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الرئيسية | بيئة وعلوم | "بيونتك" يتوقع توزيع "لقاح كورونا" في دجنبر

"بيونتك" يتوقع توزيع "لقاح كورونا" في دجنبر

"بيونتك" يتوقع توزيع "لقاح كورونا" في دجنبر
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 نونبر 2020 - 22:25

أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر، لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، الخميس أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوغور شاهين في حديث إلى فرانس برس "ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً".

وتابع بأنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأميركية للأدوية.

وأضاف "من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الخميس 19 نونبر 2020 - 22:33
المغرب هي أول دولة في العالم التي ستستعمل اللقاح


شاهدو برنامج hold up الذي عمل ضجة اعلامية ضخمة
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2 - مواطن من المغرب الخميس 19 نونبر 2020 - 22:36
لقاح بيونتك الذي وصلت نسبة نجاحه 95٪ لا يزال ينتظر الترخيص له في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واللقاح الصيني سيبدأ في الاستعمال قبل دجنبر..
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