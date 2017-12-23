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الرئيسية | مجتمع | ضريبة النزاع السياسي ..عائلات تفرَّق شملها بين المغرب والجزائر

ضريبة النزاع السياسي ..عائلات تفرَّق شملها بين المغرب والجزائر

ضريبة النزاع السياسي ..عائلات تفرَّق شملها بين المغرب والجزائر
إسماعيل عزام*
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:00

بقرار صدر عام 1994 في سياق توتر سياسي بين جارين تجمعهما روابط لغوية واجتماعية وثقافية قوية، تقرّر إغلاق حدود المغرب والجزائر، فكانت النتيجة تفريق شمل الكثير من العائلات، التي تدفع ثمن نزاع سياسي يظهر بعيداً عن الحل.

في الوقت الذي يمكن فيه للزائر أن يضع قدماً في هولندا والقدم الأخرى في بلجيكا، عندما يزور منطقة "بارل" الحدودية، ولا يمنعه جندي من التقدم، فإن الآلاف من سكان الحدود المغربية-الجزائرية، يحتاجون لقطع آلاف الكيلومترات؛ حتى يلتقوا ببعضهم البعض، رغم أن بضعة أمتار هي من تفصلهم. قد يحيون بعضهم البعض من بعيد عندما يرون بعضهم بالعين المجرّدة، لكن الأخ لا يمكن أن يعانق أخاه.. فالحدود مغلقة بقرار صدر عام 1994 في سياق توتر سياسي بين جارين تجمعها الكثير من الروابط اللغوية والاجتماعية والثقافية.

كانت الجزائر هي من اتخذت قرار الإغلاق رداً على فرض المغرب التأشيرة على مواطنيها بسبب تفجيرات طالت فندقاً في مراكش أدت إلى وقوع قتلى. إذ وجه المغرب الاتهام آنذاك للمخابرات الجزائرية بتسهيل مهمة منفذي الهجوم، وهو ما نفته الجزائر. ورغم تراجع البلدين عن فرض التأشيرة على مواطني البلدين عام 2005، إلّا أنه لم يتم التراجع عن إغلاق الحدود، بل زاد الطرفان معاً في تشديد المراقبة على الحدود، بوضع سياجات حديدية وجدران عازلة على جزء كبير من المناطق الحدودية المشتركة، وإن برّر كلّ طرف هذا التشديد بمحاربة الجريمة المنظمة ومنع التهريب.

بعد قرار الإغلاق، أضحى سكان وجدة المغربية مضطرين إلى ركوب الجو حتى يصلوا أرحامهم من سكان المناطق الحدودية في الجزائر. الحلّ الأكثر شيوعاً هو التنقل البرّي من وجدة إلى مطار الدار البيضاء، ثم من هذا المطار في رحلة أخرى إلى وهران، وبعدها الانتقال براً إلى المدن الحدودية القريبة كتلمسان. الحكاية نفسها تتكرّر تقريباً لسُكان تلمسان، الذين يضطرون للتنقل براً إلى وهران أو الجزائر العاصمة، حيث تقلهم الطائرة إلى الدار البيضاء، وبعدها إلى مدينة وجدة. تصل تكلفة كلّ هذا المسار في المتوسط بين 500 و600 يورو، زيادة على قضاء ما بين 24 وحتى 48 ساعة في التنقل.

السبب في هذا الاختيار هو عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين من مطارات المدن الحدودية، فضلاً عن أن ثمن ركوب الطائرة في رحلات داخلية داخل البلد ذاته يبقى غالياً مقارنة بالقطار أو الحافلة. كما أن مبلغ التنقل قد يتجاوز أحيانا ألفي يورو إن كان السفر عاجلا ولم توجد رحلات متوسطة الثمن. كلّ هذا يحدث الآن بعدما كان التنقل بين حدود البلدين في أعوام خلت يمكن القيام به على الأقدام!

عندما تمنعك الحدود من دفن جدتك

يعيش محمد ووالدته في مدينة وجدة بالمغرب، بينما تعيش خالته في الجزائر، وتحديدا في مدينة مغنية. ويتذكر أنه قبل قرار إغلاق الحدود، كانت العائلات تزور بعضها بعضاً دون مشاكل: "كنا نتجول في مغنية كما لو أننا نتجول في وجدة.. نشرب شاي الصباح في المغرب ونتناول غذاءنا في الجزائر.. لم نحس يوماً أن هناك اختلافاً بين من يحمل الجنسية المغربية ومن يحمل الجزائرية، حتى جاء القرار الذي غيّر حياتنا"، يقول محمد لـDW عربية.

محمد، من سكان وجدة، تدفع عائلته ثمن إغلاق الحدود

وجد المغاربة والجزائريون طرقاً غير قانونية للاستمرار في الزيارات بعد إغلاق الحدود، أشهرها ركوب نقل سري من وجدة إلى الحدود. بعد ذلك السير على الأقدام بضعة أمتار حتى يدخل المسافر حدود الجزائر، بعدها يركب سيارة أخرى حتى أقرب مدينة، يوّضح لنا محمد. التكلفة لا تزيد عن 30 يورو في العملية برّمتها، لكن رغم ذلك، فهذا الحل لم يتح تفادي تداعيات إغلاق الحدود، إذ نقصت الزيارات كثيراً، لأن العائلات لم تكن مرتاحة لنشاط، تراه السلطات غير قانوني، حتى وإن جرى غض الطرف عنه، يتابع محمد.

لكن الأكثر مرارة جاء قبل عام ونصف، عندما تم تشديد المراقبة على الحدود، فكانت النتيجة أن اندثر التنقل السري، وانقطعت معه آمال كثير من سكان الحدود في تبادل الزيارات. يتذكر محمد واقعة مؤثرة، فجدته، وهي مغربية الجنسية، وكانت تعيش في وجدة، ذهبت قبل مدة عبر النقل السري إلى مغنية الجزائرية حتى تزور ابنتها، لكن الجدة توفيت هناك. ورغم محاولة أبنائها استعادة جثمانها لدفنه في المغرب، إلّا أن الإجراءات كانت معقدة، لينتهي بها المطاف مدفونة بشكل غير قانوني في الجزائر، وفق تأكيدات محمد.

منطقة بروابط متعددة

قبل أيام مضت، توفيّت خالة أحمد على الجانب الجزائري من الحدود، ولم يملك الجزء القاطن في المغرب من العائلة حلاً لتقديم العزاء إلّا عبر الهاتف. بمرارة يتذكر أحمد، القاطن في إسبانيا، كيف حرمت العائلة من زيارة الخالة خلال مرضها، ثم حرمت من زيارة بيت العزاء، الذي لا يبعد عنهم سوى ببضعة كيلومترات، فالحدود جعلت البيت "بعيداً للغاية" وفق قول أحمد، الذي أضاف أن العائلة حُرمت من مشاركة الفرح في حفلات الزفاف وتخفيف الألم في مناسبات الأحزان.

أحمد: باكستان والهند تسمحان لمواطنيهما بتبادل الزيارات عبر الحدود

يتحفظ أحمد في حديثه لـDW عربية على مصطلح "الحدود"، التي يعتبرها مصطنعة وتحاول إلغاء ما هو طبيعي، أي العلاقات الممتدة بين الجانبين، إذ يقول بهذا الصدد: "الامتداد بيننا كبير جدا ولا يمكن أن تكون هناك حدود. القبائل المنتشرة في المنطقة هي قبائل واحدة، فقبلية ولاد الشيخ توجد في الجانبين، وأحد أكبر أسمائها المجاهد الجزائري الشيخ بوعمامة وُلد في فكيك المغربية وقبره يوجد الآن بالمغرب". بل حتى اسم مدينة بركان المغربية يعود إلى ولي صالح جزائري هو سيدي أحمد أبركان، يتابع أحمد.

