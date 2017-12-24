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الرئيسية | مجتمع | بشرى "الكارديانة" .. عين تحرس السيارات بالبيضاء و"الناس نيام"

بشرى "الكارديانة" .. عين تحرس السيارات بالبيضاء و"الناس نيام"

بشرى "الكارديانة" .. عين تحرس السيارات بالبيضاء و"الناس نيام"
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: يونس أمين)
الأحد 24 دجنبر 2017 - 00:45

بينما يركن العشرات من قاطني الشقق في حي الأمل بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء سياراتهم ويلوذون إلى النوم رفقة أسرهم، تترك بشرى أبناءها نائمين لتحرس هذه العربات مقابل بضع سنتيمات لا تسمن ولا تغني من جوع.

حارسة شهمة

بشرى أم لأربعة أبناء، دفعها عوز زوجها إلى الخروج بحثا عن عمل لتساعده على المصاريف اليومية، فلم تجد بدا من حراسة السيارات ليلا.

تتنقل هنا وهناك بين السيارات، ترقبها وتتحسس أي تغيير عليها، تذهب وتجيء بينها حتى تتحقق من كون العربات المركونة بعيدا عن أعينها لازالت كما هي، وأنها مقفلة بإحكام من طرف أصحابها؛ يلقبونها بـ"البشير" ويصفونها بالمرأة الشهمة، والحارسة الأمينة التي لا تنام عيناها عن حراسة سياراتهم حين يخلدون للنوم.

تروي هذه السيدة، وهي تتحدث بحسرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها اضطرت لمزاولة هذه المهنة التي كانت محتكرة من طرف الرجال بسبب عوز زوجها، وتزايد المصاريف اليومية، خاصة أن لهما أربعة أبناء.

حارسة السيارات المعروفة وسط ساكنة الحي تؤكد أن الظروف الاجتماعية لأسرتها، خاصة أنها تقطن في غرفة واحدة، كانت وراء خروجها وتحملها عناء الاشتغال ليلا ولو في عز البرد.

هذه السيدة الأربعينية، كما قالت للجريدة، كانت تعي نظرة المجتمع لاشتغال امرأة، خاصة في مهنة مثل "الكارديانات"، وهي المهنة المحتكرة من طرف الرجال، غير أن رغبتها في تحسين ظروف أسرتها جعلتها مضطرة لتجاوز هذا الوضع والخروج بحثا عن مورد رزق.

الليل مقابل سنتيمات

رغم البرد، ورغم قضائها الليل بأكمله في حراسة العربات المركونة في الحي المذكور، إلا أن مدخولها لا يتعدى بضع سنتيمات عن كل سيارة؛ فحسب ما روته بشرى للجريدة فإنها تحصل على درهم ونصف عن كل سيارة في الليلة، غير أنها في أغلب الأوقات لا تحصل عليها.

وتقول السيدة بشرى: "أحصل على "30 ريال" في الليلة عن كل سيارة، أو 50 درهما في الشهر كاشتراك؛ هناك من يمدني بها ويعاملني بطريقة جيدة، وهناك من يرفض منحي الأجرة التي أستحقها"، وتضيف: "تصور أن تشتغل الشهر بأكمله ولا يصل راتبك الشهري إلى 30 ألف ريال، كيف يمكنك أن تعيش وأن تساعد أسرتك على تجاوز وضعها الاجتماعي؟".

وعبرت حارسة السيارات، التي قضت مدة 16 عاما في هذه المهنة، عن رغبتها في الحصول على عمل جديد، خاصة في ظل الإكراهات التي تعيشها، والتي تجعلها غير قادرة على مساعدة زوجها في الأمور العائلية التي خرجت بسببها للعمل.

خوف ومعاناة ليلية

لا تفكر الحارسة بشرى، وهي تجوب الزقاق المركونة به السيارات، سوى في انجلاء الليل، حتى تعود إلى منزلها سالمة.

"كل ليلة أشعر بأني لن أعود إلى منزلي وأولادي، أخاف من تعرضي لاعتداء في أي لحظة، خاصة أني امرأة"، تقول الحارسة بشرى، مضيفة: "لا أفكر في شيء سوى في أبنائي الذين تركتهم لوحدهم، وقد لا أعود لرؤيتهم".

معاناة بشرى لا تقتصر فقط على السهر، فرغم كونها تقضي الليل بأكمله في حراسة السيارات، إلا أنها بمجرد ما ينجلي الصبح تعود إلى منزلها لإعداد أبنائها الأربعة للتوجه صوب المدرسة.

وتضيف السيدة ذاتها: "أعود إلى المنزل، وحينها أعد وجبة الفطور وأرسل الأبناء إلى المدرسة، وبعدها أضطر للنوم بضع ساعات، لأستيقظ وأبدأ في الاستعداد لليلة أخرى بحلوها ومرها".

