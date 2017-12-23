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الرئيسية | مجتمع | نظرة الاحتقار و"تخلف العقليات" يلاحقان عمال النظافة في المغرب

نظرة الاحتقار و"تخلف العقليات" يلاحقان عمال النظافة في المغرب

نظرة الاحتقار و"تخلف العقليات" يلاحقان عمال النظافة في المغرب
هسبريس - خديجة تشوت (صور: مروان شرف الدين)
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:00

تحت خيوط المطر يلوذ الجميع بالفرار، ويتوارى الناس في الأبنية وتحت أغطيتهم الدافئة، هربا من البرد القارس؛ لكن هناك أشخاص لم يستسلموا لذلك الانخفاض الشديد في درجات حرارة فصل الشتاء، بل واجهوا واقعهم قسرا لا رغبة في المواجهة، وتسلحوا بمعدات عملهم وارتدوا ملابس خشنة بألوان فاقعة تحمل شعار الشركة التي يعملون لحسابها.

بملامح أرهقتها الأيام، يستعد محمد العثماني للعمل بعد قضائه ساعات قليلة رفقة زوجته وأبنائه ببيته الذي يبعد عن مقر عمله بعشرات الكيلومترات.. وبإصرار وعزم كبيرين وبعينين ثاقبتين، يخرج كل فجر باتجاه الملحقة التابعة للعمل كي يثبت حضوره في الوقت المحدد للعمل.

بجدية لا متناهية، يصعد العثماني وهو رجل في أواخر عقده الرابع خلف الشاحنة المخصصة لجمع النفايات في حيز مكان يتسع لقدميه فقط، وهو ينظر خلفه وأمامه ويعطي إشارات بيديه لسائق الشاحنة بالاستمرار في القيادة أو التوقف لإفراغ الحاويات المحملة بالنفايات وتنظيف مخلفات أزبال مواطنين يتفانون في زيادة معاناة هذه الفئة برمي نفاياتهم المنزلية خارج الحاوية المخصصة لها.

ويجد عامل النظافة نفسه كل ليلة في مواجهة هذه الأكوام، التي تؤرق الساكنة بسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث منها والحشرات الضارة التي تتجمع حولها، ويبقى عامل النظافة وحده في قلب معركة وتحدّ لمواجهة هذه النفايات "بأسلحة" تظل تقليدية من قبيل "المكنسة" وقطعة خشب وبعض الأجهزة المتواضعة التي تكلفه وقتا طويلا لإرجاع الحي التابع له إلى ملامحه الأصلية.

وبينما الناس تستمع بمشاهدة أفلام سينمائية ببيوتها الدافئة بأرقى أحياء سلا، يبدأ العثماني في سرد معاناته رفقة زملائه من تصرفات المواطنين التي تهدد حياتهم، وتزيد من تعبهم من مهنة لم يختاروها بل قدرت عليهم ودفعتهم الحاجة والعوز إلى امتهانها بعيدا عن اختيار المسار الذي طالما راوده في طفولته.

وعلى أمل تغيير العقليات المغربية المرهقة التي تزيد من تعبهم، تواصل هذه الفئة الشغيلة عملها بالتفاني بكل أمل على الحصول على غد أفضل، وتستمر في منح شوارع مدينة القراصنة حلة جديدة تدب فيها الحياة من جديد بعيدا عن واقع الإجرام الذي لطخ شوارعها.

يقول الرجل، الذي يكفل أسرة تتكون من أربعة أفراد، في حديث لهسبريس: "منذ 10 سنوات وأنا أشتغل عامل نظافة، فالعقليات لم تتغير؛ بل ما زلنا نواجه حوادث خطيرة، ونتعرض للجرح بالزجاج المتراكم بالقمامة، ناهيك عن النفايات الطبية التي ترمى بالحاويات مع النفايات المنزلية والتي تكون في اتصال مباشر مع أيدينا... والأمر الذي يعرضنا لخطر كبير".

وحاصرت الأمراض عددا منهم، وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية جراء إصابتهم بعدوى الأمراض المنقولة من النفايات الطبية الخاصة بالمصحات الكائنة في الحي الذي يشتغلون فيه، والتي تفضل التخلص من نفاياتها بالحاويات التابعة للشركة عوض توقيع اتفاقيات شراكة مع أخصائيين في التخلص منها؛ هو الأمر الذي يدفع عمال النظافة سلامتهم ثمنا.

