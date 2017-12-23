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الرئيسية | مجتمع | مجلس اليزمي يعيد بشروط حافلة عائلات معتقلي الريف

مجلس اليزمي يعيد بشروط حافلة عائلات معتقلي الريف

مجلس اليزمي يعيد بشروط حافلة عائلات معتقلي الريف
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 21 دجنبر 2017 - 14:31

وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام عائلات معتقلي حراك الريف، القابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، شروطا من أجل إعادة تمكين أفرادها من الحافلة التي كانت تقلهم من الحسيمة صوب العاصمة الاقتصادية.

واشترط المجلس الوطني، حسب ما أكده فريد الحمديوي، أحد أقارب المعتقل يوسف الحمديوي، على صدر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يتم نقل العائلات مرة واحدة كل أسبوعين.

وأوضح الحمديوي أنه تلقى رسالة من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، يؤكد من خلالها استجابته للأسر، إذ "قرر تخصيص الحافلة لنقل العائلات بوتيرة مرة كل أسبوعين، لتسهيل زيارة المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وستستأنف رحلاتها يوم الثلاثاء القادم 26/12/2017".

واعتبر المتحدث نفسه أن عودة هذه الحافلة "ستخفف بعض المعاناة عن عائلات المعتقلين"، خاصة أن طول المسافة الرابطة بين المدينتين ومصاريف التنقل ينهكان الأسر المتشوقة للإفراج عن أبنائها.

ودعا المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي عائلات معتقلي الحراك إلى ضرورة التقيد بما ينص عليه القانون المنظم لزيارة السجون بالمغرب، حتى لا يتم إلغاء الاتفاق مجددا.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر في وقت سابق وقف استعمال الحافلة من طرف الأسر، مرجعا ذلك إلى "تسجيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة عدم توصلها باللائحة المخصصة للزيارة كل أسبوع داخل الأجل المتفق عليه، كما أنه يتم نقل أشخاص غير معنيين بالزيارة ولا تربطهم علاقة قرابة مع المعتقلين، فضلا عن تجاوزات أخرى"، مؤكدا أنه نبه إلى هذه الملاحظات مرات عديدة من قبل مسؤوليه المكلفين بمتابعة الملف، إلا أنه لم يتم احترام ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - سعد الخميس 21 دجنبر 2017 - 14:53
المجلس الللاوطني لحقوق الافارقة يضع شروطا امام عائلات معتقلي المطالب الاجتماعية ويدافع عن فتح ابواب المغرب امام المهاجرين الافارقة بدون شروط حلل وناقش
هدا المجلس يكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من اجور وتعويضات وسفريات وسيارات فارهة وبناية مجهزة باحدت التجهيزات والبدخ في مصاريف المجلس ولا يقوم باي شئء اصبح لعبة في يد المخزن هدفه الاول والاخير هو جلب الافارقة للمغرب يجب حل ها المجلس التافه وتخصيص ميزانيته الكبيرة للتنمية البشرية
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33
2 - الحسيمي الخميس 21 دجنبر 2017 - 14:57
وأقول لكم لن ولم يتم إحترام هذه الشروط من طرف المستفيدين لأن العقلية خلقت هكذا عقلية إن عكسنا أنا إبن المنطقة وأعرف ما يجعل من هذه المهمة صعبة على أصحاب العقول المتحجرة والله ثم والله هذه العقول هي سبب مايجري في الحسيمة أناس لا تعرف من خريطة المغرب سوى حدود الحسيمة البحرية وأن جالت لاتتعدى أربعاء تاوريرت أو لي جال بزاف حسن من لي عاش بزاف
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2
3 - عبدالله الخميس 21 دجنبر 2017 - 15:08
على هاذ الحساب المعتقلين كلهم ديال المغرب كامل خص الدولة تكلف بالمصاريف ديال تحركاتهم او كولهم يكونو مرافقين مع الصحافة او الخوانة لي تا يقريوهم في الحافلات اش يقولو او كيفاش يهزو الاصابيع ديالهم او يديرو ليهم بسطيلة او الكعك او يخلصو ليهم الاوطيل وإلا غادي تكون العنصرية ما بين أفراد معتقلين ديال المغرب. هاذا هو الفشوش او تعزيز المجرمين وتشجيعهم.
والله الى هاذ الجمعيات هما لي خرجو على الدول العربية او هادشي كاين غير في الدول المتخلفة والامية.
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-5
4 - خالد الخميس 21 دجنبر 2017 - 15:19
لصاحب التعليق رقم 1 لا تخلط بين الأمور يااخي مع كل احترام انت تعلم أنه لو فتح أي مجال للجميع يستفاد منه دون وضع ظوابط وشروط وقوانين لكانت فوضى عارمة
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7
5 - ahmed الخميس 21 دجنبر 2017 - 15:29
C'est la perte d'argent. Pourquoi déplacer les accusés. la poursuite doit être dans leur region sans les déplacer à casa. c'est la perte d'argent. est ce que le procureur va payer les frais de ces autocar de sa poche.
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9
6 - سعد الخميس 21 دجنبر 2017 - 15:36
الى 4 - خالد
اتفق معك لا يجب اعطاء معتقلي الحسيمة اي امتيازات عن باقي المعتقلين ولكن هدا المجلس مند تدخله في حراك الحسيمة لم يتدخل كمجلس لحقوق الانسان بل تدخل كاداة في يد المخزن لتازيم الامر هدا المجلس دوره مجهول ومشبوه
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7 - عنثرة البسبوسي الخميس 21 دجنبر 2017 - 15:47
أهل المنطقة الريفية الملف المطلبي
واضح وظاهر الدولة تمارس على
أبناءالمنطقة العنف والقمع والسجن
والتعذيب كل أنواع الانتهاكات أجيبوا
ياأهل المنطق كم تنفق دولة المخزن
في اليوم على هذه القضية منذمقتل
محسن فكري؟ملايين الدراهم ؛
عائلة المعتقلين لم يطلبوا حافلة
وإنماالمطلب الوحيدوالشعبي
الحر.هو:إخراج أبنائناالمظلومين
من السجون الديكتاتورية
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1
8 - manssori الخميس 21 دجنبر 2017 - 17:10
راكم غادي تجرو المغرب الى ما لا يحمد عقباه يا المخزن وقريب غادي يدقو عليكم اسيادكم ويقولو ليكم يا اما تعطيونا الفوسفاط والحوت فابور ويا اما نصوتو لصالح استقلال جمهورية الريف في البرلمان الاروبي والامم المتحدة,راه غادي يجي نهار يا المخزن لي غادي تقولو فيه واش كتحلمو ولا هادشي بصح,وتا طلقو للمختطفين يمشيو بحالهوم والريف واروبا كلهم زفزافيون
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9 - علاش الخميس 21 دجنبر 2017 - 17:26
لماذا لا يتم نقل جميع عائلات المسجونين في حافلات؟؟؟؟؟ لماذا لا يمول من كان يمول حراك الريف العائلات قصد التنقل لزيارة من كانوا لا يرفعون علم البلاد و عندما يسألون لماذا كانوا يرفعون علما آخر يجيبون بأنه علم الرجولة ...هل يعني هذا أن علم البلاد لا يعني شيئا؟؟؟؟ فليأتوا مشيا أو لايأتوا ذاك شأنهم.... لا أريد أن يذهب ريال و احد من ضرائبي لفائدة هؤلاء...
