ضريبة النزاع السياسي ..عائلات تفرَّق شملها بين المغرب والجزائر

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كُتّاب وآراء
ضريبة النزاع السياسي ..عائلات تفرَّق شملها بين المغرب والجزائر
بقرار صدر عام 1994 في سياق توتر سياسي بين جارين تجمعهما روابط لغوية واجتماعية وثقافية قوية، تقرّر إغلاق حدود المغرب والجزائر، فكانت النتيجة تفريق شمل الكثير من العائلات، التي تدفع ثمن نزاع سياسي يظهر بعيداً عن الحل.
في الوقت الذي يمكن فيه للزائر أن يضع قدماً في هولندا والقدم الأخرى في بلجيكا، عندما يزور منطقة "بارل" الحدودية، ولا يمنعه جندي من التقدم، فإن الآلاف من سكان الحدود المغربية-الجزائرية، يحتاجون لقطع آلاف الكيلومترات؛ حتى يلتقوا ببعضهم البعض، رغم أن بضعة أمتار هي من تفصلهم. قد يحيون بعضهم البعض من بعيد عندما يرون بعضهم بالعين المجرّدة، لكن الأخ لا يمكن أن يعانق أخاه.. فالحدود مغلقة بقرار صدر عام 1994 في سياق توتر سياسي بين جارين تجمعها الكثير من الروابط اللغوية والاجتماعية والثقافية.
كانت الجزائر هي من اتخذت قرار الإغلاق رداً على فرض المغرب التأشيرة على مواطنيها بسبب تفجيرات طالت فندقاً في مراكش أدت إلى وقوع قتلى. إذ وجه المغرب الاتهام آنذاك للمخابرات الجزائرية بتسهيل مهمة منفذي الهجوم، وهو ما نفته الجزائر. ورغم تراجع البلدين عن فرض التأشيرة على مواطني البلدين عام 2005، إلّا أنه لم يتم التراجع عن إغلاق الحدود، بل زاد الطرفان معاً في تشديد المراقبة على الحدود، بوضع سياجات حديدية وجدران عازلة على جزء كبير من المناطق الحدودية المشتركة، وإن برّر كلّ طرف هذا التشديد بمحاربة الجريمة المنظمة ومنع التهريب.
بعد قرار الإغلاق، أضحى سكان وجدة المغربية مضطرين إلى ركوب الجو حتى يصلوا أرحامهم من سكان المناطق الحدودية في الجزائر. الحلّ الأكثر شيوعاً هو التنقل البرّي من وجدة إلى مطار الدار البيضاء، ثم من هذا المطار في رحلة أخرى إلى وهران، وبعدها الانتقال براً إلى المدن الحدودية القريبة كتلمسان. الحكاية نفسها تتكرّر تقريباً لسُكان تلمسان، الذين يضطرون للتنقل براً إلى وهران أو الجزائر العاصمة، حيث تقلهم الطائرة إلى الدار البيضاء، وبعدها إلى مدينة وجدة. تصل تكلفة كلّ هذا المسار في المتوسط بين 500 و600 يورو، زيادة على قضاء ما بين 24 وحتى 48 ساعة في التنقل.
السبب في هذا الاختيار هو عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين من مطارات المدن الحدودية، فضلاً عن أن ثمن ركوب الطائرة في رحلات داخلية داخل البلد ذاته يبقى غالياً مقارنة بالقطار أو الحافلة. كما أن مبلغ التنقل قد يتجاوز أحيانا ألفي يورو إن كان السفر عاجلا ولم توجد رحلات متوسطة الثمن. كلّ هذا يحدث الآن بعدما كان التنقل بين حدود البلدين في أعوام خلت يمكن القيام به على الأقدام!
عندما تمنعك الحدود من دفن جدتك
يعيش محمد ووالدته في مدينة وجدة بالمغرب، بينما تعيش خالته في الجزائر، وتحديدا في مدينة مغنية. ويتذكر أنه قبل قرار إغلاق الحدود، كانت العائلات تزور بعضها بعضاً دون مشاكل: "كنا نتجول في مغنية كما لو أننا نتجول في وجدة.. نشرب شاي الصباح في المغرب ونتناول غذاءنا في الجزائر.. لم نحس يوماً أن هناك اختلافاً بين من يحمل الجنسية المغربية ومن يحمل الجزائرية، حتى جاء القرار الذي غيّر حياتنا"، يقول محمد لـDW عربية.
