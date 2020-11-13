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الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه آثار جانبية للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا

هذه آثار جانبية للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا

هذه آثار جانبية للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:40

تشير البيانات المبكرة إلى أن العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تجعل المطعمين بها يشعرون بالضيق لبضعة أيام، وبعد ذلك سيحتاجون إلى جرعة ثانية؛ فقد أكد تقرير حديث عن لقاح "فايزر" المنتظر أنه يسبب آلاما في الذراع وأعراضا مشابهة للإنفلونزا.

وتظهر بروتوكولات شركة "فايزر" أن لقاحها، ومعظم اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد على الأرجح، ستتطلب جرعتين لتكون فعالة، ويجب أن يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد أسابيع.

وحسب تقرير حديث، من المتوقع أن تتسبب الحقن في آثار جانبية شبيهة بالإنفلونزا، بما في ذلك التهاب الذراع وآلام في العضلات والحمى، يمكن أن تستمر أيامًا وتمنع مؤقتًا بعض الأشخاص من العمل أو الدراسة.

وجاء في التقرير أنه "حتى إذا ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 90 في المائة، وهو المعدل الذي تروج له شركة فايزر لمنتجها، فإن واحدًا من كل 10 متلقين سيظل معرضًا للخطر".

وقال الدكتور بريتي مالاني، كبير مسؤولي الصحة أستاذ الطب في جامعة ميتشيغان في آن أربور، في تصريحات نقلتها "ان بي سي نيوز": "ستكون أكبر مأساة إذا كان لدينا لقاح آمن وفعال يتردد الناس في الحصول عليه".

وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والسياسة الصحية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "نحن نطلب من الناس أخذ لقاح سيضر"، مضيفا: "هناك الكثير ممن ستؤلمهم أذرعهم، وأعداد كبيرة من الناس الذين سيشعرون بالضيق، مع الصداع وآلام العضلات، لمدة يوم أو يومين".

وتوقع شافنر أن يكون إقناع الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بالعودة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع للحصول على جرعة ثانية، وبالتالي جولة ثانية من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، "أمرًا صعبًا".

سعد عمر، مدير معهد يال للصحة العالمية، قال من جانبه: "لم يتم حتى الآن الضغط لتطوير لقاحات بسرعة غير مسبوقة، فقد كانت هناك خطة واسعة النطاق للتواصل بفعالية حول هذه القضايا مقدمًا".

وأضاف: "عليك أن تكون مستعدًا. لا يمكنك البحث عن مواد الاتصال الخاصة بك في اليوم التالي لإجازة اللقاح"، موردا: "نحن بحاجة إلى التواصل، وعلينا أن نتواصل بشكل فعال، وعلينا أن نبدأ التخطيط لهذا الآن".

وستكون الجرعات الأولية من أي لقاح محدودة في البداية، لكن الخبراء يتوقعون أن تكون متاحة على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل.

