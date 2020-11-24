موسكو: لقاح "سبوتنيك" ناجح بـ95% ضد كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، نسبة عالية لنجاح لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا المستجد؛ وفقا للتجارب.

وأوضحت موسكو أن اللقاح الحامل اسم "سبوتنيك 5"، المضاد لفيروس "كوفيد-19"، فعّال بنسبة تصل إلى 95%.