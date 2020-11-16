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الرئيسية | بيئة وعلوم | "مودرينا" تعلن عن لقاح فعّال بـ95% ضد "كورونا"

"مودرينا" تعلن عن لقاح فعّال بـ95% ضد "كورونا"

"مودرينا" تعلن عن لقاح فعّال بـ95% ضد "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 نونبر 2020 - 13:54

أعلنت شركة "موديرنا"، الإثنين، أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المائة، حسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسيل: "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ايور الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:17
اللهم ارفع عنا البلاء ويسر امور المسلمين واهديهم الى الطريق المستقيم ... اللهم اغفر للمشركين بدخولهم الى دين الحق و شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يؤمنو بأن من يأتي بغير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اللهم ندعوك للبشرية خيرا
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48
2 - المهاجر الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:24
يجب دكر ان المغربي الامريكي السلاوي هو من يرأسها وهي تابعة لإدارته
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33
3 - مواطن من المغرب الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:25
هذه الشركة الأمريكية بدأت اختبارات ذاك اللقاح مند خمسة أشهر.. لماذا قلوبنا ترتاح لما هو دواء غربي وتنفر من أدوية المعسكر الشرقي. ولعل وزيرنا الاول عنده الجواب لان اختصاص علم النفس ويعلم ان نصف العلاج يكون راحة نفسية لذاك الدواء ام ان يفرض علينا لقاح لا نرتاح له فالنتائج ستكون سلبية
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-12
4 - حسين المنور الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:28
غريب غريب جدا- ما ان انتهت الانتخابات الامريكية حتى ظهرت اللقاحات: فبعد سبوتنيك 5 ظهر فايزر ب 90*/* و ووو اليوم لقاح موديرنا ب 95.6*/* من الفاعالية اي ان كل شركة تتزايد علينا نحن شعوب العالم- مما يدل على ان هناك تلاعب ليس له مثيل و بقوقاحة فاتت كل التصورات و الحدود -
و صرنا نرى فعلا التنافس و الحرب الاشهارية فقط ضد ما هو اسيوي او صيني اي تضخيم اللقاحات الغربية و تصغير و تجاهل اللقاحات الاخرى الفعالة البسيطة و التي تم تجريبها ليس فقط على المئات او الالاف بل الملايين- و الصين اليو عادت الى طبيعتها و الى حياة عادية بلا هرج بلا مرج بلا الاشارة الى اعداء ما بلا فخفخة فارغة او جشع ---
السؤال: كيف الثقة في من شن حروب الافيون على الصين لاخضاعها و تدمير سكانها؟ كيف؟ يجب للانسانية ان تخلد عالميا هذه الحرب القذرة التي كانت بمثابة قطيعة و يجب على المسببين فيها خضوعهم للمحاكمة- لان بلا وجود راذع او تذكير البشر بجرائمه فانه يستمر في همجيته بلا حدود الخ
اللقاح الصيني افضل اللقاحات فهل يجرؤون على الاعتراف بذلك ام ان الاستكبار و النرجسية سوف تطغى على البعض؟؟؟؟؟
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19
5 - من شرق الموغريب الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:29
التجارة بدأت هذا ماكان متوقع أنتما %95 والاخرين %90 يعني تتاجرون بالبشر حسبي الله ونعم الوكيل
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15
6 - ريفي في البرازيل الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:36
موديرنا شركة يهودية كانت قد أعلنت في الماضي عن إختراعها لقاحا ضد سارس تبين فيما بعد أنه غير صالح .
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-8
7 - abdou الاثنين 16 نونبر 2020 - 14:38
هناك تسابق شرس بين الشركات للإعلان عن نتائج لقاحاتها لكسب صفقات تسويقها لكن كل هذه الإعلانات تهم المراحل التجريبية ولم يعلن أي مختبر عن الخلاصات التجريبية النهائية باستثناء شركة بفايزر التي أعلنت ذلك ولم يبقى للقاحها سوى التراخيص القانونية والإدارية لتعرضه في الأسواق
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3
8 - rebel الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:14
1 - ايور ... الناس عندها الحلول وأمة الصحراء عندها الدعاء
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