حتى من كانوا يتنقلون سراً، كانوا يعانون لأجل الوصول، فقد يكلّفهم هذا التنقل حياتهم بما أنهم قد يتعرضون لإطلاق الرصاص من الجنود، والحوادث من هذا القبيل تعدّدت في السابق، يؤكد أحمد، الذي لم يخفِ ألمه من حلّ الركوب الجوي: "تخجل أن تركب الطائرة لزيارة من يسكنون بقربك.. تحس بكثير من تأنيب الضمير عندما تقبل بهذا الحل المعقد حتى ترى خالتك".

يستشهد أحمد بسماح باكستان والهند لمواطنيهما بتبادل الزيارات عبر الحدود بفتحها في بعض الأوقات، رغم أنهما دخلتا في نزاع عسكري أكثر من مرة، بينما لا تزال حدود المغرب والجزائر مغلقة حتى وإن كان التوتر بينهما لا يصل أبدا لما يجري بين البلدين الآسيويين المذكورين.

شرعية "الحكرة"

تعمل فتيحة الداودي، منذ سنوات على موضوع الحدود بين البلدين، ومن ذلك إنجازها لإطروحة الدكتوراه تحت عنوان "المعيش الحدودي بين الجزائر والمغرب منذ 1994: الحياة اليومية لساكنة منفصلة". وتؤكد الداودي لـDW أن عملها الميداني جعلها ترصد أن سكان الحدود خلقوا شرعية خاصة بهم وتأقلموا مع قرار إغلاق الحدود، فقد استمر التبادل بين الطرفين، غير أن ما تغيّر هي طبيعة العلاقات، إذ تحولت التجارة إلى تهريب للسلع، وتحوّلت الزيارات العائلية إلى تنقلات سرية، قبل أن يتم تشديد المراقبة مؤخراً.

وتشير الداودي إلى أن أكبر تداعيات القرار تجلّت في خلق "دراما إنسانية" لعائلات تفرّق شملها، ممّا ولّد لدى السكان إحساسا بأن الفاعلين السياسيين يمارسون تجاههم نوعاً من "الحكرة" (كلمة محلية تعني الاحتقار وغياب التقدير). وتضيف الباحثة أن القرار خلق كذلك جيلاً من الشباب، الذين يناضلون لأجل فتح الحدود مجدداً، يعودون في الغالب لأسر وعائلات تضرّرت من هذا القرار.

ولا يبدو من خلال التطوّرات الأخيرة أن الجزائر ستتجه إلى فتح الحدود مع المغرب، فالأزمة التي اندلعت بين الطرفين إثر محاصرة لاجئين سوريين على هذه الحدود لأزيد من ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية، ثم استمرار المعارك الكلامية الحادة بين الجانبين بسبب خلافات سياسية، يعطي إشارات سلبية لاستمرار معاناة آلاف من سكان الحدود، ممّن يعلمون تماماً، أن قراراً بإنهاء هذا الوضع، لن يأتي إلّا من خلال طاولة سياسية تفتح لحوار صريح بين من دولتين تتشابهان كثيرا.. وتختلفان قليلاً.

*ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - علولة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:17
اللأسف الشديد اصحاب القرار من يريدون بإبقاء السفارة بالجزائر اما عن الشعب فلسنا بحاجة وممكن ان نغير حتى اتجاه القبلة من الجهة الاخرى للصلاة ان كانت أجزائه في الاتجاه
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-113
2 - Aryaz الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:24
قبل دخول فرنسا للجزائر وحتي في فترة العثمانيين، لم تكن هناك اي حدود ولم تكن هناك دول اسمها الجزائر والمغرب، و كانت ساكنة المنطقة شعب واحد على شكل قبائل متداخلة بينها بعض الاحيان بفعل الهجرات الناتجة عن النزاعات، كقسم من قبيلة بني منقوش اليزناسنية التي استقرت بامسيردة او قبيلة لعثامنة العربية التي استقرت قرب مداغ....
فالسبب الرئيسي في مواجهة قبائل بني يزناسن للفرنسيين في اواخر الربعينيات من القرن ١٩ هو عزلهم عن اخوانهم واراضيهم في الضفة الاخرى.
دون ان ننسى ان الامير عبدالقادر حين قبلت فرنسا بان يأخذ تلمسان ويكون حاكما لها ، قد اعلن ولائه للسلطان في فاس.
باختصار فرنسا هي التي خلقت الدويلات في شمال افريقيا، اما من قبل فقد كانت تسود البيعة والتبعية الدينية. اما الشعوب لم تكن تفرقها الا الجغرافيا.
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-18
3 - بوزرواطة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:32
غلق الحدود مطلب شعبي في الجزائر و اي مسؤول يقفز على ارادة الشعب سيكون مصيره معروف اما فيما خصوص العائلات فما على الدولتين القيام بتسهيلات لصالحهم و انتهى الامر لا لفتح الحدود
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-45
4 - Ahmed الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:33
Qui a commencé le premier, qui a hébergé , nourri et financé les terroristes, donc arrêtez de nous répéter la même cassette, on ne veut pas de l'ouverture de ces frontières, il y'a la possibilité de voyager par avion sans problème
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25
5 - ناشد للوحدة العربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:41
الحدود بين الدول وبخاصة العربية منها وضعها واقرها الاستعمار الغاشم ودلك بطبيعة الحال لأغراض خسيسة.لكم أحلم بلم شمل الدول العربية واتحادها في دولة واحدة موحدة تحت مسمى الدولة العربية العظمى. كما كان ينشد دلك الزعيم والقائد جمال عبد الناصر رحمه الله. تكون دولة تترامى حدودها من المغرب الى البحرين. وبدلك تقف سدا منيعا أمام كل السياسات الصهيوامريكية.وطني العربي الغالي حبيبي
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-9
6 - مواطن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:51
تحية لخوتنا الجزائريين من المغرب الشقيق يجمعنا الاسلام ولن تفرقنا السياسة.
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103
7 - عبدالصمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:53
نحن المواطنون نتاسف تحت دريعة العين بصيرة واليد قصيرة لكن لو اجتمع الشعبين المغربي والجزائري وطالب بالفتح الحدود بالضغط والاحراج امام المجتمع الدولي سيكون الفرج ان شاء الله
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64
8 - الصحراء المغربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:01
لا مكان للعاطفة في حماية الوطن نحن كمغاربة اعتدنا الاحساس بالعداء من الحاسد الجزائري ...يجب الحذر و اخد الاحتياط من هم يدعون انهم مغاربة لزديادهم في المغرب و هم من أصول جزائرية دخلو المغرب من عقود و اصبحو عدو داخلي خطير تستغلهم المخابرات الجزائرية كجواسيس و عملاء داخل مجتمعاتنا.احذرو من كل من هو من أصل جزائري . وان سألته عن أصله يقول انه من امازيغ المغرب لكي لا يدخل في المسألة و الشك فيه ...اللهم احفظ وطننا المغرب و انصرنا على أعداء وحدتنا الترابية
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-60
9 - adel الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:06
ألمني كثيرا هذا المقال أتمنى منه عز و جل أن يجمع شمل المغاربة و إخوانهم الجزائريين و تطوى صفحة الخلافات و نعانق بَعضُنَا البعض و الله على كل شيئ قدير
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52
10 - مروان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:08
اضن انه من غير اللءق مقارنة المسؤولين المغاربيين المسؤولين الاوربيين فشتان بين التبر و التراب
المؤسف هو عقدة الدونية التي يشعر بها الكثير من ابناء الوطنين الشقيقين حيث يهملون التعاون و التكامل في ضل التكتلات الاقليمية و يفضلون المنافسة الجوفاء (الحدود ،الاقمار الاصطناعية المثقلة لكاهل الشعب مقابل التجسس الابله ...) ارجو ان تملء قلوبنا حبا و احتراما لاخواننا
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26
11 - جمال الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:08
لا لفتح الحدود ...حتى تفتح المشاكل العالقة اولها الصحراء وقضية المطرودين المغاربة
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-28
12 - أبو ريان المغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:11
إغﻻق الحدود أحسن في الوقت الحالي، ما جدوى فتحها إن لم تصفى القلوب ، و لم تحل مشكلة الصحراء و المخدرات.
النظامين في البلدين فاسدين ، و لن يتفاهما ابدا، ﻷن دوام حكمهما مرتبط بهذا المشكل المفتعل، و تبقى فئات كبيرة من الشعبين المغلوب على امرهما وقودا لصف الحسابات بين هذين النظامين ، حيث يتراشقان بالسب و العدواة و هم يعيشون في الحظيظ و تحت رحمة الحديد و الزرواطة.
انشري من فضلك هسبرس ، جريدتي المفضلة.
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17
13 - صلاح الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:11
واش غير حنا لمغربا اللي عندنا هاد المشكل؟ راه الكوريتان حتا هما و إقليم كاشمير فالهند وباكستان راه روسيا وأكرانيا راه قطر والخليج راه الأكراد مزلعين في تلاث دول أو أكثر جمعو روسكوم ونساو هاد التخربيق أو خدمو بلادكم تكون زوينة وديك الساعة راه غادي تكون الإمكانيات باش يلتئم الشمل .
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27
14 - hammouda lfezzioui الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:12
كم مرة قمنا ونحن صغار بشواء السردين في ذلك الغار،وكم ليلة قضيناها في الضفة الأخرى على الشاطئ ،نتوكل على الله مع غروب الشمس ونقطع الوادي ،وفي صباح اليوم الموالي نعود أدراجنا.كل ما بقي الأن هوصور للذكريات مع أطفال في ذلك الكهف ،لم أعد أسمع عنهم شيأ ولا أين يتواجدون.

