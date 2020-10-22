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كُتّاب وآراء
أمريكا ترخص رسميا لاستخدام عقار "ريمديسيفير"
أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية، الخميس، ترخيصاً كاملا لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في ماي، وفق ما أفادت به شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.
وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.
وحصلت عقارات أخرى على تراخيص، لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.
وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
والله تم والله حتى نصوت عليك الى درتي هاذ الخطوة الشجاعة لكي تبرهني للمغاربة انك على صح وكلامك ما فيهش اللعب .
شخصيا أطالبك بان تدخلي مستشفى الذي يُستقبل المصابين بالكوفية وعليك ان تساعدين الأطباء وبلا كمامة الله يخليك باش المغاربة يعرفو الحقيقة وفِي ما تقولينه.
اليوم صرحتي بان الكوفيد غير كذوب او بغيتك تبيني حنت يديك.
يالله او خلينا من الخرجات البهلوانية.
المواطن الهسبريسي علآام هه