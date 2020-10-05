24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا
- الحوار الاجتماعي
- دعم الفنانين
- مرض الحساسية التلامسية لدى الأطفال .. الأعراض والأسباب
- تحذير .. الأسماك النيئة والمدخنة ممنوعة على هؤلاء الأشخاص
غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة (5.00)
اقتراب الانتخابات يفتح معركة "جذب الأعيان" بين الأحزاب السياسية (5.00)
- بكاءٌ وتكبير .. مشاهد "صادمة" لوصول "حراكّة" إلى الضفة الإسبانية - (119)
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا - (54)
- غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة - (49)
- الأزهر: تصريحات ماكرون عن الإسلام "عنصرية" - (43)
- المغرب يراهن على طائرات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" ورادارات أمريكية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جائزة "نوبل" للطب 2020 تؤول إلى ثلاثة علماء
أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الإثنين، فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020، لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".
وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي، وقال إنهم استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى أفراد في جميع أنحاء العالم".
وهناك ثلاثة أشكال للالتهاب الكبدي هي "إيه" وبي" و"سي"، تتسبب في الكثير من الوفيات حول العالم. ولعقود، ظل نوعا "إيه" و"بي" هما فقط المعروفان للعلم، إلى أن تمكن العلماء من عزل الفيروس المسبب للنوع "سي"، ما سمح بتطوير علاجات له.
وقال المعهد: "لقد كشفت مساهمات الفائزين بنوبل للطب عام 2020 عن سبب بقية حالات التهاب الكبد المزمنة، ومكّنت من إجراء اختبارات دم والتوصل إلى أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين".
وتمكن أولتر من تحديد النوع الثالث من التهاب الكبد الفيروسي، بينما تمكن هيوتون من عزله، وقدم رايس الدليل النهائي على وجوده.