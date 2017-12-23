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كُتّاب وآراء
مجلس اليزمي يعيد بشروط حافلة عائلات معتقلي الريف
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام عائلات معتقلي حراك الريف، القابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، شروطا من أجل إعادة تمكين أفرادها من الحافلة التي كانت تقلهم من الحسيمة صوب العاصمة الاقتصادية.
واشترط المجلس الوطني، حسب ما أكده فريد الحمديوي، أحد أقارب المعتقل يوسف الحمديوي، على صدر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يتم نقل العائلات مرة واحدة كل أسبوعين.
وأوضح الحمديوي أنه تلقى رسالة من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، يؤكد من خلالها استجابته للأسر، إذ "قرر تخصيص الحافلة لنقل العائلات بوتيرة مرة كل أسبوعين، لتسهيل زيارة المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وستستأنف رحلاتها يوم الثلاثاء القادم 26/12/2017".
واعتبر المتحدث نفسه أن عودة هذه الحافلة "ستخفف بعض المعاناة عن عائلات المعتقلين"، خاصة أن طول المسافة الرابطة بين المدينتين ومصاريف التنقل ينهكان الأسر المتشوقة للإفراج عن أبنائها.
ودعا المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي عائلات معتقلي الحراك إلى ضرورة التقيد بما ينص عليه القانون المنظم لزيارة السجون بالمغرب، حتى لا يتم إلغاء الاتفاق مجددا.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر في وقت سابق وقف استعمال الحافلة من طرف الأسر، مرجعا ذلك إلى "تسجيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة عدم توصلها باللائحة المخصصة للزيارة كل أسبوع داخل الأجل المتفق عليه، كما أنه يتم نقل أشخاص غير معنيين بالزيارة ولا تربطهم علاقة قرابة مع المعتقلين، فضلا عن تجاوزات أخرى"، مؤكدا أنه نبه إلى هذه الملاحظات مرات عديدة من قبل مسؤوليه المكلفين بمتابعة الملف، إلا أنه لم يتم احترام ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
هدا المجلس يكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من اجور وتعويضات وسفريات وسيارات فارهة وبناية مجهزة باحدت التجهيزات والبدخ في مصاريف المجلس ولا يقوم باي شئء اصبح لعبة في يد المخزن هدفه الاول والاخير هو جلب الافارقة للمغرب يجب حل ها المجلس التافه وتخصيص ميزانيته الكبيرة للتنمية البشرية
والله الى هاذ الجمعيات هما لي خرجو على الدول العربية او هادشي كاين غير في الدول المتخلفة والامية.
اتفق معك لا يجب اعطاء معتقلي الحسيمة اي امتيازات عن باقي المعتقلين ولكن هدا المجلس مند تدخله في حراك الحسيمة لم يتدخل كمجلس لحقوق الانسان بل تدخل كاداة في يد المخزن لتازيم الامر هدا المجلس دوره مجهول ومشبوه
واضح وظاهر الدولة تمارس على
أبناءالمنطقة العنف والقمع والسجن
والتعذيب كل أنواع الانتهاكات أجيبوا
ياأهل المنطق كم تنفق دولة المخزن
في اليوم على هذه القضية منذمقتل
محسن فكري؟ملايين الدراهم ؛
عائلة المعتقلين لم يطلبوا حافلة
وإنماالمطلب الوحيدوالشعبي
الحر.هو:إخراج أبنائناالمظلومين
من السجون الديكتاتورية
اذن اهل الحسيمه كلهم ذو عقليه متحجره ما عادا انت. يعني انت الوحيد الاذكى في المنطقة. تبارك الله عليك. انا شخصيا خجلت من كلامك هذا بالرغم اني لست لا بحسيمي ولا بريفي.
حبكم لأهلكم الريفي يجب أن يصل إلى كل ما يسيء إليه و أظن أن بعض من رجالكم ريافة هم من دمر عقول الشباب بالأتجار في المخدرات فها هنا أولية النظال و الثورة و المطالبة بالعقل السليم لدى الأجيال، ثم يأتي حين المطالبة بالعيش الكريم. فالعقل هو رأس مال العمل و الإنتاج و هو من يصنع الرجال، آنذاك أنتم من ستحققون مطالبكم و تغيرون و ضعيتكم.