ومن شأن مناقشة الآثار الجانبية المحتملة في وقت مبكر أن تتصدى للمعلومات الخاطئة التي تبالغ في تقدير المخاطر أو تشوهها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عادل الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:52
اللقاح الصيني سيكون أفضل من الأمريكي، فهم من نشر الڤيروس وهم الأدرى بالدواء...
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-10
2 - عبد الواحد الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:54
كل ما يهمني هو أن لا يكون اللقاح اجباريا
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127
3 - مواطن غيور1 الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:55
السلام عليكم
أنصح اخوتي المغاربة عدم التسرع للتلقيح إلا ما هو كان ضروري لصحته أو إلزامية العمل .
على المغاربة أن يعرفوا أن التلقيح أي تلقيح ما هو إلا مساعد على تقوية المناعة لاكنه لا يضمن القضاء على الفيروس، الدي هو أصلا ضعيف، كما أن فترة تجربته قصيرة جدا للتأكد من أن هناك ليست أعراض خطيرة للفيروس.
من منكم يتدكر تلقيح H1N1 و انفلوانزا الخنازير...؟ لقد تم رميها بمكبات النفايات.
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38
4 - نوح الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:59
يا ربي السلامة والله العظيم حتى احماقينا مرة يقولو لينا لقينا اللقاح ومرة يقولو عندو أعراض جانبية ...يا ربي تشوف من حالنا مع اللقاح
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37
5 - مابغيناهش الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:02
عليكم بذكر الله أولا ثم شرب والزعتر والقرنفل والحامض أقسم بالله اعرف اشخاصا أصيبو بفيروس كورونا وتم شفائهم بالاعشاب فقط والحمد لله.
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27
6 - متوجس الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:03
المخيف في الامر ان يكون المغرب سباقا لاستعمال هذا اللقاح في حين ان دول اعظم واكبر وتعاني اكثر، لم تعلن لحد الساعة عن وجود لقاح آمن وفعال؟؟؟!!!!!!!!! نتمنى كل الخير لهذا البلد كما نتمنى الامن والسلامة لكل مواطنيه. أرجو ان يكون المسؤولون والاطباء في المغرب واعون بالتحديات والمخاطر المرتبطة بتعميم هذا اللقاح الذي يطرح أكثر من سؤال. والله ولي التوفيق
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28
7 - مواطن من المغرب الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:06
على الدولة ان تكون حذرة في تلقيح رجال الأمن او رجال السلطة او الجيش دفعة واحدة حتى لا تتعطل مصالح الشعب عشرة أيام وتخلو الساحة للمجرمين..
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39
8 - مراقب الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:06
اصحاب التشكيك والمؤامرة الكثير منهم لايعرفون معنى علم الاوبئة او التلقيح لولا التلقيح لتوفي الاطفال بداء بوحمرون وشلل الاطفال الى غير ذالك من الامراض
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3
9 - فاعل جمعوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:06
بالنسبة لي فإنني أستطيع بحول الله وقوته التغلب على فايروس كورونا لكن لست متيقنا من محتوى في حقنة مجهولة المصدر والتركيبة. اللهم احفظ كل ذي قلب سليم
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12
10 - علي نايت عمر الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:12
انا جد خائف ان يقضي او يدمر المناعة الطبيعية للشخص ؟؟؟؟؟؟؟ سؤال من فضلكم هل اللقاح سيكون بالمنازل او بالمصحات العمومية
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5
11 - مغربي من الشعب الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:17
