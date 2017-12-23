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حموشي يقيم حصيلة ومردودية مصالح الأمن في الاجتماع السنوي

حموشي يقيم حصيلة ومردودية مصالح الأمن في الاجتماع السنوي
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:35

شدد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة مواصلة مشروع الإصلاح البنيوي الشامل للمرفق العام للشرطي "بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن في مجال تدعيم الإحساس بالأمن، ومكافحة الجريمة، وتبسيط الخدمات، وبناء قدرات الموظفين، وتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير الإداري والمالي، وتدعيم آليات التخليق".

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العام، أمس الخميس، الذي اعتاد المدير العام على تنظيمه منذ تعيينه في 15 ماي 2015، وضم كافة المسؤولين الأمنيين العاملين في المصالح المركزية ومختلف القيادات الأمنية الجهوية، "لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، وتشخيص التحديات والإكراهات الأمنية المسجلة؛ فضلا عن دراسة وتسطير الأوراش والمشاريع التي ستشتغل عليها مصالح الأمن خلال السنة الموالية".

من جانبه، استعرض مدير الشرطة القضائية حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، والتي قال إنها حققت "نتائج إيجابية"، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الزجر بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة مقارنة مع سنة 2016. "كما تم تسجيل نسبة الزيادة نفسها في عدد الموقوفين (538.344 شخصا)، فضلا عن رصد تزايد في عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 6.15 في المائة"، وفق المتحدث.

إلى ذلك، قدم المدير المركزي للأمن العمومي جردا لحصيلة العمليات الأمنية المنجزة في مجال السلامة المرورية، والأمن المدرسي، والعمليات النظامية لحفظ الأمن، موردا أيضا جديد البنيات الشرطية الجديدة التي تم إحداثها سنة 2017، وتلك المرتقبة سنة 2018.

ووفق مصدر أمني فقد تناول الاجتماع أيضا "ما تحقق من منجزات في مجال تدعيم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، إذ نشرت المصالح الأمنية 1646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، و340 بيان حقيقة، واستجابت لـ652 طلب إعداد روبورتاج أو تغطية إعلامية، كما عقدت 15.188 لقاء واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية؛ فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017؛ وهي التظاهرة التي زارها ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية".

كما عرف الاجتماع، تبعا للمصدر عينه، تقديم باقي المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم ولاة الأمن ورؤساء أمن مختلف جهات المملكة، مداخلات حول الوضع الأمني في دائرة اختصاصهم الترابي؛ في حين استعرض مفتش الصحة للأمن الوطني حصيلة الخدمات الطبية التي قدمت لأسرة الأمن، خصوصا مركز التشخيص الطبي المنجز بمدينة الرباط، والذي سيرى النور في سنة 2018.

وحضر هذا الاجتماع، حسب ما أكده مصدر أمني مطلع، جميع المدراء المركزيون ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي؛ فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني.

حري بالذكر أن هذا الاجتماع "هو بمثابة افتحاص شامل وسنوي لمردودية مختلف مصالح الأمن الوطني، المركزية منها والجهوية، بحيث يقوم كل مسؤول أمني باستعراض المنجزات التي حققها على ضوء البنود المحددة في دفتر التحملات الذي تعهد به خلال السنة المنصرمة، كما يقوم أيضا بإبراز المشاريع التي سيشتغل على تنفيذها في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني"، بتعبير المصدر الأمني.

