24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد
- تحديات التنمية المستدامة في أفق 2030
- عودة "دواعش مغاربة" من بؤر التّوتر .. علبة سوداء تفيد المملكة
- الصحراء المغربية تجمع أكاديميين في مؤتمر الوحدة العربية بالقاهرة
- الأحزاب السياسية والكفاءات الوطنية
حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)
العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)
التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)
اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعجل بحل نهائي للنزاع الإقليمي (5.00)
التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء يكتم أصوات النظام في الجزائر (5.00)
- الوزير العلمي يكشف موعد دخول المستثمرين الإسرائيليين إلى المغرب - (209)
- استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية" - (138)
- اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعجل بحل نهائي للنزاع الإقليمي - (134)
- روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية - (130)
- التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء يكتم أصوات النظام في الجزائر - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جامعي يفوز بجائزة في البحث من أجل التنمية
حصل رشيد حكو، أستاذ بجامعة القاضي عياض (UCA) منتسب إلى جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (UM6P)، على جائزة ديفيد هوبر للقيادة في البحث من أجل التنمية لعام 2020 (CRDI-Canada).
وفاز حكو بهذه الجائزة التي تقدم من قبل المركز الدولي لأبحاث التنمية كندا (IDRC) للباحثين البارزين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الذين تلقوا بالفعل أو يتلقون حاليًا الدعم من "IDRC"، إلى جانب تيريزا موسكويرا فاسكيز، الأستاذة بجامعة كولومبيا.
وكان رشيد حكو شارك في الجائزة بموضوع حول تقييم نفايات التعدين وطرق ترميم مواقع التعدين، إلى جانب 33 مشاركا من جامعات مختلفة، بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مركز البحوث للتنمية الدولية (IDRC)، تخليداً لذكرى رئيسه الأول، الذي قدم إنجازات بارزة في مجال التنمية الدولية.
يذكر أن الأستاذ الفائز بهذه الجائزة كان مسؤولاً منذ عام 2009 عن مشروع لجامعة القاضي عياض، بتعاون مع جامعة كيبيك في أبيتيبي تيميسكامينج (UQAT)، حول "إدارة وتثبيت التصريفات الصناعية والتعدينية".