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10 - manssori الخميس 21 دجنبر 2017 - 18:35
تتمة: مثلا ولنفترظ والى قدر الله غدا او بعد غدا او الاسبوع جاي او العام جاي المخزن حكم على نشطاء حراك الريف بشي حبس قاسي جدا ولكن ساكنة الريف والمغرب ككل راه غادي يحسبو هذاك الحكم كانتقام من الناس ديال الريف وتخويف وترهيب الشعب المغربي ككل اما في ما يخص الهدنة في الريف قسما بالله ماغديش تكون وبلا ما تظيعو وقتكم يا المخزن وحاليا راكم كتشجعو باش يزيدو يكثرو الانفصاليين وانا واحد منهم .طلقو للمختطفين يمشيو بحالهوم وقبل يفوت الفوت
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-11
11 - يساري الخميس 21 دجنبر 2017 - 18:52
لنكن واقعيين ونصرح بالحقيقة كما هي.. اﻻعتقال السياسي الذي تعرض له نشطاء حراك الريف كشف عن زيف شعار الدولة اﻻمة وشعارات الديمقراطية والحرية والعدالة اﻻجتماعية. الحراك كشف عن أن من يحكم فعليا ﻻ يمت بصلة الى الشعب. وانما يرتبط بما هو سلطوي ومالي تحكمي. خﻻصة القول اننا بعيدين عن الدولة التي تحترم القيم الانسانية وباختصار شديد الدولة في المغرب ليس دولة الشعب ولكن هي دولة التحكم من خلف الكواليس والتسلط والتجبر على الشعب
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-5
12 - APOPIS الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:01
خليو الحافلات ديالكم عندكم واحنا بغينا اطلاق سراح جميع المختطفين وجميع المظلومين ديال حراك الريف وتوزيع العادل للثروة والزج بالمسؤولين النهابين الكسلاء في سجن تزممارت
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-4
13 - manssori الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:24
نعم تعليقي خطير جدا ولكن هادشي لي غادي يوقع بالظبط وغادي نصبحو كلنا خاسرين ,نشطاء ديال حراك الريف والجماهير الشعبية المطالب ديالهوم كانت اجتماعية واقتصادية وثقافية وعادلة ومشروعة وخرجو للشارع بطريقة سلمية وحظارية ومن حقهوم يرفعو اي شعارات لي بغاو حين المنطقة مهمشة ومحاصرة ومعزولة ومنسية وكثرة الظلم والنهب وزيد وزيد ,المخزن كان تيفكر بانه غادي يكسر الحراك المبارك المقدس بتعنيف الناس واختطافهم وتعذيبهم واغتيالهم ولكن هذا ماشي هو الحل وابدا يكون هذا حل.
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14 - Amir الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:21
2 الحسيمي
اذن اهل الحسيمه كلهم ذو عقليه متحجره ما عادا انت. يعني انت الوحيد الاذكى في المنطقة. تبارك الله عليك. انا شخصيا خجلت من كلامك هذا بالرغم اني لست لا بحسيمي ولا بريفي.
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6
15 - خليل الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:46
قد ظهر فيروس خطير هذه الأيام أنه داء ريافة. هذا الفيروس وليد اللحظة و لم يكن من قبل. عاش عبد الكريم الخطابي و عاش أوحمي الزياني و عاش بن تاشفين و عاش المغرب تحت راية وحيدة المغرب معجزة و تحدي كبير أما أطياف العالم بتجانس مكوناته العرقية ونكرات ذات الأصلية و القبلية، بلد يتحمل الجميع سلبياته و يتقاسمها كما الشأن لإيجابياته، إذا جاع ريفي فهو مغربي أخ لعربي و لسوسي و لشلح، و إذا شبع فكذلك مثل إخوانه، يجب أن نقول نحن المغاربة رجال و أعزاء و ليس نحن ريافة... نحن جسد واحد ريفيه عضو منه و عربيه عضو يكمله و قلبه مغربي، أتقوا الله في أنفسكم يا بعض من ريافة و انظروا أنفسكم بنظرة حق و حياد و نكرات الذات و لا تنظروا إليها بعين العصبية و نظرية المؤامرة.
حبكم لأهلكم الريفي يجب أن يصل إلى كل ما يسيء إليه و أظن أن بعض من رجالكم ريافة هم من دمر عقول الشباب بالأتجار في المخدرات فها هنا أولية النظال و الثورة و المطالبة بالعقل السليم لدى الأجيال، ثم يأتي حين المطالبة بالعيش الكريم. فالعقل هو رأس مال العمل و الإنتاج و هو من يصنع الرجال، آنذاك أنتم من ستحققون مطالبكم و تغيرون و ضعيتكم.
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5
16 - عبدالله الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:21
اجدادنا كلهم كانو يحاربون الاستعمار وكأنو ضحيته ومنهم جدي ، راه ماشي غير الريف لي رجال او خرجو الاستعمار راه المغاربة اجمع ياناس او باراكا علينا من المسرح ، دابا انتما بغيتو توليو بالقوة ابطال وشكيفارات ، نوضو جمعو مخكم من هاد الكراهية والعنصرية ، راكم عيقتو بزاف ، تخلقون العرقية غي المغرب لي ما عمرها كانت والتعنت ديالكم او التهديد غادي يخرجكًم غير في الحيط وبقاو تقلبو على جوا منجل. نحن كلنا مغاربة وشعارنا واحد او علمنا واحد او اي شرويطة تهزات هي خيانة للوطن . ومن تعدى حدود الله سهمه عكاشة.
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