جلس العثماني على أرصفة الشارع ليرتاح من التعب قليلا، ثمّ يستأنف عمله ويستمر في الحديث عن خبايا مهنته: "تتعرض الحاويات للسرقة بشكل مستمر، فخلال هذا الأسبوع اختفت أزيد من 15 حاوية من الحجم الكبير، ناهيك عن الأجزاء التي تأخذ منها لتباع في أسواق المتلاشيات".

وبينما ينهمك رفقة زميله في استطلاع أوضاع النظافة بحي السلام بسلا يسرد محمد العثماني عن تفاصيل لقائه بمواطن ملتح بشّره بالجنة ويقول له بكل فخر: "اليوم فجرا، بينما كنت أؤدي واجبي التقيت بشخص ملتح كان متوجها لأداء صلاة الفجر فقال لي: والله أنتم مبشرون بالجنة بسبب المجهود الخفي الذي تقوم به لخدمة الوطن".

ولا تغيب من ذهن الرجل النحيل حوادث إيجاده لأطفال رضع بحاويات القمامة؛ منهم من يموت جراء تعرضه للبرد القارس، وآخرون أحياء، الأمر الذي دفعه دائما إلى التصرف بجدية مع ذلك الموقف والاتصال برب عمله لإعلام السلطات.

وتختبئ مئات القصص والحكايات القاسية وراء وجوه أتعبتها الأيام والليالي الطويلة في مهنة فرضتها عليهم صعوبات الحياة من أجل ضمان لقمة عيش كريمة.. إنهم عمال النظافة، التي قدست مهنتهم دولا متقدمة وشيدت لهم التماثيل في الميادين العامة، احتراما لهم وتقديرا لعملهم بينما تفانى المجرمون في شرملتهم بالأحياء ومدن المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (73)

1 - gogo الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:11
تحية كبيرة لرجال ونساء النظافة من هاذ المنبر
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340
2 - مواطن لا منتمي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:12
شعب متسخ امي جاهل .اناني ..فاشل يرمي مل مصائبه على الاخر .دولة قوى خارجية . الابتعاد عن الدين . فتوقع منه معاملة هذه الفئة النشيطة التي تكوم بمجهود جبار في نظافة المدن من الازبال التي يتركها حتالة المجتمع في الشوارع و الازقة ... تحية اجلال و اكبار لعمال النظافة
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244
3 - سيد الرجال الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:14
رأيت يوما في بعض مواقع التواصل في إحدى الدول العربية رجال النظافة مزودين ببدلة مكتوب عليها"سيد الرجال" بصراحة أعجبتني الفكرة لان هؤلاء الاشخاص فعلا يستحقون أن يكونو اسيادا لما يقومون به من عمل نبيل وشريف ومضني من اجل لقمة العيش. فليس بالهين أن تكون رجل نظافة .
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239
4 - loulou الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:16
ألف تحية و تقدير لرجال النظافة
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191
5 - منير الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:18
غياب الوعي في هذه الأمة يشكل أكبر خطر على استمرار العيش الجماعي السليم ...لا وجود لثقافة حضارية في مجتمعنا ..
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145
6 - أمازيغ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:20
تحية إكبار وإحترام تام لإخواننا و أحبتنا عمال النظافة الكرام
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164
7 - ام محفوظ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:20
تخيلوا يا مغاربة ان هؤلاء لا يشغلون يوم واحد او يومين فكيف سيكون حالكم .....مهنتهم اشرف مهنة من اولئك الدين يتاجرون بعقول و ارواح ابناءنا بمخدراتهم المدمرة ...فاتقوا الله ولا عيب ان يشتغل الانسان مهنة شريفة ...مهم يحمون البلاد من اهطر الانراض مثل الكوليرا فادا حلت بالبلاد فلن تترك غنيا كان ام فقيل صغيرا او كبيرا هده الكولرا فما بالك بامراض اخرى و تخيل تراكم الازبال سيدفن المدن باكملها ..ففي اليابات عامل النظافة يتقاضى راتب وزير بالمغرب ...
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120
8 - abdeslam الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:20
Tous mes respects a ces gents
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96
9 - تمغربيت الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:21
تحية لعمال النظافة انتم علي فوق رؤوسنا وعلموا أن عملكم الشريف هذا مثل أي عمل.. وانتم احسن بكثير من ذاك الذي يمر من أمامكم بسيارة فارهة يمكن أن تكون أمواله من سرقة أموال الشعب أو من المخدرات التي تخرب الشباب.. عادي أن نجد هاته النظرة لهؤلاء عمال في بلد متخلف مثل بلدنا يلزمنا الكثير والكثير حتي نتقدم في كل شي والأهم في العقيلة المتخلفة.. تحية لكم اخواني..
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104
10 - saaid الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:21
سيد الناس خادمهم كم هو حقير من استهان باناس يكدون ليلا و نهارا على على خدمتنا.............
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110
11 - fatime الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:25
الله يسمح لنا منكم راه خاصكم نتوما اللي تخلصو بالأجر ديال الوزراء شوفو اليبان تتيخلصو على الحساب المجهود ماشي على الود النمصيب أو عاد نزيدو نطلبو السماحة
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113
12 - اﻷحمدي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:25
السلام
نظرة المغربي للآخر بالاحتقار لها أصول وجدور تاريخية فالمغاربة ومند القدم يتباهون فيما بينهم بالجاه والنسب الشريف والغنى فمنهم من تحصل على نسب شريف مرفوع الى الرسول ص والرسول منه بريء ومنهم يتحصل على بطاقة الشريف وهو لئيم ومنهم من تحصل على الدكتراة وهو لا يستطيع تكوين فكرة بسيطة وووو
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101
13 - مغربي من Zürich الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:29
العقول متخلفة تحتقر الجميع عامل النظافة و المعاقين و المرأة و الطفل ووووو .... ان عايش هناي بسويسرا تلقاه طبيب ، مهندس ، مقاول و تشتغل ك عامل نظافة امام البيت تاعوا و جمع الأزبال و عمل ك بستاني الإعتناء بالنباتات والأشجار .... المجتمعات الراقية لعنده التفيكر الفلسفي الإنساني العقلاني و ليس التفكير الديني ....
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27
14 - عامل نظافة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:30
تحية لجميع عمال النضافة جنود الخفاء
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48
15 - إسماعيل الغماري تطوان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:30
عامل النظافة هو الشخص الذي يستحق من عندنا كامل الإحترام والتقدير كيف لا وهو من يسهر جاهدا على نظافة وحسن مظهر البيئة
التي نعيش فيها وهو المسؤول عن تنظيف فضلاتنا نحن إن صح التعبير فهنيئا لك شرف النظافة أيها الرجل


