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الرئيسية | بيئة وعلوم | الثقب الأسود يمنح 3 خبراء جائزة نوبل للفيزياء

الثقب الأسود يمنح 3 خبراء جائزة نوبل للفيزياء

الثقب الأسود يمنح 3 خبراء جائزة نوبل للفيزياء
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:40

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم فوز العلماء البريطاني روجر بنروز والألماني راينهارد جينتسل والأمريكية أندريا جيز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020.

وأوضحت اللجنة أن العلماء االثلاثاء استحقوا الجائزة لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل "تنبؤا قويا لنظرية النسبية العامة".

وحصل بنروز على نصف الجائزة بينما اقتسم العالمان الآخران النصف الثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محسن الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:51
إلى متى جائزة نوبل لأكبر كسكس ، أكبر براد شاي و أكبر حرشة! هؤلاء من ينفعون الإنسانية بالبحث العلمي الرفيع. و تبا لمن اخترع الصفر و بقي تحته!
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