محمد، من سكان وجدة، تدفع عائلته ثمن إغلاق الحدود
وجد المغاربة والجزائريون طرقاً غير قانونية للاستمرار في الزيارات بعد إغلاق الحدود، أشهرها ركوب نقل سري من وجدة إلى الحدود. بعد ذلك السير على الأقدام بضعة أمتار حتى يدخل المسافر حدود الجزائر، بعدها يركب سيارة أخرى حتى أقرب مدينة، يوّضح لنا محمد. التكلفة لا تزيد عن 30 يورو في العملية برّمتها، لكن رغم ذلك، فهذا الحل لم يتح تفادي تداعيات إغلاق الحدود، إذ نقصت الزيارات كثيراً، لأن العائلات لم تكن مرتاحة لنشاط، تراه السلطات غير قانوني، حتى وإن جرى غض الطرف عنه، يتابع محمد.
لكن الأكثر مرارة جاء قبل عام ونصف، عندما تم تشديد المراقبة على الحدود، فكانت النتيجة أن اندثر التنقل السري، وانقطعت معه آمال كثير من سكان الحدود في تبادل الزيارات. يتذكر محمد واقعة مؤثرة، فجدته، وهي مغربية الجنسية، وكانت تعيش في وجدة، ذهبت قبل مدة عبر النقل السري إلى مغنية الجزائرية حتى تزور ابنتها، لكن الجدة توفيت هناك. ورغم محاولة أبنائها استعادة جثمانها لدفنه في المغرب، إلّا أن الإجراءات كانت معقدة، لينتهي بها المطاف مدفونة بشكل غير قانوني في الجزائر، وفق تأكيدات محمد.
منطقة بروابط متعددة
قبل أيام مضت، توفيّت خالة أحمد على الجانب الجزائري من الحدود، ولم يملك الجزء القاطن في المغرب من العائلة حلاً لتقديم العزاء إلّا عبر الهاتف. بمرارة يتذكر أحمد، القاطن في إسبانيا، كيف حرمت العائلة من زيارة الخالة خلال مرضها، ثم حرمت من زيارة بيت العزاء، الذي لا يبعد عنهم سوى ببضعة كيلومترات، فالحدود جعلت البيت "بعيداً للغاية" وفق قول أحمد، الذي أضاف أن العائلة حُرمت من مشاركة الفرح في حفلات الزفاف وتخفيف الألم في مناسبات الأحزان.
أحمد: باكستان والهند تسمحان لمواطنيهما بتبادل الزيارات عبر الحدود
يتحفظ أحمد في حديثه لـDW عربية على مصطلح "الحدود"، التي يعتبرها مصطنعة وتحاول إلغاء ما هو طبيعي، أي العلاقات الممتدة بين الجانبين، إذ يقول بهذا الصدد: "الامتداد بيننا كبير جدا ولا يمكن أن تكون هناك حدود. القبائل المنتشرة في المنطقة هي قبائل واحدة، فقبلية ولاد الشيخ توجد في الجانبين، وأحد أكبر أسمائها المجاهد الجزائري الشيخ بوعمامة وُلد في فكيك المغربية وقبره يوجد الآن بالمغرب". بل حتى اسم مدينة بركان المغربية يعود إلى ولي صالح جزائري هو سيدي أحمد أبركان، يتابع أحمد.
حتى من كانوا يتنقلون سراً، كانوا يعانون لأجل الوصول، فقد يكلّفهم هذا التنقل حياتهم بما أنهم قد يتعرضون لإطلاق الرصاص من الجنود، والحوادث من هذا القبيل تعدّدت في السابق، يؤكد أحمد، الذي لم يخفِ ألمه من حلّ الركوب الجوي: "تخجل أن تركب الطائرة لزيارة من يسكنون بقربك.. تحس بكثير من تأنيب الضمير عندما تقبل بهذا الحل المعقد حتى ترى خالتك".