نرجو من المسؤولين أن يرفعو المبلغ الزهيد الذي يعطى لعامل النظافة مقابل مهنته ...

يجب أن يكون أحسن راتب من حق عامل النظافة .
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43
16 - 3amo الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:37
يجب على الدولة الاهتمام بهم و منحهم تسهيلات في السكن والصحة و تعليم ابنائهم...لان سيد الناس خادمهم
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45
17 - yahya الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:39
في الدول السكندينافية لا يمكن الحصول على شغل في النظافة و الاعتناء بالحدائق و الطرقات و البناء بالنسبة للمغاربة و غيرهم من الأجانب لأنهم لا يتقنون تلك الاعمال حسب ما يبدو كذلك في بلدانهم الأصلية. فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الأشغال تخص أبناء البلد الأصليين ثم بعض الأوروبيين كالألمان و البولونيون و الارلنديون و الهولنديون البارعين في النظافة و البناء و الطرق و الحدائق. بالاضافة ان الراتب الشهري للنجار او البناء يفوق راتب الاستاذ و المعلم و البنكي و الموظف في البلد و يضاهي يفوق راتب البلماني المغربي النوام. كم هو راتب عامل النظافة في المغرب؟!!! عادي انه سيحترق و لا يحترم مثل راتبه! هناك مغاربة و اجانب يعملون في النظافة في تلك الدول، لكن فقط نظافة ما هو مبني جاهز و نظيف بالنسبة لهم، كنظافة زجاج نوافذ الإدارات و عند الرحيل بالنسبة للمنازل و المقرات و نظافة مخلفات مبنى جديد. فرق كبير، لكن راتب هزيل!
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28
18 - مهتمة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:45
لكم منا كل التحية و التقدير و الامتنان. سيد القوم خادمهم.
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32
19 - far الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:46
تحية واجلال لهاته الطبقة الشريفة التي تاكل رزقها
حلالا. خادم القوم سيدهم. على المسؤولين ان يبادروا
لتحسين اوضاعهم المادية والصحية
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33
20 - مهاجر من بريطانيا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:50
تحية وسلام لهؤلاء رجالا ونساء ولهم كل الاحترام والتقدير لما يقومون به من عمل جبار.. لنكن عونا لهم ولما مهمتهم سهلا نسبيا بعدم رمي الازبال في الشوارع.
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25
21 - Karim الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:55
Ce sont les ignorants Bac-10 mal éduqués qui méprisent ces bravent hommes et femmes , Perso j'ai déja vu en europe des femmes trés belles en plus faire le méme travail avec fierté et la téte haute comme des reines et c'est le méme sentiment j'ai eu en les regardant des femmes dignes qui gagnent leurs vie dignement . ici Malheureusement les conditions de travail sont dégradantes et la faute aux conseilles des villes et l'état qui n'éxigent pas des cahiers des charges strictes pour préserver la dignité des ces braves hommes et femmes . les seules que je méprise vraiment sont les prostituées et les masseuses d'hommes qui sont généralement les mémes mais déguisés
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16
22 - ايت علي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:03
ثقافة جمل الازبال و فرزها عديمة في مجتمع المغرب.
وعامل النظافة مستغل من البلدية او الشركات الحرة.
وأجرته تبقى الأدنى في المجتمع ومهنته الأقل احتراما في مجتمع جاهل وحكومة فاسدة.
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33
23 - personne الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:05
تحية و اجلال لكل عمال النظافة
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19
24 - ليس مع او ضد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:11
لماذا نظرة احتقار
يقومون بعملهم بكل جدية وهدا ما ننتظره من الموضفين داخل اصوار المكاتب العمومية وخدام الدولة .