افتحوا الحدود .
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22
15 - adda الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:17
((اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتِمِمْهَا عَلَيْنَا))([1]).
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38
16 - ahmed الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:20
المشكل أن المغرب يتخذ بعض المواقف العدائية ضد جيرانه ،و هو ما سبب له هذه المواقف مثلا الجزائر عندما كانت تعاني من الإرهاب فرضتم عليهم التأشيرة و ضايقتموهم في الحدود و موريتانيا عندما دخلت في نزاع مع السنغال وقفتم إلي جانب السنغال و كان عليكم أن تقفوا موقف الحياد و لا زلتم تحرضون السنغال ضد موريتانيا...ماذا تتوقعون من جيرانكم ؟
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74
17 - ali الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:20
le coupable c'est toujours l’Algérie et la réalité le Maroc évoque le problème de Sahara et l’Algérie le problème de la drogue
et chaqu'un des pays ne veut lâcher ni la drogue ni le Sahara


pour moi c'est mieux comme ça

la France est le pays le plus gagnant
les algériens et les marocains sont les plus grand perdants
et responsables marocains et algériens font la fête ensemble en France
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-8
18 - bachir الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:23
إن الله يمهل و لا يهمل .وكل نفس ذائقة الموت. كل سيحاسب عن منع صلة الرحم .إن منعتها على نفسك فسوف لن يصلك الله و إن منعتها على الغير فيوم تحاسب حسابا عسيرا .
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21
19 - تطوانية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:24
كلنا كندفعو ثمن السياسة. الأرض كلها د ربي. و لكن الإنسان ملي جا للدنيا و هو كيخرب. نفس القصة بين عائلتي في سبتة. من ديما شملنا مجموع سواء في تطوان أو في سبتة. ولكن دابا الحدود كل نهار تنتظر 2 ساعات وفي الآخر يمنعوك من الدخول
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16
20 - Juba 2 Paris الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:31
اوكد ما ذكر في المقال الجزاءريون يعطون 30 اورو رشوة لحرس حدودهم لكل مرور اما اذا دخلوا ورجعوا في نفس اليوم فيطلبون منهم 40 اورو ذهابا وايابا
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-26
21 - جزائري الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:36
لا تفتح الحدود، و اسباب اغلاقها قائمة،
اولا. تبرئة الدولة و الشعب الجزائري من تهمة تفجير مراكش 1994، او تقديم الادلة امحاكمة من يقف ورائ العملية.
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39
22 - Messager d'Athènes الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:38
La poire est scillée en deux et les deux moitiés placées dos à dos.l'une des deux moitiés ,ambitieuse qu'elle soit ,ne peut retrouver sa deuxième por l'embrasser à l'endroit comme il se doit,eh bien,elle doit faire le tour de la planète pour arriver dse l'autre sens.Tout cela,parce que l'autre moitié se refuse de faire un demi tour de 90degrés....Idiotie inqualifiable,.....Quand on sait que les mers et les océans n'ont pas réussi à éloigner et isoler les continents et les iles ,il est illusoire se croire que l'on peut se prtéger derrière un filet d'araignée.......
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1
23 - براھپم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:38
علی المجتمع المدنی الظغط علی المرادیہ لفتح الحدود فی المناسبات الدینیہ کبدایہ لحل المشگل
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-32
24 - Bachir geneve الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:42
Maroc .algerie.la honte des politiques arabes nous sommes victime
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-5
25 - massinissa الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:56
المتضرر الاول و الاخير هو الشعب المغربي و الجزائري
اشنو فيها يلا تحلو الحدود اش غادي يقدر يوقع كاع ؟ التهريب كاين اكاين من الطرفين هادا هو المشكل الوحدي فقط
لكن الايجابيات كتيرة : السياحة بين البلدين ، عودة زيارة العائلات ؛ ربط الطريق السيار وجدة وهران .......
هل م، المعقول متلا جمهور الوداد في تنقله إلا الكوت ديفوار تمن الرحلة كان هو 3000 درهم بينما تمن الرحلة إلا الجزائر في مباراة نصف الهاية هو 6000 درهم ؟
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1
26 - mmm الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:57
même pas on ne voit pas ça en Europe.en Amérique. Allah maudit la nation arabe. guerres de partout Syrie Irak Libye Yémen Liban ect
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6
27 - كمال الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:02
يجب تقديم الى العداله الدولية كل من قام باعطاء الاوامر لاغلاق الحدود في وجه العائلات المغربية الجزائرية المشتكره وتسبب في هذه المأساة الانسانيه. وعلى الامم المتحدة ان تقوم بفتح تلك الحدود بالقوة ان اقتضى الامر لكي تتمكن هذه العائلات الحدودية والتي تعد بالالاف من تبادل الزيارات في ما بينها بدون مشكل. السياده شيئ وانتهاك حقوق الانسان بهذا الشكل المخزي شيء اخر. والسلام
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-27
28 - Kabyle الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:08
Anchalah les frontières restent fermés jusqu'à la fin de monde, en a pas besoin de vous chez nous point final merci de publié mon message
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21
29 - كريم الجسر العتيق الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:19
هاته العوائل بين الضفتين ليس لهم دنب في هاته القطيعة و نشفق عليهم لانهم جيران و اصهار ونود ان تلقى السلطات في كلى البلدين حل لتنقل هاته العائلات بين بعضها هدا من الجانب الانساني .اما ان تلام الجزائر على غلق حدودها نراه غير مقبول لان المغرب هو من اتخد قرارا عشوائي انفرادي ولم يكن في حسبانه ان الغلق سيدوم اكثر من عقدين من الزمن وربما اكثر حتى نحن كشعب جزائري لانريد مخالفة النضام في هاته المسالة وان يغلق الجار الباب في وحه اخيه وهو في محنة ليست من شيم الجورى نحن نعلم جيدا تفاصيل غلق الحدود ادا لاداعي للتباكي شكرا
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23
30 - rodeo الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:20
يجب ان لا تكون التعاسة اقصد السياسة سببا في مأساة الشعوب ! ان تخالف السياسيون فيما بينهم فليدعوا الشعوب في حالها
