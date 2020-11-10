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الرئيسية | بيئة وعلوم | فايزر: "لقاح كوفيد" أكبر تقدم طبي منذ 100 عام

فايزر: "لقاح كوفيد" أكبر تقدم طبي منذ 100 عام

فايزر: "لقاح كوفيد" أكبر تقدم طبي منذ 100 عام
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:30

وصف ألبيرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بأنه "سيكون أكبر تقدم طبي منذ 100 عام"، بعدما أعلنت "فايزر"، الإثنين، أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90٪ وفقاً للبيانات المبكرة.

وقال بورلا، في مقابلة مع الدكتور سانجاي جوبتا، كبير المراسلين الطبيين في "CNN"، إن "العاطفة شديدة للغاية"، مضيفا: "يمكنك أن تتخيل كيف شعرت عندما سمعت النتائج أمس الساعة الثانية بعد الظهر، أعتقد أنه من المحتمل، بناءً على تأثيره، أن يكون هذا أكبر تقدم طبي منذ 100 عام".

وبعدما أشار إلى أنه "أمر غير عادي، لكنه يأتي في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره"، أكّد ألبيرت بورلا أن "شركة الأدوية ليست لديها مخاوف تتعلق بالسلامة حتى الآن"، موضحاً: "ما نعرفه الآن هو بمستوى عالٍ جداً من الثقة، فهذه لقاحات فعالة للغاية".

وأضاف المتحدث قائلا: "ليس لدينا أي مخاوف تتعلق بالسلامة، لكننا بحاجة إلى الانتظار حتى تصبح النتائج ملموسة"، لافتاً إلى أن "اللقاح سيكون متاحاً مجاناً لجميع المواطنين الأمريكيين"، مشدّدا على أن "فايزر" تخطط لتوفير أكثر من مليار جرعة على مستوى العالم خلال العام المقبل.

وقال متحدث باسم "داونينج ستريت" إنه "سيتم تصنيع حوالي 10 ملايين جرعة من اللقاح، وإتاحتها للمملكة المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، إذا تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين".

وأوضح بورلا أنه "من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر فاعلية اللقاح، ولا نعرف إلى متى تستمر الحماية التي يقدمها".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، هنأ جميع العلماء الذين يقفون وراء اللقاح، وقام بشكر من ساهم في تحقيق هذا التطور، فيما غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع "تويتر" قائلا: "سوق الأسهم يرتفع، لقاح قريب، تقرير يوضح فاعليته بنسبة 90٪، أخبار رائعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطن من المغرب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:37
مادام المغرب سيشتري اللقاح. لماذا لا يشتري لقاح فايزر الأمريكي بدل ذاك اللقاح الصيني الغير مضمون
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21
2 - رأي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:43
كل هذا جميل ،لكن الكل خائف من الأعراض الجانبية لهذا اللقاح
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34
3 - modda الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:45
هنيئا لنا ...لن نحتاج بعد اللقاح الى اضاعة الوقت في العلاج لاننا سنلتحق بالرفيق الاعلى مباشرة بعد اللقاح ....برافوو
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21
4 - مغربي عتيق الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:47
البرازيل أوقفت اللقاح الصيني الذي تريد الدولة المغربية أن تستخدمه وتجربه على مواطنيها
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19
5 - سميرة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:48
هاته الشركة لها سمعة كبيرة و هي التي تنتج الفياگرا و هي التي اخترعته، أنا متأكدة من أن هذا اللقاح هو الأنجع إلى حد الساعة و الأكثر أمانا، هذه الشركة لا تتكلم من فراغ و سترون في المستقبل. إذا عرض لي هذا اللقاح فمرحبا. ماهي إنجازات الصين في مجال الأدوية ؟ ماهي إنجازات أمريكا ؟
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-9
6 - الامي البليد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:50
كورونا موضوع صراعات سوسيواقتصادية كونية لا غير.
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14
7 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:52
اللقاح يجب أن يكون إختياري هذا إذا كانت نيتكم سليمة
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22
8 - khalid الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:54
اكبر صفقة اقتصادية منذ 100 عام لكانشوف انا
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26
9 - صفر حالة في الصين الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:58
ربما اللقاح الصيني أعطى فعاليته لدى الصينيين، وقد قيل أن الصينيين بعد اللقاح أصبحوا لا يرتدون الكمامات، المهم في دلك فل نقل الحمدلله فالدواء سيكون موجودا في الأسابيع المقبلة ؛الهدف من دلك انقاد المواطنين المغاربة والحد من الوفيات ؛فشكرا لجلالة الملك ونتمنى له الشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين والسلام عليكم.
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2
10 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:01
اللقاح سيكون طوعيا من أراده فليفعل ومن خاف
فليتراجع .
المهم أن يكون اللقاح أو الدواء لكي لا نبقى في حالة طوارئ دائمة .
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7
11 - O.m. الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:03
ترامب غرد أن الإعلان عن اللقاح مباشرة بعد الإنتخابات يطرح الكثير من الشكوك.
من وجهة نظري اللقاح مكتوب عليه الفشل بسبب حمايته التي لا تتعدى سنة في حالة إجتاز الإختبارات أي كل سنة يجب تلقيح كل الناس مرتيم و ثمنه غالي. بالإظافة لشروط تخزينه. اللقاح شارك في تطويره عدة شركات من دول مختلفة و لم نسمع رأيهم حتى اللحظة.
القضية هي أنه هناك حرب بين لوبي الأدوية جنوسون آند جونسون المدعومة من ترامب و فايزر الداعمة لي بيدن.
شركات الصين هي من طورت لقاح لكورونا
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0
12 - بشير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:07
في كل مرة نسمع عن لقاح جديد هنا وهناك فنتفاءل ثم بعد ذلك يطوي النسيان ذلك الخبر. سمعنا عن خبر لقاح روسيا الذى لقح به بوتين ابنته فاين هو؟ وسمعنا عن لقاح صيني و ألماني. وها نحن تسمع عن هذا اللقاح الأمريكي. وكأن كورونا تأبى ان تنهزم قبل أن تقتل اكبر عدد من الأرواح. اللهم احفظنا بحفظك..
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2
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