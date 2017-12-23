24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3115:0517:2718:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. قبيلة بورزازات تعتزم المسير نحو القصر الملكي (5.00)

  2. تطبيق يساعد مرضى الزهايمر (5.00)

  3. وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف (5.00)

  4. وشاية كاذبة تورط الخازن السابق لعمالة مراكش (5.00)

  5. ترامب يوقع قانون خفض ضرائب الشركات والأفراد (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أخصائية: العازبون أكثر عرضة لحوادث السير .. والأسباب نفسية

أخصائية: العازبون أكثر عرضة لحوادث السير .. والأسباب نفسية

أخصائية: العازبون أكثر عرضة لحوادث السير .. والأسباب نفسية
هسبريس - خديجة تشوت
الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:25

ناقشت أستاذة علم النفس الاجتماعي والمعرفي، منسقة برنامج صعوبات التعلم بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، الدكتورة المغربية نادية التازي، ظاهرة حوادث السير من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي، وذلك في باكورة اللقاءات الثقافية التي ينظمها الصالون العلمي بكلية الدراسات، بالتعاون مع مركز الجامعة لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر العام الأكاديمي الجاري بالبحرين.

وناقشت التازي ظاهرة حوادث السير، مستعرضة مجموعة من المقاطع التسجيلية لحوادث خطيرة يكون عدم احترام القوانين سببها الرئيس، وتنتج عنها الوفاة أو إعاقات جسمية خطيرة.

وخلص البحث ذاته إلى أن حوادث السير ترتفع لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة أكثر من الفئات الأخرى، وتقل بين فئة المتزوجين مقارنة العازبين، وهو ما يستدعي دراسة هذه المؤشرات من ناحية نفسية واجتماعية.

وأكدت التازي، في حديث لهسبريس، أن تفسير وتحليل حوادث السير يحتاج إلى دراسات شمولية ترصد التأثيرات النفسية، مشيرة إلى أن حوادث السير ارتبطت في الأذهان بآثار نفسية أكبر، ومضيفة أن "القلق والتعب والغضب ثم التوتر النفسي، كلها مشاعر تنعكس على سلوك السائق وعموم مستخدمي الطريق وقد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية".

وتقول التازي للجريدة: "إذا رجعنا إلى المثلث التقليدي الذي يمكن أن نفسر به ظاهرة حوادث السير وهو: السائق والسيارة والبنية التحتية، فإننا نجد أن أغلب البحوث تركز على متغيري البنية التحتية والوضعية الديناميكية للسيارة، إلا أن المقاربة النفسية الاجتماعية تركز على المتغيرات الثلاثة، إضافة إلى التفاعل الموجود بين السائق والسيارة والبنية التحتية، ولا يمكن الفصل بينها لدراسة الآثار النفسية الاجتماعية للحوادث بشكل شمولي".

وعزت الأسباب الأساس إلى عوامل عدة من العنصر البشري والعناصر الأخرى في الشارع، مشيرة إلى أن الأبحاث تؤكد أن 90 في المائة من أسباب حوادث السير ترجع إلى العنصر البشري والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها مستخدمو الطريق، كعدم احترام الإشارات وعدم استعمال حزام السلامة واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، والسرعة المفرطة والأحاديث الجانبية".

وسجلت الخبيرة المغربية أن القلق أو الضغوط النفسية داخل العمل والأسرة أو قلة النوم، إلى غير ذلك، تقلل في الغالب من القدرة على التركيز والانتباه المطلوبين في السياقة.

