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كُتّاب وآراء
مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
أنت بهائي، أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت يهودي، أنت بوذي، أنت هندوسي، وأنت "لا ديني"، لا فرق بينكم جميعاً إلا بِأعمالكم الصالحة في خدمة المجتمع والوطن والإنسانية. كن ما شئت في اعتقادك وإيمانك ودينك، ومن بعد، نعم ومن بعد!
لم يكن أبدا المشكل في الدّين لأن كل الديانات منزهة عن معتنقيها وتدعو إلى المبادئ نفسها وتنظر إلى اتجاه واحد وأهدافها نبيلة. المشكل يكمن في شخصية المغربي التي تعاني من عدد كبير من الاضطرابات وتجعله يتاجر ويستغل دينه مثل "شي ماركة مسجلة"، وهدفه "يْبانْ أحسن من الآخر"!
لا تهمني كمواطن مغربي ديانتك بقدر ما يهمني تحويلك إلى مواطن في أرضية العمل الاجتماعي، مواطن يحب أبناء شعبه بالسعي في الأعمال المفيدة وليس مثل صنبور الأقوال على المنابر، واللقاءات الدراسية التي تبدأ بالكلام الرنان وتنتهي بالركود، والجلسات الدعائية والاجتماعات العقيمة!
فأنت تضر أكثر مما تنفع حينما تستعمل دينك كدرع لتغييب مساهمتك في خدمة المجتمع بالأعمال والمرافقة لبني جنسك، وأعتبرك من "صُنّاع الأديان" لأن الدّين التي تتعامل به هو من صُنعك الخاص، أما دينك الحقيقي فهو بريء من سلوكك.
الهم الوحيد لأتباع كل ديّانة هو الحفاظ على صورة دينهم بمنطق تسويقي (الماركيتينغ)، والافتخار بمبادئه وتعاليمه وبأنه أحسن الأديان وآخرها، وهو الدّين الوحيد الذي له حلول سحرية لـكل مشاكل المجتمع. صدقوني أتأسف كل الأسف لأن "الدّين يُقاس بِواقع الأعمال وليس بتسويق الأقوال"!
وإذا كان تسويقكم هذا هائلاً لهذه الدرجة فأين آثاره عليكم وعلى عائلاتكم وأحيائكم ومدنكم وأوطانكم؟ "سْمْحولي هِ كَتْكْدْبو عْلينا وْ عْلى راسْكُم، مَكْنْشوفْشْ الحْسّْ دْيالْ الأقوال دْيالكُمْ، بالعكس كَنْشوفْ هِ العداوة والنزاعات بيناتكم في عائلاتكم وْ مْعَ خُّوتْكمْ وْمْعَ الأتباع دْيالْ دينكم"!
الواقع مرّ جداً، أتباع كل دين يتقاسمون النماذج نفسها: الصراعات، المنافسة، الحسد والإدمان على مخدر الغيبة والنميمة وقلة الأعمال النافعة وتجارة الأقوال بِمنطق الترويج "البروموسيون".
فإذا كان هؤلاء التجار بالأحرى غير قادرين على تغيير حياتهم وعلاقاتهم، وتحقيق الوحدة والمحبة في ما بينهم، فكيف لهم أن يغيروا مجتمعهم ويخدمونه؟.
لما أرى أتباع أي دين كان يُسوّقون محاسن دينهم بشكل دعائي "بوبْلِسيتي" ويفتخرون بمنتوجهم الدّيني، أدرك أنهم بعيدون عن مفهوم الدّين الذي هو الأعمال وليس مجرد أقوال! فليس هناك دين واحد يدعو أتباعه إلى الافتخار بدينهم بقدر ما يدعوهم إلى الأعمال الصالحة. إن الدّين لا حاجة له للدعاية، أما ما يبيعه المغربي من دين فهو من صنعه الخاص، وهو بحاجة إلى الإشهار "البوبلسيتي" لتسويقه.
وهكذا يفتح المغربي دكاكين تجارة الأديان ثم يمر إلى مرحلة طلب الاعتراف من الدولة بمنتجه الدّيني. هل الأهم هو الاعتراف بالدّين أم القيام بخدمة المجتمع؟ هل الأهم أن نجد الخضر في الأسواق، كدليل على العمل الميداني للفلاح، أم الأهم ورشاته التكوينية؟ هل نعترف بالفلاح من خلال منتجه الخضري أم من خلال أقواله على المنابر؟.
