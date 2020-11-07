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الرئيسية | بيئة وعلوم | شركة للأدوية: لقاح كورونا قد يجهز في شهر دجنبر‎

شركة للأدوية: لقاح كورونا قد يجهز في شهر دجنبر‎

شركة للأدوية: لقاح كورونا قد يجهز في شهر دجنبر‎
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 نونبر 2020 - 21:10

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، العملاقة للصناعات الدوائية، إن اللقاح المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام في نهاية دجنبر المقبل، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.

ونقلت صحيفة "داجينز نايهتر" السويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، قوله إن "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا. وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية دجنبر".

وتعمل الشركة الأنجلوسويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي تم اختياره كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في السباق نحو إيجاد علاج لذلك.

وقال سوريوت: "ربما لن نكسب المال أبدا من اللقاح ، فلا أحد يعرف كم مرة ستحتاج إلى التطعيم .. إذا كان اللقاح فعالا للغاية، ويقي الأشخاص لسنوات عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد سوق إذن".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لإعادة التطعيم، وأضاف: "إذا كان يجب القيام بذلك سنويا فيمكننا كسب المال من عام 2022 .. لكن علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بالفعل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العريشي السبت 07 نونبر 2020 - 21:18
لو أخدت اللقاح تراهن لو لم تأخذ اللقاح تراهن لكن أيهما الأخطر الأعراض الجانبية للقاح أو الفيروس إختيار صعب جدا سيحاولون السياسيين و الأطباء بطغوط علينا لنختار اللقاح لكن لست مقتنع
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2 - romario السبت 07 نونبر 2020 - 21:22
يا ودي فينا هو غير فيتامين س... الحمد لله ان الماندرين لا تنتجه الشركات المعلومة
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