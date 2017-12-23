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كُتّاب وآراء
نظرة الاحتقار و"تخلف العقليات" يلاحقان عمال النظافة في المغرب
تحت خيوط المطر يلوذ الجميع بالفرار، ويتوارى الناس في الأبنية وتحت أغطيتهم الدافئة، هربا من البرد القارس؛ لكن هناك أشخاص لم يستسلموا لذلك الانخفاض الشديد في درجات حرارة فصل الشتاء، بل واجهوا واقعهم قسرا لا رغبة في المواجهة، وتسلحوا بمعدات عملهم وارتدوا ملابس خشنة بألوان فاقعة تحمل شعار الشركة التي يعملون لحسابها.
بملامح أرهقتها الأيام، يستعد محمد العثماني للعمل بعد قضائه ساعات قليلة رفقة زوجته وأبنائه ببيته الذي يبعد عن مقر عمله بعشرات الكيلومترات.. وبإصرار وعزم كبيرين وبعينين ثاقبتين، يخرج كل فجر باتجاه الملحقة التابعة للعمل كي يثبت حضوره في الوقت المحدد للعمل.
بجدية لا متناهية، يصعد العثماني وهو رجل في أواخر عقده الرابع خلف الشاحنة المخصصة لجمع النفايات في حيز مكان يتسع لقدميه فقط، وهو ينظر خلفه وأمامه ويعطي إشارات بيديه لسائق الشاحنة بالاستمرار في القيادة أو التوقف لإفراغ الحاويات المحملة بالنفايات وتنظيف مخلفات أزبال مواطنين يتفانون في زيادة معاناة هذه الفئة برمي نفاياتهم المنزلية خارج الحاوية المخصصة لها.
ويجد عامل النظافة نفسه كل ليلة في مواجهة هذه الأكوام، التي تؤرق الساكنة بسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث منها والحشرات الضارة التي تتجمع حولها، ويبقى عامل النظافة وحده في قلب معركة وتحدّ لمواجهة هذه النفايات "بأسلحة" تظل تقليدية من قبيل "المكنسة" وقطعة خشب وبعض الأجهزة المتواضعة التي تكلفه وقتا طويلا لإرجاع الحي التابع له إلى ملامحه الأصلية.
وبينما الناس تستمع بمشاهدة أفلام سينمائية ببيوتها الدافئة بأرقى أحياء سلا، يبدأ العثماني في سرد معاناته رفقة زملائه من تصرفات المواطنين التي تهدد حياتهم، وتزيد من تعبهم من مهنة لم يختاروها بل قدرت عليهم ودفعتهم الحاجة والعوز إلى امتهانها بعيدا عن اختيار المسار الذي طالما راوده في طفولته.
وعلى أمل تغيير العقليات المغربية المرهقة التي تزيد من تعبهم، تواصل هذه الفئة الشغيلة عملها بالتفاني بكل أمل على الحصول على غد أفضل، وتستمر في منح شوارع مدينة القراصنة حلة جديدة تدب فيها الحياة من جديد بعيدا عن واقع الإجرام الذي لطخ شوارعها.
يقول الرجل، الذي يكفل أسرة تتكون من أربعة أفراد، في حديث لهسبريس: "منذ 10 سنوات وأنا أشتغل عامل نظافة، فالعقليات لم تتغير؛ بل ما زلنا نواجه حوادث خطيرة، ونتعرض للجرح بالزجاج المتراكم بالقمامة، ناهيك عن النفايات الطبية التي ترمى بالحاويات مع النفايات المنزلية والتي تكون في اتصال مباشر مع أيدينا... والأمر الذي يعرضنا لخطر كبير".
وحاصرت الأمراض عددا منهم، وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية جراء إصابتهم بعدوى الأمراض المنقولة من النفايات الطبية الخاصة بالمصحات الكائنة في الحي الذي يشتغلون فيه، والتي تفضل التخلص من نفاياتها بالحاويات التابعة للشركة عوض توقيع اتفاقيات شراكة مع أخصائيين في التخلص منها؛ هو الأمر الذي يدفع عمال النظافة سلامتهم ثمنا.