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-1
31 - jawad الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:25
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.انظروا أين وصل الغرب وكيف يجدون الحل لمشاكلهم بسرعة (البلقان....)وخذوا العبرة إن كانت لكم عقول تفكرون بها.
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3
32 - العوفي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:41
من يلاحظ من المتسبب في استمرار غلق الحدود هو المغرب لعدة اسباب
ومنها فرض التأشيرة على الجزائريين وخرقه بند من بنود الاتحاد المغاربي واتهام جهاز امني يعد عصب الامن في الدولة
والجزائر قدمت ثلاثة شروط للمغرب كي تفتح الحدود الا ان المغرب لحد الساعة لم يعطي اي مببرارات لرفض شروط الجزائر او قبولها
اضن ان الجزائر سلطتا وشعبا لايهتمون بأمر الحدود المغلقة منذ 1994
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33
33 - ana alg الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:42
انا مع الاغلاق وبناء حدار عملاق لانكم وانتم من بدأتم ايعقل ان يدخل الاوروبي الى بلدكم الا بحواز السفر. و اردتم ان تفرضوا علينا التاشيرة و نسيتم ان ابناء الرجولة و النيف لن يرضوا بهذا وضربوا بيد من حديد واغلقوا المحدود مرة واحدة بالرغم من توسلاتكم فهي لم تفتح ولن تفتح
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34
34 - منى الجمعة 22 دجنبر 2017 - 10:59
الى رقم 3 ومن قال لك ان الشعب المغربي يريد فتح الحدود??? لا لفتح الحدود ...لا نريد هروبا جماعيا للشعب الجزائري نحو المغرب هربا من التقشف وخوفا من بطش جلادكم كايد صالح ..انشر حق الرد
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-27
35 - العوفي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:02
من يلاحظ من المتسبب في استمرار غلق الحدود هو المغرب لعدة اسباب
ومنها فرض التأشيرة على الجزائريين وخرقه بند من بنود الاتحاد المغاربي واتهام جهاز امني يعد عصب الامن في الدولة
والجزائر قدمت ثلاثة شروط للمغرب كي تفتح الحدود الا ان المغرب لحد الساعة لم يعطي اي مببرارات لرفض شروط الجزائر او قبولها
اضن ان الجزائر سلطتا وشعبا لايهتمون بأمر الحدود المغلقة منذ 1994
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16
36 - MATADOR الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:09
رقم 33 تمتع بحرية التعبير في جرائدنا بعيدا عن عبودية والسجود لجلادك الجنرال قايد صالح حاكم مقاطعة الجزائر نيابة عن فرنسا واللذي اوامره بعدم نشر اي تعليق مغربي في كل الجرائد الجزائرية خوفا من كشف اكاذيب وخزعبلات النظام العسكري الحاكم بالحديد والنار ونقولها مليار مرة لا ثم لا لفتح الحدود مع مقاطعة الجزائر
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-25
37 - جزائري قح..وافتخر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:26
نحن كشعبين نعلم أن الاستعمار وبقياه في السلطتين هو من شتت ويشتت الشعبين...ولكن ماذا عنا نحن كشعبين؟ يجب ان نفتح قلوبنا لبعضنا فالمشكلة هي أن القلوب سوداء ومغلقة كيف تريدون فتح الحدود والشعبين كل يوم سب وشتم وانا وانت...وللاسف كله من التاخر ومن الابتعاد عن طريق الدين...فوالله لو اجتمع الشعبين على كلمة الحب وتبادل الكلام الطيب ستكون النتيجة غير ماهي عليه بين البلدين ولكن وللأسف يوجد في كلتا الشعبين ناس مراض وكل يوم السب وهذا ينعكس على الشعبين فالمغاربة يضن ان كل الجزائرين هكذا والعكس بالنسبة لنا.
منهم لله من زرع فينا الحقد والكره وتبا للامية التي وضعتنا في هاته الحالة واصبحنا ننعت بعضنا بالاعداء بعدما كنا بلد واحد واهل وابناء جد واحد....حارب اجدادنا المستعمر لكي لانتفرق...وبعدها تفرقنا بدون مستعمرة!!!!!!
اخوكم من الجزائر واحبكم في الله وعاش الشعبين.
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26
38 - مغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:39
المشكل في المخابرات الجزائريه وسوف يأتي وتسمعون وترون بام اعينكم
لقد دفعت الجزائر الملايير كان الشعب اخري بها ولكن العشره في عقيل من الصعب ان تفهمه
رئيس مخابراتهم السابق قال متباهيًا في احدي اللقاأات انهم استطاعوا اختراق المغرب من خلال شبكات من المخبرين و الجواسيس منذ سنين مستغلين اليد التي امتدت اليهم ايّام الاستعمار ليحولوا الدين استضافتهم الي جواسيس و مخربين للوطن
وهم كثيرين علي الدولة ان تبحث في الأصول لأنهم منتشرين في المغرب باكمله انطلقوا من الشرق بعد ان أخدوا الضوا الأخضر من المخابرات الجزائريه
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-26
39 - Nadori horrr الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:14
au n°8 et ceux qui pensent comme lui
N°8
Si jamais tes dirigeants décident d'ouvrir les frontières , je te défi que tu seras le premier a attirir à Oujda tous ceux qui ouvrent leurs gueules sont des hypocrites finis et je l'ai constaté en 1988 ,
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-10
40 - احمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:23
خسارة الجزاءري المغلوب على امره لايستطيع قول كلمة حق في هذا المنبر مخافة بطش العسكر.. او بكل بساطة له من المشاكل مالا يتيح له فرصة تصفح اخبار العالم. اكاد اجزم ان اغلب المعلقين الدزاير هم فقط عملاء مخابراتهم وهؤلاء المستفيدين من الفساد المستشري في الدزاير. كما بلطجية مصر ايام الثورة.
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-23
41 - عدنان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:26
بلادة وسداجة وحقارة ونفاق تخلف الشعبين دفع بنا إلى اللجوء لإفريقيا السوداءالتي ماكنا سنحتاج لها لو توحدنا في مغربنا الكبير.....كنا سنصير قوة عالمية.....فتحولت بلداننا إلى مرتع للزنوج يرهبون أبنائنا ويستحييون نسائنا.........الله يلعن كل من يسير في اتجاه إضعاف إخوته..........ولكم في اليهود والغرب والشعوب الراقية خير مثال.
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7
42 - منى الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:33
شكرا اخي الفاضل الجزائري رقم 38 انت مثال للشعب الجزائري الحر وليس المطبلين للنظام العسكري الحاكم
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-10
43 - Juba 2 Paris الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:44
@8

ما تخليوش الجزاءريين ادخلوا عندنا للمغرب هما سكان شمال افريقيا كلهم كانوا شعب امازيغي واخد مضياف ومسالم لكن خوتنا الليبيين والجزاءريين قلعوا ليهم العسكريين ديالهم انسانيتهم وولوا من ما عندهم قلب بحال العسكر ديالهم، غير سدوا الحدود وانياوها والا غادي نشوفو مناظر مثيرة بحال منظر داك الجزاءري الي حرق الحدود عندنا واواته تلك المراة العجوز مسكينة ووكلاتو وشرباتو ومن بعد قتلها وسرق ليه الذهب الديالها وتم هارب عندهم حتو شدوه في الحدود مع الذهب الي سرقو ليها مسكينة..

