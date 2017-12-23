24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3115:0517:2718:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. قبيلة بورزازات تعتزم المسير نحو القصر الملكي (5.00)

  2. تطبيق يساعد مرضى الزهايمر (5.00)

  3. وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف (5.00)

  4. وشاية كاذبة تورط الخازن السابق لعمالة مراكش (5.00)

  5. ترامب يوقع قانون خفض ضرائب الشركات والأفراد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | خطة الديمقراطية تدفع الحكومة إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان

خطة الديمقراطية تدفع الحكومة إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان

خطة الديمقراطية تدفع الحكومة إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 21 دجنبر 2017 - 18:41

دفعت الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضتها الحكومة اليوم الخميس في مجلسها الأسبوعي، سعد الدين العُثماني إلى الإعلان عن فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب من جديد، معلنا عن مواصلة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت.

وتهدف الخطة سالفة الذكر إلى تحقيق "المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع ومعالجة النواقص والخصاصات، من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها"، مشيرة إلى ضرورة "إدماج بُعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفِي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إنه بدأ في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية؛ "لأن المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا"، على حد تعبير رئيس الحكومة.

وكشف العثماني أنه جرت، أمس الأربعاء، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس، موردا أنه على المنوال نفسه، سيتم البتّ في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.

المتحدث أعلن، في كلمة افتتاحية خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم، بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك، مضيفا "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة".

وطالب رئيس الحكومة بـ"الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات، لأنه علينا نعترف بما تحقق من إنجازات، في مختلف القطاعات"، مضيفا "هذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسيّ أو المستوى الحقوقيّ أو على المستوى الاقتصاديّ أو المستوى الاجتماعيّ".

