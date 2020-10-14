دراسة: "كوفيد-19" وراء تراجع الانبعاثات الكربونية

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة حديثة أن القيود المرتبطة باحتواء جائحة كورونا أدت إلى تراجع الانبعاثات الكربونية بنسبة 8.8% في النصف الأول من عام 2020 على مستوى العام.

وذكر معهد بوتسدام الألماني لأبحاث تأثير المناخ، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي فرضتها حكومات الدول، والتي تضمنت إغلاق الحدود وحظر التجول والقيود الأخرى على الحركة، تسببت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن في الفترة من يناير حتى يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة عام 2019.

وقال المعد الرئيسي للدراسة تشو ليو، من جامعة "تسينغ - هوا الصينية"، إن البحث أظهر وجود علاقة بين تدابير الإغلاق في بعض البلدان وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على بيانات من موقع "كربون مونيتور"، وهو موقع لتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اليومية، أنه في أبريل الماضي وصل انخفاض ثاني أكسيد الكربون إلى نسبة 16.9% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في دورية "نيتشر كوميونيكسشنز"، أن أكبر التأثيرات على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن رصدها في حركة المرور، ومع ذلك عادت معظم الدول الاقتصادية إلى مستوياتها المعتادة من ثاني أكسيد الكربون في العديد من المناطق بعد انتهاء القيود الشديدة.

وأوضحت الدراسة أنه حتى إذا استمرت هذه الانبعاثات عند المستويات الدنيا فلن يكون لذلك تأثير يذكر على تركيز ثاني أكسيد الكربون طويل المدى في الغلاف الجوي؛ ولذلك يؤكد الباحثون ضرورة أن يخفض القطاع الاقتصادي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.