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كُتّاب وآراء
500 طالب مغربي يستفيدون من تكوين في الهند
من المرتقب أن يستفيد 500 طالب وطالبة من المغرب سنويا من ست دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات سيقدمها مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات (CEIT)؛ وهو "ما يسهم في تكثيف وتنويع قطاع التدريب وبناء القدرات في المغرب من خلال التعاون بين بلدان الجنوب".
ويعد المركز سالف الذكر، الموجود في تكنوبارك بالدار البيضاء، ثمرة تعاون اقتصادي بين الهند والمغرب، "بدأ عمله في 18 دجنبر الجاري، من خلال تقديم ست دورات للطلبة المغاربة في مجالات هندسة البرمجيات وبرمجة جافا والموقع والوسائط المتعددة وإدارة قواعد البيانات وإدارة لينكس وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات"، وفق بلاغ صادر عن سفارة الهند بالرباط.
البلاغ ذاته زاد أن تطوير المشروع تحقق من لدن مركز تطوير الحوسبة المتقدمة والمعهد الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية "إثر مذكرة تفاهم بين الحكومتين المغربي والهندية حول إنشاء مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات، تم توقيعها في 10 دجنبر 2014، من قبل وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الهندية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لحكومة المملكة المغربية".
يذكر أن سيافام مرغان، من مركز تطوير الحوسبة المتقدمة (سداك)، هو من يشغل منصب مدير مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات، "ويؤازره أعضاء هيئة التدريس من الهند والمغرب؛ وهم: رشيد الكوش من المعهد الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وسيتارام تاناجي غيكواد نائب المدير من مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات، وباراج فيشواناث أيار من مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات.