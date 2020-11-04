24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط (5.00)

  2. غياب التنظيم ووسائل النظافة يكبل "مستشفى مولاي عبد الله" في سلا (5.00)

  3. هكذا تجنّدت القوّات المسلّحة الملكية لضمان نجاح "المسيرة الخضراء" (5.00)

  4. توقف التداريب المهنية يهدد خريجي الجامعات (5.00)

  5. خيبات جبهة البوليساريو تتواصل أمام "اللجنة الأممية لإنهاء الاستعمار" (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | بيئة وعلوم | الولايات المتحدة الامريكية تغادر اتفاق باريس للمناخ

الولايات المتحدة الامريكية تغادر اتفاق باريس للمناخ

الولايات المتحدة الامريكية تغادر اتفاق باريس للمناخ
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 15:45

خرجت الولايات المتحدة رسميا، اليوم الأربعاء، من اتفاق باريس للمناخ، بعد عام من إبلاغ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمم المتحدة بانسحاب واشنطن منها.

والولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الصين، هي أول دولة تنسحب من الاتفاق الذي وقعته معظم الدول في عام 2015.

وتضع هذه الخطوة إدارة ترامب، بشكل فعلي، في خلاف مع جميع حلفاء الولايات المتحدة ومنافسيها الرئيسيين في ما يتعلق بقضية التغير المناخي.

يشار إلى أن ترامب من أشد المعارضين للاتفاق، وقد ألغى العديد من الضوابط البيئية، التي رأى أنها تحد من الأعمال التجارية، وتعطي مميزات لبلدان أخرى. ولطالما شكك الرئيس الأمريكي في علم التغير المناخي.

وكانت أول مرة أعلن فيها ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2017 .وفي حال أعيد انتخابه، قد تبقى أمريكا بعيدة عن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ لأربع سنوات مقبلة، على الأقل.

من جهة أخرى، تعهد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بالعودة إلى اتفاق باريس حال فوزه بالانتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.