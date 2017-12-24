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الرئيسية | مجتمع | مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان

مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان

مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
د.جواد مبروكي *
الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:00

أنت بهائي، أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت يهودي، أنت بوذي، أنت هندوسي، وأنت "لا ديني"، لا فرق بينكم جميعاً إلا بِأعمالكم الصالحة في خدمة المجتمع والوطن والإنسانية. كن ما شئت في اعتقادك وإيمانك ودينك، ومن بعد، نعم ومن بعد!

لم يكن أبدا المشكل في الدّين لأن كل الديانات منزهة عن معتنقيها وتدعو إلى المبادئ نفسها وتنظر إلى اتجاه واحد وأهدافها نبيلة. المشكل يكمن في شخصية المغربي التي تعاني من عدد كبير من الاضطرابات وتجعله يتاجر ويستغل دينه مثل "شي ماركة مسجلة"، وهدفه "يْبانْ أحسن من الآخر"!

لا تهمني كمواطن مغربي ديانتك بقدر ما يهمني تحويلك إلى مواطن في أرضية العمل الاجتماعي، مواطن يحب أبناء شعبه بالسعي في الأعمال المفيدة وليس مثل صنبور الأقوال على المنابر، واللقاءات الدراسية التي تبدأ بالكلام الرنان وتنتهي بالركود، والجلسات الدعائية والاجتماعات العقيمة!

فأنت تضر أكثر مما تنفع حينما تستعمل دينك كدرع لتغييب مساهمتك في خدمة المجتمع بالأعمال والمرافقة لبني جنسك، وأعتبرك من "صُنّاع الأديان" لأن الدّين التي تتعامل به هو من صُنعك الخاص، أما دينك الحقيقي فهو بريء من سلوكك.

الهم الوحيد لأتباع كل ديّانة هو الحفاظ على صورة دينهم بمنطق تسويقي (الماركيتينغ)، والافتخار بمبادئه وتعاليمه وبأنه أحسن الأديان وآخرها، وهو الدّين الوحيد الذي له حلول سحرية لـكل مشاكل المجتمع. صدقوني أتأسف كل الأسف لأن "الدّين يُقاس بِواقع الأعمال وليس بتسويق الأقوال"!

وإذا كان تسويقكم هذا هائلاً لهذه الدرجة فأين آثاره عليكم وعلى عائلاتكم وأحيائكم ومدنكم وأوطانكم؟ "سْمْحولي هِ كَتْكْدْبو عْلينا وْ عْلى راسْكُم، مَكْنْشوفْشْ الحْسّْ دْيالْ الأقوال دْيالكُمْ، بالعكس كَنْشوفْ هِ العداوة والنزاعات بيناتكم في عائلاتكم وْ مْعَ خُّوتْكمْ وْمْعَ الأتباع دْيالْ دينكم"!

الواقع مرّ جداً، أتباع كل دين يتقاسمون النماذج نفسها: الصراعات، المنافسة، الحسد والإدمان على مخدر الغيبة والنميمة وقلة الأعمال النافعة وتجارة الأقوال بِمنطق الترويج "البروموسيون".

فإذا كان هؤلاء التجار بالأحرى غير قادرين على تغيير حياتهم وعلاقاتهم، وتحقيق الوحدة والمحبة في ما بينهم، فكيف لهم أن يغيروا مجتمعهم ويخدمونه؟.

لما أرى أتباع أي دين كان يُسوّقون محاسن دينهم بشكل دعائي "بوبْلِسيتي" ويفتخرون بمنتوجهم الدّيني، أدرك أنهم بعيدون عن مفهوم الدّين الذي هو الأعمال وليس مجرد أقوال! فليس هناك دين واحد يدعو أتباعه إلى الافتخار بدينهم بقدر ما يدعوهم إلى الأعمال الصالحة. إن الدّين لا حاجة له للدعاية، أما ما يبيعه المغربي من دين فهو من صنعه الخاص، وهو بحاجة إلى الإشهار "البوبلسيتي" لتسويقه.

وهكذا يفتح المغربي دكاكين تجارة الأديان ثم يمر إلى مرحلة طلب الاعتراف من الدولة بمنتجه الدّيني. هل الأهم هو الاعتراف بالدّين أم القيام بخدمة المجتمع؟ هل الأهم أن نجد الخضر في الأسواق، كدليل على العمل الميداني للفلاح، أم الأهم ورشاته التكوينية؟ هل نعترف بالفلاح من خلال منتجه الخضري أم من خلال أقواله على المنابر؟.

هل يهمنا الاعتراف بالأديان أم تهمنا أعمال أتباع كل الديانات؟ أين هي إنجازات كل هؤلاء الأتباع على أرض الواقع لما نرى ما يقع في الشوارع وفي البيوت من نزاعات بين العائلات والجيران وحتى بين أهل كل دين؟ أتساءل أين أنتم يا تُجار الأديان، أين هي ترجمة مبيعاتكم في ميدان الأعمال؟.

لو كان المغربي ناضجاً عاطفيا وذهنيا لأظهر منتوجه الدّيني (أي دينٍ كان) في أعماله الصالحة متجردا ومنقطعا عن الألقاب الدّينية ويقتدي بمسالك كل الأنبياء والباحثين في العلوم الذين كانوا يمتازون بأعمالهم أولا قبل أقوالهم وألقابهم، بدون أن تكون غايتهم التكسب وتحقيق المنافع الشخصية الضيقة؛ بل كانت أعمالهم الصالحة وآثارهم الطاهرة هي الأصل في الاعتراف بهم!

إن المؤمن هو من يخدم مجتمعه ليلاً ونهاراً بدون أن نعرف لقبه الدّيني، بل لا يرى أهمية التصريح به أو المزايدة به على الآخرين!

المؤمن هو الذي يُجيدُ لغة الأعمال وليس كلام اللسان ويرفض تسويق الأديان!

