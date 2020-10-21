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الرئيسية | بيئة وعلوم | مديرية الغابات تستعرض إستراتيجية 2020-2030‎

مديرية الغابات تستعرض إستراتيجية 2020-2030‎

مديرية الغابات تستعرض إستراتيجية 2020-2030‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 03:30

نظمت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي القنيطرة، الثلاثاء، لقاء تواصليا إعلاميا لفائدة مواردها البشرية، وذلك لعرض التوجهات الرئيسية لإستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".

الهدف من هذا اللقاء، وفق بلاغ صحافي، "هو تعزيز التواصل الداخلي حول الإستراتيجية الجديدة لتنفيذ توجهاتها الرئيسية، بناء على أساس ثقافة المشاركة والتشاور، بحيث يكون من الممكن توحيد الرؤى، وإعطاء مصداقية للقرارات وضمان نجاح الإستراتيجية ككل".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تم عرضها أمام أنظار الملك محمد السادس يوم 13 فبراير 2020، وكانت موضوع العديد من الاجتماعات الجهوية ذات الطابع الإعلامي، بهدف عرض توجهاتها في ما يتعلق بتنمية الغابات، من خلال تدبير شامل منتج للثروة ينبني على حكامة مسؤولة.

كما تهدف الإستراتيجية، وفق المصدر ذاته، "إلى كبح التدهور وإقامة توازن بين الحفاظ على الغابة وتنمية مواردها"، مضيفا: "تم إطلاق العديد من الورشات لتنزيل هذه الإستراتيجية، بما فيها تلك المتعلقة بإعادة ابتكار وهيكلة النهج التشاركي، وتحديث القطاع وهيكلته الإدارية".

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