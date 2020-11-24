"ديجيتال برانش" يلامس آخر المستجدات الرقمية

هسبريس من الرباط

أعلنت كل من شركة "TNC – The next click" ووكالتي "Mediamatic" و"Gear9"، عن تنظيم الدورة الرابعة من ملتقى "Digital Brunch" تحت عنوان "المستجدات الرقمية 2021"، بعد ثلاث دورات ناجحة، وذلك أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري.

ويجمع الملتقى الرقمي الذي يعتبر حدثاً لا غنى عنه، وفق ما أورده المنظمون في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، محترفي التسويق والتواصل، ويشهد خلال كُل دورة مشاركة العديد من الأسماء الوازنة في مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل من أجل تحقيق هدف واحد هو تقاسم الأفكار وتبادل الآراء حول المستجدات الرقمية والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق، وأيضا التواصل خلال المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال حسن الرويسي، الشريك المؤسس لـ"TNC": "تطمح The Next Click عبر هذه المبادرة إلى وضع آخر المستجدات الرقمية لسنة 2021 في متناول مهنيي القطاع".

وعلى عكس الدورات السابقة، سيتم هذه السنة تنظيم الدورة الرابعة من ملتقى "Digital Brunch" عن بُعد عبر الإنترنت.

وبهذا الخصوص، قال حمزة برادة، الرئيس التنفيذي لوكالة "Media matic" الإعلامية المتخصصة في الاستشارة واستراتيجية التسويق: "أثبتت الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد الدور الحيوي والجوهري الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية. اخترنا تنظيم هذه النسخة افتراضيا، حرصا على سلامة وصحة الجمهور بدرجة أولى، وأيضا للسماح للمزيد من المتخصصين في التسويق والتواصل بالمشاركة في هذا الحدث".

في هذا الموعد الجديد الممتد على مدى ثلاثة أيام متتالية، سيحاول مختلف المتدخلين الرد على إشكاليات مختلفة، منها: كيف سيتطور التسويق الرقمي خلال السنوات المقبلة؟ ما مدى تأثير أزمة "كوفيد 19" على التسويق الرقمي؟ ماهي أحدث المستجدات التسويقية الرسمية لسنة 2021؟

ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة، سيعرف ملتقى "Digital Brunch" مشاركة العديد من الأسماء الوازنة، ومناقشة العديد من المواضيع المتنوعة، منها المستجدات الرقمية في المغرب، والشاشة المجزأة، والتجارة الإلكترونية الاجتماعية، وعملية البرمجة.