كما طبع اجتماع هذه السنة، يورد المصدر عينه، مجموعة من الخصوصيات والتحديات، "تتمثل في تنامي التهديد الإرهابي، خصوصا بعد انحسار تنظيم داعش في معاقله التقليدية واحتمال تمدّده إقليميا بعد العودة المفترضة للمقاتلين في صفوفه من الساحة العراقية السورية؛ فضلا عن رصد مؤشرات جديدة في الأسلوب الإجرامي لارتكاب بعض الجرائم، لاسيما استعمال السلاح الناري في جريمتي قتل بمراكش والدار البيضاء، وأخيرا تزايد منسوب الطلب على العمل النظامي الذي تباشره مصالح الأمن الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - OUSSAMA الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:08
الحموشي يسير في الاتجاه الصحيح ... تحياتي له و لكل شرطي مخلص لعمله ..
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63
2 - wood الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:29
بدل تأهيل المجتمع و تنميته اختار المغرب المقاربة الامنية و الجزرية . فهذه المقاربة مدمرة للبلد و سيتزيد من معدل الجريمة و نسبة الانحراف . بحيت ستصبح شريحة مهمة من المواطنين اما من السجناء او من خريجي السجون . فسنويا يتم الزج بالالاف في السجون بعضهم بسبب جرائم خطيرة و البعض بسبب امور تافهة و البقية ظلما وعدوانا و في نفس الوقت يتم العفو على عشرات الالاف من السجناء سنويا و بشكل دوري ليتركوا اماكنهم للسجناء الجدد . مما جعل من العدالة و القضاء مؤسسة اقتصادية مهمة و مربحة تدر على المشتغلين فيها اموال طائلة من قضاة و وكلاء الملك و محامون و تدر مداخيل مهمة لخزينة الدولة من غرامات و مخالفات . فالقضاء في المغرب يشبه سوق الدلالة !!!
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27
3 - البيضاوي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:42
الأمن ما زال أمامه طريق طويل نظرا للعقلية السلطوية السائدة و محاولات الإصلاح التي يقوم بها المدير العام بدأت تؤتي أكلها نظرا للحزم الذي انطلق به نتمنى أن ترتفع وثيرة هذه الإصلاحات لتوازي ارتفاع معدل الجرائم و انتشار المخدرات هاته الأخيرة التي أصبحت في متناول حتى التلاميذ حيث يروجها أصحابها بكل حرية و بتواطء مع من لا ضمير لهم و لا يحترمون نبل وظيفتهم أمام الثانويات و المدارس كما هو الحال بإحياء درب السلطان بالدار البيضاء أمام ثانوية فاطمة الزهراء و القسطلاني و محمد الخامس.. نتمنى أن يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء و من يتسترون عليهم و تحية لرجال الأمن المحترمين المقتدرين
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20
4 - فلان الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:48
تبقى الشعارات الفضفاضة التي يتبجح بها الرأي العام الوطني حول المقاربة الأمنية مجرد شعارات فارغة والتي أصبح الفقراء والضعفاء منا يصبح ويمسي عليها، في ظل وضعية مزرية التي يعيشها المواطن المغربي الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ،المادية منها والاقتصادية، كان لزاما على الدولة ان تتفرغ لتقسيم ثرواتها على المواطنين الضعفاء والفقراء بدل التهديد الذي يزاوله النظام كمقياس لجس النبض، كلما لاحظته في كل مرة يطلقون حدثا مخيفا للمغاربة عبر البرامج التي تبث عبر التلفاز وذلك لغرض في نفس يعقوب يخوفون المجتمع و ينخرون جسد الامة أي الاسرة والاطفال لأن هدفهم الوحيد هو تخريب الشعب والقيم والاخلاق الامن الحقيقي هو أن تعطي لكل ذي حق حقه، من واجباته وحقوقه لا ان توفر له أن يخدم مصالح معينة ويحرص ويأمن الطبقات البرجوازية
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0
5 - كفوا بالمساس بالأطفال الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:57
من هذا المنبر أصدر نداء للهيئات الحقوقية أن تتدخل على الخط للحد من تعذيب الأطفال في مخفر الشرطة بالحسيمة، وترهيبهم بالاغتصاب، وتهديد أمهاتهم وأخواتهم بالاغتصاب علنا في الشارع، اين جمعية "ما تقيش ولدي" ؟
لا لإرهاب الطفولة يا الحموشي...
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-19
6 - المعطاوي مصطفى الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:57
و ماذا عن الشرطي كموظف؟ أقصد الحالة المادية، كرامة العيش. هذا الإجتماع جاء من أجل الاستهلاك المحلي و جاء لتلميع الصورة صورة البلد ككل من أجل الاستهلاك الخارجي، في حين أن الواقع خلاف ذلك تماما. منذ تولى السيد الحموشي زمام الأمور لم نلحظ تغييرا جذريا على الموظفين و أسرهم،لازال الغالبية العظمى منهم تعيش ضنك العيش،و الأهم في هذا هو العنصر البشري الذي هو صمام الأمان في مثل هكذا أمور لم نلحظ إلا العقوبات ثم العقوبات و أحيانا السجن لصغار الموظفين تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة و التي لست ضدها أبدا لكن أن تعم على الكل ليس البعض. السيد الحموشي جاء من أجل الإصلاح لكن هذا الإصلاح لن تكون له مردودية ما لم يرتقي بأوضاع الموظفين الإجتماعية،هذه الفئة التي تعاني في صمت.
غيور على أوضاع الأمن بالبلد
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49
7 - far الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:00
مجهودات جبارة في ميدان صعب وحساس.
بدات تعطي اكلها.تحية للرجال المخلصين
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11
8 - mowaten الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:07
عن اي امن و اي حصيلة تتكلمون...
يكفي ان نرى الكم الهائل للسرقات تحت التهديد... و الاعتداأت لنفهم ان الامن هنا فقط لحماية القصور وسكان الاحياء الميسورة...
أما الشعب فانهم يقطعون بعضهم البعض في الاحياء الشعبية...
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19
9 - Friekh الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:22
I have some suggestions to improve our police.

Use drones to follow and spot crowd trouble before, during and after football matches.

Issue more body cameras to your police officers to avoid any false accusation of corruption.

Give Tasers (guns with electric shock) to certain police forces instead of guns or batons which they rarely use. It will help them control the stoned gangs who use knives and swords and baseball bats. One shot from a taser and they are down on the floor. The police can then handcuff these criminals without danger to themselves or the public.
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6
10 - الشرطة تتكلم عربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:27
مادا عن حقوق الشرطة لقد حولتموها الى آلة بشرية عديمة الإحساس تعيش لتعمل..بدون أمل وتحت ضغوط التهديد
اليس الجهد البشري والعنصر البشري هو الأساس الدي تقف عليه الإدارة..؟
لمادا تحول موظف الشرطة الى كائن غريب ممقوت من الناس والإدارة التي تشغله.
تطالبون الشرطة باحترام حقوق الناس ! هل نالت الشرطة حقوقها أولا ؟
إدا غنيت للجائع سيسمعك بمعدته...
اليس باك صاحبي هو النظام المعمول به في مديرية الامن.والدراويش في الزوايا يطوفون...
لا زال الظلم والحكرة والرشوة والفساد ينخران جسم الادارة
والتملق والنفاق وكل الخصال الذميمة هي العملة الرائجة بين مسؤولي وموظفي الشرطة.
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36
11 - محمد قاسي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:32
الشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لملكه الحكيم يتقدم بالشكر و التقدير و الامتنان إلى رجال الأمن الأوفياء لهذه المملكة بمختلف تشكيلاتهم ،الساهرين على أعراض و ممتلكات و حياة المواطنين.إننا نشد على أيدي رجال البسيج اليقظين بمستوياتهم كافة على نجاحهم الكبير في الإيقاع بالمجموعات الإرهابية التي كانت على وشك تنفيذ عمليات إجرامية ضد آستقرار المملكة وأمنها. فكونوا يقظين و حذرين ،و ضعوا أمن المملكة وآستقرارها أمام أعينكم ،وكونوا على يقيين أن الشعب المغربي سيبقى ذائما بجانبكم ،يذعمكم ويبارك لكم مجهوداتكم وتضحياتكم.. حفظ الله مملكتنا الآمنة وأهلهاالأوفياء..
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-6
12 - Mourad ch الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:34
نتمنى من السيد الحموشي المزيد من العمل والعطاء
والحملات الأمنية والتمشيطية في كل أرجاء البلاد وخاصة النقط السوداء المعروفة و الأحياء الشعبية فبعض الأحياء يكون فيها التواجد الضعيف او شبه منعدم للقوات الأمنية وتكتر فيها الجريمة وخاصة السرقة بالخطف
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7
13 - Farida الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:49
A monsieur Hammouchi,

Il faut interdire la circulation des mobylettes et scooters dans les anciennes medinas du maroc et surtout Marrakech.

