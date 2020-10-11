24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "احتجاز أستاذة وسط حمّام" يخلق الجدل بالخميسات (5.00)

  2. الامتحانات الجامعية بوزان (5.00)

  3. رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يعود إلى السكن في قصر الرباط (2.00)

  4. قصة مع الكنوز والجن (2.00)

  5. تشكيك المغاربة ينتقل إلى "لقاح كورونا" .. مؤامرة وأغراض ربحية (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: خطر انتقال كوفيد-19 عبر العين يبقى ضئيلا

دراسة: خطر انتقال كوفيد-19 عبر العين يبقى ضئيلا

دراسة: خطر انتقال كوفيد-19 عبر العين يبقى ضئيلا
هسبريس ـ د.ب.أ
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 16:50

صرح طبيب شارك في دراسة عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين بأن "خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا عن طريق العين ضئيل، لكنه محتمل".

وخلال المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون قال كليمنس لانجه، من مستشفى فرايبورغ الجامعي، إنه إذا حك الشخص عينيه بيد اختلطت بشخص مصاب بكورونا فإنه "من الوارد انتقال الفيروس إلى الغشاء المخاطي للأنف أو الشعب الهوائية".

وهناك رابط داخل الرأس بين العينين والأنف، ومن ذلك القنوات الدمعية، وأوضح لانجه أن "وضع الدراسة الحالي ليس فيه شيء يشير إلى أننا يجب أن ننظر إلى العيون باعتبارها منفذا مهما لدخول أو خروج الفيروس".

وأضاف الخبير أن بعض الدراسات تفترض إمكانية حدوث العدوى عن طريق ملتحمة العين، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خلايا سطح العين لديها منافذ دخول كافية، مشيرا إلى أن الدراسة لم تعثر في 46 عينة على كميات مهمة من المستقبلات الضرورية لكورونا؛ وهي " ايه إي سي-2" و"تي إم بي آر إس إس2".

وكان باحثون قد عثروا في قرنية العين على أدلة على وجود هذه المستقبلات، لكنهم لم يختبروا انتقالا فعليا لفيروس كورونا عبر هذه المستقبلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.