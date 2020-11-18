24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناجاة عاشق فاشل
- دولة الحزم وكيان الوهم
- الجزائر والبوليساريو و"نزاع" الصحراء
- سعد بنشقرون .. "جرّاح العيون" يمدّ الجسور بين المغرب وبلجيكا
- دراسات دولية عديدة ترصد التداعيات النفسية بعد الإصابة بكورونا
هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)
هكذا خاضت القوات المسلحة معارك الصحراء عبر "الأحزمة الأمنية" (5.00)
ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت" (5.00)
- هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ - (132)
- التحاق جبهة أمازيغية بالأحرار - (108)
- مصطلحات تخدم الحرب الإعلامية للجزائر والبوليساريو ضد المملكة - (84)
- جيش الجزائر يدرب "شباب تندوف" على حمل السلاح في الصحراء - (64)
- المغرب يهزم "إفريقيا الوسطى" ويقترب من نهائيات "كان 2022" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فايزر وبيونتيك: نجاح لقاح الوباء بـ95 في المائة
أعلنت شركة Pfizer، في خبر ينتظره العالم، عن فعالية لقاحها بنسبة 95 في المائة وفق ما أظهره تحليل البيانات النهائية، حيث يرتقب تقديمه إلى إدارة الغذاء والدواء لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في أقرب وقت.
"فايزر" و"بيونتيك" أعلنتا، منذ أسبوع، عن فعالية لقاحهما بنسبة تسعين في المائة، قبل أن تكشف التحاليل النهائية أن اللقاح قادر على الوقاية من "كورونا" بنسبة أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أنه يبدو أنه يقي من الإصابة بأمراض خطيرة أخرى.
وأثبتت التجارب أن اللقاح كان فعالًا للغاية ضد الفيروس بعد 28 يومًا من الجرعة الأولى، وكانت فعاليته متسقة عبر جميع الأعمار والأجناس والأعراق، بالإضافة إلى أن كبار السن شهدوا فعالية اللقاح بأكثر من 94 في المائة.