جلس العثماني على أرصفة الشارع ليرتاح من التعب قليلا، ثمّ يستأنف عمله ويستمر في الحديث عن خبايا مهنته: "تتعرض الحاويات للسرقة بشكل مستمر، فخلال هذا الأسبوع اختفت أزيد من 15 حاوية من الحجم الكبير، ناهيك عن الأجزاء التي تأخذ منها لتباع في أسواق المتلاشيات".
وبينما ينهمك رفقة زميله في استطلاع أوضاع النظافة بحي السلام بسلا يسرد محمد العثماني عن تفاصيل لقائه بمواطن ملتح بشّره بالجنة ويقول له بكل فخر: "اليوم فجرا، بينما كنت أؤدي واجبي التقيت بشخص ملتح كان متوجها لأداء صلاة الفجر فقال لي: والله أنتم مبشرون بالجنة بسبب المجهود الخفي الذي تقوم به لخدمة الوطن".
ولا تغيب من ذهن الرجل النحيل حوادث إيجاده لأطفال رضع بحاويات القمامة؛ منهم من يموت جراء تعرضه للبرد القارس، وآخرون أحياء، الأمر الذي دفعه دائما إلى التصرف بجدية مع ذلك الموقف والاتصال برب عمله لإعلام السلطات.
وتختبئ مئات القصص والحكايات القاسية وراء وجوه أتعبتها الأيام والليالي الطويلة في مهنة فرضتها عليهم صعوبات الحياة من أجل ضمان لقمة عيش كريمة.. إنهم عمال النظافة، التي قدست مهنتهم دولا متقدمة وشيدت لهم التماثيل في الميادين العامة، احتراما لهم وتقديرا لعملهم بينما تفانى المجرمون في شرملتهم بالأحياء ومدن المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (73)
نظرة المغربي للآخر بالاحتقار لها أصول وجدور تاريخية فالمغاربة ومند القدم يتباهون فيما بينهم بالجاه والنسب الشريف والغنى فمنهم من تحصل على نسب شريف مرفوع الى الرسول ص والرسول منه بريء ومنهم يتحصل على بطاقة الشريف وهو لئيم ومنهم من تحصل على الدكتراة وهو لا يستطيع تكوين فكرة بسيطة وووو
التي نعيش فيها وهو المسؤول عن تنظيف فضلاتنا نحن إن صح التعبير فهنيئا لك شرف النظافة أيها الرجل
نرجو من المسؤولين أن يرفعو المبلغ الزهيد الذي يعطى لعامل النظافة مقابل مهنته ...
يجب أن يكون أحسن راتب من حق عامل النظافة .
حلالا. خادم القوم سيدهم. على المسؤولين ان يبادروا
لتحسين اوضاعهم المادية والصحية
وعامل النظافة مستغل من البلدية او الشركات الحرة.
وأجرته تبقى الأدنى في المجتمع ومهنته الأقل احتراما في مجتمع جاهل وحكومة فاسدة.
يقومون بعملهم بكل جدية وهدا ما ننتظره من الموضفين داخل اصوار المكاتب العمومية وخدام الدولة .
اما عن الازبال فنحن شعب او بالاحرى امة متسخة فكريا وذهنيا .المغاربة كلهم يتفننون في تلميع منازلهم صالونات جميلة وبيوت نضيفة تسياق نهار وليل ومنا من هو مهووس بالنضافة ولكن فالبيوت فقط اما الازبال فتلقى من الطوابق العليا وانوافذ المنازل.وبعد نهبط ونستنكر مع الاخرين هده الافعال.
العز لعمال النظافة جنود الخفاء الحقيقيين .
Un grand merci a vous
هم في نظري يستحقون على الأقل 5000 درهم في الشهر مع امتيازات اخرى ،وهذا ممكن لو تم ترشيد الميزانية المخصص لنظافة
الف تحية وتقدير واحترام لرجال النظافة
ان النظافة تبداء بالمواطن و عامل النظافة يقوم بعمله كاملا عنذما يساعد المواطن في تنظيم رمي الازبال...فلا يعقل بل اجده من قلت التربية ان يرمي بعض المواطنون ازبالهم في العاشرة صباحا او منتصف النهار او متى احب...يجب ان ينظم المواطن نفسه وهو سلوك بسيط سيخلص الوطن من اطنان من الازبال المتراكمة يوميا....ثم يلومون عمال النظافة...
