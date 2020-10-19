سابقة بالمغرب .. بروتوكول يعالج اختناق المواليد

إبراهيم مغراوي من مراكش

حصلت مصلحة إنعاش الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش على المعدات اللازمة لممارسة انخفاض حرارة علاجي كلي للجسد، وأصبحت قادرة على تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال الذين يعانون من معاناة عصبية، بحسب بلاغ صحافي توصلت به هسبريس.

وبفضل هذه المعدات، سيصبح المركز الجامعي أول مؤسسة صحية بالمغرب تعتمد التبريد الكلي للجسم لحديثي الولادة الذين يعانون من الاختناق في الفترة المحيطة بالولادة، الذي يشكل مشكلة متكررة تؤثر على 8 إلى 10 من المواليد الجدد لكل 1000 ولادة، مقابل 2 إلى 3 حالات لكل 1000 في البلدان المتقدمة.

ويعتبر الاختناق في فترة الولادة واحدا من المشاكل الصحية الرئيسية لحديثي الولادة، لارتباط شدته بالوفيات والمضاعفات المرضية الشديدة التي يمكن أن يسببها، فمعدل الوفيات يقدر بحوالي 15 إلى 25٪ من الحالات؛ أما الناجين فستبقى نسبة 25 إلى 30٪ منهم تعاني من مضاعفات عصبية مثل التخلف العقلي، والاضطرابات المعرفية، والصرع.

وهذا البرتوكول العلاجي يحتم إخضاع الأطفال حديثي الولادة الذين عانوا من الاختناق في الفترة المحيطة بالولادة، خلال الساعات 6 الأولى من الحياة، في مصلحة العناية المركزة لحديثي الولادة، تحت إشراف صارم لطاقم طبي متخصص، لتبريد الجسم كله لدرجة حرارة مضبوطة تبلغ 33.5 درجة مئوية لمدة 72 ساعة، تليها مرحلة رفع حرارة تدريجي للجسم لكي تكون فعالة.

وبعد اخضاع أول مولود بالمغرب لهذه التقنية العلاجية السبت الماضي، لوحظ تحسن كبير في حالته العصبية سريريا.