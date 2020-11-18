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الرئيسية | بيئة وعلوم | فايزر وبيونتيك: نجاح لقاح الوباء بـ95 في المائة

فايزر وبيونتيك: نجاح لقاح الوباء بـ95 في المائة

فايزر وبيونتيك: نجاح لقاح الوباء بـ95 في المائة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:05

أعلنت شركة Pfizer، في خبر ينتظره العالم، عن فعالية لقاحها بنسبة 95 في المائة وفق ما أظهره تحليل البيانات النهائية، حيث يرتقب تقديمه إلى إدارة الغذاء والدواء لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في أقرب وقت.

"فايزر" و"بيونتيك" أعلنتا، منذ أسبوع، عن فعالية لقاحهما بنسبة تسعين في المائة، قبل أن تكشف التحاليل النهائية أن اللقاح قادر على الوقاية من "كورونا" بنسبة أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أنه يبدو أنه يقي من الإصابة بأمراض خطيرة أخرى.

وأثبتت التجارب أن اللقاح كان فعالًا للغاية ضد الفيروس بعد 28 يومًا من الجرعة الأولى، وكانت فعاليته متسقة عبر جميع الأعمار والأجناس والأعراق، بالإضافة إلى أن كبار السن شهدوا فعالية اللقاح بأكثر من 94 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ملاحظة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:16
ننتظر أن يتم تلقيح مواطنين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية لكي نطمئن أن لقاح آمن
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-8
2 - مروان الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:16
أتمنى أن يكون اللقاح الذي سيستعمل في المغرب بنفس الفعالية، من فضلكم من يعرف نسبة الوقاية، وهل أشادت به OMS لأني لا أتبع الأخبار هذه الايام.
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8
3 - hassan الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:24
ألمانيا و ما ادراك ما ألمانيا بفضل الله، قلتها لأصدقاء لي بالمغرب قبل 6 اشهر، ان ألمانيا ستتوصل للقاح، فضحكوا علي، مختبرات عالية و الاستثمار في البحت العلمي. سيبدأ التلقيح بعد 3 اسابيع في ألمانيا، بحيث بدأوا ينظمون الأماكن التي سيكون بها اللقاح و توزيعه
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21
4 - مهاجر الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:35
هناك مشكل هو تخزين اللقاح، فايزر قالت انه يجب تخزينه في -70 درجة ، اما لقاح مردونا -20 درجة . لا ادري لقاح الشركة الصينية المتعاقدة معالمغرب كم من درجةتحت الصفر .
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-3
5 - ملاحظة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:36
شخصيا افضل ان يعطى للمواطن الإختيار بين اللقاح الامريكي اوالصيني.
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1
6 - سفياان الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:40
امر جيد للدول الغنية...لكن للاسف تمت الصفقة مع الصين و نتتظر لقاح سينوفاك الذي لم تنشر له دراسة لحد الٱن
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3
7 - متابع الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:43
( إلى أنه يبدو أنه يقي من الإصابة بأمراض خطيرة أخرى) لي فهم يفهمنا الله يرحم الوالدين
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