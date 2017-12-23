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كُتّاب وآراء
حموشي يقيم حصيلة ومردودية مصالح الأمن في الاجتماع السنوي
شدد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة مواصلة مشروع الإصلاح البنيوي الشامل للمرفق العام للشرطي "بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن في مجال تدعيم الإحساس بالأمن، ومكافحة الجريمة، وتبسيط الخدمات، وبناء قدرات الموظفين، وتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير الإداري والمالي، وتدعيم آليات التخليق".
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العام، أمس الخميس، الذي اعتاد المدير العام على تنظيمه منذ تعيينه في 15 ماي 2015، وضم كافة المسؤولين الأمنيين العاملين في المصالح المركزية ومختلف القيادات الأمنية الجهوية، "لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، وتشخيص التحديات والإكراهات الأمنية المسجلة؛ فضلا عن دراسة وتسطير الأوراش والمشاريع التي ستشتغل عليها مصالح الأمن خلال السنة الموالية".
من جانبه، استعرض مدير الشرطة القضائية حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، والتي قال إنها حققت "نتائج إيجابية"، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الزجر بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة مقارنة مع سنة 2016. "كما تم تسجيل نسبة الزيادة نفسها في عدد الموقوفين (538.344 شخصا)، فضلا عن رصد تزايد في عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 6.15 في المائة"، وفق المتحدث.
إلى ذلك، قدم المدير المركزي للأمن العمومي جردا لحصيلة العمليات الأمنية المنجزة في مجال السلامة المرورية، والأمن المدرسي، والعمليات النظامية لحفظ الأمن، موردا أيضا جديد البنيات الشرطية الجديدة التي تم إحداثها سنة 2017، وتلك المرتقبة سنة 2018.
ووفق مصدر أمني فقد تناول الاجتماع أيضا "ما تحقق من منجزات في مجال تدعيم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، إذ نشرت المصالح الأمنية 1646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، و340 بيان حقيقة، واستجابت لـ652 طلب إعداد روبورتاج أو تغطية إعلامية، كما عقدت 15.188 لقاء واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية؛ فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017؛ وهي التظاهرة التي زارها ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية".
كما عرف الاجتماع، تبعا للمصدر عينه، تقديم باقي المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم ولاة الأمن ورؤساء أمن مختلف جهات المملكة، مداخلات حول الوضع الأمني في دائرة اختصاصهم الترابي؛ في حين استعرض مفتش الصحة للأمن الوطني حصيلة الخدمات الطبية التي قدمت لأسرة الأمن، خصوصا مركز التشخيص الطبي المنجز بمدينة الرباط، والذي سيرى النور في سنة 2018.
وحضر هذا الاجتماع، حسب ما أكده مصدر أمني مطلع، جميع المدراء المركزيون ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي؛ فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني.
حري بالذكر أن هذا الاجتماع "هو بمثابة افتحاص شامل وسنوي لمردودية مختلف مصالح الأمن الوطني، المركزية منها والجهوية، بحيث يقوم كل مسؤول أمني باستعراض المنجزات التي حققها على ضوء البنود المحددة في دفتر التحملات الذي تعهد به خلال السنة المنصرمة، كما يقوم أيضا بإبراز المشاريع التي سيشتغل على تنفيذها في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني"، بتعبير المصدر الأمني.
كما طبع اجتماع هذه السنة، يورد المصدر عينه، مجموعة من الخصوصيات والتحديات، "تتمثل في تنامي التهديد الإرهابي، خصوصا بعد انحسار تنظيم داعش في معاقله التقليدية واحتمال تمدّده إقليميا بعد العودة المفترضة للمقاتلين في صفوفه من الساحة العراقية السورية؛ فضلا عن رصد مؤشرات جديدة في الأسلوب الإجرامي لارتكاب بعض الجرائم، لاسيما استعمال السلاح الناري في جريمتي قتل بمراكش والدار البيضاء، وأخيرا تزايد منسوب الطلب على العمل النظامي الذي تباشره مصالح الأمن الوطني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
لا لإرهاب الطفولة يا الحموشي...
