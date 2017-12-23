مجلس اليزمي يعيد بشروط حافلة عائلات معتقلي الريف

هسبريس - عبد الإله شبل

وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام عائلات معتقلي حراك الريف، القابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، شروطا من أجل إعادة تمكين أفرادها من الحافلة التي كانت تقلهم من الحسيمة صوب العاصمة الاقتصادية.

واشترط المجلس الوطني، حسب ما أكده فريد الحمديوي، أحد أقارب المعتقل يوسف الحمديوي، على صدر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يتم نقل العائلات مرة واحدة كل أسبوعين.

وأوضح الحمديوي أنه تلقى رسالة من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، يؤكد من خلالها استجابته للأسر، إذ "قرر تخصيص الحافلة لنقل العائلات بوتيرة مرة كل أسبوعين، لتسهيل زيارة المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وستستأنف رحلاتها يوم الثلاثاء القادم 26/12/2017".

واعتبر المتحدث نفسه أن عودة هذه الحافلة "ستخفف بعض المعاناة عن عائلات المعتقلين"، خاصة أن طول المسافة الرابطة بين المدينتين ومصاريف التنقل ينهكان الأسر المتشوقة للإفراج عن أبنائها.

ودعا المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي عائلات معتقلي الحراك إلى ضرورة التقيد بما ينص عليه القانون المنظم لزيارة السجون بالمغرب، حتى لا يتم إلغاء الاتفاق مجددا.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر في وقت سابق وقف استعمال الحافلة من طرف الأسر، مرجعا ذلك إلى "تسجيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة عدم توصلها باللائحة المخصصة للزيارة كل أسبوع داخل الأجل المتفق عليه، كما أنه يتم نقل أشخاص غير معنيين بالزيارة ولا تربطهم علاقة قرابة مع المعتقلين، فضلا عن تجاوزات أخرى"، مؤكدا أنه نبه إلى هذه الملاحظات مرات عديدة من قبل مسؤوليه المكلفين بمتابعة الملف، إلا أنه لم يتم احترام ذلك.