Ils font trop de bruits et laissent derriere eux leur pollution, et surtout ils roullent trop vite. Ils presentent un danger et pour les marocains et les touristes.
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1
14 - مغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 13:52
زيرو كريساج، لا أمن ، رعب في الشوارع ، تشرميل، عقوبات أمنيين في ارتفاع ، شرطي خائف، كل هذا في عهد الحموشي ، لا نريد معاقبة الشرطي بل ردع المجرمين هكذا سننعم بالأمان يا حموشي
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13
15 - طاطاوي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:07
واصل عملك وفقك الله تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده
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-5
16 - barhili mohammed reda الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:20
نعم تسير انفتاح الذي تعرفه المديرية العامة للامن الوطني يعتبر بداية عهد جديد على يد سيد الحموشي بتوفيق مسيرة موفقة الله الوطن الملك
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0
17 - شمالي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:28
اولا وقبل كل شئ ارجو من الله يوفقك لما فيه خيرا لهذا الوطن .ولعلك لعلى الصراط المستقيم لما يظهر جليا في النتائج .لكن ومع ذلك لازال الطريق طويل .
المهم سيدي عبد اللطيف الحموشي ان تقوم بكسر ذلك الجدار المتكون من المحسوبية واستغلال النفوذ و التصرفات الصبيانية لكبار المسؤولين. حيث يعتبرون أنفسهم فوق القانون فمن جهة مع المواطنين و من جهة أخرى مع مرؤوسيهم .غالبا ما يتصرفون معهم كعبيد وذلك باستعمال أقبح المصطلحات .والله معك سيادة المدير العام .يامن نال ثقة صاحب الجلالة.وشكرا
.
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6
18 - hassan 3 الجمعة 22 دجنبر 2017 - 14:51
هل سمعتم ان الامن الاسباني فكك خلية لتصوير افلام اباحية ابطالها اطفال فقراء مغاربة ...
اين الامن المغربي من هذا ام انه يثقن فك خلايا ارهابية خيالية ينشئها و يفككها بطرق سنمائية بدائية و هو يعتقد ان شعب 2017 هو شعب 1937
الامن لحماية التماسيح و قصورهم و فيلاتهم
لقد اصبح بلدنا غابة
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7
19 - البيضاوي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:11
من يتحدث عن الحالة المادية لموظفي الأمن أظن أنه يغالط نفسه أو يحاول تغليط الناس و إعطاء العذر للمنحرفين في هذه الوظيفة فرغم الزيادات التي طالت أصغر الموظفين الامنيين حيث تفوق ما يتقاضاه مثلا الدرك و الجيش و عمال المقاطعات و الجماعات ...رغم ذلك تبقى عقلية الوظيفة وسيلة الاعتناء..ولوج سلك الشرطة اختيار و مسؤولية و اي انحراف فله عواقب وخيمة على المجتمع ككل فلنناقش بمسؤولية ما الفرق بين موظفي أمن يتقاضون نفس الراتب و أحدهم يعمل بنزاهة و الآخر لا يقوم بعمله بل يتخذه وسيلة للتربية!؟ راه كلنا مغاربة و عارفين الواقع فلا داعي لتغطية الشمس بالغربال فيوما ما لا قدر الله ستحرقنا جميعا!
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-14
20 - عبد ربه الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:29
باختصار و أتمنى ان تنشرو تعليقي وهاذا يعبر عن رأي ليس له نعرات او أشياء.......باختصار المغرب لن يكون فيه أمن للجميع حتى رجال الأمن ليسو في أمان
العدالة العدالة تطال الجميع بدون استثناء مع الأسف ليست في يد القضاة سوى رفع الجلسة الى تاريخ غير مسمى
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0
21 - ابورضى الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:32
هم مهندسوا نفاياتنا. اما نحن منتجوها واصحابها.
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-1
22 - Police الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:36
هناك تغيير في المظهر مادا عن الجوهر
لأننا منافقون نعتني بالمظهر ..
لا يهمني الباس الدي يشبه شرطة تكساس بقدر ما يهمني حقوق من يرتديه
اللباس ديال ميركان والحقوق ديال الصومال...طز
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13
23 - مغربي من المنفى الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:59
اريد ان اقول لمدير الامن المخابرات اتقي الله من الكلام الفارغ كلما كثرت عليك المشاكل تتقدم وتقول اريد تحسين وضعية الامن الى متى ان لا تحسن ال وضعيتك والمسؤولين الكبار الذين يجلسون فوق الكراسي رغما عنك في الادارتين معا الذين انت مدير عنهم وعلى راسهم ثلاثة وعشرون الذين ارجعتهم الى مناصبهم رغما عنك وهم كان منهم كا ن متهم باشياء كان السجن هو متواه ولكن لم تفدر عنهم لانهم يعرفون الكثير عن مسؤولين اخرين عدة اشياء هذ هوا لسبب لانكم تخافونهم
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5
24 - تحية للسيد الحموشي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:14
تحية خاصة للسيد المدير العام على المجهودات الجبارة منذ توليه المسؤولية و هو يقوم بعمله على احسن وجه.... لكن هل في الخبر السيد المدير العام .... رئيس منطقة العرائش لم يقم بواجبه و ليس لديه خطة عمل للحد من الاجرام المتفشي في المدينة وزجر المخالفات سوى الجلوس في مقهى و سط المدينة دون ان يحرك ساكنا. هو وبعض المسؤولين الاشباح منهم صهره الوالي سوى جمع الثروة ....
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-1
25 - mmm الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:31
Le Maroc commence à faire peur par la montée de la criminalité. Il faut punir les criminels durement
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2
26 - عنخ آمون الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:52
اللي بغا يسيق الدروج تيبدا من من الفوق وليس من الاسفل..
اصلاح الإدارة يبدا بتطهيرها من تلك الشردمة الفاسدة التي لا تتزحزح ..من مكانها.
وضع مسؤول في المستوى ماشي نائب ديكتاتوري من الحقبة النازية يعتدى على ولاد الناس .مسؤول متققف يقدر الأمور حق قدرها.
القضاء على الزبونية والمحسوبية.
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4
27 - فرحات الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:08
اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه تحياتي لرجال الأمن بمختلف اسلاكه فلولا الأمن المركزي و القومي لسابت الأوضاع
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-1
28 - ملاحظة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:21
تحية اجلال للسيد الحموشي.الرجل المناسب في المكان المناسب.اتمنى ان يحدو القائد الجديد للدرك الملكي حدو السيد الحموشي و ان يقوم بمراجعة اجور رجاله و الاقتطاعات الكارثية خصوصا في البذلة الرسمية.كيف يعقل بذلة واحدة كل 5 سنوات؟اين تعويضات المهام و ساعات الليل الطوال؟يجب انهاء مسالة المطبخ الجماعي لانها تشكل ريع اقتصادي للمسؤلين.يتبع...
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