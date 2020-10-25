مسؤول: التلقيح الواسع ضد كورونا منتصف 2021

هسبريس ـ مُتابعة

صرح أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بأنه لن يكون هناك تلقيح واسع النطاق ضد كورونا قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل.

المسؤول نفسه لفت الانتباه، من جهة اخرى، إلى أن معرفة ما إذا كان هناك لقاح آمن وفعال تجاه "كوفيد-19" ستكون ممكنة بحلول نهاية نونبر المقبل أو مطلع دجنبر الموالي.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "يبقى السؤال المهم هو كيفية توزيع اللقاح على من يحتاجون إليه في أسرع وقت ممكن، وبالتأكيد لن يكون لدينا في دجنبر لقاحات تكفي للجميع. وسيتعين علينا الانتظار لأشهر عديدة في 2021".

وأشار فاوتشي إلى أن التلقيح سيبدأ على الأرجح بالعاملين في المجال الصحي ومن هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات من جراء الإصابة بكورونا.

وأضاف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية: "من المرجح جدا ألا يحدث تلقيح قطاع واسع من السكان، بحيث يكون له تأثير كبير على ديناميكية الجائحة، قبل الربع الثاني أو الثالث من العام" المقبل.