جائزة "نوبل" للطب 2020 تؤول إلى ثلاثة علماء

هسبريس - د.ب.أ

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الإثنين، فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020، لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي، وقال إنهم استحقوا الجائزة "لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عن طريق الدم، وهو مشكلة صحية عالمية كبرى تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد لدى أفراد في جميع أنحاء العالم".

وهناك ثلاثة أشكال للالتهاب الكبدي هي "إيه" وبي" و"سي"، تتسبب في الكثير من الوفيات حول العالم. ولعقود، ظل نوعا "إيه" و"بي" هما فقط المعروفان للعلم، إلى أن تمكن العلماء من عزل الفيروس المسبب للنوع "سي"، ما سمح بتطوير علاجات له.

وقال المعهد: "لقد كشفت مساهمات الفائزين بنوبل للطب عام 2020 عن سبب بقية حالات التهاب الكبد المزمنة، ومكّنت من إجراء اختبارات دم والتوصل إلى أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين".

وتمكن أولتر من تحديد النوع الثالث من التهاب الكبد الفيروسي، بينما تمكن هيوتون من عزله، وقدم رايس الدليل النهائي على وجوده.