يستشهد أحمد بسماح باكستان والهند لمواطنيهما بتبادل الزيارات عبر الحدود بفتحها في بعض الأوقات، رغم أنهما دخلتا في نزاع عسكري أكثر من مرة، بينما لا تزال حدود المغرب والجزائر مغلقة حتى وإن كان التوتر بينهما لا يصل أبدا لما يجري بين البلدين الآسيويين المذكورين.
شرعية "الحكرة"
تعمل فتيحة الداودي، منذ سنوات على موضوع الحدود بين البلدين، ومن ذلك إنجازها لإطروحة الدكتوراه تحت عنوان "المعيش الحدودي بين الجزائر والمغرب منذ 1994: الحياة اليومية لساكنة منفصلة". وتؤكد الداودي لـDW أن عملها الميداني جعلها ترصد أن سكان الحدود خلقوا شرعية خاصة بهم وتأقلموا مع قرار إغلاق الحدود، فقد استمر التبادل بين الطرفين، غير أن ما تغيّر هي طبيعة العلاقات، إذ تحولت التجارة إلى تهريب للسلع، وتحوّلت الزيارات العائلية إلى تنقلات سرية، قبل أن يتم تشديد المراقبة مؤخراً.
وتشير الداودي إلى أن أكبر تداعيات القرار تجلّت في خلق "دراما إنسانية" لعائلات تفرّق شملها، ممّا ولّد لدى السكان إحساسا بأن الفاعلين السياسيين يمارسون تجاههم نوعاً من "الحكرة" (كلمة محلية تعني الاحتقار وغياب التقدير). وتضيف الباحثة أن القرار خلق كذلك جيلاً من الشباب، الذين يناضلون لأجل فتح الحدود مجدداً، يعودون في الغالب لأسر وعائلات تضرّرت من هذا القرار.
ولا يبدو من خلال التطوّرات الأخيرة أن الجزائر ستتجه إلى فتح الحدود مع المغرب، فالأزمة التي اندلعت بين الطرفين إثر محاصرة لاجئين سوريين على هذه الحدود لأزيد من ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية، ثم استمرار المعارك الكلامية الحادة بين الجانبين بسبب خلافات سياسية، يعطي إشارات سلبية لاستمرار معاناة آلاف من سكان الحدود، ممّن يعلمون تماماً، أن قراراً بإنهاء هذا الوضع، لن يأتي إلّا من خلال طاولة سياسية تفتح لحوار صريح بين من دولتين تتشابهان كثيرا.. وتختلفان قليلاً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
فالسبب الرئيسي في مواجهة قبائل بني يزناسن للفرنسيين في اواخر الربعينيات من القرن ١٩ هو عزلهم عن اخوانهم واراضيهم في الضفة الاخرى.
دون ان ننسى ان الامير عبدالقادر حين قبلت فرنسا بان يأخذ تلمسان ويكون حاكما لها ، قد اعلن ولائه للسلطان في فاس.
باختصار فرنسا هي التي خلقت الدويلات في شمال افريقيا، اما من قبل فقد كانت تسود البيعة والتبعية الدينية. اما الشعوب لم تكن تفرقها الا الجغرافيا.
المؤسف هو عقدة الدونية التي يشعر بها الكثير من ابناء الوطنين الشقيقين حيث يهملون التعاون و التكامل في ضل التكتلات الاقليمية و يفضلون المنافسة الجوفاء (الحدود ،الاقمار الاصطناعية المثقلة لكاهل الشعب مقابل التجسس الابله ...) ارجو ان تملء قلوبنا حبا و احتراما لاخواننا
النظامين في البلدين فاسدين ، و لن يتفاهما ابدا، ﻷن دوام حكمهما مرتبط بهذا المشكل المفتعل، و تبقى فئات كبيرة من الشعبين المغلوب على امرهما وقودا لصف الحسابات بين هذين النظامين ، حيث يتراشقان بالسب و العدواة و هم يعيشون في الحظيظ و تحت رحمة الحديد و الزرواطة.
