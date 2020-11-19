"بيونتك" يتوقع توزيع "لقاح كورونا" في دجنبر

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأميركي فايزر، لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، الخميس أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوغور شاهين في حديث إلى فرانس برس "ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً".

وتابع بأنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأميركية للأدوية.

وأضاف "من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر".