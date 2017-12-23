دكاترة التربية الوطنية ينظمون مسيرة احتجاجية

هسبريس من الرباط

تنظم التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد المقبل بالرباط مسيرة وطنية لمطالبة الوزارة بتعجيل حل ملف دكاترة القطاع.

وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن تمسكها بالرسالة المطلبية المشتركة الموجهة للوزير باعتبارها حلا منصفا ومتكاملا يكفل الطي النهائي والشمولي لهذا الملف.