انشري من فضلك هسبرس ، جريدتي المفضلة.
افتحوا الحدود .
et chaqu'un des pays ne veut lâcher ni la drogue ni le Sahara
pour moi c'est mieux comme ça
la France est le pays le plus gagnant
les algériens et les marocains sont les plus grand perdants
et responsables marocains et algériens font la fête ensemble en France
اولا. تبرئة الدولة و الشعب الجزائري من تهمة تفجير مراكش 1994، او تقديم الادلة امحاكمة من يقف ورائ العملية.
اشنو فيها يلا تحلو الحدود اش غادي يقدر يوقع كاع ؟ التهريب كاين اكاين من الطرفين هادا هو المشكل الوحدي فقط
لكن الايجابيات كتيرة : السياحة بين البلدين ، عودة زيارة العائلات ؛ ربط الطريق السيار وجدة وهران .......
هل م، المعقول متلا جمهور الوداد في تنقله إلا الكوت ديفوار تمن الرحلة كان هو 3000 درهم بينما تمن الرحلة إلا الجزائر في مباراة نصف الهاية هو 6000 درهم ؟
ومنها فرض التأشيرة على الجزائريين وخرقه بند من بنود الاتحاد المغاربي واتهام جهاز امني يعد عصب الامن في الدولة
والجزائر قدمت ثلاثة شروط للمغرب كي تفتح الحدود الا ان المغرب لحد الساعة لم يعطي اي مببرارات لرفض شروط الجزائر او قبولها
اضن ان الجزائر سلطتا وشعبا لايهتمون بأمر الحدود المغلقة منذ 1994
ومنها فرض التأشيرة على الجزائريين وخرقه بند من بنود الاتحاد المغاربي واتهام جهاز امني يعد عصب الامن في الدولة
والجزائر قدمت ثلاثة شروط للمغرب كي تفتح الحدود الا ان المغرب لحد الساعة لم يعطي اي مببرارات لرفض شروط الجزائر او قبولها
اضن ان الجزائر سلطتا وشعبا لايهتمون بأمر الحدود المغلقة منذ 1994
منهم لله من زرع فينا الحقد والكره وتبا للامية التي وضعتنا في هاته الحالة واصبحنا ننعت بعضنا بالاعداء بعدما كنا بلد واحد واهل وابناء جد واحد....حارب اجدادنا المستعمر لكي لانتفرق...وبعدها تفرقنا بدون مستعمرة!!!!!!
اخوكم من الجزائر واحبكم في الله وعاش الشعبين.
لقد دفعت الجزائر الملايير كان الشعب اخري بها ولكن العشره في عقيل من الصعب ان تفهمه
رئيس مخابراتهم السابق قال متباهيًا في احدي اللقاأات انهم استطاعوا اختراق المغرب من خلال شبكات من المخبرين و الجواسيس منذ سنين مستغلين اليد التي امتدت اليهم ايّام الاستعمار ليحولوا الدين استضافتهم الي جواسيس و مخربين للوطن
وهم كثيرين علي الدولة ان تبحث في الأصول لأنهم منتشرين في المغرب باكمله انطلقوا من الشرق بعد ان أخدوا الضوا الأخضر من المخابرات الجزائريه
N°8
Si jamais tes dirigeants décident d'ouvrir les frontières , je te défi que tu seras le premier a attirir à Oujda tous ceux qui ouvrent leurs gueules sont des hypocrites finis et je l'ai constaté en 1988 ,
ما تخليوش الجزاءريين ادخلوا عندنا للمغرب هما سكان شمال افريقيا كلهم كانوا شعب امازيغي واخد مضياف ومسالم لكن خوتنا الليبيين والجزاءريين قلعوا ليهم العسكريين ديالهم انسانيتهم وولوا من ما عندهم قلب بحال العسكر ديالهم، غير سدوا الحدود وانياوها والا غادي نشوفو مناظر مثيرة بحال منظر داك الجزاءري الي حرق الحدود عندنا واواته تلك المراة العجوز مسكينة ووكلاتو وشرباتو ومن بعد قتلها وسرق ليه الذهب الديالها وتم هارب عندهم حتو شدوه في الحدود مع الذهب الي سرقو ليها مسكينة..