اما عن الازبال فنحن شعب او بالاحرى امة متسخة فكريا وذهنيا .المغاربة كلهم يتفننون في تلميع منازلهم صالونات جميلة وبيوت نضيفة تسياق نهار وليل ومنا من هو مهووس بالنضافة ولكن فالبيوت فقط اما الازبال فتلقى من الطوابق العليا وانوافذ المنازل.وبعد نهبط ونستنكر مع الاخرين هده الافعال.
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22
25 - في اليابان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:16
في اليابان يسمى هذا العامل مهندس نظافة وراتبه يفوق 6000 درهم وهو يتقاضى أجرا أعلى من أي موظف حكومي ، عدا الأستاذ.
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20
26 - عبدو الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:18
نحن هم المتسخين و زبالين و مولين الزبل اما هم عمال نظافة و لهم الفضل لتنظيف ازبالينا و اوساخنا نعتذر لكم و نشكركم على عملكم
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32
27 - أمين الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:28
شهور من البلوكاج و لم تأثر حياة عموم المواطنين ، لكن إذا غاب عامل النظافة ليوم واحد نلاحظ غيابه ، أما إذا امتد غيابه أسبوعا أو شهرا أو أكث من ذلك فإن حياة المواطنين تتحول إلى جحيم .
العز لعمال النظافة جنود الخفاء الحقيقيين .
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28
28 - مراكشي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:31
عندي اصدقاء يعملون في نفس المهنة و الله اعتز بهم كل اعتزاز و فخر .
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29
29 - شبه مواطن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:31
الحمد لله ،كنت دائماً كلما مررت بجنود النظافة أحييهم وأسلم عليهم ،وكم كانت فرحتهم حين يشعرون بأني أكبِّر بهم،إنهم ناس من عالم مختلف.فتحية أبدية لإخوتنا في مجال حفظ المجال العام،و حفظ صحتنا.
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23
30 - رجل النظافة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:32
في اليابان هناك يكرمون رجال النظافة أكثر من الوزير حيث أنهم وضعو نصب تذكارية أمام مقر الحكومة وأمام قصر الإمبراطور عرفانا بمجهوداتهم
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22
31 - bravo الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:45
jai beaucoup d'estime pour ce qu'ils font
Un grand merci a vous
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12
32 - علي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:46
هل تعلم أن عامل النظافة في دولة اليابان بسمى بمهندس الصحة على عكس الدول العربية حيث يلقب بالزبال
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20
33 - يوسف مكناس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:49
لا توجد اي نظرة احتقار لرجال النظافة،بل هناك تعاطف وتفهم، من يحتقر هاؤلاء الأبطال هي الدولة والشركات المشغلة ،بحيث يشتغلون بدون أدوات ولا حماية وبأجر زهيد
هم في نظري يستحقون على الأقل 5000 درهم في الشهر مع امتيازات اخرى ،وهذا ممكن لو تم ترشيد الميزانية المخصص لنظافة
الف تحية وتقدير واحترام لرجال النظافة
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30
34 - القنيطري يونس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:49
تحية لعمال النظافة أجمعين... واحدة لملاحظة خفيفة، تيساليو معايا هاذوك لي تيسميو عامل النظافة "مول الزبل" وتازيدوها "حاشاكم" داخلت عليكم بالله إلا ماغير جاوبوني وفسرو ليا؟؟؟ بلاد تسمية الأشياء بغير مسمياتها... هاذوك راه سميتهم مالين النقا، مالين النظافة... حنا هوما مالين الزبل حيت حنا لي تنديروه. الله يمسح لينا منكم أعمال النظافة والله يجعل عملكم فالميزان المقبول... أنتم فعلاً أسيادنا.
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22
35 - هماندوزي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:54
انا شخصيا اعتبر عمال النظافة من اشرف الناس لأنهم يقومون بعمل نبيل حيث يجمعون أزبالنا وينظفون الشوارع والاماكن العمومية من اوساخنا نحن الذين نعتبر أنفسنا مثقفون أصحاب الشواهد العليا أطباء مهندسون محامون قضاة أساتذة جامعيين أعوان السلطة مسؤولون حكوميين ممثلو الشعب اناس عادييون إلى غير ذلك لولاهم لم نساوي شيئا ولما كنا نسكن في المدن ونتمتع بحدائقها وشواطءها ومرافقها تحية كبيرة لهؤلاء العمال.
