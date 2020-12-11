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الرئيسية | بيئة وعلوم | جامعي يفوز بجائزة في البحث من أجل التنمية

جامعي يفوز بجائزة في البحث من أجل التنمية

جامعي يفوز بجائزة في البحث من أجل التنمية
ابراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:32

حصل رشيد حكو، أستاذ بجامعة القاضي عياض (UCA) منتسب إلى جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (UM6P)، على جائزة ديفيد هوبر للقيادة في البحث من أجل التنمية لعام 2020 (CRDI-Canada).

وفاز حكو بهذه الجائزة التي تقدم من قبل المركز الدولي لأبحاث التنمية كندا (IDRC) للباحثين البارزين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الذين تلقوا بالفعل أو يتلقون حاليًا الدعم من "IDRC"، إلى جانب تيريزا موسكويرا فاسكيز، الأستاذة بجامعة كولومبيا.

وكان رشيد حكو شارك في الجائزة بموضوع حول تقييم نفايات التعدين وطرق ترميم مواقع التعدين، إلى جانب 33 مشاركا من جامعات مختلفة، بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مركز البحوث للتنمية الدولية (IDRC)، تخليداً لذكرى رئيسه الأول، الذي قدم إنجازات بارزة في مجال التنمية الدولية.

يذكر أن الأستاذ الفائز بهذه الجائزة كان مسؤولاً منذ عام 2009 عن مشروع لجامعة القاضي عياض، بتعاون مع جامعة كيبيك في أبيتيبي تيميسكامينج (UQAT)، حول "إدارة وتثبيت التصريفات الصناعية والتعدينية".

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