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الرئيسية | مجتمع | "البيدوفيليا" تخدش "حياء الداخلة".. سائق يهتك عرض طفل معاق

"البيدوفيليا" تخدش "حياء الداخلة".. سائق يهتك عرض طفل معاق

"البيدوفيليا" تخدش "حياء الداخلة".. سائق يهتك عرض طفل معاق
هسبريس - طارق بنهدا
الخميس 21 دجنبر 2017 - 22:30

تعود مدينة الداخلة لتهتز هذه الأيام على وقع فضيحة جنسية ضد الأطفال، بطلها سائق حافلة لنقل تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، والضحية طفل يعاني من إعاقة في النطق ويبلغ من العمر 8 سنوات، بعد عام على واقعة مماثلة تورط فيها سائق حافلة لنقل تلاميذ المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، الذي اغتصب طفلا لم يتجاوز خمس سنوات من عمره.

ومثل، اليوم الخميس، شاب مغربي ينتمي إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، بعد اعتقاله بتهمة "هتك عرض قاصر"، حيث من المرتقب أن يمر غدا الجمعة على أنظار قاضي التحقيق، بعد الاستماع إلى الأطراف والتحقق، عبر الضحية والخبرة الطبية وشهادات التلاميذ، من أن الجاني هو الشاب الصحراوي ذاته.

واكتشفت والدة الطفل المعاق، الذي يتابع دراسته في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لجمعية تهتم بشؤون الأطفال في وضعيات إعاقة، آثارا للدم على مستوى ملابس الضحية يوم الاثنين الماضي.

ووفقا للمعطيات التي توصلت بها هسبريس من أُسرة الضحية، فإن الأخير تعرض للاغتصاب الشنيع من دبره داخل سيارة النقل المدرسي من لدن الجاني، أثناء قيام الأخير بمهامه في إيصاله إلى بيت أسرته بعد زوال مطلع هذا الأسبوع.

وسارعت وقتها الأسرة إلى تبليغ الشرطة وإجراء الخبرة الطبية والاستماع إلى الضحية وعدد من الشهود من التلاميذ، الذين أكدوا الواقعة بعد حديثهم إلى خبير في التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

أخت الضحية تحكي تفاصيل الواقعة في تصريح لهسبريس: "يوم الاثنين بعد خروج أخي من التاسعة صباحا للالتحاق بالجمعية، انتظرنا رجوعه المعتاد على الساعة الـ12 والنصف زوالا؛ لكنه تأخر واستقدمه سائق الحافلة الخاصة مع الرابعة بعد الزوال، لنكتشف أن وضعية أخي لم تكن عادية، حيث ارتفعت درجة حرارته وتغيّر لون وجهه".

وتضيف المتحدثة: "بعد قليل، صدمت أنا ووالدتي بوجود دماء في سروال أخي، لنتعرف فيما بعد أنه وقع ضحية اغتصاب وحشي"، مشيرة إلى أن الأسرة قررت التوجه به إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، "طلبوا منا التوجه على عجل إلى الشرطة من أجل تحرير محضر وإجراء خبرة طبية لأن الأمر تعلق بجريمة"، لتشدد على أنه بعد محاورة الطفل الضحية "توصلنا إلى أن الجاني هو سائق الحافلة".

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن الجاني شاب من ذوي السوابق العدلية في قضايا السرقة باستعمال السلاح الأبيض والسكر العلني في الداخلة، وأنه "قام بتهريب الطفل الضحية إلى إحدى أزقة المدينة بالداخلة ليتوقف دقائق ويشرع في اغتصاب الطفل بعد إغلاق فمه مخافة الصراخ وإنزال سرواله بالعنف"، حسب اعترافات الضحية وشهادات بعض التلاميذ.

ودخلت جمعية "ماتقيش ولدي لمحاربة البيدوفيليا" على خط الفضيحة، من أجل المساندة النفسية والمؤازرة في جميع أطوار القضية، حيث أوضحت رئيستها رقية أفغان أن المتهم جرى اعتقاله على الفور ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث "بعد إجراء الخبرة الطبية التي كانت إيجابية للأسف".

وتطالب رقية أفغان، في تصريح لهسبريس، بأن "يأخذ القضاء بعين الاعتبار وضعية الإعاقة التي يعيشها الطفل الضحية والتي استغلها الجاني لتنفيذ جريمته"، مضيفة أن العقاب "يجب أن ينزل على كل من ثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.. فلدينا الثقة في القضاء، وأتمنى إنصاف هذه الطفل البريء ليتوقف مسلسل هذه الجرائم".

