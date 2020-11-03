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الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة الصحة تحذر من تلاقي الأنفلونزا وكورونا

منظمة الصحة تحذر من تلاقي الأنفلونزا وكورونا

منظمة الصحة تحذر من تلاقي الأنفلونزا وكورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 16:37

قالت منظمة الصحة العالمية إنه مع مخاطر حدوث موجة ثانية من مرض كوفيد-19، لا بد من اتخاذ قرارات صعبة وخيارات محدودة لمكافحة المرض في موسم الإنفلونزا.

وحذر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن تتعدى المستشفيات سعتها القصوى في الفترة المقبلة، مما يشكل خطرا على المرضى والعاملين الصحيين على حدّ سواء، ويترك للأخيرين قرارات صعبة لاتخاذها بشأن كيفية إعطاء الأولوية لرعاية المرضى.

وفي إشارة إلى فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا، تحدثت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، عن تشابه الأعراض بين الإصابة بالفيروسين.

وقالت: "من الصعب التفريق بين الفيروسين لأن الأعراض متماثلة"، لكنها أضافت أن العلماء لا يعرفون بعد كيف ستتكشف الأمور خلال موسم الإنفلونزا.

وواصلت كيرخوف قائلة: "الأخبار الجيدة بالنسبة للإنفلونزا هي أننا مستعدون لها، فثمّة لقاح للإنفلونزا، ونحث بشدة أولئك الأكثر عرضة للخطر على الحصول على اللقاح هذا العام".

ودعا تيدروس إلى العمل المشترك والتضامن قائلا: "إنها لحظة حاسمة أخرى للقادة للارتقاء (إلى مستوى المسؤولية)، ولحظة حاسمة أخرى كي يجتمع الناس معا لتحقيق هدف مشترك. اغتنموا هذه الفرصة فلم يفت الأوان بعد".

وشدد تيدروس على ضرورة ضمان وجود اختبارات ذات جودة وتدابير للتتبع والعلاج، والاستثمار في الأمور الأساسية حتى تتمكن الدول فيما بعد من رفع إجراءات الإغلاق بطريقة آمنة وتتجنب اتخاذها مرة أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 16:55
في هذا الايام الخريفية وانحباس المطر والحرارة الغير طبيعية صار نوع من التعب يظهر في أقل مجهود. وحتى الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب انعدمت عندها الحيوية.
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2 - النقد الذاتي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 17:02
للأسف إعلامنا العمومي صار يغرد وحده خارج السرب. في هذه الأجواء الخريفية الممزوجة بنزلات البرد وكورونا نراه مشغول بالسهرات والمسلسلات ولا يبدل مجهودا في استضافة أطباء وخاصة اختصاصيو الحساسة لتوعية الناس والاحتراس من الإصابة بالانفلونزا الموسمية التي هي أشد فتكا من كورونا
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