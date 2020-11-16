طلبة مغاربة يتفوقون في مسابقة لمؤسسة "هواوي"

هسبريس من الرباط

تمكن فريق من طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وفريق من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، على التوالي، من تبوؤ المرتبة الأولى في فئة "التخزين السحابي"(Cloud) والمرتبة الثانية في فئة "شبكة الاتصال"(Network) في مسابقة "Huawei ICT Competition 2019-2020 Global Final"، التي عرفت هذه السنة مشاركة 110 فرق من 39 بلدا حول العالم.

المسابقة تأتي وفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، تفعيلا للمحاور التي جاءت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20 شتنبر 2018، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة هواوي الصينية (Huawei Technologies Morocco)، الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وفي السياق نفسه، ووعياً منها بالأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها تدعيم وتنويع برامج التعاون الدولي وتوسيع قاعدته، وعملا على تشجيع الطلبة على الانفتاح على محيطهم الاقتصادي والتكنولوجي وتيسير اندماجهم في سوق الشغل، أطلقت الوزارة، بشراكة مع المؤسسة الصينية، النسخة الثانية من برنامج التكوين في مجال الشبكات والاتصالات "Seeds for the future".

وشارك في هذا التكوين، المنظم من 9 إلى 13 نونبر 2020، 40 طالبا يمثلون مختلف الجامعات المغربية، تلقوا من خلاله دروسا نظرية عن بعد في مجال الشبكات والاتصالات، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية ولغوية موازية.

جدير بالذكر أن برنامج التعاون الذي يجمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمؤسسة "هواوي" أسفر، خلال السنتين الأخيرتين، عن ‏إحداث 14 أكاديمية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالجامعات المغربية، وتكوين 700 طالب و90 أستاذا-باحثا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والتخزين، وتدريب 43 طالبا جامعيا لدى مؤسسة هواوي، وانتقاء 2000 طالب في مسابقة "Huawei ICT Competition".

كما عرف البرنامج استفادة 16 طالباً مغربياً متفوقاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إقامة ثقافية وتدريب تقني وتكنولوجي في مختبرات "هواوي" في جمهورية الصين الشعبية، في إطار النسخة الأولى من برنامج التكوين في مجال الشبكات والاتصالات "Seeds for the future".