وكانت مدينة الداخلة عاشت على وقع فضيحة مماثلة في أكتوبر من العام الماضي داخل المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، حين اعتقل شاب صحراوي ذو 26 ربيعا، كان يتكفل بمرافقة تلاميذ المراحل الدراسية الأولى إلى المراحيض بطلب من الأطر التربوية للمؤسسة، قبل أن يتم اكتشاف تورطه في اغتصاب طفل يبلغ من العمر خمس سنوات؛ وهو ما أثار موجة غضب عارمة من أجل معاقبة الجاني أشد العقوبات.

ودفعت الواقعة آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، وقتها، إلى الاحتجاج على سكوت إدارة المؤسسة، خاصة بعدما تناهى إلى علمهم أن الجاني كان يرافق الأطفال إلى المراحيض بشكل غير قانوني باعتباره مجرد عامل صيانة؛ فيما اختار عدد منهم التوجه إلى مختلف المصالح الطبية الخاصة بالأطفال بالمدينة، من أجل إجراء خبرة طبية على أبنائهم مخافة أن يكون جرم الجاني قد طالهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مغربي حر الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:12
بصراحة يجب معاقبة من قبله كسائق وهو من دوي السوابق، هذا يجب معاقبته باﻹعدام ليكون عبرة ﻷمثاله
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144
2 - Ayman الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:19
يجب توظيف مربيات لمرلقبة الاطفال في مدرسة وسيارة النقل يجب على كل مؤسسة طلب سيرة حسن السلوك لكل موظف داخل مؤسسات ماشي غير اجي او خدم
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101
3 - مغربي الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:22
كفى من تبخيس قيمة المغربي أعباااد الله ، كفانا نسيانا لقد أصبحنا كالحوت ننسى بسرعة كل ألامنا ، بل نتناساها ، هاد الطفل و هاد العائلة أشنو ذنبهم ؟ يجب أن نقف وقفة رجل واحد لحماية كل طفل من أطفال المغرب ماكايهمنيش انه يكون إبني ، بل أي طفل أعتبره إبني و إبن الوطن و مستقبل الغد لابدعلينا نحميوهم ، واجبنا أننا نحميوهم . و بهاد المناسبة بغيت نطرح تساؤل أعباد الله واش مؤسسات تعليمية ماكايكونش حداها رجال الأمن ؟؟؟؟ راه عيب و عار لا بد من توفير الأمن للمؤسسات التعليمية و للتلميذ المغربي و نتمنى هاد المقترح يقراه أي مسؤول أمني فهاد البلاد و لي عندو حرقة على الوطن .
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58
4 - Citoyenne du Monde الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:22
Ce qui est particulièrement choquant c'est que le chauffeur qui travaille avec des enfants handicapés est un criminel notoire avec antécédents. Comment peut-on recruter un tel criminel pour une telle mission? Qui est responsable?
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43
5 - Al hoceima luxumbourg الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:29
Alhamdolillah mes enfants grandissent dans un pays de dignitè, de droit de l'homme et de la democracie, et c'est pour ça j'ai quittè le maroc et ses certains personnes sauvage..merci hespress
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-20
6 - rachid# الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:29
كيف ستحارب هذه الجراءم القبيحة والمجرم لاينال العقوبة !!! نريد حكم الاعدام فحق هد المجرمين .محاولة الاغتصاب في الدول الغربية عقوبتها أكتر من 20 سنة سجن .نحن نريد لمثل هؤلاء المجرمين الاعدام و في الاماكن العمومية
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60
7 - مساوئ الغريزة الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:35
اصبحت اشك في انسانية الانسان وفيما ينسب اليه زعما من عقلانية ومن امتياز حتى على ابشع الحيوانات على ظهر الكوكب، واعتقد انه قد اتى على الانسان حين من الدهر ليعيد التفكير فيما يخرج من صلبه تحت ضغط غرائزه العبثية العمياء من قاذورات يصبها لعنات على الطبيعة وعلى نفسه ايضا.
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25
8 - mahmoud الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:36
ا ين الحاج عبد الله والبوشيخي ????!!!!!!!!
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22
9 - Rabat الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:42
كيف لشخص من ذوي السوابق في السكر العلني و السلاح الأبيض ان تضعوا فيه الثقة، و يكون سائق حافلة لهؤلاء الاطفال الأبرياء، معاقبة هذا الوحش ضروري، و لكن معاقبة ايضا من سلمه هؤلاء الاطفال عندما اعطاه عمل سائق في هذه المؤسسة
