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"نوبل" للكيمياء تؤول إلى عالمتين فرنسية وأمريكية
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:50
أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، اليوم، فوز العالمتين الفرنسية إيمانويل شاربنتييه والأمريكية جنيفر دودنا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 "لتطويرهما طريقة لتحرير الجينوم".
وقالت اللجنة إن إسهامات العالمتين مكنت "الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية. وكان للتكنولوجيا التي تم تطويرها تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مراكشي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 12:08
# تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية# اشياء لاتحمد عواقبها. سيستعمل من طرف البعض ضد البشرية و المثال نعيشه الآن.
2 - سين الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 12:19
بحال هاد العالمات لي يمكن افتخر بهم الانسان وهادو هن القدوة،ماشي بحال دياولنا لي كيشجعو صحبات روتيني اليومي،والشيخات ،وصحاب حك جر و....زايدنها بالطمع في الدعم من المال العام.الله اعطينا وجهكم.
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