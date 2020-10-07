"نوبل" للكيمياء تؤول إلى عالمتين فرنسية وأمريكية

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، اليوم، فوز العالمتين الفرنسية إيمانويل شاربنتييه والأمريكية جنيفر دودنا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 "لتطويرهما طريقة لتحرير الجينوم".

وقالت اللجنة إن إسهامات العالمتين مكنت "الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية. وكان للتكنولوجيا التي تم تطويرها تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".