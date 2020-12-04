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كُتّاب وآراء
تحذير من تخزين زيت الزيتون في "أوعية دياليز"
حذّر عبد الصمد الدكالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان، من استغلال قارورات مخصصة لمحلول كيميائي يستعمل في حصص تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي في تخزين زيت الزيتون، واصفا العملية بـ"القنبلة القاتلة".
وقال الدكالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه رصد عددا من مرتادي بعض المعاصر يستغلون براميل ذات أصل طبي مخصصة لتعبئة مواد كيميائية لتصفية الكلي، قد يسبب استعمالها مضاعفات واحتمال انتقال أمراض معدية.
ونبه الفاعل الجمعوي باعة هذه البراميل إلى التخلص منها وعدم المجازفة ببيعها لبسطاء قد يستعملونها في تخزين الماء أو الزيت أو لأغراض منزلية أخرى، مذكرا بالعقوبات التي يمكن أن تطبق في حق كل المتاجرين بها ومعها بمأساة المواطنين.
وأضاف رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان أن الوضعية الراهنة لا تتحمل مزيدا من الأوبئة، داعيا السلطات الصحية إلى التحقيق في الموضوع لمعرفة مصدر هذه العبوات؛ نظرا لخطورتها على صحة المستهلكين.