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18
36 - saood الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:55
ان النظيف ليس هو من يركب السيارة الفارهة ويرتدي البدلة وربطة العنق وليست النظيفة من تلطخ وجهها بكل انواع المساحيق وكلا النوعين يرمون الازبال من نوافذ سياراتهم في الشارع العام بل النظيف الحقيقي هو من يجمع الازبال والاوساخ التي رماها من يضنون انفسهم راقين والله ان انظف مخلوق في نظري هو منظف الازقة والشوارع فعمال التنظيف مثلهم مثل الماء فالماء هو الذي ينظف الاوساخ من جسم الانسان ادن النظيف هم الماء وليس الانسان فعمال التنظيف هم الماء والباقون هم الاوساخ وهذا هو الواقع فتحية محبة واحترام لهم
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15
37 - mosi. الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:56
والله اننا نحترمهم كثيرا...نحن في الديور الجداد ظهر المهراز بفاس نقوم بتنظيم رمي الازبال و وضعها في اكياس خاصة او دلاء خاصة لا يتم وضعها في المكان الذي يمر منه عمال النظافة الا بعد الحادية عشرة مساء....والنتيجة ان حينا حي نظيف لا وجود فيه للازبال المتراكمة بتاتا...فالكل يحترم هذا العرف و عمال النظافة مشكورين يمرون و يحملون الاكياس و يفرغون الدلاء كل يوم قبل الفجر...
ان النظافة تبداء بالمواطن و عامل النظافة يقوم بعمله كاملا عنذما يساعد المواطن في تنظيم رمي الازبال...فلا يعقل بل اجده من قلت التربية ان يرمي بعض المواطنون ازبالهم في العاشرة صباحا او منتصف النهار او متى احب...يجب ان ينظم المواطن نفسه وهو سلوك بسيط سيخلص الوطن من اطنان من الازبال المتراكمة يوميا....ثم يلومون عمال النظافة...
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12
38 - abdelati الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:01
السلام عليكم
السنا مسلمين ومن شعب الايمان إماطة الأذى عن الطريق لماذا مازالت العقليات متحجرة الى هذا الحد
واين حق هؤلاء العمال الذين يقدمون عملا شريفا واين حقوق هؤلاء العمال المهضومة ونقول دائما المغرب في تقدم أليس أولى الأولويات هي النظافة التي تعبر مدى حضارة أي بلد وتقدمه ولماذا لا تقوم للحكومة أي مسؤولية للقيام بحاويات في باطن الأرض وعند كل اسبوع ترفع بأسلوب نظيف لماذا لا يهتم الفرد ولا الجماعة في مساعدة هذه الفئة المسلوبة الحقوق والله عار على مجتمع يعيش في القرن الحالي ولا يهتم بالنظافة
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9
39 - Nabila الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:05
انا أعيش في بريطانيا وأعلى راتب هو لعمال نظافة وفي بلدي عاملينها أحقر مهنة لا احترام لا تقدير لا فلوس الله يرزقهم من كرمه
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15
40 - ابا طاهر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:07
تحية تقدير لجميع عمال النظافة رجالاً ونساءً لما يقومون به من عمل جبار في خدمة المواطنين ،إذ يجب احترامهم وتقديرهم من طرف الجميع،شكراً لكم جميعاً.
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7
41 - الجماعي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:17
الاحتقار أيضا يلاحق موظفو الجماعات (عندما تعرف بنفسك تحس بنظرة دونية ! انه المجتمع المغربي)
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4
42 - عبدو الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:20
اذا اردنا ان نعيد الاعتبار لهؤلاء الجنود حقهم ،فليس بالكلام المعسول المنمق او قرض الشعر فيهم .بل بمساعدتهم بعدم رمي الازبال ؛ الا داخل الاماكن المعدة لذلك .واخراج الذعيرة للوجود : على كل من سولت له نفسه بالتراخي في ذلك....
.واخيرا جعل الاجرة موحدة في 3000 وما فوق. اما الشعارات والمدح فلن تجعل بلدنا انقى واجمل بلاد العالم . والسلام على جمؤع المقهورين ..
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8
43 - Juba 2 Paris الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:21
والله يجب الاعتناء بهذه الطبقة كما يجب خصوصا ان المدن في المغرب لاتجد فيها الازبال في كل جانب كما لاخظت بام اعيني في كثير من مدن جنوب ايطاليا وتونس والحزاءر ودول اخرى بنفس مستوى عيش المغرب

