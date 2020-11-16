"مودرينا" تعلن عن لقاح فعّال بـ95% ضد "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت شركة "موديرنا"، الإثنين، أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المائة، حسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسيل: "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".