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ملاحظ الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:11
هناك فرق سي مبروكي الدين الحق هو ماجاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وماجاءت به رسل ربي من قبل غير محرف بزيادة ولا نقصان فلا تحاول من فضلك ان تزن الحق بالباطل.وكلامك مردود عليه بالدليل.وشكرا هسبرس.
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2 - ساخط الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:19
هاد الموضوع كاع مايحتاج لهاد اللغط كامل يا دكتور.الاسلام لخصه في كلمتين اثنتين فقط:الدين المعاملة.بلا فلسفة بلا صداع الراس.وهاد المشكل راه ماشي غير عند المغاربة بل عند جميع الاجناس.اظن انك يااستاد بموضوعك هدا تبين حقا ولكنك تريد به باطل.
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3 - الشرقاوي.. الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:20
السلام.. المشكل ليس في الدين ولكن المشكل في المنافقين لهذه الديانات.. مهما كانت...
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4 - aziz الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:31
ان الدين عند الله الاسلام .فكفنا من هرطقاتك اللتي لا تنتهي واللتي تضرب داءما ديننا وتربيتنا المغربية.هل تستطيع ان تخوض في خرافات اليهود او اكاذيب المسيحية.ام ان الاسلام والمغربي هو الحاءط الاقصر لنشر مزاعمك وضرب ما تربا عليه اجدادننا اللدين اخضعوا العالم لاسلام قوي بعلومه واخلاقه اللتي مازال الكل يشهد بعدلها واحقيتها.
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5 - من أنفرس الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:33
أصل الكلام ظلال مبين قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يهودي أو نصراني سمع بمقالتي و لم يؤمن بي إلا دخل النار. ثم هذا الكلام عاطفي يتغزل صاحبه بمشاعر الناس و كأن كل أحد سيحبه يا صاحب المقالة إننا مسلمون لنا ثوابت . لا يجوز ظلم اليهودي و النصراني و اللا ديني نعم ولا التعدي عليهم كما يفعل فساق داعش الله أعلم بدينهم . ولكن إذا قلتم فاعدلو
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6 - اللهم دم علينا نعمة اﻹسﻻم الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:34
جاء أعرابي إلى النبي عليه أفضل الصﻻة والسﻻم وقال له "يارسول الله إن اﻹمان قوي ومتمكن في قلوب الناس قال له الحبيب (ص) صدقت...وبعد مدة رجع اﻷعرابي عند رسول الله وقال له" إن اﻹيمان قد ضعف في قلوب الناس قال له الحبيب (ص) صدقت. ..وبعد مدة رجع اﻷعرابي عند رسول الله وقال له "إن اﻹيمان قد زال من قلوب الناس قال له الحبيب صدقت......فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله "جاء أول مرة وصدقت ما قال؟ وفي الثانية صدقت ما قال؟ وكذلك الثالثة. ...يارسول الله كيف..كيف .! ! ! قال (ص) إنما حين قال اﻹيمان قوي في قلوب الناس فكان قوي في قلبه ولما قال ضعف ففي قلبه ضعف ولما قال أن اﻹيمان زال فإنه زال من قلبه....صدق رسول الله (ص) فكل إيناء ينضح بما فيه... ( )
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7 - youssef الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:43
قال الله تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين ).
اعلموا رحمكم الله ان المسلم افضل من الكافر عند الله و لو كان الكافر حسن الخلق
و مواطنا جيدا وو و ذلك انه كفر بالله العظيم و الكفار داخلين جهنم خالدين فيها ابدا
بعكس المسلم. و اعلموا ايضا:" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".. رواه البيهقي،
. يقول الله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}
ويقول: {فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى}
وإذا كان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن هذا الحكم ينتشر إلى أتباعه من المسلمين،
فهم يعلون ولا يعلى عليهم،كذلك قال الله تعالى: { وأنتم الأعلون}.
قال الله تعالى: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن}..
{وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}. والله تعالى مايز بين الفريقين، وفرق بينهما، فلم يجعل هؤلاء كهؤلاء، بل رفع فريقا، هم المؤمنين، وخفض فريقا،
هم الكافرين، فقال تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة
هم الفائزون}. {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون}.
انشري هسبريس
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8 - متأمل الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:47
كل ما قاله جواد مبروكي في هذه السطور هو عبارة عن جلد الذات وليس إعطاء حلولا أخلاقية لما نعانيه من قيم وأخلاق كمغاربة فعوض أن ينطلق من آية كريمة أو حديث نبوي شريف ليؤسس لنموذج أخلاقي حتى يساهم في تغيير الواقع إلى الأحسن لكننا لم نر منه إلا جلد الأديان وجلد المجتمع مما يدل أنه ما زال يتخبط بحثا عن الحقيقة والحق فالمسلم الحق ليس هو الذي يصور دينه كأنها بضاعة تباع وتشترى كما وقع فيه مبروكي ولكن المسلم الحق هو الذي يحترم دينه ويقدسه ويكون له منطلقا مهما لإصلاح ما فسد حتى يكون إيجابي في حياته وفي حياة الناس وليس سلبيا مع نفسه ومع المجتمع فهذا هو خلق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم هو التغيير فلنتشبه بهم فإنهم هم الأطباء وغيرهم مرضى.
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9 - الفلسفة البيزنطية الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:51
اخي الأستاذ أو الدكتور انت تتكلم عن "الاديان" لكن بدون شك تهمز و تلمز لدين الاسلام الذي هو في حقيقته و ذاته الدين الذي ارتضاه الخالق لعباده.
تحشر الاسلام في خانة اديان أخرى لا تهمنا كمسلمين. و مع ذلك اجيبك بما قاله الإمام احمد( الحافظ لمليون حديث دون دكتوراه): لا يعرف "الحق" بالرجال و إنما يعرف الرجال "بالحق" نشرحها ليك بلا متمحن راسك؛ يعني ان الاسلام دين الله الكامل و كون المسلمون قد انحرفوا عن قيم دينهم فهذا أمر آخر و مع ذلك لا يمكن باي حال من الأحوال نعت ضعاف الإيمان بتجار الدين...فهم أفضل من الكفار و الملحدين.
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10 - مواطن الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:53
التدين المظهري صار اليوم سائدا وهو من علامات الاندحار الحضاري...من يقرأ التاريخ سيجد أن التعصب الديني وتضخم القول الديني (الفتوى في كل صغيرة وكبيرة)عنوانان للتدهور والانحطاط..حيث تصبح العامة تزايد في الدين على المفكرين (انظر محنة ابن رشد وغيره) ..وينبعث خطباء ومتدينو آخر ساعة يفتون في كل أمر...
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11 - أيوب المغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:59
أحسنت والله دكتور...كلام لن يعجب الكثيرين لكنه يعري واقع التأسلم لدينا
حبذا لو صدر هذا الكلام من أئمتنا على المنابر بدل الحديث عن دم الحيض والنفاس وماذا قال الحاكم وكيف يجب طاعته
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12 - حريةالدين الحقيقية الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:00
لم يدكر التاريخ ولو مرة واحدة ان شعبا ما قام بثورة اوتظاهرات ليطالب بدين او بعقيدة او بملة، بل كل الثورات كانت اما اقتصادية لتحسين الوضعية او سياسية او اجتماعية. لان الدين والملة والعقيدة هي من اقتناع الفرد نفسه وعن طواعية ورغبة ولا يمكن لاحد ان يفرض عليه دينا ما لان هدا يعتبر تدخلا في ايمانه الشخصي وليست فيه نيابة او توكيل حتى يقول لنا فلان او علان ما الدين الاحسن اادين يجب اتباعه
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13 - محمد الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:04
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على هذا المقال و اريد التذكير به في كل وقت و حين
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14 - حسناء الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:13
السيد الدكتور يستغل وظيفته والحيز الاعلامي الممنوح له للترويج لديانته البهائية. ولا من علماءنا من يرد عليه من نفس المنبر فظن انه على حق. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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15 - سانتاغوراس الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:16
فحوى الطرح جميل يركز على العمل الصالح أكثر من الاعتقاد . لكن يبقى طرحا سطحيا لأنه إذا كنا أكثر عمقا وخلخلة سوف نجد أن أي عمل صالح لابد أن ينبع من عقيدة ما . فالأخلاق الحسنة النبيلة لابد صدورها من ذات تؤمن برب كريم محب وتصدق بلقائه . إذن العقيدة هنا مهمة ، لكن الخطأ الذي يقع ليس في الاعتقاد بل في كوننا ندعي وننافق في اعتقادنا . فنحن نقول مثلا أنا مسلم بالمقابل أسرق،أظلم، أفحش في القول، أشتم.. والصحيح يجب أن أقول إني مسلم وأعمل العمل الصالح الحسن... وبذلك أكون منسجما مع عقيدتي لا متناقضا معها. مودتي
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16 - wa7d الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:18
وهكذا يفتح المغربي دكاكين تجارة الأديان ثم يمر إلى مرحلة طلب الاعتراف من الدولة بمنتجه الدّيني و اناأتساءل لماذا انت ايضا كبهائي قد فتحت دكانا وما الهدف من ذلك يا ترى
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17 - الدعوة إلى الضلال الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:24
قال تعالى :
(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)
فماذا يخرف صاحبنا من البداية
لعلمكم البهائية ليست من الإسلام في شيء
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18 - المدار الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:36
انت لست بطبيب بل مريض نفسي. عقدتك الوحيدة هي المغاربة كلهم وكأنك انت من وجيزة Aruba . مشكلتك انك تضع الكل في كفة واحدة في جميع نصوصك. اكبر شعب متسامح ويقبل الاخر هما المغاربة.الشيم التي تتكلم عنها هي شيم الغرب التي دوما نسمع خطابات عنصرية من الساسة، الاعلام وحتى الناس العاديين، أن عيشتهم ستعرف دلك.
تتكلم عن المغربي بشكل سلبي لأنك لم تخرج قط خارج حدوده. اضافة، المغاربة يحترمون عائلاتهم و يكدون من أجلها لتوفير ظروف احسن رغم الفقر و قساوة الحياة في المغرب.
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19 - الدين المعاملة الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:45
انما الدين المعاملة، ومن صلحت أخلاقه صلح دينه. ولقد قام أبو العلاء المعري في تلخيص الواقع الديني في اللاذقية منذ أكثر من ألف سنة والذي يشبه في الوقت الحاضر الواقع الديني لعدة مجتمعات.