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50
10 - driss canada الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:46
أولا لولم يكن عندنا قضاء فاسد حيث الأحكام يباع ويشترى فيها وصاحب الشكارة من يدفع أكثر هو من يتحكم في مصار أي قظية كيفما كانت مشكلتها .حيث في آخر المطاف يخرج منها مثل الشعرة من العجين رغم فظاعة جريمته.ثانيا لوكانت الدولة أول مرة ضربت بيد من حديد على أول بيدوفيلي قام بإغتصاب براءة الطفولة فوالله لن يتجرأ أي أحد مرة أخرى كيفما كانت بدوفيليته أن يكرر نفس الجريمة أبدا .فلهدا يجب على القانون المغربي أن يكون حازما صارما مع كل المجرمين ممن يقومون يمثل هده الجريمة أو بغيرها.
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27
11 - someone الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:48
الإغتصاب بحالو بحال القتل مكنفهمش علاش القانون كيطبق أقل ما يقال أحكام تهكمية على الفاعل كنضن أنا الجزاء هو لي كيمنع الإجرام ... المجرم انذل الناس وإلى كان العقاب كبير أكيد أيفكر ألف مرة قبل الفعل
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24
12 - أسامة الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:49
لا حول ولا قوة الا بالله الجاني له سوابق عدلية ومع ذلك وظفوه سائقا لهؤلاء الأطفال المساكين إ وجب محاسبة المسؤولين عن توظيفه لانه عديم المسؤولية والإعدام لمن لمس الطفل
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29
13 - ahmed guelmim الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:54
الاعدام هو الحل لمثل هؤلاء الوحوش هوالذي يشفي الغليل ويردعهم
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34
14 - Nabil QC الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:55
و أنا أقرأ هذه السطور ،شعرت بالغثيان لهول الجريمة ، قلبي مع الطفل و أسرته ، أتمنى أن ينال المذنب أقصى العقوبات و أن يصبح توظيف كل من له احتكاك بالأطفال لإنتقاء ومعايير صارمة لأن دولتنا للأسف لم تعد تحمل من الإسلام إلا الإسم
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30
15 - beeman الجمعة 22 دجنبر 2017 - 00:01
الاعدام امام الناس في حق المغتصب هو الحل حتى لا تتكرر هذه الجرائم اللا انسانية.تصوروا ان الطفل ابنكم او اخوكم حتى تعرفوا هول الجرم
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25
16 - محمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 00:28
لا حول ولا فوة الا بالله
اصبح هذا النوع موجود من الاجرام موجود بكثرة
بجب على القضاء ان يسن عقوبات زجرية في حق هؤلاء الوحوش المريضة
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13
17 - خالد ايت الحيان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 00:39
اتمنى من كل قلبي ان يحكم على هذا المجرم بالإعدام لكي يكون عبرة لي كل من سولت له نفسه أن يقوم بها ده الأفعال الإجرامية
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19
18 - محمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 04:19
لاحول ولاقوة الا بالله ،،،هده الجرائم لم تفعلها اليهود والنصاري حتي الحيوانات لم تفعلها ،،الدوائر القضائية تعتبر شريكة في هده الجرائم بنسة 100% اين العدالة الانسانية اين العدالة الربانية اين حقوق المواطن لردع هده الجرائم الشاذه الذميمة القبيحة ؟؟؟ قضاء مجرد تافة لاقيمة له عديم الاحساس بليد ؟؟ يجب ان يتخذ اشد العقوبات ع هاؤلاء المجرمين ،،،لايمكن السكوت لايمكن السكوت لايمكن السكوت !!!
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4
19 - عبد ربه الجمعة 22 دجنبر 2017 - 04:29
لا اله الا الله مجرم و سبق له دخول السجن و الخروج منه
ليجد مجرمين سابقين مثله ليكلفوه بحافلة تقل الأطفال الأبرياء اللذين هم في حاجة لسائق يكون قدوة لهم في الأخلاق
نمودج الحافلة اللتي تقل الشعب
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5
20 - Observateur الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:19
ce n’est pas la faute du pédophile, c’est la faute de la victime qui était habillée d’une Façon vulgaire. Ceci est une réponse à tous ceux qui prennent La Défense des violeurs et mettent tout sur les habits des femmes violées.
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5
21 - جليلة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:52
