دراسة: خطر انتقال كوفيد-19 عبر العين يبقى ضئيلا

هسبريس ـ د.ب.أ

صرح طبيب شارك في دراسة عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين بأن "خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا عن طريق العين ضئيل، لكنه محتمل".

وخلال المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون قال كليمنس لانجه، من مستشفى فرايبورغ الجامعي، إنه إذا حك الشخص عينيه بيد اختلطت بشخص مصاب بكورونا فإنه "من الوارد انتقال الفيروس إلى الغشاء المخاطي للأنف أو الشعب الهوائية".

وهناك رابط داخل الرأس بين العينين والأنف، ومن ذلك القنوات الدمعية، وأوضح لانجه أن "وضع الدراسة الحالي ليس فيه شيء يشير إلى أننا يجب أن ننظر إلى العيون باعتبارها منفذا مهما لدخول أو خروج الفيروس".

وأضاف الخبير أن بعض الدراسات تفترض إمكانية حدوث العدوى عن طريق ملتحمة العين، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خلايا سطح العين لديها منافذ دخول كافية، مشيرا إلى أن الدراسة لم تعثر في 46 عينة على كميات مهمة من المستقبلات الضرورية لكورونا؛ وهي " ايه إي سي-2" و"تي إم بي آر إس إس2".

وكان باحثون قد عثروا في قرنية العين على أدلة على وجود هذه المستقبلات، لكنهم لم يختبروا انتقالا فعليا لفيروس كورونا عبر هذه المستقبلات.