هسبرس انشر الرجاء احتران حق الرد اني لم اسب ابدا جزاءريا واقول فقط الحقيقة المعروفة والممكن برهنتها.
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-22
44 - بدر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:51
أنا واحد من هاد الناس عندي خمسة أولاد عايشين فالجزائر العاصمة و انا خدام فالمغرب ما شفت ولادي من شهر جويلية و ما عرفتش وقتاش غادي نحضنهم الله ياخد الحق في قطاع صلات الأرحام بين العباد.
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-1
45 - Amir الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:52
الدولتان ينتميان الى نادي دول الف ليله وليله ،اذن لا يرجى خير منهما كلتاهما وعلى السواء.
هذا باختصار شديد
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1
46 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:24
c'est qui me fait mal au cœur c'est que une grande majorité veulent l'ouverture de cette frontière avec ce voisin l'est ennemi des marocain. beaucoup de marocain et compris parmi nos politiciens ou un e grande majorité d'entre cherchent l'ouverture de cette frontière plus que les algériens n'on veulent. et c'est cela le pire . il ne savent pas que c'est la algerie ou le régime militaire en place qui ont mis le Maroc dans cette situation délicat sans oubliés le mal que le régime militaire algeriens ont fait subir a nos concitoyens civil ou militaire et ça personne notre classe politique n'en parle et ne sait intéresse ! voila la réalité des choses ce qui me dérange c'est plutôt cette manière dont nos politiciens ne veulent pas comprendre. en réalité ce n'est pas l'algérie qui me fait le plus peur mais, plutôt les nôtres les marocains nos (politiciens) qui cherchent la normalisation de relations avec ce pays qui restera toujours ennemi des marocains
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-5
47 - kamel الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:56
concernant les peuples, je pense, il y a aucun problème, c'est bien le contraire , la seule chose , si qu'il n'est y pas une volonté politique . en ce qui concerne les insultes et autres a mon avis c'est minime car nous sommes 80 millions et tu trouveras 200 personnes maximum qui sont contre les deux camps bien sur tel juba et al abassi si ils sont algériens ou marocains , il faut confirmer .salam
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-3
48 - مغربي واعتز الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:59
اذا تعسرت الاحوال بين الجارين الجزائري والمغربي فلا بأس من فتح الحدود في وجه الشعبين في أحياء صلة الرحم واغلاق الحدود في وجه الحساسيات الاخرى هذا ابسط شئ تقدمونه للشعبين المسالمين ..وتحية عطرة من الدارالبيضاء لاخواننا الجزائريين
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6
49 - لن تفتح الحدود الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:23
المفيد من الكلام في هاذ الموضوع، لا لفتح الحدود، نعم لتشديد الخناق على المغرب، تقولون جارة سوء، شعب جارة السوء يقول لا لفتح الحدود الى ان يرث الله الاض و ما فيها، الله يكون في عون العاءلات المغربية، شكرا هيسبرس.
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7
50 - Oranai. Algérien الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:36
لكاتب المقال ما الذي جعلك تتذكر الحدوووود في هاته الاونة فقط اليس المظاهرات الجارية هاته الأيام بمدينة وجدة الحدودية و ما صرح به اهلها في فديوهات على اليوتوب و كيف اصبحت يعيش اهلها بعد غلق الحدود و خاصة بعد تشديييييييد المراقبة
نحن في عصر السرعة و الاقمار الصناعية و لا يخفااااا
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13
51 - hamid الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:37
لا المغرب بستطاعتها فتح الحدود ولا الجزائر لان من غلق الحدود ليس هم تحياتي لشعب المغربي الشقيق
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-1
52 - اسماعيل الجزائري الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:38
كاتب المقال قفز على الحقيقة حين إدعى ان الجزائر هي من بادرة لاغلاق الحدود. الكل يعلم أن السلطات المغربية بخطوة متسرعة ورد فعل طائش هي من اتخدت القرار. لكن اسجل له ايجابية تناوله لهدا الموضوع الشائك في الاخير ادعوا الله ان يزرع الرحمة والمودة المغيبةفي قلوب المسؤولين ونتجاوز هده المحنة التي هي ليست في مصلحة الدولتين وشكراً
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10
53 - ohdido الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:44
متى ستفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ؟؟ نتمن ان يحدث هذا في اقرب وقت ممكن
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-9
54 - عبد الجبار الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:04
الى رقم 50عن اي مظاهرات تتكلم ???قمركم الصناعي ربما التقط المظاهرات والاحتجاجات الدامية الحاصلة في بسكرة والبويرة .الشعب المغربي كله ضد فتح الحدود مع دويلة يتعارك شعبها على غبرة الحليب و نصف كيلو بطاطا; فماذا ستنتظر منكم وجدة,,,??? وسؤالي لك لماذا جرائدكم تمنع منعا كليا نشر اي تعليق مغربي???هل هي اوامر جلاديكم الجنرالات ام الخوف من كشف المستور والاكاذيب والخزعبلات وقول الحقيقة المرة
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-11
55 - الأخوة المغربية الجزائرية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:16
اتمنى من الإخوة المعلقين من كلا الجانبين المغربي والجزائري تحكيم العقل وعدم الانسياق وراء الشتم والشتم المضاد...أعتقد اعتقادا جازما أن الاستعمار الغاشم قد فعل فعلته ودق إسفينا قويا بين المغرب والجزائر لكونهما قوتين في شمال افريقيا....لذلك يؤجج الخلاف والتوتر ويديم النزاع ويستنزف المقدرات المادية والاقتصادية ويخلق الاحتقان بين الشعبين الشقيقين....فالمرجو من المعلقين عدم الانسياق في البحت عن المبررات. فالأخطاء التي وقعت يمكن معالجتها لو امتلكنا سياسة مرنة....وكفانا تبجحا على بعضنا بعضا فهذا لن يفيد في أي شئ ولننظر إلى وطننا العربي والإسلامي فهو مثخن بالجراح وجسده ينزف ...في وقت تستفيد فيه الدول الكبرى وتجد الفرص المواتية للتدخل من أجل مصالحها..وفي كثير من الأحيان تحت غطاء الأمم المتحدة هاته المؤسسة الفاقدة لمصداقيتها...اتمنى أن يجد تدخلي آذانا صاغية..النشر من فضلكم
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4
56 - MOHAMED الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:18
salem je suis algerien et je suis pour louverture des
frontieres
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-19
57 - وليد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:30
يجب تنظيم استفتاء تحت اشراف دولى لحل هذا المشكل لكن يشارك فيه فقط العائلات المختلطه المغربيه الجزائرية الرابطه في كلا الجانبين من الحدود.
لانكم سواء المغاربة او الجزائريون الذين تقطنون بعيدا على الحدود لا مشكل عندكم اذا بقيت الحاله عما عليها. انتم بامكانكم زيارة ذويكم سواء للافراح او للاحزان او فقط لصله الرحم في اي وقت شئتم . اما نحن فقد حرمنا من ذالك فتقريبا مر ربع قرن ونحن نعيش ماساه حقيقية وانتم بدلا من التظامن معنا تحرضون على بناء مزيد من الجدران العاليه والخنادق والاسلاك الشائكه
لكي نفقد الامل بالكامل ولكي لا نرى اهلنا في الجانب الاخر ابدا. والسلام
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-4
58 - ايمن الجزاءر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:54
الى "عبد الجبار" يا اخي انتم قليقون على الحليب و بطاطة الجزاءر اكثر من اصحابه، الجزاءري لا ينقصه المال لشراء 4 اكياس حليب بما يعدل 20 درهم كل يوم و البطاطة هاذ الايام ب 5 درهمو هي متوفرة، مشكل الحليب هو الاختلال في التسويق من حين لاخر لا غير، في الجزاءر التظاهر حق دستوري مضمون و لم و لن يسجن احد يطالب بحقه في العيش الكريم، شكرا هيسبرس ،
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19
59 - Messager d'Athènes الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:05
L'histoire ne s'arrete pas,ne s'est jamais arretée...mais quand on se sens toujours obligé d'expliquer les évidences qui n' en ont pas une,car elles ne sont que très évidentes,je mesure tout le temps que l'on doit perdre pour rien.I l durera l'age de l'histoire elle-meme..l'histoire n'a pas de temps à perdre,il se fait à chaque instant,et aujourd'hui,cest dejà demain....le pire c'est comme a dit feu 3JABIRI quand on a son avenir dans le passé....Quelle perte!!!!
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-2
60 - DZIRI الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:36
الى juna 2 paris..
مع احترامي للمغاربة الاعزاء بنخونهم وشهامتهم.فان لامثالك ممن يدعون لرفض لكل من اصله جزاءري.ستبقى الحدود مغلقة..الخاسر الفعلي من ذلك هما سكان الحدود من الجهتين..اما امثلك من المغرب والجزاءر على نفس السبيل.ليسا الا ابواقا للمخزن من جهة.وللعسكر من جهة اخرى.
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4
61 - نبيل الجزائرى الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:47
حال الذى يحدث بين البلدين هو حال الجار العربى مع جاره العربى .فكل تفكيرنا فى المصلحة الذاتية وهذا كله عقاب لنا نحن العرب لاننا ابتعدنا كل البعد عن ديننا الحنيف وابتعدنا عن الله فسلط علينا حكاما ظالمين .الله يهدينا
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6
62 - nord afrique الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:51
ces frontières closes sont un veritable drame pour beaucoup de familles algériennes et marocaines
un conflit politique ne peut justifier cela
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-7
63 - LE MONTAGNARD الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:36
C EST TRES BON COMME CA