يجب على الدولة ان تعتبر هولاء العمال موضفو القطاع العمومي كي لا ينزل راتبهم عن 3000 درهم في المدن الصغيرة فمثلا في طنجة والرباط والبيضاء هولاء العمال يتقاضون من 4000 الى 5000 درهم لانهم موضفون لشركات احنبية خاصة اما في القرى والمدن الصغار فهم تابعمون للانعاش العمومي وتعطى لهم 2500 درهم

زرت الجزاءر عدة مرات ورايت الازبال في كل المدن ولما سالتهم لماذا قالوا لي العمال يعطونهم 8000 دينار اي 40 اورو ومحسوبين على قطاع يشبه الانعاش الوطني عندنا يسمونه filet sicial.
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4
44 - عبدالسلام الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:25
تحية.احترام.وتقدير.لرجالات.ونساء.النضافة.اين.ماكانو.وان.ينضف.
الله.مساركم.في.الدنيا.والاخرة.وان.يحفضكم.الله.في.ابدانكم.انتم.
وابناءكم.انه.سميع.عليم.
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45 - إنسان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:26
تحياتي لمن اشار لهاذه الظاهرة لانها من اهم الاسباب اللي كتساهم في اضغاف روح المواطنة والرغبة في الهروب باي وجه كان.
اعتقد شخصيا و اومن انه ان كانت هنالك من مشاكل في مجتمعاتنا فهي نابغة من العقليات.
بازك الله فيكم اصحاب المقال و تحية حارة لهاذ الناس.
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46 - FARHAT الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:28
يستحقون كل التقدير والاحترام والتمجيد ينظرون الأزقة من الأوساخ والنفايات صيفا وشتاءا في الصيف تحت حرارة شمس حارقة وارتفاع درجة الحرارة وفيه تتكاثر البكتيريا والجراثيم .وفي الشتاء تحت شدة البرد القارص والأمطار. على الجيهات المسؤولة تعتني بهم من الناحية الصحية وتهيء لهم ظروف عمل ملائمة ومعدات في المستوى تحية لرجال النظافة العامة
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47 - MRE الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:33
نحن قوم غير محترمين نحترم فقط الناس الغير المحترمين.
اشتغلت كعامل لازالة الثلج و الجليد من ممرات مركز تجاري و كنت اتعب من الرد على تحيات و شكر الراجلين و الراجلات الحسناوات.
المغربية كتلوح كلشي و تزيدها ليه بالمعيور.
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48 - عامل نظافة في فرنسا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:36
تحية إلى إخواني عمال النظافة في بلد التخلف العقلي والجهل والسكيزوفرينيا من بلد حقوق الإنسان فرنسا التي تقدس العمل كيف ما كان، فأنا يإخواني أعمل كعامل نظافة مند 8 سنوات 6 ساعات في اليوم من اﻹتنين إلى يوم الجمعة + 7 أسابيع عطلة +عطلة اﻷعياد + شيك ﻷكل في المطاعم بي قيمة 100يورو في الشهر +شيك للعطلة السنوية بحوالي من 300 إلى 500 يورو وأتقاضى أجرة 1700 يورو فالشهر أي حوالي 18000درهم مغربية + أجرة الشهر الثالث العشر وهده فقط في بداية المشوار المهنى فاعامل النظافة هوا موظف في القطاع العام ويرتقي حسب سلم الموظفين العموميين لدالك فا في نهاية مشوارو وعندما يقترب من سن التقاعد يمكن أن يصل راتبه إلى 2550 أورو أي حوالي 26000درهم مغربية وفي كل 10 سنوات تحصل على حفل بحضور جميع العمال والمسوولين على المدينة وعلى رأسهم عمدة المدينة لي التكريم والعمال هنا يحضونا بإحترام خاص من طرف الساكنة ولي إعطاء المثل والقدوة هنا عندما ينتخب أي رئيس جديد للمدينة لازم عليه اﻹشتغال يوم واحد مع عمال النظافة تطوعيا
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49 - Hassan الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:59
Au Québec, deuls les québécois pure laine, blancs, qui exercent ce metier. Aucun immigrant ne peut exercer ce travail. Ils sont très bien payés et ils travaillent d’une excellente manière! Sans oublier les règles de santé et sécurité au travail!
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50 - عامل الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:21
الأجور موحدة في السميك أذن لافرق بين عامل نظافة وغيرها من الوظائف
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51 - rme الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:04
il font un travail dur été comme hiver mais ils on pas les vêtements qui les protège pour l hiver ni pour la chaleur le salaire l’outille de travail ik ramasse les papier dos courbé Ilya des pince pour ramasser qui coute pas mai allahe ghalabe salame alykoum ci Monsieur
