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كُتّاب وآراء
"منظمة الصحة" تُعين الملايين على مقاطعة التدخين
دشنت منظمة الصحة العالمية حملة لمساعدة مئة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين خلال جائحة كورونا.
ووفقا للمنظمة فقد أعلن نحو 780 مليون شخص في العالم اعتزامهم الإقلاع عن تعاطي التبغ، غير أن 30% منهم فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في تلك المهمة.
وأطلقت المنظمة حملة تحت شعار "التزم بالإقلاع عن تعاطي التبغ أثناء جائحة كورونا" تستمر لمدة عام. وستدعم الحملة، التي تأتي استعدادا لليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2021، ما لا يقل عن مئة مليون شخص يحاولون التوقف عن التدخين.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، القول إن "التدخين يتسبب في هلاك ثمانية ملايين شخص سنويا، ولكن إذا كان متعاطو التبغ بحاجة إلى المزيد من التحفيز للتخلص من هذه العادة، فإن الجائحة توفر الحافز المناسب".
وتركز الحملة على البلدان ذات العبء الثقيل التي يعيش فيها غالبية متعاطي التبغ في العالم، وستساعد على تهيئة بيئات صحية مواتية للإقلاع عن تعاطي التبغ من خلال الدعوة إلى اعتماد سياسات جريئة وزيادة فرص الحصول على خدمات الإقلاع ورفع الوعي بشأن الأساليب التكتيكية التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وللوفاة بسببه.
كما يشكل التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري، وعلاوة على ذلك، فإن المصابين بهذه الاعتلالات أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض كوفيد-19.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد دفعت هذه الجائحة بالملايين للتعبير عن نيتهم بترك التدخين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
بمعني الألم النفسي والجسدي الذي يحس به المدخن خلال الأسابيع الاولى للانقطاع، فاذا صبر وتحمل هذه الامور خلال الشهور الثلاثة الاولى يكون قد نجح في التعافي من الادمان وتعود له صحته ونشاطه وحيويته وكأنه لم يدخن قط.