LAISSONS LES FRONTIERES FERMEES JUSQU EN 2199 ET CA SERA BENEFIQUE POUR TOUT LE MONDE

FERMEZ FERMEZ ET ENCORE FERMEZ LES FRONTIERES C EST UNE TRES BONNE CHOSE
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5
64 - مغربي قح الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:57
إلى ـ مواطن6
ياريت لو كنت علقت بجنسيتك الجزائرية وقلت ما عندك عوض أن تقول بلساننا ما نحن براء منه كما تفعلون دائما
وثانيا بالنسبة لهذا الموضوع الممل فليس المغرب من أرغم بعض المغاربة على الزواج من الجزائر بل هو اختيارهم ولذلك فعلى كل واحد منكم أن يتحمل ثمن غلطته عوض التباكي كل مرة على فتح الحدود التي لا ولن تفتح بإذن الله تعالى لأنها ليست في صالح المغرب وشعبه وكلها أخطار وأضرار عليه وعلى سلامته ووحدته وأمنه واقتصاده وهويته وووووو ولذلك لا ولن نقبل بفتحها ومن له عائلة بالجزائر فما عليه سوى أن يشتري تذكرة طائرة ويذهب لزيارتهم وتنتهي مشكلته أما أن يطالبونا بفتحها لأجل سواد عيونهم فهذا الذي لا ولن نقبل به أبدا
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-12
65 - ملاحظ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:06
لماذا دائما هذا الموضوع! فحائط هونيكر الجزائري لابد من انهياره طال الزمن ام قصر. فان اردتم التعجيل بذلك، فما عليكم الا بالقضاء النهائي على الفساد و الاسراع في التنمية. فالمغرب قطع اشواطا و لا زال في وضعه الصحيح في المزيد من التدبير و تشييد البنيات التحتية و الاقتصاد، لكن مع الاسف تنقصه العدالة الاجتماعية، التي وجب تصحيحها. و من ثم سنرى هل سيستمر في غلق هذه الحدود ام ستضطر الانهيار كما حدث لدى الالمان. الجزائر لا ترغب في اي تجمع اقتصادي، و ليست لها تمكنا و كفاءة لذلك. فالتكثلات الاقتصادية الافريقية و العالمية احسن في الوقت الراهن من المغرب الكبير. حتى تونس بدت تبحث عن خيارات تجمعية أخرى. الجزائريون لا حول و لا قوة لهم، من يعارض منهم، الا شياتة نظامهم، يجهلون او يتجاهلون ان حتى كوادرهم مجبرون، لا يقدمون و لا يؤخرون و هم يرون ابوهم الارمل الجزائري، المتقاعد بالمغرب، يهرم و يشيخ و يعجز، يسعفه الاشقاء، و ياتمنون على املاكهم، الى ان تاتيه المنية. بالله عليكم مع من تتكلمون؟ مع العقول المتحجرة مثل وزيرهم الذي اظهر ثقافته العقيمة، انه لا يفقه، يتحدث عن المخدرات و كأنه هو بنفسه مخدر مزطول؟
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-8
66 - علي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:36
نحن الجزائريون ضد فتح الحدود مع المغرب نقطة ولا نريد بكائكم لفتحها
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7
67 - الى "ملاحظ" الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:56
لا نعير اي اهتمام لي اكاذيب الفاشلين او بكاءهم، لم و لن تفتح الحدود و لا خوف على الجزاءر ما دام امثالك قادرون على تنويم المغاربة، انشر من فضلك حق الرد و شكرا.
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7
68 - Samir r الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:12
بعد قرائتي لجميع التعاليق الوارده حتى الان من المغاربة والاخوان الجزائريين تبين لي ان العلاقات المغربية الجزائرية على احسن ما يرام ووجهات النظر متاطبقه بالكامل حول جميع المسائل التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين واراده التعاون فيما بينهم حاضره وبقوة. ونظرا لهذه العلاقات الوديه الحميميه الدافئه سيتم الاعلان قبل نهاية هذه السنه عن حرية التنقل للاشخاص والاقامه فقط بورقه التعريف الوطنية بين البلدين وعبر جميع المنافذ البريه والبحريه و الجوية. هنيئا للجميع. والسلام
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0
69 - مغربي مستغرب ! الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:17
إلى 67 علي
لا تريد بكائنا !! بل أمثالك أقسم بالله العظيم أفرح لكلامكم الذي أحييك عليه لأنه هو نفسه كلامي وكلام الغالبية العظمى من المغاربة لأن فتح الحدود معكم يعتبر أكبر خطر وتهديد على سلامة واستقرار المغرب وليس في مصلحتنا أن تكون الحدود مفتوحة
لكن الفرق بيننا وبينكم أن كلامنا يُطابق أفعالنا لكن أنتم كلكم تقولون بأنكم ضد فتح الحدود لكن بالواقع سنويا يزور عشرات الالاف منكم ومن جاليتكم بالخارج المملكة المغــربية وبالمقابل هل سمعتم بمغاربة يفكرون بزيارة بلادكم ؟؟ طبعا مستحيل وهذا هو الفرق
وحتى عندما كانت الحدود مفتوحة بالثمانينات يُقال أن الملايين كانو يدخلون سنويا من بلادكم أما من بلادنا فلم يكن يدخل إليكم إلا بعض جاليتكم ومعهم بعض المغاربة الذين كانو يستعملون بلادكم كنقطة عبور إلى ليبيا
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-3
70 - Juba 2 Paris الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:22
@58
والله لو كان توزيع قفة ب200 درهم عندكم بدون بوليس لكانت الحصيلة 1500 ضحية وليس فقط 15 كلنا شاهدنا مقلطع فيديوات لقفات رمضان في الجزاءر هي تحتوي على مواد هزيلة ومنتهية الصلاحية ويفرق القابضون بالبوليس والعسكر !!