يشار إلى أن 38 دولة تتوفر على خطط وطنية في مجال حقوق الإنسان، واختار المغرب الاستعانة بالنموذج الإسبانيّ لبلورة إستراتيجيته في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - هنا طاح اللويز الخميس 21 دجنبر 2017 - 18:51
صحيح يجب معالجة جميع الملفات العالقة المنتهكة لحقوق اﻹنسان.....لتبدأ في آنتهاكات جديدة....فاقد الشئ ﻻ يعطيه يا حبببي....؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - مغربي حر الخميس 21 دجنبر 2017 - 18:56
الحديث عن الديمقراطية وحقوق اﻻنسان يبدأ اولا باطﻻق سراح المعتقلين السياسيين بحراك الريف، وتنفيذ ملفهم المطلبي ومحاسبة من قام بتعذيبهم جسديا ونفسيا واعتقال المسؤول المباشر عن مقتل محسن فكري وعماد العتابي والمسؤول عن تسريب فيديو تعرية الزفزافي الخ
غير هذا لا يعدو ان يكون سراب لتثبيت اركان اﻻستبداد
انشري هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
3 - جعفر البرمكي الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:02
لتُظهر هذه الحكومة صِدقيّتها عليها أنْ تفتح ملف <<سنوات جهنم>> التي عاشها المغاربة -ولازالوا يتجرعون تبعاتها- مع الحكومة السابقة وعلى رأس المشتكى بهم: قهقاه الرباط سابقا/عبد الإله بنكيران.فهل تجرؤ هذه الحكومة على مصالحة المغاربة بإنصافهم دون اعتذار أو تعويض أو...فقط بسحب القوانين المشؤومة التي سنها:الرفع من تسعيرة الماء والكهرباء، ضرب القدرة الشرائية بدعوى إصلاح صندوق المقاصة،التقاعد، وسدّ آفاق التشغيل والتوظيف وإحلال قانون التعاقد الذي هو شكل مِن أشكال الاستعباد في أبهى صورهو....؟فهل مِن جرأة حقيقية وشجاعة؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - تغيير الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:10
تقارير المجلس الأعلى ستطيح بالعشرات من الأسماء، لم تحسن التصرف في المال العام، أو رفضت تقديم مستندات حول صرف المال العام، أو كونت ثروة مالية في بضع سنوات، أو قدمت تصاريح بممتلكاتها عبر بيانات ناقصة المعطيات أو مغلوطة خاصة تلك التي توجد خارج المغرب، في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا واللكسومبورغ، وكندا وأمريكا، وبعض دول أوربا الشرقية.
تقارير جطو ستنغص على بعض القادة وزعماء الأحزاب، احتفالاتهم بأعياد الميلاد التي يقضونها طبعا خارج التراب الوطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - ميمون الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:13
عن أي ديموقراطية يتحدث المغرب...
7 سنوات عجاف لا زيادة في الدخل وكل انواع الزيادات في المصاريف...
والكل مغلوب على امره...
نقابات تبيع وتشتري في الطبقات العاملة لاجل مصالح شخصية ضيقة...
حقد المغربي على اخيه...
لا عدالة
لا تعليم
لا صحة
لا والو
والكذوب في الاعلام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
6 - الطالب الباحث الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:32
.. عن اي حقوق تريدون معالجتها .. وانتم لا تستطيعون اصدار قرارسياسي ..
الحكومة لها سلطة وحيدة ةهي الكلام .. لا غير .. راسلوا اخوانكم في الجماعات وسيخبرونكم بالوضعية المتردية التي وصلت لها حقوق الانسان .. الوضعي تطورت .. الى ما لم يكن في الحسبان .. زرع كاميرات وميكروفونات .. في المنازل .. تخال انك في فترة 60 و 70 وليس في زمن المغرب المعاصر زمن دستور 2011 والجهوية الموسعة .. او كولشي من تحت راس الحاج غرغر .وجوني وسلام دانك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - فلالي الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:55
اانتهاكات حقوق الانسان لا تعد ولا تحصى فالضحايا كثر والمسؤولون هم السبب فمثلا من يحمي حقوق الطفل الذي تعرض الى الاهانة من طرف استاذه فاذا كان التعليم حق فبعض الاساتذة يكرسون الهضر المدرسي بارغام بعض التلاميذ للمغادرة ممايسبب في الانحراف والانحلال فلابد من ضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب في هده المهنة الشريفة اخذت هذا كمثل نظرا لاهميته من اجل النهوض بابناء المستقبل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - zaidessouti الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:01
لم يعرف المغرب اي تحول سياسي بل عواض مااتو به من الغرب اي الديمقراطية ,فقد ترجموها الئ دي مو لقنطرة,اما العدل فهو اساس كل شيء ,ففي بلادنا فهو كالصرب بل الصراب نره والحق لا يجاد في البلاد حيت تنامت مند سنوات عصابة تنهب الاموال وتحتفض بالقضاءوالسلطة ,والمسراحية مستمرة,والاحزاب السياسية والجمعيات هم من سوف يجل من المغرب بلاد مضلم الئ الابد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - Naoufal الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:22
المخزن يحاول جاهدا ققط لتلميع صورته واخفاء وجهه القبيح بعد ان اصبحت صورتة مشوهة وملطخة على المستوى الدولي مي مجال حقوق الانسان والتنمية البشرية الكارثيين في هذه البلاد السعيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - rifito الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:28
كل ما نعرفه أن المغرب لديه وزير حقوق القوات العمومية؛ و ليس وزير حقوق الإنسان؛
أثناء حراك الريف؛ بات سيد الوزير يدافع عن القوات العمومية و صورها أنها هي الضحية؛ و غض النظر عن تكسير الأبواب من طرف هذه القوات و التهديد بالإغتصاب و كل انواع التعذيب؛ النفسي و الجسدي و المعنوي و سرقة ممتلكات الناس و وصف خير المغاربة بالأوباش؛ و و و و الله إن المغاربة لن يثق في كلامكم؛ لكن كل ما يهمكم هو الكرسي و الشهرية و ليس المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - مواطن الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:55
الحديث عن الديمقراطية ببدء بتطبيق الدستور، اما هذا الكلام فارغ ، لأن هذا الوجوه فاقدبن المصداقية من زمان، كل شيء سيبقى كما هو،أو يزيد سوءا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - MAHBOUL الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:58
يجب متابعة المتورطين في إنتهاك حقوق الإنسان متابعة قضائية لينالوا جزائهم ،لكي لاتتكرر وفي حالة هناك تعويض يجب على الجهة التي خرقت القانون هي التي تعوض من مالها الخاص ليس من جيوب المواطنين ٠هادشي ماشي لعب دراري والغميضة CACH CACH
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - حلاق بن احمد الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:06
ان حقوق الاسلام مجرد كلمة عممها العالم كله اين الحق الانساني الدين يبيتون في الشوارع في جميع الدول
اما في المحاكم الحق مهضوم
مثال محكمة بن ا حمد الابتدائية في تااجيل جلاسات قضايا القصمة الارث
مستمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - كفوا عن المساس بالأطفال! الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:13
أطلقوا سراح الأطفال وكفو عن تعذيبهم لقد شوهتمونا وتجعلوننا أضحوكتا للعالم بالتصريحات الكاذبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - تازمامارتي الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:47
لم تلتزم الدولة بكل المقتضيات المتعلقة بالعدالة الانتقالية . لم تحترم مشاعر العائلات التي تنتظر دفن ذويها و تهييء مدافن لتابينهم بطريقة لائقة حفاظا على كرامتهم التي انتهكت في تازمامارت وغيرها من المعتقلات السرية
الالم مستمر والمصالحة معلقة و الحقيقة مزورة والملفات عالقة
مادا ستفعل الحكومة في هدا الشاحن ما هو موقف المنظمات الحقوقية
لمادا توقفت التسويات التي تم الاتفاق حولها داخل مجلس حقوق الانسان و هيئته التي اصبحت من الغابرين
هدا هو العبث
عن اية خطة نتحدث
من المسئول عن الردة الحقوقية والتلاعب بمشاعر الضحايا و العائلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - مغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:02
هيهات هيهات لا يمكن لدولة اامغربية أن تصبح ديمقراطية في ظل حكومة الظل، التي تنفد حكم الفردي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - abdenasser abdoun الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:43
الاخطاء والتعسفات بالجملة وجب تصحيحها بعدها يمكنكم الكلام عن الديمقراطية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - Wardi Wassim السبت 23 دجنبر 2017 - 10:12
هـنـاك الـكـثـيـر مـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) أو مـا يـسـمـى الـضـحـايـا الـغـيـر الـمـبـاشـريـن ولـكـن مـن نـظـري هـم مـبـاشـريـن لآنـهـم هـم مـن يـؤدون الـفـاتـورة إلـى يـومـنـا هذا ويـعـانـون مـن تـبـعـات تـلـك الـسـنـوات الـعـصـيـبـة مـن إقـصـاء وتـهـمـيـش وبـطـالـة ولـم يـتـم إنـصـافـهـم لا مـن خـلال هـيـئـة الإنـصـاف والـمـصـالـحـة بـإقـصـائـهـم مـن تـوصـيـة بـالإدمـاج الإجـتـمـاعـي ولا حـتـى مـن الـمـجـلـس الإسـتـشـاري لـحـقـوق الإنـسـان سـابـقـا والـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان حـالـيـا وفـي إنـتـظـار مـن يـرفـع هـذا الـحـيـف عـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) سـتـظـل طـلـبـاتـهـم وإسـتـفـسـاراتـهـم حـبـيـسـة تـلـك الـرفـوف بـالـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان وهـم مـعـهـا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.