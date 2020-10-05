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الرئيسية | بيئة وعلوم | جائزة "نوبل" للطب 2020 تؤول إلى ثلاثة علماء

جائزة "نوبل" للطب 2020 تؤول إلى ثلاثة علماء

جائزة "نوبل" للطب 2020 تؤول إلى ثلاثة علماء
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 11:47

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الإثنين، فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020، لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي، وقال إنهم استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى أفراد في جميع أنحاء العالم".

وهناك ثلاثة أشكال للالتهاب الكبدي هي "إيه" وبي" و"سي"، تتسبب في الكثير من الوفيات حول العالم. ولعقود، ظل نوعا "إيه" و"بي" هما فقط المعروفان للعلم، إلى أن تمكن العلماء من عزل الفيروس المسبب للنوع "سي"، ما سمح بتطوير علاجات له.

وقال المعهد: "لقد كشفت مساهمات الفائزين بنوبل للطب عام 2020 عن سبب بقية حالات التهاب الكبد المزمنة، ومكّنت من إجراء اختبارات دم والتوصل إلى أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين".

وتمكن أولتر من تحديد النوع الثالث من التهاب الكبد الفيروسي، بينما تمكن هيوتون من عزله، وقدم رايس الدليل النهائي على وجوده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hind الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:43
ma grand mere est morte en 2001 à cause de cette maladie de lhepatite C les medecins n'ont pas pu savoir qu'elle souffrait de ca ils ont cru l'asme et bcp d'autre maladies jusqu à sa mort qu'ils sont su que c l hépatite
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3
2 - كريم الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:45
هؤلاء العلماء المنقذين للبشرية الذي ذكرهم الله في القرآن و مدحهم و ليس الكهنة الذين يضرون و لا ينفعون
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7
3 - زهير ىكيز الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:56
كان سبب وفاة والدي رحمه الله سنة 2015 ، أتأسف لتأخر الدواء لكنها مشيئة الله و في نفس الوقت فرحت لانقاذ الاخرين
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5
4 - عالم الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:05
ليس كعلماء الحيض و النفاس و الاغتسال و تعدد الزوجات. نعلم كمسلمين انها امور عقائدية يلزم الالمام و العمل بها، لكن ليس على حساب العمل النافع .
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7
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