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كُتّاب وآراء
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موسكو: لقاح "سبوتنيك" ناجح بـ95% ضد كورونا
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:36
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، نسبة عالية لنجاح لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا المستجد؛ وفقا للتجارب.
وأوضحت موسكو أن اللقاح الحامل اسم "سبوتنيك 5"، المضاد لفيروس "كوفيد-19"، فعّال بنسبة تصل إلى 95%.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - محمد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:47
والدول العربية والخليجية تعلن جاهيزتها لشراء اللقاح ب 96%.
2 - abou Mouad الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:01
salam
le taux de mortalité du COVID19 est de l'ordre de 1.9% . Un vaccin avec un taux d'efficacité de 95% ne résoudra pas le problème. Il faut plutôt nous informer sur l'efficacité du vaccin pour la population à faible système immunitaire.
le taux de mortalité du COVID19 est de l'ordre de 1.9% . Un vaccin avec un taux d'efficacité de 95% ne résoudra pas le problème. Il faut plutôt nous informer sur l'efficacité du vaccin pour la population à faible système immunitaire.
3 - البوهالي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:04
هم دائما يتركون نسبة محددة ولا يقولون إن نسبة فعالية الدواء 100% حتى وان كانت فعلا فعاليته بنسبة 100% تحسبا لأي مشكل وأعراض ستظهر على مستعملي هذا الدواء وساعتها سيقول المصنعون لهذا الدواء هؤلاء الذين ظهر عليهم أعراض سلبية بسبب استعمالهم لهذا الدواء يدخلون ضمن نسبة 5% التي تركتها المصنع كهيز للتهرب من المسؤولية إن وقع ما وقع بمعنى أن لهم مهربا ومخرجا قانونيا حتى لا يتحملوا أي مسؤولية
4 - DALAMOUNI الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:08
صدقت يامحمد ورب الكعبة كلام معقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولاكن نسألك اللطف فيه. سبحان الله اليوم كل دولة تخرج بضاعتها للبيع والاشهار من 90في الماءة الى 95 ومافوق في الماءة. والله اعلم ما في الخفاء
5 - كاظم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:08
نقاش حاد هذا الصباح في برنامج على قناة تلفزية فرنسية حول نجاعة اللقاح. الإرتياب والترقب يسودان الأطباء والعامة . لا أحد يتجرأ تزكية أي لقاح ضد الكوڤيد. حيث تساءل د. ڤوشي ، أحد المتدخلين في البرنامج ، لماذا هذا السباق لإيجاد لقاح ضد ڤيروس عادي بنسبة الفتك 0،5%، كأنه وباء الطاعون الذي فتك بعشرات الملايين...؟؟؟؟؟
6 - سامي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:10
عجيب إسم هذا الدواء ، لاكني أفضل وأتق في بلادي وداء بلادي
7 - ڤي v تشابه 5 الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:27
ليس اسم اللقاح هو سبوتنيك 5 ، إنه سبوتنيك ڤي، أي ڤاكسان او ڤاكساين ولا علاقة لرقم 5 بالموضوع..شكرا على قبول الملاحظة.
8 - متتبع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:37
لقاح روسيا مثير للجدل لسببين: أولا انه تم الحصول على النتائج الأولية لذى المتطوعين بعد 42 يومًا من حقن الجرعة الأولى.وثانيا لكونهم لم يذكروا عدد المتطوعين اجمالا. اللقاح الروسي يسمى "Sputnik V" في إشارة إلى أول قمرصناعي سوفياتي"Sputnik1" تم إرساله الى الفضاء من قبل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة,ويذل اسمه التجاري على الطموح الروسي في هذا المجال وعلى النجاح التاريخي الذي شهدته موسكو في تطورها السياسي والعلمي.قالت وزارة الصحة إن التطعيم المزدوج سمح بتكوين مناعة طويلة قد تستمرعامين. والله اعلم .
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