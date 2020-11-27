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الرئيسية | بيئة وعلوم | نشطاء يطالبون الحكومة بالتحرك لحماية المغاربة من تلوث الهواء

نشطاء يطالبون الحكومة بالتحرك لحماية المغاربة من تلوث الهواء

نشطاء يطالبون الحكومة بالتحرك لحماية المغاربة من تلوث الهواء
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:30

"نريد أن نتنفس! على قادتنا التحرك!". تحت هذا العنوان، وجه نشطاء بيئيون عريضة إلى رئيس الحكومة، عبروا فيها عن قلقهم من تلوث الهواء الناتج عن النشاط الصناعي، كما ضمّنوها مطلبا بخلق مرصد وطني لجودة الهواء، من أجل تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة حول تلوث الهواء في المغرب.

العريضة التي أطلقتها حركة الشباب من أجل المناخ بالمغرب، تضمنت أيضا مطالب باتخاذ إجراءات استعجالية تتعلق بتمديد وتكثيف المنطقة منخفضة الانبعاثات والتدابير المصاحبة لها، واتخاذ تدابير محلية في الجوار المباشر للمنشآت الصناعية الأكثر تلويثا للهواء، وإنشاء ممر أخضر على الطرق السيارة للمَركبات الأقل تلويثا، وتشجيع استخدام النقل العمومي.

ويُعد مشكل الولوج إلى المعلومة المتعلقة بتلوث الهواء من أبرز الإشكالات التي تؤرق النشطاء المدافعين عن البيئية في المغرب، بحسب محمد بنعبو، رئيس جمعية مغرب أصدقاء البيئة، مبرزا أن هذا العائق يحُول دون معرفة مستوى تلوث الهواء الحقيقي، ومن ثم عدم القدرة على المقارنة بين الوضع المحلي والمعايير الدولية في هذا الجانب.

وأضاف بنعبو، في تصريح لهسبريس، أن غياب الولوج إلى المعلومة، يعيق حتى معرفة أنواع المواد الملوثة للهواء في المغرب، مثل ثاني أوكسيد الكربون، والانبعاثات التي تفرزها المحطات الحرارية، لافتا إلى أن بعض المدن تشهد نشاطا صناعية ملوّثا للهواء جوار الأحياء السكنية، كما هو الحال في حد السوالم، حيث يتواجد معمل لـ"الزفت" تعب السكان من تقديم شكايات بشأنه دون جدوى.

وحذرت حركة الشباب من أجل المناخ، في العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة، من الخطر المتفاقم لتلوث الهواء على المغاربة، خاصة الأطفال، باعتبارهم الأكثر عرضة لهذا النوع من التلوث، لكون جهازهم التنفسي وجهازهم المناعي غير ناضجين، ولكونهم يتنفسون بوتيرة أسرع مقارنة مع الكبار.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن "الأطفال يتعرضون لهذا السم غير المرئي على أبواب منازلهم ومدارسهم وفي كل مكان"، مشيرة إلى أن بإمكان الحكومة أن تحمي أطفال المغرب من خطر تلوث الهواء عن طريق إجراءات كثيرة أثبتت فعاليتها في تحسين جودة الهواء، الذي اعتبرت أنه "لا يزال بطيئا للغاية"، مشددة على أنه "عندما يكون هناك الكثير من الأرواح على المحكّ، يجب أن نتحرك بسرعة".

علاقة بذلك، قال محمد بنعبو، إن "الدولة قامت بمجهودات كبيرة، من بينها وضع البرنامج الوطني للهواء في سنة 2019، لكن مقارنة مع السرعة التي ينتشر بها التلوث، فإن ما جرى القيام به قليل".

وتابع بأن من بين المجهودات التي بذلها المغرب التزامه، وفق اتفاقية باريس، بالعمل على توفير خمسين في المئة من حاجاته الطاقية من الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030، إضافة إلى أوراش الطاقة الشمسية والريحية التي جرى تدشينها، قبل أن يستدرك بأن هذه الجهود يوازيها "وجود شركات غير مواطنة تلوث الهواء".

وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على مواجهة الشركات الكبرى الملوثة للهواء وإحداث مرصد وطني لجودة الهواء، قال بنعبو: "قد يكون هناك ضغط من هذه الشركات، لكن على المجتمع المدني أن يضغط بدوره"، مضيفا: "يجب أن يكون المجتمع المدني طرفا في هذا المرصد إذا أُحدث، ويمارس حقه الدستوري في تتبع السياسات العمومية المتعلقة بتحسين جودة الهواء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - rachida الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:40
السلام عليكم.لم نسمع قط نشطاء يطلبون من الحكومة حماية المغاربة من الفقر وغلاء المعيشة أو حمايتنا من المجرمين قطاع الطرق..يتهافتون فقط للدفاع على الخوى الخاوي.أنا عن نفسي لا يهمني المناخ بل ما يهمني هو فراغ جيبي لأن الجوع هو من سيقتلني إن لم أجد ما آكله أنا وعائلتي الصغيرة وليس المناخ
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12
2 - talsinto الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:41
مدينة حد السوالم كنموذج
يجب مراعاة الحياة إلاجتماعية للاطفال
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2
3 - سكفاندري الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:44
ههه اودي كثرة السيارات في مدينة المحمدية و الله الا كرهت نخرج على رجليا و زادت معا كورونا ناس جمعات الفلوس و خرجات الحديد الجديد و العفر من فوق و من بعد يجي يقوليك تلوث الهواء و المياه و ... شوارع المحمدية أصبحت عبارة عن طرق سيارة.
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4
4 - mediouna الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:52
كون جيتوا طريق مديونة تشوفو نريد أن نتنفس
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1
5 - Kenitra الجمعة 27 نونبر 2020 - 16:58
kenitra aussi car le taux de plution et très élevé a cause de la station thermique ainsi que l'usine de carton qui propage sa fumé jour et nuit aux habitants de cette ville
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-2
6 - المستحيل الحالي الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:00
هههه الهم ايلى كثار يضحك الحكومة تحركات وفات الحركة لديك الجهة مممم مسكينة بقى لها غير الهواء تتحكم فيه وتنقيه للاسف مازال كاع ماتنقاو الزناقي والدروبا من الازبال شرف الله قدركم التغير الى الافظل خاصو حلول جدرية ماشي حيث الاوروبيين كيبادرو لهذ الثقنية الارضية عندهم تصلح لذالك اما حنا خاصنا اولا حنا نقيو ونجمعو قماماتنا وتولد عنا ثقافة الوعي باش ماترمي لا كاعيط او علفة ثمار وراكم خوتي وعارفين بلا مانكتب والله اغير انفسنا للاحسن وبعدها تتدخل اسم الحكومة
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-1
7 - Mouad الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:02
اعاني من امراض تنفسية حادة جراء تلوث الهواء مع العلم اني قاطن بمدينة سلا حي كريمة حيث حركة السيارات لا تتوقف 24/24 ساعة
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