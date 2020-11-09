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الرئيسية | بيئة وعلوم | شركة أمريكية تعلن عن لقاح يجنّب الإصابة بكورونا

شركة أمريكية تعلن عن لقاح يجنّب الإصابة بكورونا

شركة أمريكية تعلن عن لقاح يجنّب الإصابة بكورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:29

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توصل العلماء التابعين لها إلى لقاح تجريبي يحمي من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "فايرز"، من خلال بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بلقاح يحمي من الإصابة بـ"كوفيد-19" بنسبة تتجاوز 90 في المئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع للقاحات الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:42
اللقاح الصيني افضل و أقل تكلفة بكثير و بإمكان المغرب إنتاجه نظرا للتقنية التقليدية التي تمت بها إنتاجه و بدون أعراض جانبية. بفايزر شركة منفوخة إعلاميا باغين غي يبيعو و لن يحلم المغرب بانتاجه على أراضيه.
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35
2 - ربيع الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:45
راه نسبة الإماتة بفيروس كورونا على هذا القبيل ستكون أفضل يعني(أقل) من هذا اللقاح، 10% تساوي الكثيررررر...
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-24
3 - رضوان الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:45
الان ترامب على وشك السقوط ...واللقاح على و شك الضهور...! و الماسونية بعدما شوهته اعلاميا تستعد لإعادة تحكمها و سيطرتها على امريكا و العالم الدي تحت نفودها.
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-24
4 - farid الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:51
الشركة ألمانية Biontech و صاحب الشركة تركي الماني و الشركة الامريكية التي تتحدثون عنها ليست سوى شريك لهذه الشركة الالمانية
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10
5 - مواطنة الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:54
واللقاح ديال العالم السلاوي ؟
ماذا عنه.
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26
6 - biontech Germany الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:57
فقط للتصحيح اللقاح طور في المانيا في الشركة الالمانية بيونتيك. الشركة الامريكية دخلت في شراكة مع الشركة الالملنية من اجل الانتاج و التوزيع
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