هل يهمنا الاعتراف بالأديان أم تهمنا أعمال أتباع كل الديانات؟ أين هي إنجازات كل هؤلاء الأتباع على أرض الواقع لما نرى ما يقع في الشوارع وفي البيوت من نزاعات بين العائلات والجيران وحتى بين أهل كل دين؟ أتساءل أين أنتم يا تُجار الأديان، أين هي ترجمة مبيعاتكم في ميدان الأعمال؟.
لو كان المغربي ناضجاً عاطفيا وذهنيا لأظهر منتوجه الدّيني (أي دينٍ كان) في أعماله الصالحة متجردا ومنقطعا عن الألقاب الدّينية ويقتدي بمسالك كل الأنبياء والباحثين في العلوم الذين كانوا يمتازون بأعمالهم أولا قبل أقوالهم وألقابهم، بدون أن تكون غايتهم التكسب وتحقيق المنافع الشخصية الضيقة؛ بل كانت أعمالهم الصالحة وآثارهم الطاهرة هي الأصل في الاعتراف بهم!
إن المؤمن هو من يخدم مجتمعه ليلاً ونهاراً بدون أن نعرف لقبه الدّيني، بل لا يرى أهمية التصريح به أو المزايدة به على الآخرين!
المؤمن هو الذي يُجيدُ لغة الأعمال وليس كلام اللسان ويرفض تسويق الأديان!
*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
اعلموا رحمكم الله ان المسلم افضل من الكافر عند الله و لو كان الكافر حسن الخلق
و مواطنا جيدا وو و ذلك انه كفر بالله العظيم و الكفار داخلين جهنم خالدين فيها ابدا
بعكس المسلم. و اعلموا ايضا:" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".. رواه البيهقي،
. يقول الله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}
ويقول: {فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى}
وإذا كان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن هذا الحكم ينتشر إلى أتباعه من المسلمين،
فهم يعلون ولا يعلى عليهم،كذلك قال الله تعالى: { وأنتم الأعلون}.
قال الله تعالى: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن}..
{وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}. والله تعالى مايز بين الفريقين، وفرق بينهما، فلم يجعل هؤلاء كهؤلاء، بل رفع فريقا، هم المؤمنين، وخفض فريقا،
هم الكافرين، فقال تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة
هم الفائزون}. {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون}.
انشري هسبريس
تحشر الاسلام في خانة اديان أخرى لا تهمنا كمسلمين. و مع ذلك اجيبك بما قاله الإمام احمد( الحافظ لمليون حديث دون دكتوراه): لا يعرف "الحق" بالرجال و إنما يعرف الرجال "بالحق" نشرحها ليك بلا متمحن راسك؛ يعني ان الاسلام دين الله الكامل و كون المسلمون قد انحرفوا عن قيم دينهم فهذا أمر آخر و مع ذلك لا يمكن باي حال من الأحوال نعت ضعاف الإيمان بتجار الدين...فهم أفضل من الكفار و الملحدين.
حبذا لو صدر هذا الكلام من أئمتنا على المنابر بدل الحديث عن دم الحيض والنفاس وماذا قال الحاكم وكيف يجب طاعته
(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)
فماذا يخرف صاحبنا من البداية
لعلمكم البهائية ليست من الإسلام في شيء
تتكلم عن المغربي بشكل سلبي لأنك لم تخرج قط خارج حدوده. اضافة، المغاربة يحترمون عائلاتهم و يكدون من أجلها لتوفير ظروف احسن رغم الفقر و قساوة الحياة في المغرب.
و في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والــــمسيحُ
هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يــــــــــــصيحُ
كلٌ يعظِّم دنيه يا ليت شعري ما الصحيحُ ؟
أبو العلاء المعري
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ (85) سورة أل عمران
كفى ضحكا على الذقون، صراحة كنت انتظر من دكتور و محلل نفسي ان يستعمل طرقا علمية في التحليل و التشخيص و الوصف و ليس اعادة و ترديد كلام المقاهي. و إلا فنحن جميعنا محللون و خبراء في تحليل عقلية المجتمع المغربي و ربما عقليات جميع شهوب العالم.
يا هذا استغفر مولاك واتقي الله في بني جلدتك. .ابناء جلدتك جلهم مسلمين وانت تعكر الكلام خلطا لهم باستعمال الكلام ك...الديانات الأخرى. .ومذا تريدني أن أفعل بقول الله عزوجل. .إن الدين عند الله الإسلام. .
لم تخبرنا يا خبير في التحليل الأديان ، عن ديانتك ، موضوعك هو طريقة التبشيرية للأديان لا غير
والحمد لله على نعمة الاسلام