ثم اقولها واكررها كل صيادينا في الريف يصتادون كل ليلة في المياه الاقليمية الاسبانية ويرجعون الى بيوتهم اما انتم فبعيدون الف كلم عن اوروبا وتحرقون لبل نهار اليها!
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-6
71 - nta kadab الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:27
ا لى الرقم 44 بدر اذن انت جزائري و لك 5 اولاد في الجزائرو لكنك حراق في المغرب من اجل العمل , روح اكذب على الموتى افضل اليك , هناك حالة واحدة اتفق فيها معك و هي ان تكون مروج للمخدرات تذهب الى المغرب لشرائها ثم تقتل بها من بني جلدتك الجزائريين و فقط.
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-1
72 - عبد الله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:43
يمكن لجمعيات المجتمع المدني ان تضغط وتطالب بفتح الحدود بين البلدين الشقيقين ولما لا تنظيم مسيرات جماعية في الاتجاهين وكذلك وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. ..
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2
73 - المخدرات السبت 23 دجنبر 2017 - 00:30
مشكل الحشيش او القنب الهندي هي بالفعل ترهق صحة الشخص ولكن لا يدخنها إلا الطبقة الأمية والفقيرة والذي لا يجد ما يفعله طوال اليوم وهي تضرّه لوحده ،ثانيا انها مستهلكها لا يقوم بأعمال إجرامية عندما يكون تحت تأثيرها،بعكس مثلا الخمر او حبوب الهلوسة التي تؤدي حتى الى جرائم ضد الأصول،ثالثا مافيات هذه التجارة تصل الى آخر دول شمال اوروبا و امريكا رغم بعدها الجغرافي وإذا اردت الحصول عليه في الجزائر اليوم ستجده بكل سهولة ،أخيرا هل لا يوجد كان سبب المباشر في إغلاق الحدود بسبب سياسي محض(حادث ارهابي في مراكش-فرض التأشيرة من طرف المغرب-إغلاق الحدود من طرف الجزائر)ولم يكن سببه الحشيش او شيء آخر.إذن لا تعلّقو شماعة الحدود على القنب الهندي
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1
74 - مغربي ملكي السبت 23 دجنبر 2017 - 01:05
الكلمة تبقى دائما للأنظمة ،اظن مع توالي الأنظمة سيتغيّر الموقف يوما ما ،فحكام الجزائر مثلا كلهم مواليد الثلاتينات والأربعينات القرن الماضي كعبد العزيز بو تفليقة و رئيس الجيش كايد صلاح و وزير خارجيتهم مساهل وغيرهم فحزب واحد (fln)هو من يحكم منذ الاستقلال،وأقول للجزائري الذي يقول انه موقف شعبي ،لا يأخ فاليوم قدّم رئيس وزرائكم اعتذار للسعودية بإسمكم رغما عن أنفكم ،فكل التعليقات في المواقع ضد ان يعتذر بإسم الشعب بالفعل هو غير منتخب ولكن دائما يأتي في منتصب عليا و يتحدث باسم الشعب شأت ام تبيت
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-1
75 - حلا السبت 23 دجنبر 2017 - 01:36
لكل الكذابين الأفاقين هنا بالنسبة لإغلاق الحدود.لماذا تزورون الحقائق لماذا تكذبون وتناورون وتزيفون الواقع؟سبب غلق الحدود هو رفض الجزاير لتأشيرة المغرب المفروضة على مواطنيها بعد الاعتداء الارهابي على فندق أطلس أسني بمراكش تورط به ضباط مخابرات جزايريون ولازالوا الى اليوم قابعين بالسجون.بعد التحقيق مع الشخصين اللذان نفذا الهجوم المسلح وقتل أبرياء بالفندق ثبت أنهما مواطنان جزايريان واعترفا بأنه عمل مخابراتي مدبر.فرض المغرب فورا التأشيرة والجزاير ردت بغلق الحدود الى اليوم.والحمد لله جات منهم.أما العشرية السوداء يامن تكذبون وتألفون فوقعت بعد ذلك بزمن بسبب فوز الاسلاميين فالانتخابات.واغلقت الحدود من طرف نظام العسكر في التسعينات لارهاب كل من يتعاطف مع جبهة الانقاذ الفائزة بالانتخابات آنذاك.وللعلم طلبت دول اوربية السماح لها للتحقيق في الاحداث الغامضة التي تذبح فيها الساكنة ذبحا رفضت الجزاير اي تدخل أجنبي في شؤونها وقالت شأن داخلي حتى الصحافة الدولية منعت.أغلقت الابواب وتم الاستفراد بالشعب وروع وقتل بعيدا عن الانظار.مخابرات غربية فضحت أيضا تورط النظام بقتل شعبه.وعقدتصفقات معها لتغلق فمها.
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-2
76 - قريب من السلطة السبت 23 دجنبر 2017 - 07:51
صحيح أن عائلات كثيرة تدفع ثمن غلق الحدود و من موقعي الخاص أقول
بالنسبة للمسؤولين الجزائريين أخر شيئ يفكرون فيه حاليا هو النظر إلى إمكانية فتح الحدود
سلامي للجميع
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77 - Juba 2 Paris السبت 23 دجنبر 2017 - 08:36
اياو! اودي غير سدو عليهم الى الابد اراكم انتما بعاد وحنا في الريف الي قراب ليهم الي عارفينهم وغادي نتمحنو معهم والله مازال كا نعقل من الي كانو كيدخلو شحال من واحد منهم كان كايجي للناضور ولوجدة كيطلب ما يكال وما يشرب كاناعطيوهم وفي الاخر يهرس باب الي اكرمه ويشفرو او ماين الي قتل كاع الي اواه ضيافة كما دار هداك الحراق ديالهم الي تلك العجوز التطواتية وسرق ليها ذهيباتها حتى لقلوهم عنده في وجدة وهو هارب كانوا كايخلصو 50 درهم القطار من العصمة الحزاءر الى مراكش والمغربي يخلص 200 درهو من وجدة الى مراكش وزايدون كانوا كل واحد منهم كايشد كومبارتيمة compartiment بوحده ويسد عليه ويقلع السباط باش يطلق الريحة مايقرب عندو حد ويزيد يبلوكي الباب بكاجوات ديال التمر ويضربها بنعسة ويخلي المغاربة شيوخ واطفال ونساء باولادهم واقفين بلا بلايص، كانوا كا يذيرو واحد الحاجة يتزلو في فاس يتساروا ويبقاو فيها نهار يومين ويرجعو للقطار بنفس التيكيت قل لك استءناف الرحلة وال ONCF كتخليهم اديروها..
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78 - بدر السبت 23 دجنبر 2017 - 10:09
إلى صاحب التعليق رقم 71 أخاي العزيز خوك مغريبي و سلاوي حر و مسلم انا كنت كنساين شي دعوة من عندك تدعي معايا باش ربي يجمعلي الشمل مع ولادي و لكن نتا امتالك لا يجوز الرد عليهم ...
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79 - أوعمران السبت 23 دجنبر 2017 - 11:03
أنا بصدد انجاز دراسة حول قبيلتي الأمازيغية، وجدتها عند ابن خلدون وغيره منتشرة في شمال افريقيا ، في ليبيا و تونس و الجزائر، فيقوا يا أمازيغ ، ان الشياطين من العرب يخاصمونكم مثل ما فعل الاستعمار. سنعود الى تاريخنا و هويتنا المستلبة و الويل لكم، انكم ايها العرب تحفرون قبوركم بأيديكم.
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80 - محلل سياسي السبت 23 دجنبر 2017 - 12:01
لماذا هي ضريبة حسب ماجاء في العنوان