هسبرس انشر الرجاء احتران حق الرد اني لم اسب ابدا جزاءريا واقول فقط الحقيقة المعروفة والممكن برهنتها.
هذا باختصار شديد
نحن في عصر السرعة و الاقمار الصناعية و لا يخفااااا
frontieres
لانكم سواء المغاربة او الجزائريون الذين تقطنون بعيدا على الحدود لا مشكل عندكم اذا بقيت الحاله عما عليها. انتم بامكانكم زيارة ذويكم سواء للافراح او للاحزان او فقط لصله الرحم في اي وقت شئتم . اما نحن فقد حرمنا من ذالك فتقريبا مر ربع قرن ونحن نعيش ماساه حقيقية وانتم بدلا من التظامن معنا تحرضون على بناء مزيد من الجدران العاليه والخنادق والاسلاك الشائكه
لكي نفقد الامل بالكامل ولكي لا نرى اهلنا في الجانب الاخر ابدا. والسلام
مع احترامي للمغاربة الاعزاء بنخونهم وشهامتهم.فان لامثالك ممن يدعون لرفض لكل من اصله جزاءري.ستبقى الحدود مغلقة..الخاسر الفعلي من ذلك هما سكان الحدود من الجهتين..اما امثلك من المغرب والجزاءر على نفس السبيل.ليسا الا ابواقا للمخزن من جهة.وللعسكر من جهة اخرى.
un conflit politique ne peut justifier cela
LAISSONS LES FRONTIERES FERMEES JUSQU EN 2199 ET CA SERA BENEFIQUE POUR TOUT LE MONDE
FERMEZ FERMEZ ET ENCORE FERMEZ LES FRONTIERES C EST UNE TRES BONNE CHOSE
ياريت لو كنت علقت بجنسيتك الجزائرية وقلت ما عندك عوض أن تقول بلساننا ما نحن براء منه كما تفعلون دائما
وثانيا بالنسبة لهذا الموضوع الممل فليس المغرب من أرغم بعض المغاربة على الزواج من الجزائر بل هو اختيارهم ولذلك فعلى كل واحد منكم أن يتحمل ثمن غلطته عوض التباكي كل مرة على فتح الحدود التي لا ولن تفتح بإذن الله تعالى لأنها ليست في صالح المغرب وشعبه وكلها أخطار وأضرار عليه وعلى سلامته ووحدته وأمنه واقتصاده وهويته وووووو ولذلك لا ولن نقبل بفتحها ومن له عائلة بالجزائر فما عليه سوى أن يشتري تذكرة طائرة ويذهب لزيارتهم وتنتهي مشكلته أما أن يطالبونا بفتحها لأجل سواد عيونهم فهذا الذي لا ولن نقبل به أبدا
لا تريد بكائنا !! بل أمثالك أقسم بالله العظيم أفرح لكلامكم الذي أحييك عليه لأنه هو نفسه كلامي وكلام الغالبية العظمى من المغاربة لأن فتح الحدود معكم يعتبر أكبر خطر وتهديد على سلامة واستقرار المغرب وليس في مصلحتنا أن تكون الحدود مفتوحة
لكن الفرق بيننا وبينكم أن كلامنا يُطابق أفعالنا لكن أنتم كلكم تقولون بأنكم ضد فتح الحدود لكن بالواقع سنويا يزور عشرات الالاف منكم ومن جاليتكم بالخارج المملكة المغــربية وبالمقابل هل سمعتم بمغاربة يفكرون بزيارة بلادكم ؟؟ طبعا مستحيل وهذا هو الفرق
وحتى عندما كانت الحدود مفتوحة بالثمانينات يُقال أن الملايين كانو يدخلون سنويا من بلادكم أما من بلادنا فلم يكن يدخل إليكم إلا بعض جاليتكم ومعهم بعض المغاربة الذين كانو يستعملون بلادكم كنقطة عبور إلى ليبيا
والله لو كان توزيع قفة ب200 درهم عندكم بدون بوليس لكانت الحصيلة 1500 ضحية وليس فقط 15 كلنا شاهدنا مقلطع فيديوات لقفات رمضان في الجزاءر هي تحتوي على مواد هزيلة ومنتهية الصلاحية ويفرق القابضون بالبوليس والعسكر !!