وشرحت التازي خلال بحثها ما يعرف بـ"سيكولوجية الخطر" وإدراك الخطر بمستوياته المتعددة، معتبرة أن المسألة ترتبط بالثقافة وما يمكن تسميته الوعي المروري أو الثقافة المرورية في المجتمعات، ليتم خلال المداخلات التأكيد على ضرورة احترام قانون السير وخضوع الأفراد الذين يتسببون في حوادث خطيرة لاختبارات وجلسات نفسية يشرف عليها أخصائيون نفسيون واجتماعيون لقياس مدى قدرتهم على السياقة من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - حلاوة الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:01
سبب كثرة الحوادت عند العزاب انهم ما عندهم ما يخسرو لا تابع لا متبوع. على غرار متزوج. لي كيكون حريص على راسو حيت عندوا مسؤولية فدار كتسناه هدا ما كان بلا دراسة بلا علماء نفس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
2 - صحيح جدا الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:03
صحيح فانا عازب واييد هذه الفكرة فداءما بالي مشغول واسير ونصف عقلي سارح في ملكوت الله وكل املي زوجة اسكن اليها صحيح الانسان جسد وروح بل حتى في الليل عندما اوي افى فراشي وحيدا اتساءل لماذا انا ودون الاخرين ارقد وحيدا ككلب شريد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
3 - لعم الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:10
السلام عليكم إخواني المغاربة
الأسباب نفسية وخمرية وجنسية
والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
4 - لنتصالح مع الموت! الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:11
تعددت الاسباب والموت واحد. اما ان تموت بسبب حادثة سير واو بسبب الزوجة والاولاد وما قد يطلع منهم من نكد، وما وجد الانسان الا لكي يموت في يوم من الايام، فلماذا الحرص على كل زائل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
5 - طيار الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:23
قبل الحديث عن السياقة يجب أولا أن نعرف كيف حصل السائق على رخصة السياقة. لو أعدنا اختبار أغلبية السائقين من جديد، فإن الملايين ستسحب منهم رخص السياقة. و لو أخضعنا هؤلاء لاختبارات نفسية لاكتشفنا بأنهم محتاجون لعلاج طبي نفسي و آخرون يستحقون الإحالة على مستشفى الأمراض العقلية، هؤلاء الذين ترونهم يسبون بعيون جاحظة و لعابهم يتطاير على الواقية الأمامية للسيارة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
6 - rachad hadri الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:24
قرات تحليل الأستاذة الفاضلة ولم اجد في كل كلامها ما يشير الى علاقة سببية ومباشرة بين العزوبية وحوادث السير !؟ اللهم إذا كانت تتحدث وفي لا شعورها استحضار لتقرير منظمة الصحة العالمية التي اعتبرت العزوبية نوع من انواع الإعاقة! ؟ كما يكون الزواج احيانا اكبر واخطر حادثة سير يتعرض لها الانسان في هذه الحياة !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
7 - BN ABDELLAH DE RABAT الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:26
مسببات اتشارالاجرام لنتحارلقتل لعنف لمتبادل وتطاول على مقدسات لوطن وكرامت المواطن وهروب لفتيات مع عشاقهم وكثرت الطلاق ولهدرالمدرسي في الاونه الاخيره 1/ ارتفاع حرارة الارض ولجفاف 2/لبطاله لفقرغلاء لمعيشه 3/انتشار لقرقوبي واقراص خطيره4/النمو الدمغرافي في تزايد واصبح لمواطن لاقيمة له وسط عائلته وحتى لمسيرين ولحكومة والاحزاب اجهزت على حقوق ونظلات وكرامة لمواطن حين وصلت لتسير وتوزير ولمناصب وتحكم واستعمال زبونيه ولمحسوبيه لحزبيه في لوظئف ولمشاريع وصفقات وخوصصة لستشفاء وتعليم وتجني لملاير لتفريقه على اتباع وتبيعات ولبياضق وكتائب ولحاشيه ولجمعيات وصحافه ونقابات وحتى لعشيقات متزوجات ومطلقات وعانسات ابحتو تكتشفو لعجب تطاول على املاك وارضي وسكن بلمروغه وحيل وشعب يتابع تلك الاخبار يصله احباط وكره لوطن ونفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - احمد بن محمد الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:31
يصعب الاخذ بهذا المتغير كتفسير لحوادث ااسير لان الدراسات المتخصصة لم تعد تبحث عن السبب الجوهري في حوادث السير وضلت تاكد ان خطورة هذه الحوادث ترجع الى سبب دفيق جدا يحدث بسرعة دون ان نستطيع ضبطه.كذلك باتت هذه اادراسات تحاول امكانيات التحسيس اكثر من توقير معرفة لانه ثبت انه لا بمكن ان نقضي على هذه الظاهرة بل يمكن ان نقلص منها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - ابو ملاك الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:31
لأنه شباب عنيد ومتهور لايرظخ للغير في افكاره التي يوظفها حسب هواه ناجحة ام خاسىة لايهم يريد عيشا كريما ولو غير بالمظهر الخارجي لايسمع لنصائح الغير يتناقض مع الغير بل احيانا حتى مع نفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - Mroki الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:33
معلومات لا جديد فيها و معروفة ومكررة صارت للاسف العلوم الاجتماعية في المغرب مجرد انشاء و تكرار..الله ارحم ايام بول باسكون و المرنيسي و حيوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - ياك ! الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:33
