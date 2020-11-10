فايزر: "لقاح كوفيد" أكبر تقدم طبي منذ 100 عام

هسبريس من الرباط

وصف ألبيرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بأنه "سيكون أكبر تقدم طبي منذ 100 عام"، بعدما أعلنت "فايزر"، الإثنين، أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90٪ وفقاً للبيانات المبكرة.

وقال بورلا، في مقابلة مع الدكتور سانجاي جوبتا، كبير المراسلين الطبيين في "CNN"، إن "العاطفة شديدة للغاية"، مضيفا: "يمكنك أن تتخيل كيف شعرت عندما سمعت النتائج أمس الساعة الثانية بعد الظهر، أعتقد أنه من المحتمل، بناءً على تأثيره، أن يكون هذا أكبر تقدم طبي منذ 100 عام".

وبعدما أشار إلى أنه "أمر غير عادي، لكنه يأتي في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره"، أكّد ألبيرت بورلا أن "شركة الأدوية ليست لديها مخاوف تتعلق بالسلامة حتى الآن"، موضحاً: "ما نعرفه الآن هو بمستوى عالٍ جداً من الثقة، فهذه لقاحات فعالة للغاية".

وأضاف المتحدث قائلا: "ليس لدينا أي مخاوف تتعلق بالسلامة، لكننا بحاجة إلى الانتظار حتى تصبح النتائج ملموسة"، لافتاً إلى أن "اللقاح سيكون متاحاً مجاناً لجميع المواطنين الأمريكيين"، مشدّدا على أن "فايزر" تخطط لتوفير أكثر من مليار جرعة على مستوى العالم خلال العام المقبل.

وقال متحدث باسم "داونينج ستريت" إنه "سيتم تصنيع حوالي 10 ملايين جرعة من اللقاح، وإتاحتها للمملكة المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، إذا تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين".

وأوضح بورلا أنه "من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر فاعلية اللقاح، ولا نعرف إلى متى تستمر الحماية التي يقدمها".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، هنأ جميع العلماء الذين يقفون وراء اللقاح، وقام بشكر من ساهم في تحقيق هذا التطور، فيما غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع "تويتر" قائلا: "سوق الأسهم يرتفع، لقاح قريب، تقرير يوضح فاعليته بنسبة 90٪، أخبار رائعة".