السنا مسلمين ومن شعب الايمان إماطة الأذى عن الطريق لماذا مازالت العقليات متحجرة الى هذا الحد
واين حق هؤلاء العمال الذين يقدمون عملا شريفا واين حقوق هؤلاء العمال المهضومة ونقول دائما المغرب في تقدم أليس أولى الأولويات هي النظافة التي تعبر مدى حضارة أي بلد وتقدمه ولماذا لا تقوم للحكومة أي مسؤولية للقيام بحاويات في باطن الأرض وعند كل اسبوع ترفع بأسلوب نظيف لماذا لا يهتم الفرد ولا الجماعة في مساعدة هذه الفئة المسلوبة الحقوق والله عار على مجتمع يعيش في القرن الحالي ولا يهتم بالنظافة
.واخيرا جعل الاجرة موحدة في 3000 وما فوق. اما الشعارات والمدح فلن تجعل بلدنا انقى واجمل بلاد العالم . والسلام على جمؤع المقهورين ..
يجب على الدولة ان تعتبر هولاء العمال موضفو القطاع العمومي كي لا ينزل راتبهم عن 3000 درهم في المدن الصغيرة فمثلا في طنجة والرباط والبيضاء هولاء العمال يتقاضون من 4000 الى 5000 درهم لانهم موضفون لشركات احنبية خاصة اما في القرى والمدن الصغار فهم تابعمون للانعاش العمومي وتعطى لهم 2500 درهم
زرت الجزاءر عدة مرات ورايت الازبال في كل المدن ولما سالتهم لماذا قالوا لي العمال يعطونهم 8000 دينار اي 40 اورو ومحسوبين على قطاع يشبه الانعاش الوطني عندنا يسمونه filet sicial.
الله.مساركم.في.الدنيا.والاخرة.وان.يحفضكم.الله.في.ابدانكم.انتم.
وابناءكم.انه.سميع.عليم.
اعتقد شخصيا و اومن انه ان كانت هنالك من مشاكل في مجتمعاتنا فهي نابغة من العقليات.
بازك الله فيكم اصحاب المقال و تحية حارة لهاذ الناس.
اشتغلت كعامل لازالة الثلج و الجليد من ممرات مركز تجاري و كنت اتعب من الرد على تحيات و شكر الراجلين و الراجلات الحسناوات.
المغربية كتلوح كلشي و تزيدها ليه بالمعيور.
و الله لهم كل الاحترام و التقدير نعم يستحقون لقب احسن الرجال او سيد الرجال.
اما الاتات الأشياء الأخرى فينقلوها بأنفسهم. ...؟؟؟
تحية لرجال النظافة
Une personne éduquée ne jette pas des ordures n'importe et n'importe comment( les papiers sales, les déchets des légumes et fruits, l'eau sale du poisson)
Une remarque que personne n'a jamais oser signaler
""Les billets de banque ?
les marchands de poisson, du charbon du bois,les mécaniciens, seuls a eux ils salissent nos billets de banque. Car ils sont déjà fragiles. Certaines pièces de monnaies portent des traces de la casse. Pourquoi.
Un vrai citoyen ne doit pas recevoir de telles monnaies(billets sales,et pièces détruites)
Aussi les banques doivent elles aussi de suivre.
Quant aux techniciens de propreté, ils doivent être considérés comme des meilleurs travailleurs dans l'intérêt de l'environnement. Ils se sacrifient pour nettoyer nos rues,nos bds, et GRAND SALUT A EUX SEULS
Ils doivent salués par nou
تحية تقدير و اجلال لهذه الفئة. انا كنحتاقر الناس اللي كيرميوا الزبل في الطريق و كنحتارم اللي كيجمعوا.
أنا مثلا،والحمد لله عندما ألتقي رجل أو امرأة النظافة منهمكون في عملهم، أبدأهم بتحية وابتسامة قائلا الله يعاون أخويا أو الله ايعون أختي وكم أكون مسرورا وأنا أتلقى رد التحية بأحسن منها. فشكرا لكل رجال ونساء النظافة في كل البلاد.
كما نتمنى من الدولة أن تمنح لهم المزيد من الحقوق
وفي مرة ماضية ناداني رجل ب..يافاعل خير..ولكم فرحت ....وفي مرة أخرى انحنى رجل على يدي وقبلها ..قائلا لي ...هذه اليد يحبها الله ورسوله