خطة الديمقراطية تدفع الحكومة إلى فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان

هسبريس - محمد بلقاسم

دفعت الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضتها الحكومة اليوم الخميس في مجلسها الأسبوعي، سعد الدين العُثماني إلى الإعلان عن فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب من جديد، معلنا عن مواصلة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت.

وتهدف الخطة سالفة الذكر إلى تحقيق "المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع ومعالجة النواقص والخصاصات، من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها"، مشيرة إلى ضرورة "إدماج بُعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفِي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إنه بدأ في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية؛ "لأن المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا"، على حد تعبير رئيس الحكومة.

وكشف العثماني أنه جرت، أمس الأربعاء، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس، موردا أنه على المنوال نفسه، سيتم البتّ في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.

المتحدث أعلن، في كلمة افتتاحية خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم، بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك، مضيفا "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة".

وطالب رئيس الحكومة بـ"الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات، لأنه علينا نعترف بما تحقق من إنجازات، في مختلف القطاعات"، مضيفا "هذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسيّ أو المستوى الحقوقيّ أو على المستوى الاقتصاديّ أو المستوى الاجتماعيّ".

يشار إلى أن 38 دولة تتوفر على خطط وطنية في مجال حقوق الإنسان، واختار المغرب الاستعانة بالنموذج الإسبانيّ لبلورة إستراتيجيته في هذا المجال.