القضاء المغربي سبق وان اصدر احكاما في مثل هده القضايا والمغاربة يعرفون الاحكام مسبقا فلا داعي للقلق اقصى ما يمكن ان يحصل لهدا اللوطي سنة او ثلاثة سنوات فقط. احكام عادلة. لكن لو كان هدا الطفل ابن لدلك القاضي ......ان مثل هؤلاء المجرمين يجب اعدامهم لانهم سيجدون ضالتهم بالسجن وسيغتصبون السجناء حتما.
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4
22 - مغرييي دوريجين الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين جوج حلول اﻷول معروف في المغرب هو : 1 طبيب نفساني للضحية و السجن للمجرم . 2 اﻹعدام للمجرم هذا غير مقبول في المغرب ﻹن مع التقدم . أما الجمعيات فأغلبها تجارية مصالح .
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5
23 - ام معاق مغتربة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:25
والله حتی حرام، ما بان ليه غير الطفل المعاق. الله يكون فعونك اختي راني حاسة بيك لاني ايصا ام لطفل معاق....قلبي يتقطع لما اسمع مثل هاد الجراءم الشنيعة في بلد لا تطبق فيه العقوبات ابدال!!! ها علاش غادرت بلادي وخا نبغيها...يا حكومة العثماني ارجو منكم تطبيق الاعدام الاعدام الاعدام لمغتصبي الاطفال، واتحداكم ان حصل اي اغتصاب بعد تطبيقه. اتقوا الله فينا.
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4
24 - IBN JAZAIER الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:51
فهل هذا بشر يغتصب قاصر معاق والله لا تقدر حتى ان تقراء العنوان فما عليكم لا محاكمة ولا تضييع الوقت مع هذا الوحش مباشرتا الاعدام لا داعي حبسه ااكد لك ان هذا المجرم لو كان باحد دول الاوروبية فسوف يحكم عليه بالقتل من طرف السجناء ولكن ما دام بالمغرب فهو يدرك لا عدالة لمعاقبته وعلى هذا بنسب له شيئ عادي بما قام به
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4
25 - ملاحظ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:18
أظن إل أن الجاني ينبغي أن ينال عقابه الشديد وكذلك إدارة المؤسسة كيف لمجرم له سوابق أن يتم تسليمه لهؤلاء التلاميذ المغلوب على عاتقهم والذين لديهم إعاقة أين المفتشين ووزارة التعليم التي دورها حماية التلاميذ والاطلاع على أولئك الذين يشغلون كل من هب ودب دون مراعاة لهؤلاء الصغار من أن الله سيعاقب كل من يؤذيهم .ينبغي على الآباء أن يتحروا أمر المؤسسات الموبوءة من هذا النوع فليس لأنه معاق ليس له من يدافع عنه وأطالب إلى جانب بعض المعلقين بأقصى العقوبة على الجاني وعلى إدارة المؤسسة المخلة بواجبها لتكون عبرة لغيرها .حسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الوحوش الآدمية ولعنهم الله إلى يوم الدين .
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3
26 - احمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:10
يندى الجبين لهذا الخبر السيئ و المنحط. يجب المعاقبة بالإعدام لكل من ثبت في حقه تصرف مثل هكذا تصرف و امثاله من اغتصاب النساء و غير ذالك من الاشياء الرذيلة و الغير شهمة... في أوروبا ارحم بك ان تدخل السجن قاتل او ارهابي او بائع للمخدرات قبل ان تدخل السجن مقتضب او متحرش لان الحراس يامورون السجناء بإغتصابك ليلا نهارا...
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3
27 - وحدوي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:42
تصوروا معي سائق حافلة مدرسية وحده مع الاطفال بدون مرافقة للاطفال كما تعودنا على رؤية ذلك هذا يطرح الف سؤال اذن مسؤولية هتك عرض طفل يتحمل جريمتها الجاني ومدير المدرسة الخاصة نفسه ....
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2
28 - حمادة السبت 23 دجنبر 2017 - 00:11
اولا الى جميع المسؤولين والجمعيات .لماذا لم تكون دراسة لهذا المرض وتعرف السبب لكي لا يعشونه الاجيال القادمة .ولم اسمع عن جمعية تدرس مع اطباء مختصون ويعلنو عن جمعيتهم ويسمونها جمعية مساعدة الدين مريضين بهدا المرض .كما يوجد هنا في الغرب .ومن يقمون بهذا الفعل فهم اناس تربيتهم من الصغر غلط او تعرضو لنفس الفعل .وكدالك عدم معرفتهم بالثقافة الجنسية مند الصغر .بحكم طابو في الدول العربية او الدول المسلمة...
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1
29 - مهاجر السبت 23 دجنبر 2017 - 11:58
في الحقيقة الذنب لا يقع على المغتصب لكن يقع على الدولة وقضائها الذي يسمح لهم بالخروج من السجن بعد استكمال العقوبات الشكلية. الحكم يجب أن يكون الإعدام ليكونوا عبرة للآخرين
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