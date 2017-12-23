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كُتّاب وآراء
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دكاترة التربية الوطنية ينظمون مسيرة احتجاجية
الخميس 21 دجنبر 2017 - 11:40
تنظم التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد المقبل بالرباط مسيرة وطنية لمطالبة الوزارة بتعجيل حل ملف دكاترة القطاع.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن تمسكها بالرسالة المطلبية المشتركة الموجهة للوزير باعتبارها حلا منصفا ومتكاملا يكفل الطي النهائي والشمولي لهذا الملف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - استاذ جامعي الخميس 21 دجنبر 2017 - 12:57
تحية عالية للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في معركته من أجل تحرير شهادة الدكتوراه من تهميش المقصود ، ولا يعقلىترك دكاترة التعليم المدرسي في إهمال وتسبب، يجب على وزارة التربية العمل على حل هذا الملف عاجلا بدون مماطلة أو تسويف.
2 - Marhribi الخميس 21 دجنبر 2017 - 14:09
Il y a des enseignants qui ont u leurs soit disant doctorat via plusieurs facon et ne merite pas d'être a l'enseignement supérieur. S'ils sont ccompétent, pourquoi ne pas avoir leurs poste via la voit normale, c'est à dire le concours. Ce n'est pas par des grêves qu'ont va devenir un professeur universitaire, c'et du n'importe quoi. C'est nulle. No comments .....
3 - مواطن الخميس 21 دجنبر 2017 - 14:11
أنا مواطن عادي ولاحظت أن كل من التحق بالجامعة أصبح حاملا لشهادة الدكتوراه. واش هاد الأساتذة تيبيعو ويشريو فالأطروحات؟ وكاين شي أطروحات مشكوك فيها ولا معاودة ولا منقولة ولا كاتبها ليهم شي واحد ...أنا بعدا تايبان ليا هادشي غير قضية فلوس وصافي...أما التعليم غسلنا يدينا ورجلينا عليه...
4 - الوطنية الخميس 21 دجنبر 2017 - 14:30
يا اخوتي ماذا عن الدكاترة الذين لا يشغلون اي منصب وهم يعانون من البطالة ينتظرون وقد دب الملل الى انفسهم منهم ابنتي التي حصلت عليها بجدارة واستخقاق
5 - دكتور مغربي الخميس 21 دجنبر 2017 - 16:15
ماذا عن الدكاترة المعطلين، أليسوا أولى بالتوظيف. صراحة، كثير من الدكاترة الموظفين فيما أعلم حصلوا على الشهادة و هم ليسوا أهلا لها. مع ذلك تعطى لهم الأسبقية في التوظيف في التعليم العالي.
6 - كمال عضو الاتحاد العام دكاترة الخميس 21 دجنبر 2017 - 16:15
ليس من المعقول ترك هؤلاء الدكاترة يتدمرون ، المغرب اليوم محتاج دكاترة في جميع المجالات، وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بالاتفاق 2010 الذي يقضي بحل هذا الملف على أساس 3 دفعات فلم تكمل هذا الاتفاق كما ان كترة تغيير وزراء هذه الوزارة كان عاملا سلبيا لحل هذا الملف، واليوم نحن أمام سياسة تحاول إفراغ الدكتوراه من قيمتها العلمية.
7 - ملاحظ الخميس 21 دجنبر 2017 - 16:22
حبذا لو تقدمت التنسيقية ببيانات حول تخصصات الدكاترة المحتجين والنسبة المائوية لكل تخصص وهل يوجد بينهم دكاترة في العلوم الدقيقة كالرياضيات مثلا
8 - أستاذ باحث الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:54
لقد عمرّ هذا الملف طويلاً. هناك أطراف متضاربة تسعى جاهدة إلى إقبار هذه القضية لغاية في نفس يعقوب. لا يعقل أن تلقي البلاد بخيرة أطرها في غياهب المدارس الإبتدائية والثانويات بينما الجامعات تشكو من نقص الأطر والإكتظاظ.
فعلاً، بعد إخفاق الحكومات في إنصاف هذه النخبة، يبقى الشارع هو الفيصل حتى تغيير إطار دكاترة التربية الوطنية.
فعلاً، بعد إخفاق الحكومات في إنصاف هذه النخبة، يبقى الشارع هو الفيصل حتى تغيير إطار دكاترة التربية الوطنية.
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