ثم اقولها واكررها كل صيادينا في الريف يصتادون كل ليلة في المياه الاقليمية الاسبانية ويرجعون الى بيوتهم اما انتم فبعيدون الف كلم عن اوروبا وتحرقون لبل نهار اليها!
بالنسبة للمسؤولين الجزائريين أخر شيئ يفكرون فيه حاليا هو النظر إلى إمكانية فتح الحدود
سلامي للجميع
الجزائري بطبعه لا يريد " تكسار الراس" لانه لا يعرف اللف و الدوران.
لسنا نحن من فرضنا التأشيرة بطريقة أحادية. تم إغلاق الحدود و بالتالي نحن ما عندنا ثقافة فتح غلق ثم فتح .....
اظن و الله اعلم أن المغاربة يجب أن يلومو مسؤوليهم عن هذا التخبط لانه أكاد أجزم أنهم بدراية كاملة بعقلية الجزائريين و بما أنهم أصرو و فعلوها خاصة , انهم كانو يعلمون أن غلق الحدود لم يكن في صالح المغرب فهذا معناه أنه كانت لهم حسابات أخرى. فكل واحد ينحمل المسؤولية.
مرت الايام و السنين و ظهرت مشاكل أخرة التي على ما أعتقد جعلت موضوع فتح الحدود من سابع المستحيلات.
نحن في الجزائر لا نتكلم عن هذا الموضوع و بالتالي على إخواننا المغاربة عدم التعليق و التعليق ل،ه في تقديري و كما يقول المثل الفرنسي الشهير
L'EAU A COULE SOUS LES PONTS
اياو!! اسي المحلل اليياسي اراه الجنرال نزال عاد كي نشر المذكرات نتاعو واعترف بان الاسلحة التي استعملت في عملية مراكش هي اسلحة اجهزة حزاءرية مرفمة وادعى انها تم تسريبها عمدا من اجهزة العسكر الجزاءري الى المغرب باش يطراسيوا الخلايا الارهابية نزار ادعى انه اندهش عندما التقى الحسن الثاني وعرف ان الملك المغربي كان لم يعرف بوجود هذه الاسلحة التي عثرت عليها الاحهزة المغربية لا يهم من قان بالعملية الارهابية ومن الممكن حدا ان يكون ادريس البصري قد قان بها باجتهاد منه او باتصال مع اجهزة القمع الجزاءرية التي اسرع في اللجوء اليها في رمشة عين حين ازيل من الحكم واعطاه ال DRS فيلا فاخرة في Club des pins هذا كله لا يهم المغرب فرض التاشيرة على كل الدول التي اندلع فيها الارهاب كليبيا واليمن وسوريا ومصر وهذا امر طبيعي. واغلب الظن عندي ان عسكركم هم من هندس عملية مراكش لكي يغلق المغرب حدوده وينقطع تهريب السلاح الاوروبي الى المسلحين الاسلاميين.
لا تكذب على نفسك, ما قاله نزار عند لقائه بالبصري قبل ان يلتقي بالملك الحسن الذي احتظن الارهابي عويدية في فيلة ضخمة و سيارة من نوع ' مرسيدسس ' و راتب شهري هو جماعته و الهدف من هذا هو دعم الارهاب في الجزائر و حين عودة نزار مع ادريس البصري ان السلاحة الذي يستعملونه هو اسرائيلي صهيوني و اكد له في كلامه بان السلاح صهيوني 100/ 100 و لا داعي للتفاصيل لانها مؤلمة جدا و ما عليك ان تعيد نظرة في الفيديو و اتقي الله لان الشمس لن تتغطى بالغربال و كلامكم و سياستكم نعرفها جدا.