غيور على أوضاع الأمن بالبلد
بدات تعطي اكلها.تحية للرجال المخلصين
يكفي ان نرى الكم الهائل للسرقات تحت التهديد... و الاعتداأت لنفهم ان الامن هنا فقط لحماية القصور وسكان الاحياء الميسورة...
أما الشعب فانهم يقطعون بعضهم البعض في الاحياء الشعبية...
Use drones to follow and spot crowd trouble before, during and after football matches.
Issue more body cameras to your police officers to avoid any false accusation of corruption.
Give Tasers (guns with electric shock) to certain police forces instead of guns or batons which they rarely use. It will help them control the stoned gangs who use knives and swords and baseball bats. One shot from a taser and they are down on the floor. The police can then handcuff these criminals without danger to themselves or the public.
اليس الجهد البشري والعنصر البشري هو الأساس الدي تقف عليه الإدارة..؟
لمادا تحول موظف الشرطة الى كائن غريب ممقوت من الناس والإدارة التي تشغله.
تطالبون الشرطة باحترام حقوق الناس ! هل نالت الشرطة حقوقها أولا ؟
إدا غنيت للجائع سيسمعك بمعدته...
اليس باك صاحبي هو النظام المعمول به في مديرية الامن.والدراويش في الزوايا يطوفون...
لا زال الظلم والحكرة والرشوة والفساد ينخران جسم الادارة
والتملق والنفاق وكل الخصال الذميمة هي العملة الرائجة بين مسؤولي وموظفي الشرطة.
والحملات الأمنية والتمشيطية في كل أرجاء البلاد وخاصة النقط السوداء المعروفة و الأحياء الشعبية فبعض الأحياء يكون فيها التواجد الضعيف او شبه منعدم للقوات الأمنية وتكتر فيها الجريمة وخاصة السرقة بالخطف
Il faut interdire la circulation des mobylettes et scooters dans les anciennes medinas du maroc et surtout Marrakech.
Ils font trop de bruits et laissent derriere eux leur pollution, et surtout ils roullent trop vite. Ils presentent un danger et pour les marocains et les touristes.
المهم سيدي عبد اللطيف الحموشي ان تقوم بكسر ذلك الجدار المتكون من المحسوبية واستغلال النفوذ و التصرفات الصبيانية لكبار المسؤولين. حيث يعتبرون أنفسهم فوق القانون فمن جهة مع المواطنين و من جهة أخرى مع مرؤوسيهم .غالبا ما يتصرفون معهم كعبيد وذلك باستعمال أقبح المصطلحات .والله معك سيادة المدير العام .يامن نال ثقة صاحب الجلالة.وشكرا
.
اين الامن المغربي من هذا ام انه يثقن فك خلايا ارهابية خيالية ينشئها و يفككها بطرق سنمائية بدائية و هو يعتقد ان شعب 2017 هو شعب 1937
الامن لحماية التماسيح و قصورهم و فيلاتهم
لقد اصبح بلدنا غابة
العدالة العدالة تطال الجميع بدون استثناء مع الأسف ليست في يد القضاة سوى رفع الجلسة الى تاريخ غير مسمى
لأننا منافقون نعتني بالمظهر ..
لا يهمني الباس الدي يشبه شرطة تكساس بقدر ما يهمني حقوق من يرتديه
اللباس ديال ميركان والحقوق ديال الصومال...طز
اصلاح الإدارة يبدا بتطهيرها من تلك الشردمة الفاسدة التي لا تتزحزح ..من مكانها.
وضع مسؤول في المستوى ماشي نائب ديكتاتوري من الحقبة النازية يعتدى على ولاد الناس .مسؤول متققف يقدر الأمور حق قدرها.
القضاء على الزبونية والمحسوبية.