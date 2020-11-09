شركة أمريكية تعلن عن لقاح يجنّب الإصابة بكورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توصل العلماء التابعين لها إلى لقاح تجريبي يحمي من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "فايرز"، من خلال بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بلقاح يحمي من الإصابة بـ"كوفيد-19" بنسبة تتجاوز 90 في المئة.