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52 - khadija الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:09
اكن لهم كل الاحترام و التقدير انا اعرف رجل مجاز حافظ لكتاب الله يكنس الحي و هو يرتل القران و الله اخجل من نفسي و يعمل في تفان يكنس حتى امام البيوت و ليس فقط الشارع في وجهه نور و حياء كلما اراه اقول سعداتك ربي الي يجازيك.
و الله لهم كل الاحترام و التقدير نعم يستحقون لقب احسن الرجال او سيد الرجال.
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53 - محمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:23
الحل هو رفع الأجور لكل عمال النضافة،متلا أوربا، صعب العتور على هده الوضيفة لقيمتها المادية والمعنوية العالية بالطبع عكس ما نحن عليه بالطبع............ حتى المواطن يساعدهم من خلال فصل البلاستيك والزجاج والشفرات والبطاريات والورق بنسبة تقارب 97%
اما الاتات الأشياء الأخرى فينقلوها بأنفسهم. ...؟؟؟
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54 - عبد المنعيم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:29
الاحتقار هو لتنوجهوه لخدام الدولة والنوام التيقبطو أجرة ديال 20 سنة لعامل النظافة تيقبطوها غير في شهر بلا لتحت طابله
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55 - الجديدي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:06
اتذكر انه غاب المنتخبون عن مدينة الجديدة لفترة ليست بالقصيرة ولم نشعر بغيابهم وغاب رجل النظافة 24 ساعة فكانت الكارثة
تحية لرجال النظافة
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56 - le citoyen الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:11
En toute réalité,nous sommes le pays le plus sale au Monde. Cela est dû a une mauvaise éducation du citoyen Marocain qui vit encore avec cette mentalité de "je suis ce que je suis"
Une personne éduquée ne jette pas des ordures n'importe et n'importe comment( les papiers sales, les déchets des légumes et fruits, l'eau sale du poisson)
Une remarque que personne n'a jamais oser signaler
""Les billets de banque ?
les marchands de poisson, du charbon du bois,les mécaniciens, seuls a eux ils salissent nos billets de banque. Car ils sont déjà fragiles. Certaines pièces de monnaies portent des traces de la casse. Pourquoi.
Un vrai citoyen ne doit pas recevoir de telles monnaies(billets sales,et pièces détruites)
Aussi les banques doivent elles aussi de suivre.
Quant aux techniciens de propreté, ils doivent être considérés comme des meilleurs travailleurs dans l'intérêt de l'environnement. Ils se sacrifient pour nettoyer nos rues,nos bds, et GRAND SALUT A EUX SEULS
Ils doivent salués par nou
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57 - المهاجر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:21
انا استاذ هنا في بلجيكا ، كنت اتحدث اول امس مع زميل لي بلجيكي استاذ ايضا، حكى لي انه اشتغل في العطلة الصيفية سابقا كعامل نظافة مع الشاحنة في الصباح الباكر وكيف كان عملا متعبا و قاسيا، لكنه رغم ذلك استمر في العمل، لقد دفعه والده ليتعلم كيف عليه ان يجد أكثر حتى يحصل على عمل أسهل من عامل النظافة....أرأيتم كيف تختلف العقليات؟ هل يتصور مسؤول أو صاحب مركز في المغرب بدفع ولده للاشتعال في جمع القمامة؟ كل التقدير لعمال النظافة ..
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58 - ملاحظ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:29
السلام عليكم.تحية كبيرة إلى كل عمال النظافة في المغرب وفي العالم اجمع .يقومون بعمل مهم وشخصيا أحترمهم كثيرا.
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59 - مغربي غيور الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:33
بكل صدق هذه هي الفئة من المواطنين الذين يستحقون اسم خدام الوطن والدولة .كل احتراماتي لهؤلاء الرجال .
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60 - مغربية وصافي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:41
نظرة احتقار لمن؟ عمال النظافة؟ والله هؤلاء اشرف واحسن وافضل ممن يجلسون على المقاهي ولا يعرفون سوى النميمة والتبركيك الخاوي؟ عمال النظافة تاج على رؤوسنا جميعا ويجب ان ننحني لهم اجلال واحتراما للعمل الجبار الذي يقومون به,,جربوا ايام واحد فقط بدونهم لتدركوا قيمتهم في المجتمع..اي عمل شريف هو يشرف صاحبه ونحن بدون عمال النظافة سنغرق في الوحل,,تحية عظيمة لهم