كيفما كان الحال هذه اللقاحات المصنعة في ظرف زمني قياسي، تثير تساؤلات مشروعة. والمسألة لا تتعلق فقط بالآثار الجانبية الفورية لبعض الأيام. بل ماذا عن آثارها المحتملة في غضون أشهر أو سنة أو سنوات وهي آثار قد تكون لربما خطيرة، لأن اللقاح تم إخضاعه لتجربة جد سريعة، تحت الضغط، وفي إطار التسابق السياسي والربحي (أي التجاري). عادة يقول المختصون بأن اللقاحات يستغرق إيجادها مراحل طويلة. كما أن السؤال يفرض نفسه حول مدى فعالية اللقاح نفسه خاصة مدة الفعالية، هل هي طويلة أو لأسابيع أو أشهر. فترة التجريب لم تسمح بقياسات كهذه. كل تلك الأسئلة من الواجب توضيحها ومناقشتها وعدم الالتفاف عليها أي "الغميق" غير مقبول. كما يجب أن يكون اللقاح اختياريا. و نسأل الله يأتي بلقاح من عنده برفع الوباء وإبعاده نهائيا وإعادة الراحة والاطمئنان لعباده. والحمد لله على كل حال.
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14
12 - عبد الهادي الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:19
سؤالي بالنسبة للقاح الصيني... لمذا لم يتم استعماله من طرف الصين؟وتجريبه في مواطنيهم...!!!!
العديد من الدول العظمى لم تلقح شعبها لحد الآن... هل نحن اكتر فطنة وذكاء من الشعوب الأخرى؟
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14
13 - خالد الغوثي الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:20
اللقاح السليم و الفعال و الناجع هو اللقاح الصيني sinopharma الذي اعتمده المغرب و الصين و الامارت و اندونيسيا و البيرو و الارجنتين الخ - لانه يعتمد على تقنية تقليدية معروفة بلا مخاطر و مضبوطة و مؤمنة و قابل للتصنيع و ليست له اثار جانبية سلبية بخلاف اللقاحات الاخرى بتقنيات جديدة لكن لا احد يضمنها رغم القيل و القال و غياب التقارير الطبية و ليست الاخبارية و البيانات بل ان كبار المختصين في الفيروسات و البيولوجيا و الطب في فرنسا مثل العالم المعروف اكسيل كوهين و هو عالم معروف جدا و موضوعي يوصي به و يرغب في التلقيح به بنفسه الخ الخ- اللقاحات الاخرى غالية او صعبة التخزين و التصنيع و غير مضمونة علميا و اللقاح الصيني مجرب على 1.5 مليون صيني و الالاف في مصر و المغرب و الارجنيتين وووووو- هناك فقك حملة ضد الصين تخلط الطب بالسياسة و المنافسة التجارية بل الحروب التجارية الخ و الحياة الاقتصادية في الصين عادت الى طبيعتها بخلاف اوربا و امريكا الخ
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4
14 - مغربي وراسي مرفوع الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:22
هذا تحديدا ما يعطي المصداقية لمنتجات و أبحاث أمريكا و أوروبا. لديهم مجلات علمية مرموقة تنشر بحرية كل ما تبث عن تجاربهم من إيجابيات و حتى سلبيات. أما الصين و روسيا و باقي الأنظمة القمعية و الشمولية، فتتحكم في كل مفاصل الدولة و تتطفل على كل الميادين العلمية منها و الثقافية و تنشر فقط ما يريده الدكتاتور و نظامه (تشي جين بينغ و بوتين).
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-4
15 - Zaki الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:28
الناس باقيين مخلوعين ونظرية المؤامرة مسيطرا على التفكير ديالهم ونتوما زيدو ازمو الوضع باد المقالات لي ادي غير تزيد تأزم الوضع.
خاص تعرفو بلي الى كان اللقاح كاشفي غير 60% فراه كايبقا ممتاز حيت مناعة القطيع ادي تكلف باش تحصر انتشار الفيروس .. بمعنى دوك 40% الاخرين لي نظريا ماناجحش معاهم اصلا اغلبهم ماديش يوصلهوم الفيروس حيت ادي يكون تحصر نوعا ما وماقدش يزيد ينتشر فما بالكم ب90% بمعنى راه فايت ممتاز لهيه وزيدو فراسكم بلي مكانش شي لقاح في التاريخ لي نسبة النجاح 100% حيت بزاف العوامل كادخل فيها والانسان كائن فائق التعقيد..وتا الاعراض الجانبية لي تدكرت راه عادية ومعروفة من زمان ... ومانساوش الهدف الاساسي ماد الروينة كااااااااااملة هو تسطيح المنحنى ديال الاصابات وادشي لي الدول سعات باش تحقوو من خلال اجراءات الحجر الصحي لمحاصرة الوباء وضمان عدم انهيار النظام الصحي .. بمعنى الى نتا كمواطن مشيت للمستشفى ولقيت بلاصتك فراه صاف الهدف الاساسي تحقق ويلى اللقاح لعب اد الدور فراه قضا الغراض والسلام
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9
16 - صحراوية مغربية الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:45
اكيد هناك اعراض ستضهر بعد سنة او سنتين الى تلات سنوات..لا يوجد لقاح تضهر اعراضه بهذه المدة الزمنية القصيرة.
