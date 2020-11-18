فايزر وبيونتيك: نجاح لقاح الوباء بـ95 في المائة

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة Pfizer، في خبر ينتظره العالم، عن فعالية لقاحها بنسبة 95 في المائة وفق ما أظهره تحليل البيانات النهائية، حيث يرتقب تقديمه إلى إدارة الغذاء والدواء لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في أقرب وقت.

"فايزر" و"بيونتيك" أعلنتا، منذ أسبوع، عن فعالية لقاحهما بنسبة تسعين في المائة، قبل أن تكشف التحاليل النهائية أن اللقاح قادر على الوقاية من "كورونا" بنسبة أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أنه يبدو أنه يقي من الإصابة بأمراض خطيرة أخرى.

وأثبتت التجارب أن اللقاح كان فعالًا للغاية ضد الفيروس بعد 28 يومًا من الجرعة الأولى، وكانت فعاليته متسقة عبر جميع الأعمار والأجناس والأعراق، بالإضافة إلى أن كبار السن شهدوا فعالية اللقاح بأكثر من 94 في المائة.