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61 - Étrennes الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:23
N'oubliez sur tout pas les étrennes de la fin d'année ,pour les remercier un petit billet ça rajoute du beurre dans les épinards ,ou bien du smen dans le couscous
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62 - Abousarah الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:43
Au Canada lee salaire de ces travailleurs est parmi les plus élevés, et on peut trouver des blondes de 2m avec des yeux bleus qui exercent ce métier, c'est normal au Canada on vénère et on fete le travail et non le travailleur....
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63 - hayat الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:48
في نظري. حتى واحد ما يحكر الاخر. راه الواحد هو اللي كيحكر راسو.
تحية تقدير و اجلال لهذه الفئة. انا كنحتاقر الناس اللي كيرميوا الزبل في الطريق و كنحتارم اللي كيجمعوا.
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64 - رشيد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:34
هم رجال ونعم الرجولة ويجب على الدولة ان تعترف بعملهم وترفع اجورهم كما هو الحال بأوربا ومن يحتقرهم فهو متخلف وليس له ضمير
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65 - ichouali3 الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:59
رجال و نساء النظافة، لا ينتظرون التفاتة الدولة الى مشاكلهم فقط لأن جل المغاربة ينتظرون ذالك من الدولة، ولكن الذي هو أهم وينتظره رجل النظافة هو الأحترام والنظرة الحضارية من طرف المواطن كيف ما كان.
أنا مثلا،والحمد لله عندما ألتقي رجل أو امرأة النظافة منهمكون في عملهم، أبدأهم بتحية وابتسامة قائلا الله يعاون أخويا أو الله ايعون أختي وكم أكون مسرورا وأنا أتلقى رد التحية بأحسن منها. فشكرا لكل رجال ونساء النظافة في كل البلاد.
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66 - rme الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:13
pour le n 48 de france je trouve ci un peu trop je sait quil ya des avantage mais ci un peu trop je veux bien quelle societé qui fait ça ci possible mais on se temps ci riki rak
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67 - Nizar الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:26
الحمد الله لما نرى طبقة تعترف بعمل هؤلاء رجال الخفاء والظروف الدي يشتغلون فيه ولا احد يعترف بدورهم لما تعود الى وضعيتهم المادية يندى له الجبين من الاحسن ان اصمت
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68 - hassan temara الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:36
انهم أنظف الناس وأشرفهم ... أما نحن متسخون نغطس في اوساخنا وعفننا ولولاهم لهلكنا من جراء ااجراثيم وااميكروبات
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69 - lahcen الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:49
تحية شكر واجلال لكل عمال النظافة الذين يسهرون على نظافة مدننا وأحيائنا فشكرا لكم ....
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70 - mous الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:53
انتم احسن بكثير من ذاك الذي يمر من أمامكم بسيارة فارهة يمكن أن تكون أمواله من سرقة أموال الشعب أو من المخدرات التي تخرب الشباب..
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71 - hakima السبت 23 دجنبر 2017 - 01:30
لا يحتقرهم احد بل الكل يحبهم ... يجب عليهم الا يحسو بالنقص ان مهنة كسائر المهن و المثل المغربي يقول سيد الناس خديمهم . تحية لهم
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72 - نبيل السبت 23 دجنبر 2017 - 15:46
نشكر السيد العثماني وكل هؤلاء الرجال الكرام عن جهدهم الجبار
كما نتمنى من الدولة أن تمنح لهم المزيد من الحقوق
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73 - حميد أبو نسيمة السبت 23 دجنبر 2017 - 16:59
لي الشرف أن أكون عامل نظافة وأفتخر بمهنتي هاته والله..شكرآ لك ...امرأة في الحي الذي أشتغل فيه كناس تسميني.بطبيب الدرب.
وفي مرة ماضية ناداني رجل ب..يافاعل خير..ولكم فرحت ....وفي مرة أخرى انحنى رجل على يدي وقبلها ..قائلا لي ...هذه اليد يحبها الله ورسوله
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