الجزائري بطبعه لا يريد " تكسار الراس" لانه لا يعرف اللف و الدوران.
لسنا نحن من فرضنا التأشيرة بطريقة أحادية. تم إغلاق الحدود و بالتالي نحن ما عندنا ثقافة فتح غلق ثم فتح .....
اظن و الله اعلم أن المغاربة يجب أن يلومو مسؤوليهم عن هذا التخبط لانه أكاد أجزم أنهم بدراية كاملة بعقلية الجزائريين و بما أنهم أصرو و فعلوها خاصة , انهم كانو يعلمون أن غلق الحدود لم يكن في صالح المغرب فهذا معناه أنه كانت لهم حسابات أخرى. فكل واحد ينحمل المسؤولية.
مرت الايام و السنين و ظهرت مشاكل أخرة التي على ما أعتقد جعلت موضوع فتح الحدود من سابع المستحيلات.
نحن في الجزائر لا نتكلم عن هذا الموضوع و بالتالي على إخواننا المغاربة عدم التعليق و التعليق ل،ه في تقديري و كما يقول المثل الفرنسي الشهير
L'EAU A COULE SOUS LES PONTS
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81 - Med السبت 23 دجنبر 2017 - 12:23
السياسة المغربية سياسة فرنسية صهيونية بكل امتياز و هذا عاشته الجزائر منذ مجيئ الملك الحسن الثاني للملكة و تربع على العرش كما يقول البعض, هدفه الوحيد هو ان يفرض سيطرته على الجيران سواءا موريتانيين كانوا او جزائريين و لكن الجزائر وضعته في مكانه و هذا ما يجب ان تفعله الجزائر. سياسة المغرب سياسة معروفة عبر التاريخ, راهنت اراضيها للاقوياء بارخس ثمن و استعبدت شعبها بدون رحمة و نحن نعلم ما لا يعلمه الكثير من المغاربة الابرياء الذي لا حيلة بايديهم و لا قوة. الشعب الجزائري ناظل من اجل الكرامة و سياسة المغرب ناظلت جنبا لجنب مع الاستعمار لفرض سيطرتها على المغرب الكبير و لكن الجزائر وقفت لها في الطريق. باختصار هذي هي الحقيقة و هذا هو الواقع.
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82 - Juba 2 Paris السبت 23 دجنبر 2017 - 15:17
@ 80 - محلل سياسي

اياو!! اسي المحلل اليياسي اراه الجنرال نزال عاد كي نشر المذكرات نتاعو واعترف بان الاسلحة التي استعملت في عملية مراكش هي اسلحة اجهزة حزاءرية مرفمة وادعى انها تم تسريبها عمدا من اجهزة العسكر الجزاءري الى المغرب باش يطراسيوا الخلايا الارهابية نزار ادعى انه اندهش عندما التقى الحسن الثاني وعرف ان الملك المغربي كان لم يعرف بوجود هذه الاسلحة التي عثرت عليها الاحهزة المغربية لا يهم من قان بالعملية الارهابية ومن الممكن حدا ان يكون ادريس البصري قد قان بها باجتهاد منه او باتصال مع اجهزة القمع الجزاءرية التي اسرع في اللجوء اليها في رمشة عين حين ازيل من الحكم واعطاه ال DRS فيلا فاخرة في Club des pins هذا كله لا يهم المغرب فرض التاشيرة على كل الدول التي اندلع فيها الارهاب كليبيا واليمن وسوريا ومصر وهذا امر طبيعي. واغلب الظن عندي ان عسكركم هم من هندس عملية مراكش لكي يغلق المغرب حدوده وينقطع تهريب السلاح الاوروبي الى المسلحين الاسلاميين.
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83 - من بعيد السبت 23 دجنبر 2017 - 18:49
الى 82 - Juba 2 Paris
لا تكذب على نفسك, ما قاله نزار عند لقائه بالبصري قبل ان يلتقي بالملك الحسن الذي احتظن الارهابي عويدية في فيلة ضخمة و سيارة من نوع ' مرسيدسس ' و راتب شهري هو جماعته و الهدف من هذا هو دعم الارهاب في الجزائر و حين عودة نزار مع ادريس البصري ان السلاحة الذي يستعملونه هو اسرائيلي صهيوني و اكد له في كلامه بان السلاح صهيوني 100/ 100 و لا داعي للتفاصيل لانها مؤلمة جدا و ما عليك ان تعيد نظرة في الفيديو و اتقي الله لان الشمس لن تتغطى بالغربال و كلامكم و سياستكم نعرفها جدا.
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84 - حلا السبت 23 دجنبر 2017 - 20:14
السياسة الارهابية التي انتهجتها الجزاير مع المغرب لزعزعة استقراره ببعث عناصر ارهابية تقوم بعمليات نوعية فشلت من أول تجربة.وهذه السياسة الارهابية عممتها على القارة الافريقية كلها.إذ تعاقب الدول التي لم ترضخ للابتزاز وشراء دمم رؤسائها بأموال النفط كرشوة والرافضة للانسياق لتوجهات نظام العسكر الارهابي بعمليات ارهابية من تنفيذ مليشيات مرتزقة ارهابية كما حدث بدول من غرب افريقيا.وما انعزال الجزاير اليوم وتمرد كل الحلفاء الذين استمالتهم بما يقارب900مليار دولار حسب اعترافات لجزايريين انفسهم إلا ملل وتدمر من سياسات دولة أكل عليها الدهر وشرب ولم تجني منها شعوب افريقيا الا التجويع والفقر بينما من استفادوا تضخمت ارصدتهم الشخصية أمثال رئيس زيمبابوي المخلوع وزوجته.المهم فضحت دولة الجزاير قاريا وثبت تورطها في عملها على زعزعة أمن قارة بأسرها وليس فقط جيرانها ليبيا وتونس وتشاد ومالي والمغرب.
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