و في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والــــمسيحُ
هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يــــــــــــصيحُ
كلٌ يعظِّم دنيه يا ليت شعري ما الصحيحُ ؟
أبو العلاء المعري
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20 - حميد عبد الرحمن الأحد 24 دجنبر 2017 - 09:05
زن ما كُتب أعلاه بهذه الأية وستعرف قيمته :

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

وَنَحْنُ

لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ (85) سورة أل عمران
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21 - Amazigh الأحد 24 دجنبر 2017 - 09:10
با سبحان الله!!!ياله من عجب!!! و اين يمكننا تصنيف ما تقوم به هنا من تحقير و تشويه للدين الإسلامي و ثقافة المجتمع المغربي؟ أليس ما تقوم به تجارة و ترويج لدينك البهائي؟
كفى ضحكا على الذقون، صراحة كنت انتظر من دكتور و محلل نفسي ان يستعمل طرقا علمية في التحليل و التشخيص و الوصف و ليس اعادة و ترديد كلام المقاهي. و إلا فنحن جميعنا محللون و خبراء في تحليل عقلية المجتمع المغربي و ربما عقليات جميع شهوب العالم.
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22 - عبدالرحمان فرنسا الأحد 24 دجنبر 2017 - 09:11
تعليق جميل جدا فانا مثفق معك في هده الاراء اعبد من شئت ولا تئدي الناس وهكدا يكون التقدير والاحترام بين الناس كلنا عباد الله
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23 - Abdel Hamid الأحد 24 دجنبر 2017 - 09:13
سلام الله على من اتقى
يا هذا استغفر مولاك واتقي الله في بني جلدتك. .ابناء جلدتك جلهم مسلمين وانت تعكر الكلام خلطا لهم باستعمال الكلام ك...الديانات الأخرى. .ومذا تريدني أن أفعل بقول الله عزوجل. .إن الدين عند الله الإسلام. .
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24 - ouidir الأحد 24 دجنبر 2017 - 09:14
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
لم تخبرنا يا خبير في التحليل الأديان ، عن ديانتك ، موضوعك هو طريقة التبشيرية للأديان لا غير
والحمد لله على نعمة الاسلام
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