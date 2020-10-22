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الرئيسية | بيئة وعلوم | أمريكا ترخص رسميا لاستخدام عقار "ريمديسيفير"

أمريكا ترخص رسميا لاستخدام عقار "ريمديسيفير"

أمريكا ترخص رسميا لاستخدام عقار "ريمديسيفير"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 22:22

أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية، الخميس، ترخيصاً كاملا لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في ماي، وفق ما أفادت به شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص، لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.

وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سؤال الخميس 22 أكتوبر 2020 - 22:51
دليل على ان صحة البشر في منطق الراسماليين ليست الا وسيلة لجني مزيد من الارباح، اليس هدا دليلا على ان الوباء من صنع هؤلاء لمضاعفة ثرواتهم. لمادا لم يتسابقوا لاكتشاف لقاح ضد الفقر.
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3
2 - مواطن مغربي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 23:05
اش من قرن سيتنافس العرب والمسلمين مع امريكا والصين وروسيا وفرنسا والمانيا في اختراع اللقاحات والأدوية الناجعة ضد الأوبءة والامراض،،
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16
3 - جوحا الخميس 22 أكتوبر 2020 - 23:20
كورونا مجرد نكتة جوحا من يعتقد انه فيروس خطير وهو واهم هذه تجارة أمريكا وما جاورها؟
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-10
4 - عبدالله الخميس 22 أكتوبر 2020 - 23:23
رسالة الى المغربية اليسارية منيب!!!!!!
والله تم والله حتى نصوت عليك الى درتي هاذ الخطوة الشجاعة لكي تبرهني للمغاربة انك على صح وكلامك ما فيهش اللعب .
شخصيا أطالبك بان تدخلي مستشفى الذي يُستقبل المصابين بالكوفية وعليك ان تساعدين الأطباء وبلا كمامة الله يخليك باش المغاربة يعرفو الحقيقة وفِي ما تقولينه.
اليوم صرحتي بان الكوفيد غير كذوب او بغيتك تبيني حنت يديك.
يالله او خلينا من الخرجات البهلوانية.
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2
5 - fremli الخميس 22 أكتوبر 2020 - 23:30
ها هما العلماء المغاربة غادي يبانو فالكومونتيرات عاوتاني ههه
المواطن الهسبريسي علآام هه
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