وأمام هذا الوضع الصعب، باتت بشرى التي يعاني أحد أطفالها من روماتيزم القلب، ويخضع للعلاج بفضل مساعدة بعض المحسنين، تفكر في تغيير هذه المهنة، والبحث عن بديل آخر.

وناشدت السيدة بشرى الجمعيات، وكل من يمكنه مساعدتها، مد يد العون لها للحصول على عمل يساعدها على العيش الكريم والعودة مساء إلى حضن أسرتها التي تترقب كل ليلة عودتها بسلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - mounir الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:10
ا نا اعيش في اسبانيا ولم يوجد حراس السيارات او حراس العمارات لان الحراسة المدينة موكولة للرجال الامن. او كاميرات الشوارع للحراسة ,رجال الشرطة هم المسؤولين عن حراسة السيارات. ولم اشاهد الناس تجلس امام ابواب العمارات, وجميع الدول الاوروبية ليس عندهم عون السلطة مقدم او القائد , مادمت في المغرب فلا تستغرب.
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81
2 - كريم الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:11
اتقوا الله في المغاربة سياسة التجويع لم تعد تجدي نفعا في زمن العولمة لماذا اثمنة جميع المواد والخدمات مرتفعة جدا والاجرة هزيلة جدا اتكلم هنا عن السميك. لااعرف لماذا هاته الاجراءات التي يصادق عليها الجميع تكون داءما ضد امال وتطلعات المواطن البسيط الله يصوب من عندو.!!
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60
3 - اكناو الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:18
تحية وإجلال لهذه السيدة بكل صراحة انا أستغرب لهدا المغرب من يعمل كثيرا تكسب القليل ومن يعمل القليل تكسب الكتير 5% من سكان المغرب عايشين و الباقي كيتفرح فيهم انا أقول بأن المغرب أصبح معجزة علمية حديثة في الكون يشمله منطق الغاب الأقوياء في نعيمهم والفقراء مع رغيفهم يتعيشون
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44
4 - Tanjaoui الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:26
Ce genre de cas est malheureux, je conseille de créer des emplois dans le marché ambulant
Il y a environ 300 villes et villages au Maroc, si on arrive à créer des secteurs dans le marché ambulant, on pourrait faire travailler des milliers de marocains avec un revenu décent, par exemple 100 marchands ambulants par ville, pour la vente de jus de fruits, 100 pour le babouche, 100 pour les jouets pour enfants, 100 pour les bonbons, 100 pour les fleurs, etc
A chaque fois 30 milles d'emplois créés par secteur, si on créé 10 secteurs, on crée 300 000 emplois pour des personnes dans le besoin comme cette pauvre dame dans tout le royaume
L'État doit structurer les choses, donner les autorisations et accorder les prêts en priorité pour les personnes dans le besoin
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17
5 - Ziryab الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:27
بلاد تعيش على الأوهام و حب الظهور أمام العالم كدولة ديموقراطية و اجتماعية توزع الثروة على الجميع و في الواقع هي دولة متخلفة توزع البؤس و الشقاء و تحتفظ بالثروة لخدامها بالوراثة
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78
6 - واقعيا كن الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:30
واااااه فنك ياعمر فنكوم يارجال زمان فين مشات الرجولة والغيرة على المراة المسلمة حاشا ويلى كنا رجال بصح واش تبقى امراء عساسة بليل ورجال نيام وحاشا واش تبقى مراء كتشطب زبال فالشوارع
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73
7 - Immigrante marocaine الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:30
Ils sont où ceux qui critique5la femme marocaine, montrez moi une femme d'une autre citoyenneté capable de faire pareil, les marocaines méritent plus et pas des pseudo-hommes
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7
8 - مواطن الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:31
هذا العمل يؤكد أن لا يوجد الامان،ولا امن في هذا البلد.لا يمك أن تترك سيارتك ليلا في الشارع العام دون حراسة. ماذا يعني هذا؟ وكيف يتم تفسيره؟
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38
9 - Tanjaoui الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:48
On peut aussi créer des emplois dans le transport de marchandises, il arrive que des gens fassent leur courses à proximité de leur domicile mais n'arrivent pas à les transporter jusqu'à chez eux, on peut créer une start-up qui utilise les vélos transporteurs de marchandises comme Pickalty (fabriqué au Maroc) et que via une application mobile on peut faire appel à un transporteur qui livre à domicile
Et il y a plein d'exemples à trouver pour sortir les gens de la misère
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5
10 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:50
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هل هذه هي حقوق المرأة؟؟؟!!!!
هذا قمة الإهانة للمرأة المغربية
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49
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