار مع اقرب المقربين إليه من عائلته أو أصدقائه واجهوه فورا ب "لا راه هادك الشي كثير وموجود، لا راك غادي تخسر... كما لو كانوا عفاريت يستطيعون دراسة السوق في رمشة عين !"
هاد البؤس الفكري والوجودي والعقلية الخامجة التي تعاكس كل شيئ هي سبب تخلفنا وهي التي تجرنا الى الخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - ابو سعدة-ج-ن السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:48
صورة رئيس اقوى دولة في العالم و هو يتلقى العلاج بالمستشفى هي اشارة قوية بان الولايات المتحدة مريضة شائخة تسير نحو الشيخوخة و الوهن و الضعف رغم عنتريات و فهلوات ترامب و ادارته- بعكس الصين حيث خرجت من الازمة بتفوق و دراية و دربة و حنكة و تجربة قوية مما يؤهلها لريادة العالم لو ارادت مع ان الصين لا ترغب في الهيمنة على العالم- و الرئيس الصيني صامت هادئ يبتسم قليلا واثق من نفسه متحكم في ذاته و اعصابه متجرد عن كل التفاهات و يتجنب اللغط و الدخول في مهاترات غير نافعة و هو واثق المشي و السير نحو الهدف المخطط له سلفا واثق من شعبه و انضباطه و صرامته و حركاته النملية (اي كالنمل او النحل في النشاط و الحركة و السرعة)
ترامب يتلقى العلاج هو و وزوجته و فريقه انه صورة امريكا المريضة الغير قادرة على التحكم في الوباء و صده و الحد منه بحيث حتى الرئيس مصاب- اية دلالة- لكن السؤال هو: لم لا تقو السيد الرئيس الا على الضعفاء لاسيما الفلسطينيين؟ اي ضرر او شر فعله فيك الشعب الفلسطيني؟ هل اذاك فلسطيني ما؟ ما هو ذنبهم؟ علاش تشجع اسرائيل عليهم علاش؟ثم من اجل ماذا و الى متى؟على الاقل التزم الحياد و لا تميل كليا لطرف؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - واحد من الناس السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:50
ولماذا لا تعطى جرعات ريجينيرون لمرضى كوفيد 19 على مستوى العالم ...إذا كان الدواء يزيد من مضادات الأجسام ....هل هو حرام على الشعوب ....حلال على العم ترامب ....مالهم كيف يحكمون ؟؟....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - من بريطانيا السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:53
عيقو وفيقوا يا اصحاب العقول النيرة خرافات وتلاعبات بالشعب والعالم ماكاين عندو لا كورونا ولا لقاح راه تاتتمتع مع راسو او كايدوخ على السعوب باش ينجح ف الانتخابات ويعطوهم اللقاح باش كلخهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.