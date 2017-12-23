الفقر والإعاقة يحوّلان حياة "مريامة" إلى جحيم

هسبريس - خديجة تشوت

مريامة شخيشخ فتاة في الـ28 من عمرها، ولدت بإعاقة جسدية منعتها من استكمال دراستها وعيش حياة طبيعية مثل قريناتها وتسببت لها في العيش في عزلة بعيدة عن باقي أفراد أسرتها.

واتحد ثالوث الفقر والإعاقة والحرمان على الفتاة التي لم تذق يوما طعم الفرح، ليتسبب لها في اكتئاب جعلها تفكر في إنهاء حياتها عوضا عن المكوث في بيت مهترئ يتشرب قطرات المطر بالحي الهامشي أحفور المعطي الكائن بمدينة الخميسات.

وأجرت مريامة عملية جراحية في صغرها على أمل الحصول على قامة طبيعية؛ لكنها تعرضت لخطأ طبي ضاعف معاناتها، وتسبب لها في صعوبة الحركة والتنقل.

ومنذ سنة، عانت مريامة أيضا من صعوبة التنقل؛ وهو ما جعلها حبيسة مكانها ببيتها القصديري، ومنعها من رعاية شقيقها الوحيد، كون أسرتها تعيش على جمع الحطب بغابة ضواحي مكناس.

تقول مريامة، في حديثها لهسبريس: "أغلقت جميع الأبواب في وجهي، فأنا أرعى أخي الصغير ليكمل دراسته الإعدادية بعيدا عن أسرتي؛ لكن إعاقتي ومرضي منعاني من مغادرة مكاني، فأصبحت أفكر جيدا في إنهاء حياتي الكئيبة".

وأوردت مريامة: "اتحد الفقر وعدم اهتمام المسؤولين بوضعنا، فأصبح حياة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب مستحيلة"، مضيفة: "نعيش بدون اهتمام ولا رعاية، فالمسؤولون يلتفتون إلى وضعها باليوم العالمي للمعاق من خلال إخراجهم لتقارير ورقية كاذبة لا تعكس واقعنا وعيشنا المر".

وزادت مريامة في حديثها لهسبريس متسائلة: "أين نحن من اهتمامات الدولة؟ كيف لا أفكر في الانتحار وأنا أكابد وضعا قاسيا لا يقوى الإنسان الطبيعي على تحمله، فما بالك بفتاة تعاني التقزم ولا تبرح مكانها".

بصوت خافت يملأه الحزن والأسى، أضافت المتحدثة: "أرغب في تغيير واقعي؛ لكن بلدي لم يمحني الفرصة لأندمج في مجتمعي، وهذا ما جعل جل المعاقين يكابدون واقعا أسود في صمت قاتل".

للتواصل مع مريامة الشخيشخ: 0689199844