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0
17 - عزيز الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:48
يعني نديرو بناقص من التلقيح هذا هو لقالو طلع تكل لكرموص هود شكون لقالها ليك المهم ديروه انتما لاول ونتبعوكم نحن
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0
18 - الهام الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:49
المغاربة سيبدؤون يشككون في اللقاح و ويتمنعون و يمتنعون عن اخذه حتى يبدا التلقيح و يتم التعامل مع من اخذه على انهم المحظوظين و يتم الترويج ان التلقيح بالمعرفة و الوساطة و ان الاسبقية لباك صاحبي وعندها يبداء التهافت و الاظرفة والبشر يبداء السؤال انا راه عندي باش نشري اللقاح فين تيتباع نحن في المغرب المقصي لم يتم تلقيحنا اللقاح للمدن الكبرى راه تيسبقوا اصحاب الاموال راه تيسبقوا الاجانب الكثير من الاشخاص حولي يقسمون باغلظ الايمان انهم لا يريدون التلقيح و يعتقدون ان التلقيح سيكون الوصول اليه سهل او غادي يدقوا علينا فالديور ويلقحونا و الحقيقة ان حملة التلقيح قد تستغرق سنوات راه حنا اربعين مليون فنظركم كم جرعة نحتاج وكم من شخص مؤهل نحتاج لنلقح الجميع لهذا ليس علينا القلق سيستغرق التلقيح وقت طويل قبل الوصول للاكثرية وحتى لو حصل المغرب على تقنية تصنيعه فما سيتم بيعه اكثر مما سيحتفظ به
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19 - naruto kun الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:52
كوفيد 19 ليس فيروس ضعيف . أي فيروس يقتل فهو ليس ضعيف . البعض يقارنه بأنفلونزة الموسمية و يدعي بأنه يعادل أنفلونزة الموسمية من ناحيىة الخطورة . أولا فيروس كوفيد تتسبب في أزمة صحية في جميع البلدان . الأنفلونزة الموسمية لم تتسبب في أي أزمة صحية على الإطلاق
ثانيا فيروس الكوفيد عندما مرة ستة أشهر فقط على ظهوره تسبب في قتل أكثر من مليون نسمة في حين أن الأنفلونزة الموسمية لا يتعدى ضحاياها نصف مليون كلهم شيوخ يفوق سنهم 80 سنة اما فيروس كوفيد فلا يعترف بمعيار السن لأنه قتل أناس من مختلف الأعمار . لو كنت تعاني من إرتفاع ضغط الدم أو أمراض قلبية أو قصور كلوي أو أمراض الحساسية أو مرض السكر أو تلكد الكبد أو مرض السرطان أو أي مرض مزمن و أصابك المرض كورونا و تأخرت في علاجه فأكيد أن الموت سيبقى يلاحقك ليس ضروري أن تكون مناعتك ضعيفة لتدخل مرحلة حرجة مع مرض كورونا تستدعي المكوت في أقسام الإنعاش لعلى و عسى تبقى على قيد الحياة و حتى لو حالفك الحظ و شفيت من المرض دون أن تدخل في مرحلة الخطر فهذا لا يعني أن مرض كورونا مر عليك مرور الكرام و لم يترك فيك أي أعراض مزمنة . لا و ألف لا . كورونا تسبب شيخوخة دماغ
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20 - الدكتور خالد مزوار الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:00
قلنا لكم مرارا وتكرارا أن لقاح Sinovac هو اللقاح الأمثل والأنسب، اللقاح الصيني أقدم من اللقاح الروسي Sputnik ومن اللقاح الأمريكي-الألماني Pfizer-Biontech ونجح بنسبة ٩٨% واستعماله آمن بنسبة ١٠٠/١٠٠ وماعندوا حتى أعراض سلبية وتم التجربة ديالو تحت الإشراف ديال أخصائيين وباحثين من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأغذية وأخذ من عندهم شهادات الاعتماد ومطابقة معايير الجودة والسلامة الصحية وهو اللقاح الوحيد المضمون في العالم والخبراء والمتخصصين التابعين لوزارة الصحة قاموا باعتماده بعد دراسات أكاديمية متخصصة ومعمقة وتوصلوا لاستنتاجات علمية بنجاعة هذا اللقاح وعملوا على اقتناء اللقاح بعد حصولهم على ضمانات بأمان ونجاعة اللقاح وبعد تسوية جميع الإجراءات المتعلقة بالتأمين، وأما لعبة البرازيل صارت مكشوفة بعدما طعنت في مصداقية اللقاح باش تعطي المارشي لروسيا لأسباب سياسية محضة، وأما لقاح فايزر-بيونتك فنظرا لتدخل علماء ينتمون لمنظمة Illuminati يجعل هذا اللقاح مشكوك فيه بغض النظر عما يسببه من أعراض سلبية تةحي بخطورة اللقاح نظرا لتدخل تقنيات مشبوهة في تصنيعه، ماتبقاوش تأزموا الوضع بنظرياتكم السخيفة.
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