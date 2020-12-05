الباحثة هاجر المنصف تتميز في الذكاء الاصطناعي

إبراهيم مغراوي من مراكش

فازت الباحثة هاجر المصنف، أستاذة الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم السملالية، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بالجائزة الأولى ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي الشامل والمندمج".

وجاء هذا التتويج في إطار جائزة WomenTech Award"ويمن تيك"، التي تكافئ النساء اللواتي يحققن إشعاعًا دوليًا في مجال التكنولوجيات المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قالت الباحثة المغربية هاجر المصنف: "فخورة بهذا التتويج الذي أهديه إلى المرأة المغربية، لحثّها على ولوج عالم الذكاء الاصطناعي"، مضيفة: "تفوقت على 6 مرشحات، تأهلن للمرحلة الأخيرة من هذا التنافس الدولي؛ 3 منهن من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت المصنف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجائزة تكافئ النساء اللواتي يحققن إشعاعا دوليا في مجال التكنولوجيات المتقدمة، مشيرة إلى أن "التنافس كان بين حوالي 2300 مشاركة؛ منهن مسؤولات بمقاولات بالولايات المتحدة الأمريكية والهند".

وأوردت المتحدثة نفسها: "أنا ابنة المدرسة العمومية، وهذه رسالة إلى الشباب ليتسلح بالطموح والإيمان بالقدرات والمواهب، وأن كل شيء ممكن؛ لأن إدارة الإنسان لا حدود لها، إذا تسلحنا بقيم البحث العلمي والابتكار والإبداع التكنولوجي".

وجرى اختيار هذه الأكاديمية الشابة بفضل ابتكاراتها التكنولوجية المتعددة في مجال تعلم الآلة (أحد فروع الذكاء الاصطناعي) وتحليل البيانات الضخمة.

وحصلت هاجر المصنف على دبلوم الدولة في الهندسة سنة 2005 من معهد البريد والمواصلات، ودكتوراه في المعلوميات من جامعة القاضي عياض عن أشغالها حول شبكات الاستشعار اللاسلكية وشبكات المركبات.

وتضم خزانة الإبداع لهذه الباحثة مجموعة من براءات الاختراع حول "نظام محيطي للتغذية الراجعة وتقييم تعلم الطلبة"، و"تقديم محتوى مخصص يعتمد على التعرف على المشاعر عبر الأجهزة المحمولة".