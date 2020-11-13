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كُتّاب وآراء
هذه آثار جانبية للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا
تشير البيانات المبكرة إلى أن العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تجعل المطعمين بها يشعرون بالضيق لبضعة أيام، وبعد ذلك سيحتاجون إلى جرعة ثانية؛ فقد أكد تقرير حديث عن لقاح "فايزر" المنتظر أنه يسبب آلاما في الذراع وأعراضا مشابهة للإنفلونزا.
وتظهر بروتوكولات شركة "فايزر" أن لقاحها، ومعظم اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد على الأرجح، ستتطلب جرعتين لتكون فعالة، ويجب أن يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد أسابيع.
وحسب تقرير حديث، من المتوقع أن تتسبب الحقن في آثار جانبية شبيهة بالإنفلونزا، بما في ذلك التهاب الذراع وآلام في العضلات والحمى، يمكن أن تستمر أيامًا وتمنع مؤقتًا بعض الأشخاص من العمل أو الدراسة.
وجاء في التقرير أنه "حتى إذا ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 90 في المائة، وهو المعدل الذي تروج له شركة فايزر لمنتجها، فإن واحدًا من كل 10 متلقين سيظل معرضًا للخطر".
وقال الدكتور بريتي مالاني، كبير مسؤولي الصحة أستاذ الطب في جامعة ميتشيغان في آن أربور، في تصريحات نقلتها "ان بي سي نيوز": "ستكون أكبر مأساة إذا كان لدينا لقاح آمن وفعال يتردد الناس في الحصول عليه".
وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والسياسة الصحية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "نحن نطلب من الناس أخذ لقاح سيضر"، مضيفا: "هناك الكثير ممن ستؤلمهم أذرعهم، وأعداد كبيرة من الناس الذين سيشعرون بالضيق، مع الصداع وآلام العضلات، لمدة يوم أو يومين".
وتوقع شافنر أن يكون إقناع الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بالعودة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع للحصول على جرعة ثانية، وبالتالي جولة ثانية من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، "أمرًا صعبًا".
سعد عمر، مدير معهد يال للصحة العالمية، قال من جانبه: "لم يتم حتى الآن الضغط لتطوير لقاحات بسرعة غير مسبوقة، فقد كانت هناك خطة واسعة النطاق للتواصل بفعالية حول هذه القضايا مقدمًا".
وأضاف: "عليك أن تكون مستعدًا. لا يمكنك البحث عن مواد الاتصال الخاصة بك في اليوم التالي لإجازة اللقاح"، موردا: "نحن بحاجة إلى التواصل، وعلينا أن نتواصل بشكل فعال، وعلينا أن نبدأ التخطيط لهذا الآن".
وستكون الجرعات الأولية من أي لقاح محدودة في البداية، لكن الخبراء يتوقعون أن تكون متاحة على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل.
ومن شأن مناقشة الآثار الجانبية المحتملة في وقت مبكر أن تتصدى للمعلومات الخاطئة التي تبالغ في تقدير المخاطر أو تشوهها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
أنصح اخوتي المغاربة عدم التسرع للتلقيح إلا ما هو كان ضروري لصحته أو إلزامية العمل .
على المغاربة أن يعرفوا أن التلقيح أي تلقيح ما هو إلا مساعد على تقوية المناعة لاكنه لا يضمن القضاء على الفيروس، الدي هو أصلا ضعيف، كما أن فترة تجربته قصيرة جدا للتأكد من أن هناك ليست أعراض خطيرة للفيروس.
من منكم يتدكر تلقيح H1N1 و انفلوانزا الخنازير...؟ لقد تم رميها بمكبات النفايات.
العديد من الدول العظمى لم تلقح شعبها لحد الآن... هل نحن اكتر فطنة وذكاء من الشعوب الأخرى؟
خاص تعرفو بلي الى كان اللقاح كاشفي غير 60% فراه كايبقا ممتاز حيت مناعة القطيع ادي تكلف باش تحصر انتشار الفيروس .. بمعنى دوك 40% الاخرين لي نظريا ماناجحش معاهم اصلا اغلبهم ماديش يوصلهوم الفيروس حيت ادي يكون تحصر نوعا ما وماقدش يزيد ينتشر فما بالكم ب90% بمعنى راه فايت ممتاز لهيه وزيدو فراسكم بلي مكانش شي لقاح في التاريخ لي نسبة النجاح 100% حيت بزاف العوامل كادخل فيها والانسان كائن فائق التعقيد..وتا الاعراض الجانبية لي تدكرت راه عادية ومعروفة من زمان ... ومانساوش الهدف الاساسي ماد الروينة كااااااااااملة هو تسطيح المنحنى ديال الاصابات وادشي لي الدول سعات باش تحقوو من خلال اجراءات الحجر الصحي لمحاصرة الوباء وضمان عدم انهيار النظام الصحي .. بمعنى الى نتا كمواطن مشيت للمستشفى ولقيت بلاصتك فراه صاف الهدف الاساسي تحقق ويلى اللقاح لعب اد الدور فراه قضا الغراض والسلام
ثانيا فيروس الكوفيد عندما مرة ستة أشهر فقط على ظهوره تسبب في قتل أكثر من مليون نسمة في حين أن الأنفلونزة الموسمية لا يتعدى ضحاياها نصف مليون كلهم شيوخ يفوق سنهم 80 سنة اما فيروس كوفيد فلا يعترف بمعيار السن لأنه قتل أناس من مختلف الأعمار . لو كنت تعاني من إرتفاع ضغط الدم أو أمراض قلبية أو قصور كلوي أو أمراض الحساسية أو مرض السكر أو تلكد الكبد أو مرض السرطان أو أي مرض مزمن و أصابك المرض كورونا و تأخرت في علاجه فأكيد أن الموت سيبقى يلاحقك ليس ضروري أن تكون مناعتك ضعيفة لتدخل مرحلة حرجة مع مرض كورونا تستدعي المكوت في أقسام الإنعاش لعلى و عسى تبقى على قيد الحياة و حتى لو حالفك الحظ و شفيت من المرض دون أن تدخل في مرحلة الخطر فهذا لا يعني أن مرض كورونا مر عليك مرور الكرام و لم يترك فيك أي أعراض مزمنة . لا و ألف لا . كورونا تسبب شيخوخة دماغ