ازعما بغيتونا نتزوجوا ، اوا باش الخبراء؟ لمادا كثرة الحوادث لاتوجد بكندا ؟ رغم ان كندا بلد غني ونصف سكانه غير متزوج ؟ في نظري للحد من حوادث السير : ًالقضاء على البطالة ، اصلاح التعليم , اصلاح الطرقات , ً طلقوا الفلوس باش يمشي الواحد وهو ناشط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
12 - aziz الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:35
قثلتونا بالدراسات ماكينش شي دراسة شنو اللي شفر الثروة ديال البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
13 - بوشتى الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:38
اخطر الحوادث تسببوا فيها اطباء نفسيين يسألون المريض باسئلة تجعله يشك في نفسه ويتلفون له دماغه بالادوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - kamal الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:39
كي نديرو نتزوجو وحنا لا خدمة لا سكن لا والو انا قاربت على 31 سنة عازب معطل واعاني من المرض لا اتلقى اي علاج الدولة لا يهمها الشعب كل ما يهمهم هو افريقيا لا تستغربو ان قامت الدولة بتزويج الافارقة باش يفتاخرو بدلك خارجيا وهو ما يهم الدولة تجميل نفسها باش يشيدو بيها باي الدول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
15 - Mtl Nabil الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:45
شكرا أستاذة ، الان فهمت لماذا اتسبب في الحوادث ،علي ايجاد زوجة ، ادعووا معي يا قراء و شكرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - السياقة والسياسة الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:55
..وما يغفل الباحثون والباحتاث هو العامل السياسي في موضوع حوادث السير. فالحكومات التي تقود المجتمع في الاتجاه الغير الصحيح الذي لا يضمن توازنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري التربوي ليعيش بشكل مرتاح ومتزن هو المجتمع الذي يفتقد شرط التوازن الفردي السيكلوجي بعزابه ومتزوجيه والنتيجة حوادث السير المميتة والمعيقة.ولو كانت السياسة تضمن راحة المواطن لأصبحت السياقة خالية من الحوادث. القيادة السياسية السليمة هي أساس سلامة المجتمع ونجاحه في كل المستويات.وما دون ذلك فالطرح ناقص. ؟؟ ! ??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - مغربية أحب بلدي الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:06
إلى الأخ صحيح جدا صاحب التعليق رقم 2، كلامك مؤلم جدا، لكنه حقيقي، هذا الشعور حتى البنت تشعر به، أي بنت لم يكتب لها الزواج، عندها خوف صحيح لا تفصح عنه لكنه موجود، وهو حينما يتوفيان والديها اين ستذهب؟ هل ستذهب للعيش عند إخونها المتزوجين سيعاملونها كخادمة؟، هل تعيش في منزل والديها وحيدة؟ هذا إذا لم يقوم إخوانها بتوزيع التركة، لكن أسال الله أن يرزق كل شباب وبنات المسلمين الأزواج والزوجات الصالحين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
18 - مطلقة والحمد لله الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:11
مفهمتش هاد الخبيرة اش بغات تقول. حسب تجربتي الخاصة الزواج فحد داتو كسيدة. طلقت راجل وليت بخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
19 - رأيي الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:51
وكأن الزواج هو السحر الذي سينقد الشاب و الشابة من الموت...هناك عزاب يعيشون افضل بكثير من بعض المتزوجين المتذمرين من الحياة رغم انني عازبة...رأيي اذا لم يكن الانسان مكتملا بذاته فلن يكمله احد لا زوج ولا زوجة والى رقم 2 اذا كنت تفكر هكذا تنام وحيدا ككلب شريد فحتى عندما ستتزوج ستجد زوجة تتركك تنام ككلب شريد خلاصة اذا لم تهتم بنفسك اولا فلن يهتم بك أحد صدقني اخي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
20 - الى المغربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 01:19
هاد الكلام في حالة المراة غير مستقلة ماديا اما الا كانت مكونة راسا راه مكاينش الخوف عليها في حالة وفاة الوالدين هاد زمان تاواحد مايعقل عليك واخا خوتك اهم حاجة خصا دكون عند المراة هي استقلالية المادية باش ماتضررش فهاد المجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - غي دايز الجمعة 22 دجنبر 2017 - 01:24
سي لعثماني دير شي لجنة خاصة بالزواج عفاك
ها نتي شفتي لموت كتسارا على العزاب و البرد هذا
حمبك عتقنا .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - صحيح جدا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 01:25
الى الاختين 17 و19 تفاعلي مع المقال كان سريعا وانفعاليا لان من رأى ليس كمن سمع ان صاحبة البحث اصابتني في مقتل وكأني بها ترافقني كضلي فقد نجحت وبامتياز في توصيف حالة العازب الذي هو انا ، وان كنت اتعاطف اكثر مع غير المتزوجات فهن اكثر عاطفية ويحتجن للصدر الحنون أكثر مما نحتاج نحن الرجال وتمنياتي لكما بالسعادة اخواتي الفضليات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - كمال الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:29
العكس هو الصحيح. من تجرأو على الزواج من الرجال في هذا الوقت هم الذين في حالة خطر واضحه . اما العزوبية هي النجاه من موت مأكده. هذهِ الاخصائيه ربما تريد تزويجنا بطريقه ذكيه مدفوعه من وزارة الاسره نظرا للكم الهائل من النساء في حاله سراح تجوب البلاد طولا وعرضا بدون فريسه. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.